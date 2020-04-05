 Росія прагне використовувати коронавірус, щоб розвалити Євросоюз, - Кислиця

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, коментуючи спробу Росії провести через Генасамблею ООН проєкт резолюції щодо коронавірусу.

Проєкт містив формулювання щодо скасування міжнародних санкцій. За словами українського дипломата, російська сторона демонструє великий професоналізм, прагнучи досягнення своєї мети.

"Те, що Москва розробляє багторівневі та багатокрокові плани - це факт", - зазначив Кислиця.

Він підкреслив, що позицію України щодо запропонованої Росією резолюції підтримала дуже широка група держав.

Посол звернув увагу, що ЄС виступив проти російського тексту документа за кілька хвилин до кінця голосування.

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"Розумію і погоджуюсь із тим, що Європейський Союз має продемонструвати єдність, тому що частина ковідного плану Російської Федерації - це використати коронавірус, щоб посилити протиріччя всередині Європейського Союзу, і тим самим його розвалити, принаймні політично​", - заявив посол України в ООН.

- "Тому я з розумінням ставлюсь до того, що європейці до самої останньої миті виробляли ту формулу, яка би дозволила всім країнам приєднатися".

Нагадаємо, Росія ініціювала проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Декларація солідарності Об'єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19)", яка передбачає запуск процесу скасування міжнародних санкцій. Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна заблокувала спробу Росії скасувати санкції.