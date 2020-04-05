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 На ранок 5 квітня підтверджено 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали, - МОЗ

В Україні зафіксовано 1251 випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

На ранок 5 квітня підтверджено 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали, - МОЗ 01

За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

▪️Вінницька область — 75 випадків;
▪️Волинська область — 19 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;
▪️Донецька область — 8 випадків;
▪️Житомирська область — 11 випадків;
▪️Закарпатська область — 28 випадків;
▪️Запорізька область — 39 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 105 випадків;
▪️Кіровоградська область — 37 випадків;
▪️м. Київ — 225 випадків;
▪️Київська область — 82 випадки;
▪️Львівська область — 15 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 26 випадків;
▪️Полтавська область — 9 випадків;
▪️Рівненська область — 38 випадків;
▪️Сумська область — 49 випадків;
▪️Тернопільська область — 160 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 10 випадків;
▪️Хмельницька область — 10 випадків;
▪️Чернівецька область — 220 випадків;
▪️Черкаська область — 60 випадків (випадок було знято у зв'язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);
▪️Чернігівська область — 7 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Керівництво будівельних гіпермаркетів на Київщині притягли до відповідальності за роботу під час карантину

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 квітня 2020 року до Центру надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5493 повідомлення про підозру на COVID-19.

На ранок 5 квітня підтверджено 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали, - МОЗ 02
На ранок 5 квітня підтверджено 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали, - МОЗ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186847
 
 
 Топ коментарі
 
этого проходимца шария от медицины слушают только тупые ватаны...
пускай они его и слушают..
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У тебя тоже, только мозга. Нет и не будет.
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статистика устойчивая (вчера было такое же соотношение) - умирают больше чем выздоравливает...
Это все, что вам нужно знать о нашей медицине...
Супрун-мупрун..., до нее и после нее....

32 человека умерли, 25 - выздоровели





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Больше слушайте педиатра Комаровского. Вон он коронавирус в руках держет. Так что можна причащаться и лобызать иконы на паску На утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 9067
На утро 5 апреля подтвержден 1251 случай COVID-19 в Украине, 32 человека умерли, 25 - выздоровели, - Минздрав - Цензор.НЕТ 2440
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Только врач неудачник может власти шоу а нормальный врач практикует у него нет времени на ерунду
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этого проходимца шария от медицины слушают только тупые ватаны...
пускай они его и слушают..
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Ну что вы, еще тупенькие писечки его абажают. Миллионы их.
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Він педіатр для всієї сім"ї і від усього?
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лікар "від бога"
лікар від дупи

лікар до дупи..
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Комаровский - педиатр, а Зеленский педи-актёр
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Умирают тяжелые быстро, за несколько дней часто, а тем, у кого симптомы быстро сошли, им все равно нужно ждать минимум 2 недели для подтверждения выздоровления. На вчера такой карантин завершился у больных, выявленных до 20 марта. Это 41 человек. Вот 25 вылечились - это из тех 41, еще на лечении или умерли из них 16. Остальные летальные - после 20 марта, а излечившиеся после 20 марта еще на карантине (по сути вылечились, но еще остаются носителями).

То есть из 41 заболевшего до 20 марта 25 вылечились, умерло максимум (из этих 41) 16 человек. Вот пример простой: допустим, привезли в больницы за сутки 100 человек. Из них 30 тяжелых, они могут умереть в течение нескольких дней, их сразу вносят в статистику умерших. А остальные будут считаться заболевшими, даже если все симптомы прошли за несколько дней и нет осложнений, еще около 2 недель, пока их не внесут в статистику излечившихся. Так что еще рано делать выводы о соотношении смертности к излечившимся в Украине.
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Но почемуто эту статистику дают, и сказали что в Украине смертность ниже, заболеваемость ниже. Врут и дают надежду людям? Только вопрос зачем, у меня стадион под окном и люди о карантине не слышали.
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https://www.youtube.com/watch?v=nmba8yVnIC8

Объективно и ясно о короновирусе и земельном законе!
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Примитивное уравнение ставит в тупик 99 из 73. Прапорщика не учили математике после 3-го класса?
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Эпидемии нет и не будет.
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У тебя тоже, только мозга. Нет и не будет.
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анатолієвіч !?
з ногами все в порядку ? На ранок 5 квітня підтверджений 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5761
ФРАНЦУЗ 50 ЛЕТ ЖИВЕТ БЕЗ МОЗГА И прекрасно себя чувствует

в 2007 году тогда еще 44-летний, он обратился в больницу с жалобами на боли в ногах.

Француз утверждал, что испытывает неприятные ощущения на протяжении уже двух недель.Осмотр и первое исследование ног результатов не дали, поэтому доктор послал пациента пройти полное обследование. И когда очередь дошла до головы, медицинская помощь уже понадобилась самим врачам: потому что сканирование показало, что у мужчины настолько маленький мозг, что его поначалу специалисты даже не разглядели.Позднее выяснилось, что такой феномен возник из-за того, что вся спинномозговая жидкость, которая в норме циркулирует по мозгу и выводится в кровеносную систему, заполнила почти весь череп, оставив лишь небольшую часть серого вещества.
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Ага, испанцам и итальянцам это расскажи
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Согласен, только тупой не замечает, что средства для борьбы с этим типа вирусом, неадекватны самой угрозе. Может хотят перезапустить мировую экономику, непонятно...
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Вчера я услышал внятное объяснение - возможно оно верно. Последние несколько десятилетий миром правят шоумены, а не технократы, поэтому и такая растерянность граничащая с паникой шоуменов и порадила кризис корововируса. Экономика естесственно скоро перезапустится и самым главным итогом корововируса станет интенсивный поиск человечеством панацеи. А панацея конечно есть и её найдут это и будет главным перезапуском.
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Всех умерших в областях естественной смертью причисляют к коронвирусу.Меж тем геном и тест заразы до сих пор не выделен ни в одной стране мира.кому вы лапшу кидаете?
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В багатьох рашкомовних головах бродить вірус міровой закуліси, яка роздула з мухи слона, щоб зірвати парад на красній площі.
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не дождетесь, парад будет при любой погоде На ранок 5 квітня підтверджений 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5406 На ранок 5 квітня підтверджений 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 7265 даже если пол росии умрет. Ведь всем известно, что руцкие бабы еще нарожают
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Це не має значення. Так само як не має значення живий путєн зараз чи ні. При такому стаді як на рашці це не має значення.
Янкі колись про це зробили фільм. Може ви навіть його бачили. weekend at barney's

На ранок 5 квітня підтверджений 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4778
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Погано шо укранськи жинки так не хочуть рожать .
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кількість конспірологічних теорій появи вірусу перевалила за сотню.. На ранок 5 квітня підтверджений 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 8569

теорій від досить логічних (з занесенням вірусу представниками ГРУ в Ухань)
до цілковито неймовірних -про вірус як спробу знищення людства рептилоїдами з Тау КИта
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Вся загроза для людства іде від прибульців з планети Нібіру, адже всім відомо що земля не тільки пласка, а ще й порожниста в середині
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Ви ніколи не замислювалися чому в інтернеті текстом чи на ютубі так багато спаму російською мовою?

Напевно тому що є великий попит.
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У ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров'я) назвали головну проблему, пов'язану з пандемією коронавирусу. Хвороба, нагадаємо, поширилася по всьому світу, заражені понад мільйон чоловік. Вакцини від захворювання в світі поки що немає, а значить розраховувати на те, що колективний імунітет, як у випадку з поширенням грипу, допоможе сповільнити зростання нових випадків інфікування, поки що не можна:

- Погана ж новина в тому, що для того, щоб отримати вакцину, нам буде потрібно час.
Тому що вона повинна бути безпечною. Бо перше правило: "Не нашкодь", - заявила представник ВООЗ Меліта Вуйнович у фільмі Наілі Аскер-заде "Небезпечний вірус" .
У ВООЗ також поки не можуть назвати тварину, яке стало проміжним носієм вірусу, від якої заразилася людина.
Раніше звучали версії, що в Китаї зараження почалося від кажанів, які можуть не хворіти, але є переносником хвороби. В організації вважають, що між кажанами і людиною пропущено ще якась ланка в передачі коронавирусу.
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В організації вважають, що між кажанами і людиною пропущено ще якась ланка в передачі коронавирусу.

На 99% це кліщ або блоха, які можуть перенести вірус від кажана до людини.


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Этот ВОЗ ещё получит люлей от США за сокрытие Китая, подождите немного будет много интересного
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Дай то Бог. Але в самому США достатньо лобістів від ВОЗ. Розумні люди заявляють, що оця роздута пандемія повинна бути використана здоровими силами планети для перезавантаження і ООН, і ВОЗ, і інших міжнародних організацій та договорів. Бо коли ядерна держава із сифілітичною економікою накладає вето на рішення РБ щодо неї самої - це тупик. Коли суди в америці, хай не стовідсотково (там теж є судді залежні від коньюктури) все ж засуджують діяльність фармамафії, то чи не слід людству повідбивати руки, що тягнуться до його горла?
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Скорее всего на РАБссии Путлера скинули за скандал с саудитами и падением рубля и нефти.Кто сегодня правит РАБссией,или ГКЧП или военная Хунта ШойХу.
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Держись УКРАИНА! Народ сильнее вируса!
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Денег нет : Держитесь!
Работы нет : уймитесь!
Лекарств Нет:молитесь!
Еды нет,на колени! На ранок 5 квітня підтверджений 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали, - МОЗ - Цензор.НЕТ 615
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вряд ли эти данные обьективны. такой "пилы" с отчётливым периодом по суточным данным нет ни по одной стране. высокую смертность можно понять. смертность вообще по любых болезнях напрямую связанна с поздней диагностикой. так и здесь. на опережение тестируется мало. это экономит тесты и улучшает отчёты. тестирование проводят только тем у которых течение уже переходит в тяжёлую форму. отсюда и высокая смертность. плюс ментальность наріда. он тоже не обращается в больницы своевременно, как западноевропейцы. с одной стороны, как всегда надеется, что пронесёт. ведь дома куча делов, городы, по хазяйству попорацьця. с другой - понимает, там скорее всего в лёт нафик пошлют. скажут сиди дома пока больше не поплохеет. а больше поплохеет, то тогда будет уже поздно лечить. просто обвинят, что вовремя не обратился, сам виноват. везучая часть переболеет в скрытой форме, не попадая в статистику. опять государству на руку по многих параметрах. то что других заражают, это пока ему не интересно.
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Этот текст явно скопипастен, причем совершенно безмозгло. Какая пила? В итальянских, испанских и американских графиках она есть, а здесь практически идеальный Гаусс. Из которого видно, что до пика еще недели 3-4. И в пике будет 2.5-3.5 тысячи.
Барановирус +100500, но кто ж его у себя признает...
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Почему в странах первого мира погибают тысячами, а в отсталых и нищих странах третьего мира вроде России и Украины фактически даже никто не болеет?
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Во первых уровень продолжительности жизни там до 90 это норма. Иммунитет понятно никакой это как с ветрянкой в детстве только зелёнка, а чем старше тем сложнее вплоть до смерти. Во вторых круг интересов и досуг, у нас работа - дом, а там это постоянное общение, активный способ жизни и развлечения. Ну и в третих кто привёз из Китая и кому, наших там мало. В четвёртых способ лечения у них поголовно все на АНТИБИОТИКАХ он убивает иммунитет у нас же либо самолечение либо дешёвые препараты с малыми дозами и да иммунитет посильнее . А ОТ ГЛАВНЫЙ ВОПРОС ПОЧЕМУ В КИТАЕ ТАК ВСЁ СРАЗУ ЗАТИХЛО И ТОЛЬКО ОДИН ГОРОД УХАНЬ, ЗДЕСЬ ВЕСЬ МИР БОРЕТСЯ КАКОЙ МАСШТАБ , А ТАМ МАСОЧКИ НАДЕЛИ, ДОМА ПОСИДЕЛИ И ВСЁ.
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Пьятий: поголовна вакцинація. Що теж позбавляє природного імунітету. У нас - половина вакцинованих лише на папері (або за совка ще совєтськими вакцинами).
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Ты такой махровый совковый длбб ,дичь калированная ,динозавр мракобесия
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Потому что в цивилизованных странах людей лечат, а совковые папуасы даже не в состоянии их проверить.
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Дуже насторожує той факт,що померлих від вірусу більше,аніж тих що одужали...Тому що кількість померлих то дійсно факт,а ось кількість виздоровілих ніхто не може знати...навіть з тих,хто одужав...
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ну, не знаю, наскільки і ця статистика відповідає редьності.
Бо, принаймі, ту дівку, яку виявили першою - https://prm.ua/koronavirus-v-********-u-hmelnitskomu-zafiksovano-pershiy-vipadok-covid-19/ - вже виписали з лікарні як здорову. А вона навіть в статистику МОЗу не ввійшла.
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у віруса вихідний. щось малий приріст.
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зараженных намного больше, просто всех посчитать сложно.
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