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 Росія прагне використовувати коронавірус, щоб розвалити Євросоюз, - Кислиця

Російські дипломати намагаються використовувати ситуацію з коронавірусом, щоб посилити протиріччя всередині Європейського Союзу і розвалити його хоча б політично.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це сказав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, коментуючи спробу Росії провести через Генасамблею ООН проєкт резолюції  щодо коронавірусу.

Проєкт містив формулювання щодо скасування міжнародних санкцій. За словами українського дипломата, російська сторона демонструє великий професоналізм, прагнучи досягнення своєї мети.

"Те, що Москва розробляє багторівневі та багатокрокові плани - це факт", - зазначив Кислиця.

Він підкреслив, що позицію України щодо запропонованої Росією резолюції підтримала дуже широка група держав.

Посол звернув увагу, що ЄС виступив проти російського тексту документа за кілька хвилин до кінця голосування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Євросоюз розглядає продовження закриття кордонів після Великодня

"Розумію і погоджуюсь із тим, що Європейський Союз має продемонструвати єдність, тому що частина ковідного плану Російської Федерації - це використати коронавірус, щоб посилити протиріччя всередині Європейського Союзу, і тим самим його розвалити, принаймні політично​", - заявив посол України в ООН.

- "Тому я з розумінням ставлюсь до того, що європейці до самої останньої миті виробляли ту формулу, яка би дозволила всім країнам приєднатися".

Нагадаємо, Росія ініціювала проєкт резолюції Генеральної Асамблеї ООН "Декларація солідарності Об'єднаних Націй перед викликами, створеними коронавірусом 2019 (COVID-19)", яка передбачає запуск процесу скасування міжнародних санкцій. Глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна заблокувала спробу Росії скасувати санкції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186843
 
 
 Топ коментарі
 
Разваливать фактически нечего.После Грузии и Украины они сглотнули.Теперь они получают,что заслужили.Европу история ничему так и не научила,приходится снова повторять.
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Пока Ху*ло сидит неизвестно где, его уже продают по частям:
Россия пытается использовать коронавирус, чтобы развалить Евросоюз, - Кислица - Цензор.НЕТ 9114
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***** идет нах с *********** -- хрен им а не развал ЕС и санкции им в задницу Россия пытается использовать коронавирус, чтобы развалить Евросоюз, - Кислица - Цензор.НЕТ 4117
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ЕС таки развалится, даже без Московии....
С самого начала было очевидно, что слишком разные страны согнали в одну кучу...
Создадутся другие, более природные союзы....
Для Украины - Балтийско-Черноморский союз будет самое то....
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ЄС почало розвалюватися, як взяло в свій оркестр диригентом Путіна.
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"Нам потрібен план Маршалла для Європи. Необхідно інвестувати мільярди євро сьогодні, щоб запобігти катастрофі в майбутньому", - заявила фон дер Ляйен. Голова Єврокомісії впевнена, що Європа незабаром буде знову "твердо стояти на ногах", а нинішня криза створить відчуття єдності серед європейських націй.
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Пока Ху*ло сидит неизвестно где, его уже продают по частям:
Россия пытается использовать коронавирус, чтобы развалить Евросоюз, - Кислица - Цензор.НЕТ 9114
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Разваливать фактически нечего.После Грузии и Украины они сглотнули.Теперь они получают,что заслужили.Европу история ничему так и не научила,приходится снова повторять.
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Вони завжди так робили і так будуть продовжувати.
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она уже его розвалила . осталось подписать докмент . толерастия уничтожила ЕС . эсли б не Германия с ее эконимикой .уже б давно на коленях перед ****** стояли .
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ЕС и так развалится, слишком неравные по доходам страны и, как оказалось, по понятиям евросолидарности, нету там в годину бедствий никакой солидарности, каждый под себя гребет, у соседа вырывает
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Да пусть будет. Дай бог только Германия выйдет.
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Ага и 10 миллионов негров с арабами видимо шмеркель запустила, чтобы сплотить Евросоюз. Россия пытается использовать коронавирус, чтобы развалить Евросоюз, - Кислица - Цензор.НЕТ 7481
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То вірно зробила Польша ..не пускаючи до себе * кольорових * ..
ПС )))) А беручи на працю українців .
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Они прямо мечтают попасть в Болгарию.
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Если там одни дебилы и сами доводят до такой ситуации, значит им пофигу, пусть так и будет, аминь 😁
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Які висновки можна робити з епідемії? Один вже точно є. "Загальноприйнята" в світі модель медицини виявилася недієздатною. Найперше, тому, що розрахована винятково на заможну частину населення. Система знехтувала тим, що при епідеміях здоров'я заможних повністю залежне від решти незаможних.
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Євросоюз може існувати тільки в спокійні часи, а коли починає штормити, то кожен за себе.
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Россия пытается использовать коронавирус, чтобы развалить Евросоюз, - Кислица - Цензор.НЕТ 4463

Россия пытается использовать коронавирус, чтобы развалить Евросоюз, - Кислица - Цензор.НЕТ 9994 Пан Буддист

@sranysovok

·7 ч

ЄС вічна пам'ять

Только наднациональные образования и сплоченность помогут предотвратить или преодолеть катастрофы уровня второй мировой

@ Аааапчхи кхм кхм кх

@ Обосрались
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саудиты тоже используют нефть и газ,роют яму под рашиста.да и рашисту "коронавирус " воздаст все сполна и без возврата...
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Трумп уже протянул ***** руку помощи настоящего, замечательного, отличного и великолепного друга... это была прекрасная рука замечательного великого и очень хорошего друга...
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ну Евросоюз то такое, а вот в самой приполярной проблемы похлеще назревают- полное закрытие границ и стоп движение с 20:00 до 8:00
чечня начала парад суверенитетов, то ли еще будет через месяц, когда начнутся голодные бунты, не факт что рабсосия останется даже в пределах московской области
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Кацапам лишь бы что-то развалить да поломать. Кого-то ограбить да убить. Ублюдочное племя занимаясь своим "креативом" не заметит как развалится собственный сарай по кличке эрэф.
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Рашка на пороге развала . Пора обсуждать кому из стран и какой кусок Лаптестана достанется😀😀😀
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хм...
а что с нашей Украиной...?
крепнем с каждым днем, да?
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А Марии Дуглас какая разница? Она же вроде из Словении или я ошибаюсь?
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Я ни откуда, я над битвой

PS: Из РФ.
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Еп,так ты падаль кацапская?А чего за украинским флагом спрятался?Спам не нравится?😂
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А ты чё такой злой с утра? Я свой, родом из Запорожья. Я без понятия чего мне европейский VPN флажок украинский поставил. До этого флажка не было.
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Ну давай обсуждать. Кубань и Крым можно забрать, да и мост уже есть.
Кстати почему не в Словакии?
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Так і є. Повернемо своє, та й годі. Нам чужого не треба. Ми ж не кацапи
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ЄС виявилось недієздатним організмом, одні перехоплення засобів безпеки один в одного чого варті.
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Живой вирус короны до сих пор не выделен,тест на него не создан,а геном не выделен.Другими словами туфта планетарного масштаба.
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В Рязанской области произошло кровавое преступление: в посёлке Епатьма мужчина застрелил пятерых человек за шум под его окнами.
Полиция задержала подозреваемого. Сигнал в полицию поступил в 22.00 4 апреля.
По версии следствия, конфликт начался из-за того, что компания шумела под окнами жилого дома. Подозреваемый вышел на балкон и сделал замечание, но шум не прекратился - завязалась перепалка. Когда стало понятно, что словесно ситуацию не разрешить, мужчина вышел в подъезд, прихватив из квартиры зарегистрированное охотничье ружье, и расстрелял четырех парней в возрасте от 24 до 31 года и девушку 22 лет.
По данным СМИ, подозреваемый - 32-летний Антон Франчиков, сотрудник местного психоневрологического диспансера.
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Значит, ещё 6 рыл не придут на Донбас убивать. 1 в тюрьме + 5 в земле. Росія прагне використовувати коронавірус, щоб розвалити Євросоюз, - Кислиця - Цензор.НЕТ 5077
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Хрестоносці міксерами в трунах працюють.
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А надо сделать наоборот - развалить ********* и еще раз опетушить ***** и всех мацкалов:
https://scontent.fiev4-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/s960x960/92031049_1148443108831729_3068947166002151424_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=8024bb&_nc_oc=AQlrR1Q8qTVTImasLyjxJHud_8bAbVObuN5GvDNYpPjJEgaa7otxN0qO48KQ-RC1o90&_nc_ht=scontent.fiev4-1.fna&_nc_tp=7&oh=fb54b91640a314336c8a3c12f9647351&oe=5*******
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"Народне радіо" запитують: чи дійсно може статися, що Росія використає коронвірус щоб розвалити ЄС? "Народне радіо" відповідає, як "говорить" українська мудрість: "Поки товстий схудне, то худий здохне". Отож, для того щоб РФії самій не розвалитися потрібно суворо пильнувати антивірусні рекомендації і швиденько запровадити у себе самоізоляцію.
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Зрадо__б якого пограбував Порох-це такий образ малороса
Чугункіна, якому дай хоть серед ночі балалайку і він заспіває тобі про бариг-буржуєв
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Тут самому бы ***** с парашей устоять от корововируса, а не думать кого бы развалить.
В своё время изолировали ленина в Горках и отравили. Потом изолировали сталина на даче и отравили. Потом изолировали Хрущёва в Крыму и сместили. Позже изолировали горбачёва в Форосе, а потом сместили и развалили СССР. Теперь озолировали *****....
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