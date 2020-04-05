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 Політика України, Здоров'я
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 В Україні з коронавірусом госпіталізовано 624 людини, з них 30 дітей. 18 осіб перебувають на апаратах ШВЛ, - головний санлікар Ляшко

За минулу добу з коронавірусною хворобою госпіталізовано 55 нових пацієнтів, з них жоден не перебуває у важкому стані.

Про це повідомив на брифінгу заступник Міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

"За минулу добу в Україні підтверджені 156 нових випадків коронавірусної хвороби, з них 12 дітей. Було госпіталізовано з 156 осіб 55 осіб. Жодна з них не в тяжкому стані. До апаратів штучної вентиляції легенів за минулу добу не підключений жоден з нових госпіталізованих. Всього на апаратах штучної вентиляції легенів перебуває 18 людей. У цілому госпіталізовано 624 людини, з них 30 дітей", - розповів Ляшко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу в Києві коронавірус підтвердили у 31 особи, хворих уже 245, - Кличко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186851
 
 
 Топ коментарі
 
потому и 624, что ввели карантин..
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очікується спалах після Паски...


коли народ не втримається,щоб не посвятити пасочки..


особливо під"чулим духовним керівництвом" попів РПЦ(КГБ)..
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Необходимо что бы опубликовали количество всех умерших за каждые сутки с указанием причин, будет видна динамика, а так где то могут указывать другой диагноз или наоборот списывать на вирус, без полной картины по Стране толку не будет.
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По моему в эту тупую игру надо заканчивать играть.
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спасіба зєлєнському за апарати ІВЛ ! за маски спасіба, і за особисту допомогу спасіба!
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Необходимо что бы опубликовали количество всех умерших за каждые сутки с указанием причин, будет видна динамика, а так где то могут указывать другой диагноз или наоборот списывать на вирус, без полной картины по Стране толку не будет.
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очікується спалах після Паски...


коли народ не втримається,щоб не посвятити пасочки..


особливо під"чулим духовним керівництвом" попів РПЦ(КГБ)..
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Вышел зайчик на крыльцо,не чесал свое лицо,
И не тер он свои глазки , чтоб еще дожить до Паски! ( из сети)
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госпитализированы 624 человека - и поэтому объявлен карантин по всей стране??? трындец
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За минувшие сутки с коронавирусной болезнью госпитализированы 55 новых пациентов, из них ни один не находится в тяжелом состоянии. А говорили , что легких и средних в больнички упекать не будут. Источник: https://censor.net.ua/n3186851
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Я от не зрозумів, а ви хочете як в Італії, США або Іспанії? Навіть в тупорилій рашці на місяць карантин, а до вас ніяк не доходить.
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госпитализированы 624 человека - и поэтому объявлен карантин по всей стране??? трындец

Главное , чтоб не митинговали и маски покупали...
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Воно не зрозуміє... Там в голові теорія змови і світовий уряд.
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У вас эпидемия отклеилась.

Прогнозирую-в РФ закончится перед 1 мая, а в Украине- после того, как продадут землю, примут новый КЗОТ и получат деньги от МВФ...
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Пандемия начинается с 6% заболевших от населения а это 624 заболевших и только 18 тяжело форменная порнография которую детям нельзя показывать а то они сомневатся станут в нашем умственом здоровье. В мире от пневмонии болеет 450 млн. 50 умирает в год.
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Тот кто купит масок пачку,тот получит водокачку!
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Складно все. Коли зверху замість голови прикольна хохма треба розраховувати виключно на самих себе і власний розум. Ми вже читали як важко було депутатці (!!!) Ганні Скороход, яка захворіла на коронавірус, добитись нормального тестування, який підтвердив наявність хвороби. Тест довелось робити в приватній клініці, послуга обійшлась в 4100 грн. А про кричущий випадок скотського ставлення до хворих розповідалось тут на Цензорі в статті Тесть помер у машині швидкої допомоги, тещу обізвали симулянткою і не зробили тест, - нардеп від СН Лерос розповів, як сім'ю його друзів "лікували" від коронавірусу. Більш детально про це розповідається в <<"Пізд**ц, тварюки - "лікували" від коронавірусу": лікарі відмовили в огляді чоловікові з температурою 38, він помер>>. Як вижити, як знайти вірні рішення, не по приколу, залежить від кожного з нас особисто.
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