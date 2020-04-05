 За добу в Україну повернулися майже 11 тисяч осіб, - ДПСУ

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України.
Повідомляється, що зранку в пунктах пропуску черг з подорожуючих власним транспортом та пішоходів немає. Упродовж минулої доби без власного транспорту в Україну прибуло майже 5,2 тис. осіб. Для їх перевезення залучалися транспортні засоби, надані місцевою владою та ДСНС.
Крім того, упродовж доби Україну залишили понад 5,1 тис. осіб, у тому числі майже 2 тис. іноземців.
4 квітня прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг та опитування про стан здоров’я 12,6 тис. осіб, які прямували в Україну. За результатами додаткової перевірки лікарями ознак захворювання на Covid-19 не виявлено. Також встановленим порядком оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки. Крім того, минулої доби у пунктах пропуску виявлено 3 порушників правил карантину, про що повідомлено співробітників поліції", - стверджують у ДПСУ.
Если бы потратил хоть 5 минут, то узнал бы что закрыто перемещение для организованных перевозок. Пересечение границы на личном транспорте и пешеходном порядке не запрещено.
в те страны недавно,не успели денег заработать,как же им продержаться.
Есть ещё вариант ,что человека психологически тянет к семье в такой экстремальной
обстановке и неопределённости.
Не надо этих возвратившихся людей держать в психологической изоляции ,
не относится к ним ,как к отверженным.
Друзьям ,коллегам ,родственникам поддерживать их дистанционно.
Это у нас подобравшего из инфарктом человека неотложка отказывалась принимать чтобы не занес вирус.
Збрехав, звичайно, але зебіли вірять.
Я за нього не голосував.
всех граждан в части соблюдения требований карантина.
В Германии ,например , и соседи контролируют. Не ругаются,не скандалят ,не травят,
а тут же сообщают в полицию и если сигнал подтверждается ,незамедлительно
следует большой штраф.
разобраться. Вот к примеру , сравниваю в этом плане Украину и Германию
на примере карантина по корановирусу. Украина -скандалы ,угрозы со стороны
соседей , приём в Новых Санжарах ,травля в соц.сетях...
В Германии -тихо ,спокойно сообщают в полицию. Свято при этом веря ,что реакция
полиции будет незамедлительной и ,что особо важно,законной.
Это не подлость ,это законопослушание и уверенность в том ,что закон один для всех.
Высказался один из популярнейших блогеров России, который пишет под ником "Сталингулаг".
"Главное правило российского государства: всегда кидай, предавай, бросай своих граждан, никогда не помогай своим", - заявил он в соцсети.
проведённых ими проверок самоизоляции прибывших. Это может проводиться
дистанционно ,но двухнедельный контроль за ними и за теми с кем они
совместно проживают должен быть .
Надо не клеймить власть по поводу и без ,а самим стараться выжить
и на сегодняшний день -единственное ,что мы ВСЕ должны делать - это соблюдать
условия карантина.
Коль Вы о земле ,то вопрос ,по Конституции земля принадлежит народу.
Вот я горожанка ,ни в аренде ,ни в собственности земли у меня нет .
Там каким образом она принадлежит мне,как частичке народа и какая мне разница
будет принадлежит она фермерам,Олегу Ляшко или холдингам ?
А все закінчиться, знову рвонуть цеглу носить по Світу!
Может, не то и не так делаем?
Богатыри! Крепышы! Десятиборцы!