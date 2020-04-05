 В аптеках Києва у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфікуючі засоби, - заступник мера Поворозник

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написав заступник київського мера Микола Поворозник.
"Із 6 квітня в країні буде посилено заходи боротьби з коронавірусом. Зокрема, буде заборонено перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора. Знаю, що питання, носити маску чи ні викликає багато суперечок. Знаю, що ВООЗ рекомендує носити маску тільки тим, хто має симптоми захворювання.
Проте, за прогнозами Головного санітарного лікаря країни, 80% людей перенесуть коронавірус у легкій формі. А це означає, що вони можуть навіть не відчути, що хворіють, і водночас стати джерелом поширення інфекції. Саме тому маски потрібно носити всім!
Також у достатній кількості є дезінфікуючі засоби та рукавички".
В Словакии проходят уроки в виде онлайнконференций, когда весь класс одновременно общается. С 8 утра пять дней в неделю. Малая как то проспала и помечалась с телефоном чистить зубы , одновременно участвуя в конференции 😀😀😀
В Украине нельзя вывозить только гречку, а остальные продукты? Пусть таможня отчитается- какие продукты и сколько сейчас вывозят . И жто все на фоне отсутствия дождя и снега и возможно плохих всходов зерна и овощей . В Европе хоть на полях стоят дождевальные машины, так ЭКСПОРТЕРЫ Тула ещё и продукты украинские вывозят В ЗАКРОМА ЧУЖИХ СТРАН
ПС ))))Не всі правда *проходять .
Источник: https://censor.net.ua/n3186667