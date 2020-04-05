 У світі - понад 1,2 млн інфікованих COVID-19, майже 65 тисяч людей померли, одужали - 247 тисяч

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Worldоmeter.

В цілому коронавірус виявлений в 206 країнах.

Найбільше хворих у США - 311 635 осіб (278 нових випадків), 8 454 інфікованих померли, одужали 14 825 осіб.

В Іспанії кількість випадків СОVID-19 становить зараз 126 168, з них 11 947 летальних, 34 219 осіб одужали.

В Італії коронавірус на цей час виявлено у 124 632 осіб, з них померло 15 362, 20 996 людей одужали.

У Німеччині зареєстровано 96 092 випадки СОVID-19, у Франції - 89 953, в Китаї - 81 669.

В Україні лабораторно підтверджено 1 225 випадків COVID-19, з них 32 летальних, 25 осіб одужали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ оприлюднило інструкцію, як правильно носити маски