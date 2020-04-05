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 Суспільство, Здоров'я
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 Понад 3 тисячі людей перебувають на самоізоляції в Хмельницькій області

У Хмельницькій області на самоізоляції перебувають 3230 осіб. Протягом доби за порушення карантинних заходів поліція склала два адмінпротоколи - на жителів міста Нетішин і смт Ярмолинці, всього 45 протоколів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в обласному штабі з ліквідації надзвичайної ситуації.

"Також за добу забезпечено доставку харчових продуктів та предметів першої необхідності: одній особі соціальним працівником, 33 особам – волонтерами, 217 особам – відповідальними працівниками ОТГ, інших – родичами та сусідами.

Крім цього, в Хмельницькій області не виявлено нових підтверджених хворих на COVID-19.

Наразі залишається заражених на коронавірус 10 людей, у тому числі два медпрацівники.

За віковою категорією: 1 особа - 18-29 років; 5 осіб - 30-49 років; 2 особи - 50-65 років, 2 особи - 65 і більше років.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186854
 
 
 Топ коментарі
 
Як би не каральні штрафи ,то була б самоізоляція ! А так домашній арешт !😇
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Ну дают, нужно не книжки читать, а другим занимацца Более 3 тысяч человек находятся на самоизоляции в Хмельницкой области - Цензор.НЕТ 2328
Более 3 тысяч человек находятся на самоизоляции в Хмельницкой области - Цензор.НЕТ 9309
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Ну дают, нужно не книжки читать, а другим занимацца
Более 3 тысяч человек находятся на самоизоляции в Хмельницкой области - Цензор.НЕТ 9309
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Любовные страсти - они всегда любовные страсти. А коронавирус только добавляет в них щепотку экзотики…))

Видео https://twitter.com/i/status/1246145917805383682
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Кстати, на фото они осилили половину камасутры, за три недели карантина это солидно и вызывает уважение Более 3 тысяч человек находятся на самоизоляции в Хмельницкой области - Цензор.НЕТ 4655
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Тут главное вернуться из "позы" в исходное положение-а то всякое бывало... Более 3 тысяч человек находятся на самоизоляции в Хмельницкой области - Цензор.НЕТ 4470
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А навіщо їм маски в самоізоляції? Це прикол???
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Як би не каральні штрафи ,то була б самоізоляція ! А так домашній арешт !😇
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І на що народ надіється?Невже на це бидло при владі?
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Надія тільки на свиночолого отця нації🐷,який привів наступного вождя!😆
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