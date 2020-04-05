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 У світі - понад 1,2 млн інфікованих COVID-19, майже 65 тисяч людей померли, одужали - 247 тисяч

У світі станом на ранок 5 квітня зафіксовано 1 мільйон 202 тисячі 435 випадків зараження коронавірусною інфекцією СОVID-19, при цьому 64 729 осіб померли, 246 638 - змогли одужати.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Worldоmeter.

В цілому коронавірус виявлений в 206 країнах.

Найбільше хворих у США - 311 635 осіб (278 нових випадків), 8 454 інфікованих померли, одужали 14 825 осіб.

В Іспанії кількість випадків СОVID-19 становить зараз 126 168, з них 11 947 летальних, 34 219 осіб одужали.

В Італії коронавірус на цей час виявлено у 124 632 осіб, з них померло 15 362, 20 996 людей одужали.

У Німеччині зареєстровано 96 092 випадки СОVID-19, у Франції - 89 953, в Китаї - 81 669.

В Україні лабораторно підтверджено 1 225 випадків COVID-19, з них 32 летальних, 25 осіб одужали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МОЗ оприлюднило інструкцію, як правильно носити маски

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186841
 
 
 Топ коментарі
 
Зебобики хуже не будет. Кстати продаю белые тапочки с надписью "Я голосовал за Зеленского"!
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народила рімма в ніч,
нето сина нето діч В мире - более 1,2 млн инфицированных COVID-19, почти 65 тысяч человек умерли, выздоровели - 247 тысяч - Цензор.НЕТ 7353 В мире - более 1,2 млн инфицированных COVID-19, почти 65 тысяч человек умерли, выздоровели - 247 тысяч - Цензор.НЕТ 6972
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А Кличко говорить, що через два тижні можна відміняти карантин!
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А Кличко говорить, що через два тижні можна відміняти карантин!
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У Києві карантин може закінчитися за два тижні - Кличко

04.04.2020 17:52

У Києві карантин, введений для обмеження поширення коронавірусної інфекції, може за сприятливих умов закінчитися через 2 тижні.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю Радіо Свобода, у відповідь на запитання, як він оцінюєте, чи швидко закінчиться карантин.
"Я сподіваюся, що швидко. Сподіваюся. Що стосується обмеження карантину в місті Києві, ми можемо через 2 тижні побороти цю інфекцію, але це залежить від кожного з нас. Нам потрібно зробити все для того, щоб цей ланцюг передачі інфекції від людини до людини обірвався", - сказав Кличко
Він додав, що потрібно пройти виклик фінансових випробувань для кожного, для бюджету і міста, і кожної родини. "Але, якщо ми будемо відповідально ставитися до кожного кроку, до порад і до всіх дій, ми зможемо це подолати. Я переконаний в цьому", - підкреслив мер столиці.
Як повідомляв Укрінформ, з 12 березня в Україні запровадили карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Згодом карантин продовжили до 24 квітня.Читайте також: Кличко просить киян на самоізоляції не приховувати свої контакти
З 6 квітня в Україні буде посилено обмежувальні заходи. Зокрема, не можна буде перебувати в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски.
Станом на 4 квітня в Києві зафіксовано 214 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.
В Україні зафіксовано 1096 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужало
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Ці слова можуть означати що завгодно, бо невідомий перелік того, що сприяє!
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Столичные власти раздумывают над возможностью введения полного запрета на передвижение на автомобилях в Киеве из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции.

Об этом в субботу, 4 апреля, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телеканала ZIK.

Глава столицы отметил, что передвижение автотранспортом может быть запрещено в случае кратного увеличения количества инфицированных.

"В случае, если у нас будет распространяться эта болезнь достаточно сильно, если мы увидим кратное увеличение, то чтобы инфекционного взрыва не было, когда могут быть инфицированы тысячи или десятки тысяч человек, мы однозначно будем принимать более жесткие правила и может вообще прекратим передвижение частного транспорта по улицам нашего города", - заявил Кличко.

При этом он отметил, что нужно надеется на хорошее развитие событий, но также рассчитывать и на плохой вариант, от которого сейчас страдают США, Италия и Испания.

"И не делать те ошибки, которые были сделаны другими городами и муниципалитетами", - добавил мэр.

https://youtu.be/BTtR_PM0FrQ
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Из запорожской областной инфекционки уволилась почти половина медсестер (Видео) Сегодня, 08:30 476

Из 10 медсестер остались работать только 4.

Об этом сообщил запорожский журналист Яков Носков в сюжете ТСН.

Медсестры, которые работают, говорят, что им обещали существенные доплаты за риск (около 200%) но по факту получили около 2000 гривен доплаты.

Медработницы говорят: если ничего не изменится, готовы тоже написать заявления об увольнении
https://newsyou.info/iz-zaporozhskoj-oblastnoj-infekcionki-uvolilas-pochti-polovina-medsester-video
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значит общая смертность 16%.., кто бы что нам не втирал..., но реально больше потому что нет достаточно тестов, и многие страны скрывают статистику...
я думаю процентов 25 - 30...

почти 65 тысяч человек умерли, выздоровели - 247 тысяч



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Смертність вища, тому що не все враховують. Також смертність по різним країнам різна.
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по разным странам разная...
поэтому я и написал - общая смертность...
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Зебобики хуже не будет. Кстати продаю белые тапочки с надписью "Я голосовал за Зеленского"!
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Короновирус это овет Пироды на вмешательство Человека в естественный отбор.
Теперь пожератели таблеток являются целью короновируса
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От пневмонии за это время умерло 5 млн, человек. Бацька он совок и умеет бороться эпидемями В конце месяца подобьем баланс что у беларусов с шведами а что унас и бухгалтерский баланс тоже. Но дназначно у них будет колективный имунитет к концу месяца.
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