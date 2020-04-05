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 Київські новини, Здоров'я
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 В аптеках Києва у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфекційні засоби, - заступник мера Поворозник

У Київській міській державній адміністрації заявляють про наявність у вільному доступі в мережі аптек КП "Фармація" медичних масок. Всього їх кількість становить близько 70 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написав заступник київського мера Микола Поворозник.

"Із 6 квітня в країні буде посилено заходи боротьби з коронавірусом. Зокрема, буде заборонено перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора. Знаю, що питання, носити маску чи ні викликає багато суперечок. Знаю, що ВООЗ рекомендує носити маску тільки тим, хто має симптоми захворювання.

Проте, за прогнозами Головного санітарного лікаря країни, 80% людей перенесуть коронавірус у легкій формі. А це означає, що вони можуть навіть не відчути, що хворіють, і водночас стати джерелом поширення інфекції. Саме тому маски потрібно носити всім!
Також у достатній кількості є дезінфекційні засоби та рукавички".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ООН закликали випустити з в'язниць політв'язнів, щоб не поширювати COVID-19

В аптеках Києва у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфекційні засоби, - заступник мера Поворозник 01
В аптеках Києва у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфекційні засоби, - заступник мера Поворозник 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186842
 
 
 Топ коментарі
 
2.5 гривны до, 25 сейчас. И купить невозможно!
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Врет, как дышит. Выйди в любую аптеку - масок нет, перчаток нет, антисептиков нет. Аптеки это уже на дверях это пишут.
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Ух ты! Это конечно здорово, однако жаль что Украина не из одного Киева состоит. Похоже что наш жидопрез этого не знает, коль жидозеленский презик подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Италии для борьбы с коронавирусом.
Источник: https://censor.net.ua/n3186667
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70 тыщ на 3 миллиона, браво зелибобы, миссия выполнена
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Главный хирург США показал на видео, как сделать защитную маску дома

https://youtu.be/tPx1yqvJgf4
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Киздун, как и сам клячко с зильонским !!!
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Интересно, а шо черти бакланова из сбу об этом скажут: подтвердят или опровергнут ?
зЭ-лупа, введи СБУ в аптеки!!!
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За спирт вы можете вообще не писать не проблема , самогонный аппарат , и через неделю спирт готов , нужно только приложить чуточку сил В аптеках Києва у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфікуючі засоби, - заступник мера Поворозник - Цензор.НЕТ 8128 А время у вас и так есть В аптеках Києва у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфікуючі засоби, - заступник мера Поворозник - Цензор.НЕТ 6347 стоимость выйдет 1 литр 80градусного - двойная цена сахара, т.е. 35грв за литр Не для питья , а только как антисептик В аптеках Києва у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфікуючі засоби, - заступник мера Поворозник - Цензор.НЕТ 6347 За технологией обращайтесь В аптеках Києва у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфікуючі засоби, - заступник мера Поворозник - Цензор.НЕТ 2039
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Спасибо родной за поддержку зеленого стада...лохи будут гнать самогон...а зеленое стадо барыжить спиртом...лоху лохово...зеленому стаду бабло в карман...
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Аптеки Доброго дня - масок как не было так и нет. нот все стоят в очередях чтобы их купить. На предложение повесить объявление перед входом в аптеку чтобы люди зря не стояли аптекарь отвечает - а нам запретили.
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За морем телушка полушка...да рупь перевоз...(с)...
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Самое время появиться партийным палаткам с выдачей масок.Как выборы,так они вылазят со своими тоннами брошюр на каждом углу.В ящиках почтовых в многоэтажках,складируют свои программы и проспекты которые никогда не выполняют тоннами макулатуры вбухивая немалые гроши.Как они действительно нужны,щоб раздавать маски их нема. В аптеках Києва у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфікуючі засоби, - заступник мера Поворозник - Цензор.НЕТ 2181
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у нас в смт розносять пенсіонерам пакети-----цукор,крупи,маски---не пам'ятаю що ще----сусідка розповідала.Приніс хлопець в масці.Вона спитала від кого,він сказав----їжте і не переймайтеся.Пакети з АТБ.
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Привет Разгвор не за Зеленую Тварь , а как выйти из положения и выжить В аптеках Києва у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфікуючі засоби, - заступник мера Поворозник - Цензор.НЕТ 5992 Меня информируют , о ситуации в Украине , непосредственно из больниц , так что я в курсе происходящего В аптеках Києва у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфікуючі засоби, - заступник мера Поворозник - Цензор.НЕТ 5992
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ситуація у всіх мегаполісах -не дуже...

По данным на утро 4 апреля, число зараженных коронавирусом в Москве достигло 3 357 человек. Как сообщается на сайте мэра Москвы, за последние сутки в столице выявлено 434 новых случая.
Эти данные подтверждают, что в российской столице на данный момент складывается наиболее серьезная ситуация с эпидемией коронавируса, так как число зараженных в городе более чем в два раз превышает число заболевших инфекцией по всей остальной России (всего 4 711 случаев, по данным на 11.30).
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Какое нам дело до РФ?
Почему бы тогда не поинтересоваться Камеруном?
Там тепло и бананы.
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Вот что пишут люди про ситуацию в больницах:
"Неплохо было бы выложить процедуру подачи иска в ЕСПЧ для родственников тех, кто погибнет из-за того, что лишился на время карантина элементарной помощи профильных специалистов, например, онкологов, для кого эти полтора месяца задержки стали фатальными. Такой впечатление, что эти уроды, кроме ограничения конституционных прав запретили ещё и все болезни, кроме коронавируса. В поликлиниках тех, что не закрыты, ни одного профильного специалиста не осталось, всех выгнали за свой счет…"
(комментарий отсюда:
https://dumskaya.net/post/karantinnye-layfhaki-kak-izbezhat-shtraf/author/?fbclid=IwAR29nU8JHcUn03vuyNfWEHMDa3-PPsc_WWrtc5JY00s0dNIyfF_h6ASf8E0)

Интересно, какое наказание для этого преступного Кабмина будет адекватным?
Может, таки посадить их в клетку и не кормить за убийство онкобольных?
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Ага. Обошел сегодня всю русановку. Нет ни масок, ни даже марли...
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И зачем вам это надо. Закажите онлайн маску питта. Она многоразовая, защищает в разы лучше. Постирали и Ок. Стоимось от 40 до 100 взависимости от жадности. Я брал по 60 с обверлоченными краями.
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Владимирская. Маски давали по 3 шт, кончились. Антисептик есть, тара 5 л.
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антисептик"від виробника" бачив в інтернеті...


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собівартість спирту 19 грн літр.
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Да ну нафиг спирт с перекисью и глицирином в разы дешевле.
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масок в киевских аптеках нет.
ни по какой цене
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Дурак. Ты ВСЕ киевские аптеки обошёл, что такое трындеть?
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Савок Господа , банальный совок , ничего не поменялось Если бы власть заботилась бы о людях , маски и спирт должны выдавать бесплатно по паспортам В аптеках Києва у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфікуючі засоби, - заступник мера Поворозник - Цензор.НЕТ 9933 Иначе гаплык населению Украины В аптеках Києва у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфікуючі засоби, - заступник мера Поворозник - Цензор.НЕТ 9933 Изведут 73% дебилов , кто ж за Зеленского будет голосовать В аптеках Києва у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфікуючі засоби, - заступник мера Поворозник - Цензор.НЕТ 9482
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Вот возьми любого украинского чиновника - ведь идиот и вор...
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спасибо гандону зеленскому, радуцкий передаёт привет ...
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А в аптеках Запорожья ни..х..уя, зато ермак купил мерседес , а аваков сфоткался с медиками едущими в италию.***** ну просто пи..з..де..ц какое событие для Украины что то так напоминает санжары только без клоуна возомнившего себя президентом.95 квартал отдыхает. А кстати эти ссуки хоть копейку внесли на борьбу с корронавирусом ?
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