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 Київські новини, Здоров'я
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 В аптеках Києва у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфікуючі засоби, - заступник мера Поворозник

У Київській міській державній адміністрації заявляють про наявність у вільному доступі в мережі аптек КП "Формація" медичних масок. Всього їх кількість становить близько 70 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написав заступник київського мера Микола Поворозник.

"Із 6 квітня в країні буде посилено заходи боротьби з коронавірусом. Зокрема, буде заборонено перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора. Знаю, що питання, носити маску чи ні викликає багато суперечок. Знаю, що ВООЗ рекомендує носити маску тільки тим, хто має симптоми захворювання.

Проте, за прогнозами Головного санітарного лікаря країни, 80% людей перенесуть коронавірус у легкій формі. А це означає, що вони можуть навіть не відчути, що хворіють, і водночас стати джерелом поширення інфекції. Саме тому маски потрібно носити всім!
Також у достатній кількості є дезінфікуючі засоби та рукавички".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН закликали випустити з в'язниць політв'язнів, щоб не поширювати COVID-19

В аптеках Києва у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфікуючі засоби, - заступник мера Поворозник 01
В аптеках Києва у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфікуючі засоби, - заступник мера Поворозник 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186842
 
 
 Топ коментарі
 
2.5 гривны до, 25 сейчас. И купить невозможно!
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Врет, как дышит. Выйди в любую аптеку - масок нет, перчаток нет, антисептиков нет. Аптеки это уже на дверях это пишут.
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всьо панятно - культурно послалі на іспити. Де їх мона скласти (дистанційно)?
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А це питання до Міносвіти, бо терміни вступних екзаменів можуть бути перенесені. Вас які спеціальності цікавлять?
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шось вєчне - тіпа... лінгвістіка, хотя подойдьот і шось предметніше - якась псіхолохія чи пхілосопхія. Матіматіка, фізіка, біологія.... хімію нє прєдлагать, хотя-а-а-а...
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для связі мона іспользовать oqobo@ukr.net
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Онлайн образование - ЭТО ДВУСТОРОННИЙ ПРОЦЕС , это общение ученика и учителя в онлайне
В Словакии проходят уроки в виде онлайнконференций, когда весь класс одновременно общается. С 8 утра пять дней в неделю. Малая как то проспала и помечалась с телефоном чистить зубы , одновременно участвуя в конференции 😀😀😀
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Саме так в Україні це і відбувається.
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Чем не удобен телевизор - нельзя повторить передачу в удобное время- ютуб - уроки в этом плане более удобны - можно слушать по много раз
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По Інтернету. Кожен день складаються завдання і відправляє для вирішення студентам. Це природнича наука, а не соціологія та інша болтологія.
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С 9-10 марта выступил премьер Словакии И ОБЬЯВИЛ ВСЕ ПРОДУКТЫ И ЛЕКАРСТВА - стратегическим запасом страны и запретом вывозить
В Украине нельзя вывозить только гречку, а остальные продукты? Пусть таможня отчитается- какие продукты и сколько сейчас вывозят . И жто все на фоне отсутствия дождя и снега и возможно плохих всходов зерна и овощей . В Европе хоть на полях стоят дождевальные машины, так ЭКСПОРТЕРЫ Тула ещё и продукты украинские вывозят В ЗАКРОМА ЧУЖИХ СТРАН
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А заступник мера Києва має опікуватись обастями України?
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Domkrat На области насрать. Ылита в Киеве живет.
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Ця Иліта приїхала з регіонів, а особливо з Донбасу.
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А така інструкція нам не потрібна. Українську знають усі. Може, хтось і не вміє балакати, але всі розуміють.
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Пускай учат мову страны проживания, задрали уже своими кацапскоговорящими челюстями не заточенные под другие языки.
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Слышь Паровозник их должны бесплатно раздавать за какой хер покупать у людей которые на карантине без работы откуда деньги откуда брать. Урод бл
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Николаев.В аптеках Фармация маски марлевые,трёхслойные,почти прозрачные по цене 15 грн.Фото есть,не знаю как вставить.
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фотку нада размєстіть в інтернетє (на сайтє хостінг картінок) к прімєру imgur.com, взять оттуда прямую ссиль (direct link) і вставить тут через кніпочку "ізображенійє"
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Ставиш два *хрома * ..і перетягуєш *мишкою *! В аптеках Києва у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфікуючі засоби, - заступник мера Поворозник - Цензор.НЕТ 2255
ПС ))))Не всі правда *проходять .
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це якись дєтсадовський мєтад *))))). А "ставиш" ти як панімайєш? Бо за цим терміном закріплено установка програми (інсталяція). Скоріше, ЗАПУСКАЄШ два вікна (закладки) браузєра та між ними тягаєш мишом фотки - ТАК?
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якшо картінка вже є в облаці, достаточно токмо ссиль скопіровать в контєкстном мєню картінкі (клік правой кнопой миши по фоткє)
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По рекомендациям того же Минзрава, маски из марли носить нельзя
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Вчера заходила в обычный магазин в пригороде Днепра, на выбор до 10 вариантов масок от 10 и до 300 грн . Вообще как житель Днепра скажу что мы надеемся только на местные власти.
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зеля продал испацам по 0,8-1,2 грн нам по 15-25грн. все для любимого народа
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Маски есть. Это факт. В Космо вчера были по 15 и 20 грн, обычная и овальная. Девочка на кассе сама предлагала.
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есть это когда зашел в любую аптеку и купил, а 70 тысяч это далеко от нескольких миллионов населения
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А когда арестуют и покажут по телевитзору тех кто во время пандемии вывез все защитные средства из Украины? Или тут заработал сам зе и дело спустят на тормозах?
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Ну теперь заживём! А когда в сёлах появятся маски?
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Шо за вой???? Замотай рыло грязной портянкой и иди куды хошь!
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Вот что карантин из штрафами делают,сразу все появляется а покупать некому.
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Ух ты! Это конечно здорово, однако жаль что Украина не из одного Киева состоит. Похоже что наш жидопрез этого не знает, коль жидозеленский презик подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии для борьбы с коронавирусом.
Источник: https://censor.net.ua/n3186667
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