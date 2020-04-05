 В аптеках Києва у вільному доступі можна купити маски, рукавички та дезінфекційні засоби, - заступник мера Поворозник

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в фейсбуці написав заступник київського мера Микола Поворозник.
"Із 6 квітня в країні буде посилено заходи боротьби з коронавірусом. Зокрема, буде заборонено перебування в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора. Знаю, що питання, носити маску чи ні викликає багато суперечок. Знаю, що ВООЗ рекомендує носити маску тільки тим, хто має симптоми захворювання.
Проте, за прогнозами Головного санітарного лікаря країни, 80% людей перенесуть коронавірус у легкій формі. А це означає, що вони можуть навіть не відчути, що хворіють, і водночас стати джерелом поширення інфекції. Саме тому маски потрібно носити всім!
Також у достатній кількості є дезінфекційні засоби та рукавички".
Источник: https://censor.net.ua/n3186667
https://youtu.be/tPx1yqvJgf4
зЭ-лупа, введи СБУ в аптеки!!!
По данным на утро 4 апреля, число зараженных коронавирусом в Москве достигло 3 357 человек. Как сообщается на сайте мэра Москвы, за последние сутки в столице выявлено 434 новых случая.
Эти данные подтверждают, что в российской столице на данный момент складывается наиболее серьезная ситуация с эпидемией коронавируса, так как число зараженных в городе более чем в два раз превышает число заболевших инфекцией по всей остальной России (всего 4 711 случаев, по данным на 11.30).
Почему бы тогда не поинтересоваться Камеруном?
Там тепло и бананы.
"Неплохо было бы выложить процедуру подачи иска в ЕСПЧ для родственников тех, кто погибнет из-за того, что лишился на время карантина элементарной помощи профильных специалистов, например, онкологов, для кого эти полтора месяца задержки стали фатальными. Такой впечатление, что эти уроды, кроме ограничения конституционных прав запретили ещё и все болезни, кроме коронавируса. В поликлиниках тех, что не закрыты, ни одного профильного специалиста не осталось, всех выгнали за свой счет…"
(комментарий отсюда:
https://dumskaya.net/post/karantinnye-layfhaki-kak-izbezhat-shtraf/author/?fbclid=IwAR29nU8JHcUn03vuyNfWEHMDa3-PPsc_WWrtc5JY00s0dNIyfF_h6ASf8E0)
Интересно, какое наказание для этого преступного Кабмина будет адекватным?
Может, таки посадить их в клетку и не кормить за убийство онкобольных?
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