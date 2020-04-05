 Керівництво будівельних гіпермаркетів на Київщині притягли до відповідальності за роботу під час карантину

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Національної поліції Київської області.
Правоохоронці столичного регіону виявили порушення вимог карантину у торгівельно-будівельних гіпермаркетах міст Біла Церква, Боярка та Буча.
Зазначимо, що представники малого та середнього бізнесу столичної області виконали вимоги Уряду країни і припинили свою діяльність, усвідомлюючи, що вони можуть наражати на небезпеку життя та здоров’я громадян. Адже обмежувальні карантинні заходи спрямовані на непоширення небезпечної інфекції коронавірусу.
Відносно них поліцейські вже складали адміністративні протоколи за порушення умов карантину за ст. 44-3 КУпАП. І це, на жаль, ніяким чином не вплинуло на їхнє бажання збільшити заробітки і вони знову відновили свою діяльність, наражаючи своїх покупців на небезпеку.
Працівники поліції Київщини цього разу знову зібрали докази продажу будівельних матеріалів громадянам, опитали свідків і склали на власників торговельних центрів адміністративні протоколи за ст. 44-3 КУпАП.
Адмінматеріали будуть направлені до суду для прийняття рішення.
Відповідно до чинного законодавства посадовцям загрожує штраф у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 тис. до 170 тис. гривень.
Работники полиции Киевщины в этот раз снова собрали доказательства продажи строительных материалов гражданам
Вопрос. Почему я во время карантина не могу купить стройматериалы? где постанова кабмина по этому поводу? А если я живу в частном секторе, то я могуперфаратором хреначить з ранку до ночи
Позорное решение по ломбардам продавил спикер Рады Разумков, имеющий бизнес в этой сфере
Кабмин решил разрешить работу ломбардов в карантин под давлением спикера Разумкова, который лично в этом заинтересован
Кабинет министров мог принять решение разрешить работу ломбардов в условиях карантина под давлением спикера Дмитрия Разумкова, который лично в этом заинтересован.
Важно отметить, что Разумков, приняв решение уйти в политику, не продал свой бизнес, а всего лишь переписал его на супругу.
Фактически конфликт интересов остается, спикер заинтересован в создании особых условий для ломбардов и в отсутствии надлежащего контроля над ними.
Из-за карантина ломбарды временно остановили свою работу - изначально Кабмин запретил им работать. Однако в результате семья Разумкова понесла существенные потери - бизнес простаивал.
Как ранее сообщало издание, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков владеет домом площадью 492 кв. м и земельным участком в 1020 кв. м в Софиевской Борщаговке в Киево-Святошинском районе.
Право собственности на дом и земельный участок Разумков оформил в конце апреля 2016 года. Согласно данным декларации, стоимость дома составляет 2,9 млн грн, а земли - 642,5 тыс. грн.
Да, в прошлом году СМИ сообщали о ломбардном бизнесе семьи Разумкова…
Так, Разумков еще в 2015-м купил компанию «Интеринвест ХХІ век», которая является соучредителем ООО «Полное общество Ломбард Про100Кредит, ООО Интеринвест XXI век и компания». В ее собственности находится семь ломбардов.
75 магазинів по всій України працюють. Тепер вони не будівельний гіпермаркет а домашня аптека
Ермак узурпировал власть. Секретутка канцелярии не знает своего места - а места его в тюрьме
Под маской слышно - "ржёт".
Работают. Типа как интернет магазин. С оформлением типа онлайн прямо внутри и оплатой в кассу.
Зебилам приветики конешно
А хто заплатить штрафи (понесе відповідальність) за порушення по невиплаті проіндексованих пенсій?