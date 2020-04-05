 На ранок 5 квітня підтверджено 1251 випадок COVID-19 в Україні, 32 людини померли, 25 - одужали, - МОЗ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
За даними Центру громадського здоров’я, станом на 10:00 5 квітня в Україні 1251 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, з них 32 летальних, 25 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 156 нових випадків.
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
▪️Вінницька область — 75 випадків;
▪️Волинська область — 19 випадків;
▪️Дніпропетровська область — 14 випадків;
▪️Донецька область — 8 випадків;
▪️Житомирська область — 11 випадків;
▪️Закарпатська область — 28 випадків;
▪️Запорізька область — 39 випадків;
▪️Івано-Франківська область — 105 випадків;
▪️Кіровоградська область — 37 випадків;
▪️м. Київ — 225 випадків;
▪️Київська область — 82 випадки;
▪️Львівська область — 15 випадків;
▪️Луганська область — 3 випадки;
▪️Одеська область — 26 випадків;
▪️Полтавська область — 9 випадків;
▪️Рівненська область — 38 випадків;
▪️Сумська область — 49 випадків;
▪️Тернопільська область — 160 випадків;
▪️Харківська область — 1 випадок;
▪️Херсонська область — 10 випадків;
▪️Хмельницька область — 10 випадків;
▪️Чернівецька область — 220 випадків;
▪️Черкаська область — 60 випадків (випадок було знято у зв'язку із технічною помилкою фахівців області під час внесення даних);
▪️Чернігівська область — 7 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 5 квітня 2020 року до Центру надійшло 453 повідомлення про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 5493 повідомлення про підозру на COVID-19.
Это все, что вам нужно знать о нашей медицине...
Супрун-мупрун..., до нее и после нее....
32 человека умерли, 25 - выздоровели
пускай они его и слушают..
лікар "від бога" лікар від дупи
лікар до дупи..
То есть из 41 заболевшего до 20 марта 25 вылечились, умерло максимум (из этих 41) 16 человек. Вот пример простой: допустим, привезли в больницы за сутки 100 человек. Из них 30 тяжелых, они могут умереть в течение нескольких дней, их сразу вносят в статистику умерших. А остальные будут считаться заболевшими, даже если все симптомы прошли за несколько дней и нет осложнений, еще около 2 недель, пока их не внесут в статистику излечившихся. Так что еще рано делать выводы о соотношении смертности к излечившимся в Украине.
Объективно и ясно о короновирусе и земельном законе!
з ногами все в порядку ?
ФРАНЦУЗ 50 ЛЕТ ЖИВЕТ БЕЗ МОЗГА И прекрасно себя чувствует
в 2007 году тогда еще 44-летний, он обратился в больницу с жалобами на боли в ногах.
Француз утверждал, что испытывает неприятные ощущения на протяжении уже двух недель.Осмотр и первое исследование ног результатов не дали, поэтому доктор послал пациента пройти полное обследование. И когда очередь дошла до головы, медицинская помощь уже понадобилась самим врачам: потому что сканирование показало, что у мужчины настолько маленький мозг, что его поначалу специалисты даже не разглядели.Позднее выяснилось, что такой феномен возник из-за того, что вся спинномозговая жидкость, которая в норме циркулирует по мозгу и выводится в кровеносную систему, заполнила почти весь череп, оставив лишь небольшую часть серого вещества.
Янкі колись про це зробили фільм. Може ви навіть його бачили. weekend at barney's
теорій від досить логічних (з занесенням вірусу представниками ГРУ в Ухань)
до цілковито неймовірних -про вірус як спробу знищення людства рептилоїдами з Тау КИта
Напевно тому що є великий попит.
- Погана ж новина в тому, що для того, щоб отримати вакцину, нам буде потрібно час.
Тому що вона повинна бути безпечною. Бо перше правило: "Не нашкодь", - заявила представник ВООЗ Меліта Вуйнович у фільмі Наілі Аскер-заде "Небезпечний вірус" .
У ВООЗ також поки не можуть назвати тварину, яке стало проміжним носієм вірусу, від якої заразилася людина.
Раніше звучали версії, що в Китаї зараження почалося від кажанів, які можуть не хворіти, але є переносником хвороби. В організації вважають, що між кажанами і людиною пропущено ще якась ланка в передачі коронавирусу.
На 99% це кліщ або блоха, які можуть перенести вірус від кажана до людини.
Работы нет : уймитесь!
Лекарств Нет:молитесь!
Еды нет,на колени!
Барановирус +100500, но кто ж его у себя признает...
Бо, принаймі, ту дівку, яку виявили першою - https://prm.ua/koronavirus-v-********-u-hmelnitskomu-zafiksovano-pershiy-vipadok-covid-19/ - вже виписали з лікарні як здорову. А вона навіть в статистику МОЗу не ввійшла.