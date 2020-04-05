 За добу в Києві коронавірус підтвердили у 31 особи, хворих уже 245, - Кличко

Про це повідомив у телеграм міський голова Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, на сьогодні в столиці вже 245 підтверджених випадків захворювання COVID-19.
"Захворіли:
-18 жінок віком від 21-го до 78-ти років
-13 чоловіків віком від 19-ти до 78-ми років.
Один - 71-річний чоловік - помер.
10 пацієнтів госпіталізували в столичні лікарні. 21 - лікуються вдома на самоізоляції, під контролем медиків. Тільки троє киян з тих, які захворіли за минулу добу, виїжджали нещодавно за кордон. Інші меж України не покидали. Це означає, що вірус все більше охоплює Київ", - підсумував мер.
Зазначимо, що за даними МОЗ на ранок 5 квітня в Києві підтверджені 225 випадків COVID-19.
Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186849
Для такого кабинета достаточно иметь 50 кВ м свободной от жилья площади
1, это решит вопросы с обслуживанием населения - ведь есть врачи, которым доверяют
2, и врачи начнут получать дополнительный доход ( с которого могут платить налог)
Тут проблема с умом у конкретного человека.
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Транспортный коллапс после закрытия метро - вторая половина марта....
Просто, доходит до всех не одновременно.
До тебя до сих пор не дошло.
звичайно,треба ввести штрафи за спроби використання приватного транспорту у якості таксі..
НІЯКИХ БЛА_БЛА _КАР !
(підвозку медиків можна контролювати через,наприклад,застосунок,створений харківськими ІТ-шниками...)