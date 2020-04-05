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 Керівництво будівельних гіпермаркетів на Київщині притягли до відповідальності за роботу під час карантину

У Київській області поліція притягла до адміністративної відповідальності керівників будівельних гіпермаркетів, які відновили діяльність всупереч вимогам карантину.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Національної поліції Київської області.

Правоохоронці столичного регіону виявили порушення вимог карантину у торгівельно-будівельних гіпермаркетах міст Біла Церква, Боярка та Буча.

Зазначимо, що представники малого та середнього бізнесу столичної області виконали вимоги Уряду країни і припинили свою діяльність, усвідомлюючи, що вони можуть наражати на небезпеку життя та здоров’я громадян. Адже обмежувальні карантинні заходи спрямовані на непоширення небезпечної інфекції коронавірусу.

Відносно них поліцейські вже складали адміністративні протоколи за порушення умов карантину за ст. 44-3 КУпАП. І це, на жаль, ніяким чином не вплинуло на їхнє бажання збільшити заробітки і вони знову відновили свою діяльність, наражаючи своїх покупців на небезпеку.

Працівники поліції Київщини цього разу знову зібрали докази продажу будівельних матеріалів громадянам, опитали свідків і склали на власників торговельних центрів адміністративні протоколи за ст. 44-3 КУпАП.

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Адмінматеріали будуть направлені до суду для прийняття рішення.

Відповідно до чинного законодавства посадовцям загрожує штраф у розмірі від двох до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 34 тис. до 170 тис. гривень.

Керівництво будівельних гіпермаркетів на Київщині притягли до відповідальності за роботу під час карантину 01
Керівництво будівельних гіпермаркетів на Київщині притягли до відповідальності за роботу під час карантину 02
Керівництво будівельних гіпермаркетів на Київщині притягли до відповідальності за роботу під час карантину 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186844
 
 
 Топ коментарі
 
Ну всё. Доблестные квакваковцы нас спасли. Главные злодеи обезврежены. Можно с чистой совестью сидеть в четырёх стенах и сосать... лапу. Руководство строительных гипермаркетов на Киевщине привлекли к ответственности за работу во время карантина - Цензор.НЕТ 8293
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А если человек купил стройматериалы на будущее, это мусоркам в голову не приходит? Руководство строительных гипермаркетов на Киевщине привлекли к ответственности за работу во время карантина - Цензор.НЕТ 9546
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А що для * Гереги і Ко * та і інш ..34 тис штрафу .!
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Герега монополизировала весь сектор торговли стройматериалами, и всё мало....
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А если человек купил стройматериалы на будущее, это мусоркам в голову не приходит? Руководство строительных гипермаркетов на Киевщине привлекли к ответственности за работу во время карантина - Цензор.НЕТ 9546
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Например дома косметический ремонт это ж не обязательно долбить стены перфоратором. Обои поклеиить или стены покрасить это не является правонарушением Руководство строительных гипермаркетов на Киевщине привлекли к ответственности за работу во время карантина - Цензор.НЕТ 1113
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При чем здесь это? Гипермаркет открыт-народ шастает. С таким успехом можно жд вокзал в Киеве открывать. Чего уж там.
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Ты статью осилил?

Работники полиции Киевщины в этот раз снова собрали доказательства продажи строительных материалов гражданам



Вопрос. Почему я во время карантина не могу купить стройматериалы? где постанова кабмина по этому поводу? Руководство строительных гипермаркетов на Киевщине привлекли к ответственности за работу во время карантина - Цензор.НЕТ 148 А если я живу в частном секторе, то я могуперфаратором хреначить з ранку до ночи
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А если у тебя кран сломался, будешь без воды сидеть?
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В супермаркетах народ наверное не шастает.
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У меня бетономешалки под окнами постоянно шастают. Тоже на будущее?
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С одной стороны дома пристраивают балкончик. С другой - строят гараж. И да, бетономешалка тоже гудит)). Никому нет дела. Полиция сказала, что можно. Только в воскресенье так делать нельзя).
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Ну всё. Доблестные квакваковцы нас спасли. Главные злодеи обезврежены. Можно с чистой совестью сидеть в четырёх стенах и сосать... лапу. Руководство строительных гипермаркетов на Киевщине привлекли к ответственности за работу во время карантина - Цензор.НЕТ 8293
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Хоч,десь,їх бачили... Руководство строительных гипермаркетов на Киевщине привлекли к ответственности за работу во время карантина - Цензор.НЕТ 4395 Бо,як після сміттєприбирання,- ніде з лупою незнайти Руководство строительных гипермаркетов на Киевщине привлекли к ответственности за работу во время карантина - Цензор.НЕТ 1732
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Попроси, чтобы муж\дружбан тебя оттрахал и будешь спать спокойно, не обращая внимания на звуки снаружи квартиры
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Общество 04-апр, 03:589 3 679 0
Позорное решение по ломбардам продавил спикер Рады Разумков, имеющий бизнес в этой сфере

Кабмин решил разрешить работу ломбардов в карантин под давлением спикера Разумкова, который лично в этом заинтересован

Кабинет министров мог принять решение разрешить работу ломбардов в условиях карантина под давлением спикера Дмитрия Разумкова, который лично в этом заинтересован.

Важно отметить, что Разумков, приняв решение уйти в политику, не продал свой бизнес, а всего лишь переписал его на супругу.

Фактически конфликт интересов остается, спикер заинтересован в создании особых условий для ломбардов и в отсутствии надлежащего контроля над ними.

Из-за карантина ломбарды временно остановили свою работу - изначально Кабмин запретил им работать. Однако в результате семья Разумкова понесла существенные потери - бизнес простаивал.

Как ранее сообщало издание, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков владеет домом площадью 492 кв. м и земельным участком в 1020 кв. м в Софиевской Борщаговке в Киево-Святошинском районе.

Право собственности на дом и земельный участок Разумков оформил в конце апреля 2016 года. Согласно данным декларации, стоимость дома составляет 2,9 млн грн, а земли - 642,5 тыс. грн.

Да, в прошлом году СМИ сообщали о ломбардном бизнесе семьи Разумкова…

Так, Разумков еще в 2015-м купил компанию «Интеринвест ХХІ век», которая является соучредителем ООО «Полное общество Ломбард Про100Кредит, ООО Интеринвест XXI век и компания». В ее собственности находится семь ломбардов.
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Юля їх всі продала Розумкову. Потім Розумков ще комусь продасть. ******* потім придумають наступного "пріабрєтатєля".
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От короновируса есть большой ПЛЮС ---- цены на квартиры снизятся
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назавжди. та весь уряд *********** і він сам війшли в історію як самі тупорилі створіння.
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народ -избравший клоуна- должен быть готовым жить в цирке
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Для Герега це копійки в порівнянні із їхнім денним заробітком.
75 магазинів по всій України працюють. Тепер вони не будівельний гіпермаркет а домашня аптека
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Эпицентр торгует продуктами , семенами и продуктами для сада и огорода - а это разрешено, т к идёт весенний сезон , ГДЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ЦЕЛЫЙ ГОД КОРМИТ
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Я не проти торгівлі, більше того, я вважаю обмеження для бізнесу неприпустимимт. Але в данному випадку це нездорова конкуренція. Господарські ринки, що торгують тим же асортиментом закрили, тисячі підприємців залишились без роботи а Епіцентр працює. Бо великий бізнес знає "куди і скільки занести".
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Geo Leros: Вчера Янину Соколову уволили за то,что я прокомментировал скандал в эфире ее авторской программы (на ТРК Украина Ахметова), а сегодня мне передали информацию, что на всех региональных каналах разнарядка жесткой цензуры,чтоб никто не узнал про скандал с пленками Ермака.
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Это называется- УЗУРПАЦИЯ ВЛАСТИ
Ермак узурпировал власть. Секретутка канцелярии не знает своего места - а места его в тюрьме
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У нас участковому выдали кучу протоколов и сказали во вторник сдать заполненными.Ото он с понедельника будет в мыле)))С него весь район смеётся)))
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Под маской - "смеётся" не видно.
Под маской слышно - "ржёт".
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Хто пишет про герегу = хахаха

Работают. Типа как интернет магазин. С оформлением типа онлайн прямо внутри и оплатой в кассу.

Зебилам приветики конешно
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не поверите, полчаса назад проезжал герегин магазин. Стоянка забита, торговля - аж гай шумит...герега со своим дегенеративным глазом улыбается с плаката и обещает камуназм... Героев труда, если шо... перед Дафи пусто...
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Якщо віслюк зе припинить пандемію так, як він припинив війну, то у нас великі проблеми.
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Цензор - "Штраф за нарушение карантина......"
А хто заплатить штрафи (понесе відповідальність) за порушення по невиплаті проіндексованих пенсій?


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Торгівля й,ще живі винні в поширенні вірусу Руководство строительных гипермаркетов на Киевщине привлекли к ответственности за работу во время карантина - Цензор.НЕТ 4832 ,Трупи й влада, й трупи при владі Невинні Руководство строительных гипермаркетов на Киевщине привлекли к ответственности за работу во время карантина - Цензор.НЕТ 5592
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А как начиналось все - секси коп Света или как ее там (кста, где она счас?), селфи, приусы, ликование - а вышло вон оно как: гражданин А вернул все взад - служивые государевы пасут чернь, шоб боярам жить не мешала, ну, и сами кормятся, кто как может.
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я бачу у роліках новин захисні забрала з прозорим склом замість окуляр на лікарях!!!!! де б вони їх купили, якби не будівельний магазин? і лікарі чудово себе в них почувають, вони виконують свою функцію у медицині не гірше ніж на пілорамі чи фарбуванні спреями.
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на фото люди держать відстань у черзі. за шо штраф. це наше майбутнє, так тепер залишиться. так що не бути будівельним магам взагалі?
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Полная херня! В Эпицентрах самые дешевые маски и санитайзер. И что тысячи продавцов отправить в отпуск или уволить. Давайте мусора остановите экономику окончательно!
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Думаю, що Епіцентрами на початку карантину дали працювати, оскільки у них в продажу є невелика кількість продуктів харчування (вода, шоколад, фасовані яблука). Ясна річ, для видимості
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Адміністративну відповідальність треба впаяти всіх хто поперся в будівельні гіпермаркети. А керівникам гіпермаркетів - кримінальну. Це не жарти.
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