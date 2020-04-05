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Все про:Держприкордонслужба (2519) COVID-19 (2964)

 За добу в Україну повернулися майже 11 тисяч осіб, - ДПСУ

За минулу добу, 4 квітня, в Україну повернулися майже 11 тисяч українців.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає. Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло майже 5,2 тис. осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.

Крім того, упродовж доби Україну залишили понад 5,1 тис. осіб, у тому числі майже 2 тис. іноземців.

4 квітня прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я 12,6 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на Covid-19 не виявлено. Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки. Крім того, минулої доби у пунктах пропуску виявлено 3 порушників правил карантину, про що повідомлено співробітників поліції", - стверджують у ДПСУ.

Також дивіться: Прикордонники не дали вивезти з України партію засобів дезінфекції на 30 тисяч євро. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186848
 
 
 Топ коментарі
 
Как такое возможно, если главзебил закрыл границу на замок еще в позапрошлую пятницу вечером? За сутки в Украину вернулись почти 11 тысяч человек, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 1239
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Никчемная власть уже несколько раз отчитывалась, что никого пускать не будут. И где все эти 11 тысяч? Неужели изолированы от общества?
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С вирусом или нет уже не имеет значения.А вот возвращающихся людей никак не пойму они бегут из стран где есть эпидемия но есть и хоть какая-то медицина в страну где медицина примерно равна нулю да и бежать из Украины будет некуда.
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Как такое возможно, если главзебил закрыл границу на замок еще в позапрошлую пятницу вечером? За сутки в Украину вернулись почти 11 тысяч человек, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 1239
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Жирным шрифтом это сразу чтобы было видно твою тупость?

Если бы потратил хоть 5 минут, то узнал бы что закрыто перемещение для организованных перевозок. Пересечение границы на личном транспорте и пешеходном порядке не запрещено.
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С вирусом или нет уже не имеет значения.А вот возвращающихся людей никак не пойму они бегут из стран где есть эпидемия но есть и хоть какая-то медицина в страну где медицина примерно равна нулю да и бежать из Украины будет некуда.
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из за них и всяких телезелебобиков нам всем остаётся бежать только на кладбище !
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Наверное ,у многих из них нет медицинских страховок ,а многие заехали
в те страны недавно,не успели денег заработать,как же им продержаться.
Есть ещё вариант ,что человека психологически тянет к семье в такой экстремальной
обстановке и неопределённости.
Не надо этих возвратившихся людей держать в психологической изоляции ,
не относится к ним ,как к отверженным.
Друзьям ,коллегам ,родственникам поддерживать их дистанционно.
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Заболевшему вирусом никаких страховок не надо так как его изоляция обезопасит их же соотечественников а лечение у них происходит одинаково как их гражданина так и других.
Это у нас подобравшего из инфарктом человека неотложка отказывалась принимать чтобы не занес вирус.
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в тех странах что бы лечиться нужна страховка, а ее и не у всех граждан то имеется, что уж говорить про нелегалов
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С нелегалами согласен,но есть один нюансик.По международным нормам человек из биометрическим паспортом имеет право 90 днех находится на територии ЕС.А если имеет право то и имеет право на экстренное медицинское обслуживание которое оплачивает Красный Крест.А так как наши заробитчане приспособились к этим 90-та дням то из всех нелегалов мизер который не дружит из головой а это уже их проблема.
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Зеленський пообіцяв що лікувати будуть безкоштовно.
Збрехав, звичайно, але зебіли вірять.
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У меня в городе на каждого заболевшего закуплено лекарств на 30 тысяч гривен,из своего кармана не платиш,только для заболевших короновирусом,30 тыс.грн на человека
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Протягом 20 діб зясується За добу в Україну повернулися майже 11 тисяч осіб, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 7240. А так, температурка вимірялка і таксують напевно. Вони ж безробітні. Почнемо з того, що їм зараз виживати на щось треба. І вони якось будуть намагатись заробити, бо різниці для них нема, померти від корони або з голоду.
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Ураааа! Велкам хоум. Надели цаки, сидеть в пепелацах и хвалить господина ВэЗе! За сутки в Украину вернулись почти 11 тысяч человек, - ГПСУ - Цензор.НЕТ 1018
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Никчемная власть уже несколько раз отчитывалась, что никого пускать не будут. И где все эти 11 тысяч? Неужели изолированы от общества?
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Дакакаяразница. Вже повернулось стільки інфікованих людей, що вижити нам допоможе лише Чудо Боже. Янелох вже переклав провину на всіх пАпередніков, які не готувались до епідемії, а радили міністрам, ради феєричного шоу, поседіти в карантині 2 недільки. Заробляли бабло на розпродажу запасів захисту. Чи блокували виробництво і закупівлю, та розповідали старшому поколінню українців, що вони вже трупи. Чи в день призначення відкривали своїй дружині фірму, через яку будуть закупати ліки, під час епідемії і, знову таки, заробляти бабло. Тому ... Дакакаяразница
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чудо боше это когда Попа Климент "боролся с чумой", согнав стадо на молебен? тогда гробовщики реально славили боха за столько трупов
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Іншими словами те, що відбувається в 21 сторіччі, прямо зараз в Україні, можна виправдати тим, що відбувалось в 14 сторіччі? 700 років прогресу не було. Для Зеленського нічого не змінилось
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А прикольно Зеленський лохів зробив! Пацан таки має хуцпу!
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Завдяки лохам ми всі в одному човні. І схоже на те, що "капітан" прикладає максимум зусиль, щоб, якомога швидше, його потопити
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Нехай ті пам'ятки, що їх роздають носять замість масок.
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Всі раді і я трішки. Слава великому ЗЕ!
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Знаете что самое странное. Через границу въехало уже сотни тысяч людей но погранцы не слягли все хором. Может быть панику власть сеет только для закручивания гаек?
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за других говорить не буду , но вот по Одесской 26 случаев , из них 20 -въехавшие из-за кордона и 6 -их жёны, дети, братья ...
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Власть впаривает лохам о том, что границы закрыты и что надо сидеть дома, носить маски и жрать гречку. Лохи орут, что все умрут, если не носить маски и не сидеть дома. Тем временем, в страну въезжают, каждый день, то 7 тыс, то 11. Пограничники заявили, что готовы принять 200 тыс заробитчан на Пасху. Вуаля! Как вам ситуация, лохи?
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Давно заметил, что любая проблема, однажды появившись в Украине, остаётся здесь навсегда: коррупция, безработица, инфляция, а теперь вот ещё и коронавирус...
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да уж ... и как минимум год жесткого карантина нам обеспечен ! пока бенено кодло от сюда не сбежит ...
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Не каркайте,многое зависит не только от власти ,но и от законопослушания
всех граждан в части соблюдения требований карантина.
В Германии ,например , и соседи контролируют. Не ругаются,не скандалят ,не травят,
а тут же сообщают в полицию и если сигнал подтверждается ,незамедлительно
следует большой штраф.
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На мостсовке людям просто вбили в голову, что стучать это плохо.
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Вы знаете в моей голове ,это тоже было довольно долго. Потом попыталась
разобраться. Вот к примеру , сравниваю в этом плане Украину и Германию
на примере карантина по корановирусу. Украина -скандалы ,угрозы со стороны
соседей , приём в Новых Санжарах ,травля в соц.сетях...
В Германии -тихо ,спокойно сообщают в полицию. Свято при этом веря ,что реакция
полиции будет незамедлительной и ,что особо важно,законной.
Это не подлость ,это законопослушание и уверенность в том ,что закон один для всех.
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Ничего не смущает 11 тыс. за сутки и явно они не поехали на обсервацию и то что в аптеках масок нет Вас тоже не смущает Что то не складывается у этой власти с мозгами За добу в Україну повернулися майже 11 тисяч осіб, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 2089
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А где же установленные Зеленским - 3 дня после начала карантина 12 марта, на возвращение... Ля- ля - тополя...
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маловато будет ! ничего, скоро зебилёныши нам прикажут в скафандрах из дома выходить ! да или просто нам подъезды забетонируют ! правильной дорогой идёте товарищи !
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Ну да, а если нет скафандра штраф 32 тыс…
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Путин бросил 30 тысяч россиян за границей

Высказался один из популярнейших блогеров России, который пишет под ником "Сталингулаг".

"Главное правило российского государства: всегда кидай, предавай, бросай своих граждан, никогда не помогай своим", - заявил он в соцсети.
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Сделали так что здоровые сидят дома, а условно инфицированные носятся по городам и весям в поиске жертв.
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"Россия отказалась эвакуировать своих граждан из-за рубежа. Охренели со страху совсем?"
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Надо ввести ежедневную отчётность соответствующих служб по количеству
проведённых ими проверок самоизоляции прибывших. Это может проводиться
дистанционно ,но двухнедельный контроль за ними и за теми с кем они
совместно проживают должен быть .
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Ольга Панченко Ольга, Вы еще верите в то, что наша власть на что-то способна, кроме продажи земли? Все эти меры ничего не дадут, вирус побороть мы не сможем. Мы или сдохнем, как мамонты, или научимся жить, теперь с вирусом.
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Понятно,для Вас стакан наполовину пустой ,для меня -наполовину полный.
Надо не клеймить власть по поводу и без ,а самим стараться выжить
и на сегодняшний день -единственное ,что мы ВСЕ должны делать - это соблюдать
условия карантина.
Коль Вы о земле ,то вопрос ,по Конституции земля принадлежит народу.
Вот я горожанка ,ни в аренде ,ни в собственности земли у меня нет .
Там каким образом она принадлежит мне,как частичке народа и какая мне разница
будет принадлежит она фермерам,Олегу Ляшко или холдингам ?
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Ольга Панченко Власть клеймить не надо, там нужны уже другие действия.
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сейчас "патриотизм" заробитчан аж зашкаливает - возвращаются с флагами, с гордым " Україна - наша Батьківщина !"...эпидемия коронавируса когда-нибудь закончится, в Европе вирус повыбивает кучу народу , создастся дефицит рабочей силы, экономики уйдут в минус,- вспомнят ли тогда эти "патриоты" про Украину и флаги ?
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В Европе мрут люди старшего возраста.
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мрут все возраста, старшего в большинстве..
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...или вы предполагаете, что вернувшимся заробитчанам не найдётся места в Европе и они с присущим им "патриотизмом" после окончания эпидемии СV19 останутся жить и работать на благо Украины ?
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Ну какой может быть карантин на территории страны если каждый день в него подбрасывают инфекцию тысячами. Видать руководство от страху обосралось и не хочет это показывать. Люди не пора ли нам, придумывать на их головы наказание, такое что бы у них волосы на жопе колом стали.
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Надеюсь, большинство из Италии и Испании? За добу в Україну повернулися майже 11 тисяч осіб, - ДПСУ - Цензор.НЕТ 6113
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Шастає по світу охлосйо, воно за кордоном було із плакатом, "можу носити цеглу", а тепер пре назад в Україну із надією, щоб тут відсидітись!!!
А все закінчиться, знову рвонуть цеглу носить по Світу!
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Пусть им всем Аваков карантин организовывает, а Виталя меряет температуру каждый день.
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Тепер уже не принципово. Зразу не треба було вивозити заразу з карантину з Китаю по усьому світу... злочинні бездарі.
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Замечено, что каждая волна возвращения дает новую вспышку вируса в стране.
Может, не то и не так делаем?
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""4 апреля пограничники во взаимодействии с представителями санитарно-карантинных подразделений провели температурный скрининг и опрос о состоянии здоровья 12,6 тыс. человек, которые направлялись в Украину. По результатам дополнительной проверки врачами признаков заболевания Covid-19 не обнаружено"

Богатыри! Крепышы! Десятиборцы!
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