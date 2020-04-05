 За добу в Україну повернулися майже 11 тисяч осіб, - ДПСУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає. Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло майже 5,2 тис. осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.

Крім того, упродовж доби Україну залишили понад 5,1 тис. осіб, у тому числі майже 2 тис. іноземців.

4 квітня прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я 12,6 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на Covid-19 не виявлено. Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки. Крім того, минулої доби у пунктах пропуску виявлено 3 порушників правил карантину, про що повідомлено співробітників поліції", - стверджують у ДПСУ.

Також дивіться: Прикордонники не дали вивезти з України партію засобів дезінфекції на 30 тисяч євро. ФОТОрепортаж