 Коронавірус в Україні поширюється повільніше, ніж в Італії, Іспанії та США, - головний санлікар Ляшко. ІНФОГРАФІКА

Про це повідомив на брифінгу заступник Міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"Якщо ми подивимося статистику, за скільки країни проходять шлях від 100 до 1200 осіб (з коронавірусом. - Ред.), як у нас сьогодні модно сказати наступні цифри: Італія пройшла цей шлях за 6 днів, Іспанія - за 7 днів, США - за 8 днів, Україна - понад, ніж за 9 днів", - розповів Ляшко.
"Станом на сьогодні у нас одужали 25 осіб, померло - 32. За минулу добу одужали 2 нові пацієнти, летальних випадків у нас 4 нових. За минулу добу найбільша кількість випадків (коронавірусу. - Ред.) зареєстровано в Києві 30 випадків, Тернопільській області - 25 випадків і в Кіровоградській області - 18 випадків. Найбільша кількість випадків від початку епідемії зареєстровано у місті Києві - 225, Чернівецькій області - 220 і Тернопільській області - 160 випадків. Приріст підтверджених випадків у порівнянні з минулою добою становить 14%", - розповів Ляшко.
Может потому, что в Украине плотность населения в 3 раза ниже, чем в Италии?
Показовий випадок :https://www.facebook.com/dmitriy.sobol.3/posts/4179491478735084
може посилення карантину щось дасть..
але,підозра,РПЦ ПОХЄРИТЬ СВОЄЮ ПАСКОЮ ВСІ НАМАГАННЯ МОЗ...
10 травня 2018
Досліджено 69 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ та в 13 випадках визначено РНК вірусів грипу, у 7 випадках - грипу типу В та у 6 випадках - грипу типу А.
А чтоб реально оценить степень подготовки нашей медицины, пускай Ляшко озвучит, сколько среди наших заболевших медработников.
Йдемо по графіку провінції Емілія -Романія в Італії.... ((
тільки от В Ухані медицина спрацювала пізніше... ((
2)сам рахуй... )
ляшко!
можна ще зменшити темпи наростання..
обмеживши кількість тестів в день...
Никогда не открываю - все знакомые сначала созваниваются.
Но выглянул через балкон - толпа народу, почти все без масок и перчаток, выгружает газеты и будет раскладывать их в почтовый ящик каждому, о правилах поведения на карантине.
Это ж ездят по всему Киеву, лапают все двери, руки не моют и раскладывают в каждый ящик!
Люди, вы офуели окончательно!
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але швидше,як у деяких провінціях Італії...
тому ізолював деякі міста -нехай виздихають,якщо цього хочуть...
они тупо от фонаря рисуют цифры и даже не подазревают о реальной ситуации - уверен
А Украине 141 был 25 марта и сегодня уже 1200.
"Кількість летальних випадків внаслідок пневмонії в Україні впродовж 2018 року зросло на 23,87% порівняно з 2017 роком - до 6101. Зокрема, було зареєстровано 36 смертей від гострих респіраторних інфекцій верхніх дихальних шляхів, 13 - від грипу, 23 - від вірусної пневмонії, 919 - від бактеріальних пневмоній, а також 5095 - від пневмоній, збудник яких не було уточнено."- Держстат України.
Это можно объяснить, по мнению исследователей, тем, что
- страна находится между двумя морями, вследствие чего там влажный климат с частыми туманами зимой. А это наиболее благоприятная атмосфера для распространения патогенов, кроме того в стране много старых сырых квартир с плохим отоплением
- в Италии очень высокая плотность населения, в четыре раза выше, чем Украине. И это способствует быстрому распространению инфекций,
- страна полна транзитных и оседлых полунищих мигрантов из стран с низким уровнем личной гигиены, являющихся естественным ретранслятором различных заболеваний,
- Италия является Меккой для туристов со всего мира, состояние здоровья которых никто при въезде не проверяет, ежегодное число туристов примерно равно населению страны,
- в стране большое количество людей возрастом свыше 80 лет, и их большинство среди умерших. Причем большинство из них скученно находятся в домах престарелых.
- традиционно в стране совместно живут большими семьями (от дедов до внуков)
- национальная традиция обниматься и целоваться при встрече
- у итальянцев нет правила снимать обувь при входе в дом - в какой обуви они ходят по улице, в том и по квартире.
И вишенька на торте - футбольный матч Италия/Испания, где ревущие и целующиеся 40 000 болельщиков щедро делились между собой вирусами, после чего залпово развезли инфекцию по своим странам.
чем в Италии, Испании и США" - главный Ляшко
китаёзы с хY%лом совершили несколько террористических актов
в местах массового скопления людей в Италии Франции США, на стадионе на фестивале итд .
эпицентры хорошо заметны на вэб-карте Johns Hopkins University .
в эпицентрах террактов
очень высокий уровень инфицирования и большая летальность .
из эпицентров вирус будет распространяться на другие территории "своим ходом" ,
но , вероятнее всего , на этих территориях
значительных уровней инфицирования и летальности уже не будет .
разуйте глаза "дебилы .лять" ,
китаёзы с хY%лом начали третью мировую войну
Причини смерті в Україні, 2018
Спільний проект Державної служби статистики України
та Українського центру суспільних даних
Всі класи. Україна Всього померлих: 574571
или 47880 в месяц или 1596 в сутки
1. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби 8923
2. Новоутворення 77551
......
9. Хвороби системи кровообігу 387029
10. Хвороби органів дихання 12906
11. Хвороби органів травлення 24248
........
18. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках 18839
19. Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників 30718
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