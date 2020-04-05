 Росія прагне використовувати коронавірус, щоб розвалити Євросоюз, - Кислиця

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, коментуючи спробу Росії провести через Генасамблею ООН проєкт резолюції щодо коронавірусу.
Проєкт містив формулювання щодо скасування міжнародних санкцій. За словами українського дипломата, російська сторона демонструє великий професоналізм, прагнучи досягнення своєї мети.
"Те, що Москва розробляє багторівневі та багатокрокові плани - це факт", - зазначив Кислиця.
Він підкреслив, що позицію України щодо запропонованої Росією резолюції підтримала дуже широка група держав.
Посол звернув увагу, що ЄС виступив проти російського тексту документа за кілька хвилин до кінця голосування.
"Розумію і погоджуюсь із тим, що Європейський Союз має продемонструвати єдність, тому що частина ковідного плану Російської Федерації - це використати коронавірус, щоб посилити протиріччя всередині Європейського Союзу, і тим самим його розвалити, принаймні політично", - заявив посол України в ООН.
- "Тому я з розумінням ставлюсь до того, що європейці до самої останньої миті виробляли ту формулу, яка би дозволила всім країнам приєднатися".
Нагадаємо, Росія ініціювала проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Декларація солідарності Об'єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19)", яка передбачає запуск процесу скасування міжнародних санкцій. Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна заблокувала спробу Росії скасувати санкції.
С самого начала было очевидно, что слишком разные страны согнали в одну кучу...
Создадутся другие, более природные союзы....
Для Украины - Балтийско-Черноморский союз будет самое то....
ПС )))) А беручи на працю українців .
Пан Буддист
@sranysovok
·7 ч
ЄС вічна пам'ять
Только наднациональные образования и сплоченность помогут предотвратить или преодолеть катастрофы уровня второй мировой
@ Аааапчхи кхм кхм кх
@ Обосрались
чечня начала парад суверенитетов, то ли еще будет через месяц, когда начнутся голодные бунты, не факт что рабсосия останется даже в пределах московской области
а что с нашей Украиной...?
крепнем с каждым днем, да?
PS: Из РФ.
Кстати почему не в Словакии?
Полиция задержала подозреваемого. Сигнал в полицию поступил в 22.00 4 апреля.
По версии следствия, конфликт начался из-за того, что компания шумела под окнами жилого дома. Подозреваемый вышел на балкон и сделал замечание, но шум не прекратился - завязалась перепалка. Когда стало понятно, что словесно ситуацию не разрешить, мужчина вышел в подъезд, прихватив из квартиры зарегистрированное охотничье ружье, и расстрелял четырех парней в возрасте от 24 до 31 года и девушку 22 лет.
По данным СМИ, подозреваемый - 32-летний Антон Франчиков, сотрудник местного психоневрологического диспансера.
#Берлин стал очередной европейской столицей, где разрешили #Азан (исламский призыв на молитву). Во время провозглашения Азана остановилось движение, сотни немцев слушали призыв на молитву, наблюдая за происходящим и снимая на видео
https://scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/92031049_1148443108831729_3068947166002151424_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQlrR1Q8qTVTImasLyjxJHud_8bAbVObuN5GvDNYpPjJEgaa7otxN0qO48KQ-RC1o90&_nc_ht=scontent.fiev4-1.fna&_nc_tp=7&oh=fb54b91640a314336c8a3c12f9647351&oe=5*******
пограбувавПорох-це такий образ малороса
Чугункіна, якому дай хоть серед ночі балалайку і він заспіває тобі про бариг-буржуєв
В своё время изолировали ленина в Горках и отравили. Потом изолировали сталина на даче и отравили. Потом изолировали Хрущёва в Крыму и сместили. Позже изолировали горбачёва в Форосе, а потом сместили и развалили СССР. Теперь озолировали *****....