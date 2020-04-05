EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
  19191  179
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2129) Мінздоров'я (1408) Ляшко Віктор (181) COVID-19 (2964) коронавірус (1685)

 Коронавірус в Україні поширюється повільніше, ніж в Італії, Іспанії та США, - головний санлікар Ляшко. ІНФОГРАФІКА

Якщо порівнювати статистику поширення коронавірусу в Україні та інших країнах, то в Україні він поширюється менш стрімко, ніж в Італії, Іспанії та США.

Про це повідомив на брифінгу заступник Міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо ми подивимося статистику, за скільки країни проходять шлях від 100 до 1200 осіб (з коронавірусом. - Ред.), як у нас сьогодні модно сказати наступні цифри: Італія пройшла цей шлях за 6 днів, Іспанія - за 7 днів, США - за 8 днів, Україна - понад, ніж за 9 днів", - розповів Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні з коронавірусом госпіталізовано 624 людини, з них 30 дітей. 18 осіб перебувають на апаратах ШВЛ, - головний санлікар Ляшко

Коронавірус в Україні поширюється повільніше, ніж в Італії, Іспанії та США, - головний санлікар Ляшко 01

"Станом на сьогодні у нас одужали 25 осіб, померло - 32. За минулу добу одужали 2 нові пацієнти, летальних випадків у нас 4 нових. За минулу добу найбільша кількість випадків (коронавірусу. - Ред.) зареєстровано в Києві 30 випадків, Тернопільській області - 25 випадків і в Кіровоградській області - 18 випадків. Найбільша кількість випадків від початку епідемії зареєстровано у місті Києві - 225, Чернівецькій області - 220 і Тернопільській області - 160 випадків. Приріст підтверджених випадків у порівнянні з минулою добою становить 14%", - розповів Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні з коронавірусом госпіталізовано 624 людини, з них 30 дітей. 18 осіб перебувають на апаратах ШВЛ, - головний санлікар Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186853
 
   
 Топ коментарі
 
В Испании проведено 355 тысяч тестов, в Италии 657 224 тестов а в США 1 656 897 тестов.
В Украине проведено 5493 тестов.
Чё он несет?
 показати весь коментар
 
Совок в этой стране непобедим.Это как диагноз.С..ка участковым раздают протоколы,уврачей нет тестов,с больных берут деньги.Мы так и не смогли уйти от параши.
 показати весь коментар
 
конечно, если всем отказывать в тестировании, то у нас и будет подобная "статистика"

если бы в Украине проводили тестирование всех из группы риска - то кол-во заболевших у нас было бы больше, чем во всём мире вместе взятом!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Дегенерат,апріорі всіх мірятиме , по собі
 показати весь коментар
 
О, да, Капитан Очевидность!
Может потому, что в Украине плотность населения в 3 раза ниже, чем в Италии?
 показати весь коментар
 
 
Простіше.Перевірено на корону в сто разів менше народу.
Показовий випадок :https://www.facebook.com/dmitriy.sobol.3/posts/4179491478735084
 показати весь коментар
 
 
бо примудрилися брехати навіть більше, ніж китайці
 показати весь коментар
 
 
Закройте лаборатории и вообще не будет роста. Сравнивайте процент от обследованных и выявленных случаев, а не лапшу вешайте на уши населению. Хотя любители сериала с радостью поверят, что на Украину не действует распространение вируса. Одно можно признать, что так как к нам не так много приезжало китайцев, как в Европу в декабре/январе, то к нам он просто добрался чуть позже.
 показати весь коментар
 
 
... и в феврале после встречи китайского нового года
 показати весь коментар
 
Тобто мягкий карантин уповільнив армагедон в 1.5рази.Якщо чуда не станеться і ми повільно але дійдем до десяток тисяч заражених і тисячів смерте коли не буде хватати лікарів і обладнення тоді буде страшно всім і люди перестануть від скуки гуляти на радість вірусу.
 показати весь коментар
 
 
Там лучше проверяют и ведут подсчет, чем тут! Тут медики херовые и их ничего не колышит! Они больных коронавирусом отправляют домой и ставят им другие диагнозы.
 показати весь коментар
 
Статистику смертности за последние пару лет, включая март, можно взглянуть? Если она среднестатистическая - нет никакой пандемии.
 показати весь коментар
 
 
Спасибо кэп! Тут все уже 3-4 недели просят минздрав опубликовать статистику смертности за те же месяцы в этом году и год назад - в ответ тишина!
 показати весь коментар
 
 
навіть офіційний графік показує гіперболічний закон наростання... не лінійний ((

може посилення карантину щось дасть..
але,підозра,РПЦ ПОХЄРИТЬ СВОЄЮ ПАСКОЮ ВСІ НАМАГАННЯ МОЗ...
 показати весь коментар
 
 
Если бы и в этом году не тестировали именно на коронавирус, то все заболевшие были отнесены, как и раньше, к заболевшим ОРЗ и гриппом.
 показати весь коментар
 
"По состоянию на сегодня у нас выздоровели 25 человек, умерли - 32" но вот процент смертности катастрофическийВесь мир1 203 485выздоровело 247 001умерли 64 784Источник: https://censor.net.ua/n3186853
 показати весь коментар
 
 
вы же понимаете, что 32-ум записали в причину смерти "ковид-19", поскольку они были протестированы! все умершие в разных зачуханных областных и районных больницах, даже если и от ковида, будут с причиной "сердечная недостаточность"
 показати весь коментар
 
 
точно так же, как те, кто перенес вирус легко, будут записаны на счет обычного ОРВИ, или вообще не учтены.
 показати весь коментар
 
С китайскими тестами у нас вообще не должно быть инфицированных... вон в николаеве ни одного случая... но очень много больных пневмонией... даешь каждой области такие "правильные" тесты!!! К слову эти тесты италия и испания отправили назад в китай и.к. они бракованные...
 показати весь коментар
 
 
при таком охвате населения тестами, качестве самих тестов и доверия к самой медицине с её уровнем коррупции (справкам ей выдаваемым), очень сомнительно, что по окончанию всех карантинов, украинским заробитчанам попасть на запад будет так же легко, как это было раньше. чтобы обезопасить себя, страны работодатели, обяжут работодателя за его счёт (а тот за счёт будущего работника), по прибытию проводить претендентам на место тестирование, тестами признанными в стране, в ожидании результатов которого, прибывшие будут вынуждены проводить время в "шлюзовой камере".
 показати весь коментар
 
 
А Эстония от 115 заболевших до 961 шла 20 дней...
А чтоб реально оценить степень подготовки нашей медицины, пускай Ляшко озвучит, сколько среди наших заболевших медработников.
 показати весь коментар
 
 
кожні 3 дні подвоєння кількості інфікованих в Україні..
Йдемо по графіку провінції Емілія -Романія в Італії.... ((
 показати весь коментар
 
апропо. в Ухані аналогічний графік темпів наростання..
тільки от В Ухані медицина спрацювала пізніше... ((
 показати весь коментар
 
Расскажи какой график на россии! Не надо про Ухань рассказывать.
 показати весь коментар
 
 
1) а мене не ї..е ,що там "на расєї".. Коронавірус в Україні поширюється повільніше, ніж в Італії, Іспанії та США, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2184
2)сам рахуй... )
 показати весь коментар
 
 
в Почаєві ,АНКЛАВІ московської патріархії на Західній Україні закрита інфекційна лікарня -ПІД ПІДОЗРОЮ ВСІ МЕДИКИ.
 показати весь коментар
 
 
Тысячи украинцев из за эпидемии,находясь в своих квартирах, варятся в эмоциональныых котлах, который власть бездумно разкочегаривает нагнетая пар страха, злобы, чувтво тревоги за свою роботу. Вместо того чтобы сбрасывать избыток критически ростущего эмоционального давления, зебики еще туже притягивают гайки. Как бы все правильно делается, да вот только в кочегарке у топки с лопатами подбрасывают уголь дети (хотя хочется вставить другое слово). Они играют в кочегаров. Суть выполняемой ими работы они не знают, как не знают и назначения манометра. Просто так делают взрослые и они их копируют. Даже если с Божей помощью котел не взорвется ранеше времени, то высвободившаяся из него энергия которую нагнетали все эти дни усиленная экономическим кризисом снесет все на своем пути и это будет в разы страшнее любого вируса.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Такое возможно только в рашке. В Украине после Майдана народ боится любых радикальных действий и потрясений.
 показати весь коментар
 
Боявся. Але такі ідіотськи заходи можуть легко спровокувати незадоволення.
 показати весь коментар
 
 
Дык, кто тебе мешает выпустить пар...ударься головой об дверной косяк, сразу почувствуеш облегчение...
 показати весь коментар
 
Если доктора в Италии и Испании говорят что нужно умножать на 4 и кол- во и смертей, то у нас тогда смело на 10 вот будет реальная циффра
 показати весь коментар
 
 
откуда такая бредятина? доктора как раз ооворят, что 80% умерших имели как минимум 2 хронических заболевания, и от чего они умерли не понятно, т.к. былипо сути уже одной ногой в могиле
 показати весь коментар
 
Ну так тогда может Зеленский найдет пять минут и посадит Свинарчуков?
 показати весь коментар
 
 
проведено 5000 тестів... Коронавірус в Україні поширюється повільніше, ніж в Італії, Іспанії та США, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 2362


ляшко!
можна ще зменшити темпи наростання..

обмеживши кількість тестів в день...
 показати весь коментар
 
 
Звонит домофон.
Никогда не открываю - все знакомые сначала созваниваются.
Но выглянул через балкон - толпа народу, почти все без масок и перчаток, выгружает газеты и будет раскладывать их в почтовый ящик каждому, о правилах поведения на карантине.
Это ж ездят по всему Киеву, лапают все двери, руки не моют и раскладывают в каждый ящик!

Люди, вы офуели окончательно!
 показати весь коментар
 
 
Ще один ЗЕбіл! Статистика твого розповсюдження просто означає, що кількість тестувань НЕДОСТАТНЯ! ДЕБІЛ ЗЕбільний!
 показати весь коментар
 
 
Коронавирус в Украине распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США, - главный санврач Ляшко.

_______________________

Коронавірус в Україні поширюється повільніше, ніж в Італії, Іспанії та США, - головний санлікар Ляшко - Цензор.НЕТ 7392
 показати весь коментар
 
 
так, медленнее, чем в Италии, Испании и США, -
але швидше,як у деяких провінціях Італії...
 показати весь коментар
 
 
Ну тут надо еще учесть нашу специфику, т.е. заробитчан. Которые и послужили "хорошей" основой для скачка эпидемии. Просто по карте Украины гляньте, вся Восточная часть относительно спокойно себя чувствует. Киев и Западная гораздо хуже...
 показати весь коментар
 
 
В восточной средств диагностики нет. Там из кацапии достаточно заразы натянули.
 показати весь коментар
 
 
это в Харькове со средствами хуже чем в Тернополе? или заробитчан меньше?
 показати весь коментар
 
"Коронавирус в Украине распространяется медленнее, чем в Италии, Испании и США" - чтобы это поправить - в Украину за минувшие сутки вернулись почти 11 тысяч человек - без карантина. В Израиле приезжих отправляют на 3 недели в карантин, а только после выпускают в люди. В Израиле о своих заботятся.
 показати весь коментар
 
 
Ізраїль має всій менінгіт -упоротих релігійних фанатиків..

тому ізолював деякі міста -нехай виздихають,якщо цього хочуть...
 показати весь коментар
 
 
никого не смущает что уже 5 день тупо +100 заболевших...а епидемия во всем мире распространяется по прогрессии??? Т.е. 100-200-1000-10000 итд
они тупо от фонаря рисуют цифры и даже не подазревают о реальной ситуации - уверен
 показати весь коментар
 
 
В Словении 141 заболевший был еще 13 марта. До тысячи они еще не дошли (на сегодня 977).
А Украине 141 был 25 марта и сегодня уже 1200.
 показати весь коментар
 
Кількість тут ні до чого. Вона на початкових стадіях не впливає ніяк. Значно сильніше впливає ступінь урбанізації населення. У Словенії дійсно він нижче - 54%, а в Україні 69%. Але у Естонії майже такий же - 68,7%, але вона від 115 захворівших до 961 йшла 20 днів...
 показати весь коментар
 
Больше влияет плотность населения и социальный состав. Например в Италии плотность населения в 4 раза выше, чем у нас, а в Нью Йорке основные заболевшие находятся в кварталах, где проживают афроамериканцы, латинос и выходцы из Азии.
 показати весь коментар
 
А якщо взагалі нікого не тестувати, то можна і карантин відміняти!
 показати весь коментар
 
 
В Японии тестируют только только три категориии людей: прибывших из стран со сложной эпидемиологической обстановкой, имевшим близкий контакт хотя бы с одним заболевшим, и тем, у кого в течение четырех дней наблюдается температура выше 37,5 и симптомы острого респираторного заболевания.
 показати весь коментар
 
В Украине относительно невысокий уровень заболевших, только из-за низкого уровня тестирования. Подтверждено 1251 случай заражения COVID-19. При этом сделано 5493 теста на коронавирус. Для сравнения, в Сингапуре 1189 случая заражения, а сделано 39000 тестов.
 показати весь коментар
 
 
Наличее положителного теста влияет только на статистику. На уровень заболеваемости и протокол лечения не оказывает никакого влияния.
 показати весь коментар
 
 
А де можна подивитися статистику випадків пневмонії в Україні ? Які в ній були б результати ?
 показати весь коментар
 
Такая статистика есть только за 2018 год, за 2019 год еще не опубликована, а за 2020 будет только к середине 2021 года.
"Кількість летальних випадків внаслідок пневмонії в Україні впродовж 2018 року зросло на 23,87% порівняно з 2017 роком - до 6101. Зокрема, було зареєстровано 36 смертей від гострих респіраторних інфекцій верхніх дихальних шляхів, 13 - від грипу, 23 - від вірусної пневмонії, 919 - від бактеріальних пневмоній, а також 5095 - від пневмоній, збудник яких не було уточнено."- Держстат України.
 показати весь коментар
 
 
Это не то вообще. Абсолютные цифры где?
 показати весь коментар
 
Очередной раз напоминаю, что Италия (да и схожая с ней по традициям Испания) для Украины, вообще, не может быть объектом для сравнения. Ежегодно она чемпион Европы и по заболеваемости корью и другими инфекциями.
Это можно объяснить, по мнению исследователей, тем, что
- страна находится между двумя морями, вследствие чего там влажный климат с частыми туманами зимой. А это наиболее благоприятная атмосфера для распространения патогенов, кроме того в стране много старых сырых квартир с плохим отоплением
- в Италии очень высокая плотность населения, в четыре раза выше, чем Украине. И это способствует быстрому распространению инфекций,
- страна полна транзитных и оседлых полунищих мигрантов из стран с низким уровнем личной гигиены, являющихся естественным ретранслятором различных заболеваний,
- Италия является Меккой для туристов со всего мира, состояние здоровья которых никто при въезде не проверяет, ежегодное число туристов примерно равно населению страны,
- в стране большое количество людей возрастом свыше 80 лет, и их большинство среди умерших. Причем большинство из них скученно находятся в домах престарелых.
- традиционно в стране совместно живут большими семьями (от дедов до внуков)
- национальная традиция обниматься и целоваться при встрече
- у итальянцев нет правила снимать обувь при входе в дом - в какой обуви они ходят по улице, в том и по квартире.
И вишенька на торте - футбольный матч Италия/Испания, где ревущие и целующиеся 40 000 болельщиков щедро делились между собой вирусами, после чего залпово развезли инфекцию по своим странам.
 показати весь коментар
 
Судя по высказываниям Ляшко ,в северной Корее медицина на высоте-там больных вообще нет
 показати весь коментар
 
 
"Коронавирус в Украине распространяется медленнее,
чем в Италии, Испании и США" - главный Ляшко

китаёзы с хY%лом совершили несколько террористических актов
в местах массового скопления людей в Италии Франции США, на стадионе на фестивале итд .
эпицентры хорошо заметны на вэб-карте Johns Hopkins University .
в эпицентрах террактов
очень высокий уровень инфицирования и большая летальность .

из эпицентров вирус будет распространяться на другие территории "своим ходом" ,
но , вероятнее всего , на этих территориях
значительных уровней инфицирования и летальности уже не будет .

разуйте глаза "дебилы .лять" ,
китаёзы с хY%лом начали третью мировую войну

 показати весь коментар
 
 
А це тому що у нас епідемія ще тільки набирає обертів,те що в Італії та Іспанії було за тиждеь то ми розтігаємо на місяць або і два.Одна надія що за цей час винайдуть якусь сиворотку проти корона-вірусу.
 показати весь коментар
 
А якщо порівняти статистику наприклад з Німеччиною, то смертність в Німеччині біля 7%, а виздоровлює 93%. Україна біля 67% смертність, 33% виздоровлює!!! і це тільки в нас початок епідемії.Робіть висновок, яка в нас медицина!!!
 показати весь коментар
 
 
Я об этом говорил ещё месяц назад, что ожидать, что в Украине будет хотя бы так как в Италии, просто смешно. У нас нет здравоохранения совсем -это "успех" всех 6-ти президентов, и нет правильных действий во время пандемии - это"успех" шмаркли". Когда остановили у нас метро, стало понятно, что мы попали на ужасающую разруху в стране.
 показати весь коментар
 
Может от этого поумнеете со своей дебильной надуманной простудой
Причини смерті в Україні, 2018
Спільний проект Державної служби статистики України
та Українського центру суспільних даних
Всі класи. Україна Всього померлих: 574571
или 47880 в месяц или 1596 в сутки
1. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби 8923
2. Новоутворення 77551
......
9. Хвороби системи кровообігу 387029
10. Хвороби органів дихання 12906
11. Хвороби органів травлення 24248
........
18. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках 18839
19. Травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх чинників 30718

Подставляйте корону в желаемую графу
 показати весь коментар
 
 
... а в Уганде - ещё меньшими. а в Замбии - ещё меньшими темпами. там и тестов соответственно, но главное - что темпы меньше. Так что равнение на Уганду!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору