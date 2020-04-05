 Понад 3 тисячі людей перебувають на самоізоляції в Хмельницькій області

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це повідомили в обласному штабі з ліквідації надзвичайної ситуації.

"Також за добу забезпечено доставку харчових продуктів та предметів першої необхідності: одній особі соціальним працівником, 33 особам – волонтерами, 217 особам – відповідальними працівниками ОТГ, інших – родичами та сусідами.

Крім цього, в Хмельницькій області не виявлено нових підтверджених хворих на COVID-19.

Наразі залишається заражених на коронавірус 10 людей, у тому числі два медпрацівники.

За віковою категорією: 1 особа - 18-29 років; 5 осіб - 30-49 років; 2 особи - 50-65 років, 2 особи - 65 і більше років.





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