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 Київські новини, Здоров'я
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 За добу в Києві коронавірус підтвердили у 31 особи, хворих уже 245, - Кличко

За минулу добу кількість жителів Києва, які захворіли коронавірусом, збільшилася ще на 31 людину.

Про це повідомив у телеграм міський голова Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, на сьогодні в столиці вже 245 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

"Захворіли:
-18 жінок віком від 21-го до 78-ти років
-13 чоловіків віком від 19-ти до 78-ми років.
Один - 71-річний чоловік - помер.

10 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. 21 - лікуються вдома на самоізоляції, під контролем медиків. Тільки троє киян з тих, які захворіли за минулу добу, виїжджали нещодавно за кордон. Інші меж України не покидали. Це означає, що вірус все більше охоплює Київ", - підсумував мер.

Зазначимо, що за даними МОЗ на ранок 5 квітня в Києві підтверджені 225 випадків COVID-19.

За добу в Києві коронавірус підтвердили у 31 особи, хворих уже 245, - Кличко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186849
 
 
 Топ коментарі
 
А какой профит от этого Радуцкому? На этом деле масок за бугор не продашь За сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 31 человека, заболевших уже 245, - Кличко - Цензор.НЕТ 269
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Sophia-Maria Duglass А какой врач, в своем уме, будет, сейчас, вести, к себе в дом,возможно, больных коронавирусом?
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Без походов на шашлычки и гулек было бы в районе 50-80 человек зараженных.
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Мэр Киева также добавил, что только трое киевлян из тех, которые заболели за минувшие сутки, выезжали недавно за границу, другие границ Украины не покидали.
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не вижу логической цепочки. где упоминание шашлыков?
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А где могли заразиться киевляне, которые сидят на карантине и не посещали зарубежье? От святого духа?
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где угодно. чаще всего в мед. учреждении. всё ещё не вижу инфернальную роль шашлыков.
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а куча вернувшихся из италии и прочих очагов - это не существенно...
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Шо там с хорошковским, еще коньки не откинул, а то новостей про него нету, уже переживаем тут сидим за него За сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 31 человека, заболевших уже 245, - Кличко - Цензор.НЕТ 9195 ?
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Надо разрешить ПРАКТИКУЮЩИМ ВРАЧАМ С ОПЫТОМ открыть частные врачебные кабинеты . Можно и в своих домах и квартирах, если площадь позволяет
Для такого кабинета достаточно иметь 50 кВ м свободной от жилья площади
1, это решит вопросы с обслуживанием населения - ведь есть врачи, которым доверяют
2, и врачи начнут получать дополнительный доход ( с которого могут платить налог)
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А какой профит от этого Радуцкому? На этом деле масок за бугор не продашь За сутки в Киеве коронавирус подтвердили у 31 человека, заболевших уже 245, - Кличко - Цензор.НЕТ 269
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Это не тот радуцкий-чей дружбан мудями на фортепьянах играет?
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он самый За добу в Києві коронавірус підтвердили у 31 особи, хворих уже 245, - Кличко - Цензор.НЕТ 997 его друг еще нелох, ему 42 года и голос как у хронического гайморитника
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лет 50 назад врачи говорили-как у сифилитика За добу в Києві коронавірус підтвердили у 31 особи, хворих уже 245, - Кличко - Цензор.НЕТ 9293
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Sophia-Maria Duglass А какой врач, в своем уме, будет, сейчас, вести, к себе в дом,возможно, больных коронавирусом?
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Тут нужно не про ум врачей спрашивать.
Тут проблема с умом у конкретного человека.
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будьте добры помедленнее ,Я записываю
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Виталик!, а помнишь как все начиналось....?
Транспортный коллапс после закрытия метро - вторая половина марта....

За добу в Києві коронавірус підтвердили у 31 особи, хворих уже 245, - Кличко - Цензор.НЕТ 5768
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Сейчас коллапса нет?
Просто, доходит до всех не одновременно.
До тебя до сих пор не дошло.
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ага.. в Миколаєві створена нова популяція людей,стійких до коронавірусів.. За добу в Києві коронавірус підтвердили у 31 особи, хворих уже 245, - Кличко - Цензор.НЕТ 5978
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ідея кличка припинити рух в місті приватним транспортом -ІДіОТСЬКА..
звичайно,треба ввести штрафи за спроби використання приватного транспорту у якості таксі..
НІЯКИХ БЛА_БЛА _КАР !
(підвозку медиків можна контролювати через,наприклад,застосунок,створений харківськими ІТ-шниками...)
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С 17 по 1 апреля болел с похожими симптомами не куда не обращался тестов не делал , тупо сидел дома на карантине . В статистику не попал таких тысячи.
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