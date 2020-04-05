 В Україні з коронавірусом госпіталізовано 624 людини, з них 30 дітей. 18 осіб перебувають на апаратах ШВЛ, - головний санлікар Ляшко

Про це повідомив на брифінгу заступник Міністра охорони здоров'я України, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
"За минулу добу в Україні підтверджені 156 нових випадків коронавірусної хвороби, з них 12 дітей. Було госпіталізовано з 156 осіб 55 осіб. Жодна з них не в тяжкому стані. До апаратів штучної вентиляції легенів за минулу добу не підключений жоден з нових госпіталізованих. Всього на апаратах штучної вентиляції легенів перебуває 18 людей. У цілому госпіталізовано 624 людини, з них 30 дітей", - розповів Ляшко.
коли народ не втримається,щоб не посвятити пасочки..
особливо під"чулим духовним керівництвом" попів РПЦ(КГБ)..
И не тер он свои глазки , чтоб еще дожить до Паски! ( из сети)
Главное , чтоб не митинговали и маски покупали...
Прогнозирую-в РФ закончится перед 1 мая, а в Украине- после того, как продадут землю, примут новый КЗОТ и получат деньги от МВФ...