EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Здоров'я
  15119  185
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2129) маска (58) Мінздоров'я (1408) ЦГЗ (73) COVID-19 (2964) коронавірус (1685)

 МОЗ оприлюднило інструкцію, як правильно носити маски

Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України надав інструкцію з правильного використання медичних масок.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці центру в фейсбуці.

Як зазначається, маска призначена для зменшення виділення збудників інфекційних хвороб з дихальних шляхів. Також маска попереджує зайві доторки руками до обличчя. Ризик занесення інфекції на слизові значно зменшується.

Як надягати маску:
✔️Закиньте гумки за вуха, розправте маску, щоб вона прикривала ніс та рот, обтисніть носову пластину.
✔️Маску слід змінювати, щойно вона стала вологою.
✔️Маску слід змінювати щочотири години.

Не можна чіпати зовнішню частину маски руками. Якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком.
Не можна використовувати маску повторно.
Не можна використовувати марлеві маски, вони не забезпечують належного рівня захисту.

Як знімати маску: не торкайтеся до її зовнішньої поверхні — зніміть маску за гумки, згорніть і викиньте у смітник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Рівненщині від COVID-19 помер 77-річний чоловік, це п'ятий летальний випадок в області

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186839
 
 
 Топ коментарі
 
Хи-хи! На какие шиши их менять? Самый дешёвый намордник, который я смог купить, 30 гр. Ну про наши "астрономические" зарплаты и пенсии все в курсе!
Большинство людей будет ходить в одной масочке до конца дуранина. Не догадывались, олигофренчики зелёные? Минздрав обнародовал инструкцию, как правильно носить маски - Цензор.НЕТ 6424
 показати весь коментар
 
Ругаться матом тут нельзя, да?
Вытащил из снаряги пару старых дырявых бандан в камуфляжной выцвевшей расцветке.
Ношу. Аки долбанный Зорро. Ну а хули?
Толку ж все равно - ноль ))))
 показати весь коментар
 
А чому не кажуть, що для підтримки імунітету вкрай потрібне свіже повітря? Маска вбиває імуніте. А інших ліків від хвороби не існує. Чому не встановити норму "На відкритому просторі не наближатися до інших людей ближче 3 м без надітої маски". А виходити надвір треба обов'язково. Щоб продихатися. Це вам будь який лікар скаже.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Из воспоминаний детства... Знаете, как в 60-х официально рекомендовалось есть клубнику? МОЗ говорил, что нужно изготовить такой себе сиропчик, довести его до кипения, обдать им клубнику и только потом... Ничего не напоминаИт? Больше полвека прошло, но те же идиоты в той же конторе... Минздрав обнародовал инструкцию, как правильно носить маски - Цензор.НЕТ 4464
 показати весь коментар
 
 
Короче, мы все давно уже умерли от необработанной клубники.
 показати весь коментар
 
 
Я їв свою суницю і полуницю прямо з городу. Проблем не було.
 показати весь коментар
 
 
В головах 73% ідіотів!!!!!!, які її(владу)вибрали!
 показати весь коментар
 
 
Сказав,би, так забанять....Модер з интелектом зе-свина....
 показати весь коментар
 
 
Так они никуда и не девальсь. А учится могут только по работам ВИЛа, атам, как извесно,
учат немного другому. МОЗ оприлюднило інструкцію, як правильно носити маски - Цензор.НЕТ 2873
 показати весь коментар
 
А почему маска на иллюстрации к инструкции так издевательски смеётся нам в лицо ?
Это хуцпа ?
 показати весь коментар
 
 
Треба пофарбувати їх у зелений колір!
 показати весь коментар
 
 
Народ України,хіба на таку медицину ви сплачували податки? На свої податки ви получили інструкцію. Минздрав обнародовал инструкцию, как правильно носить маски - Цензор.НЕТ 2349
 показати весь коментар
 
 
Ну хоть в законе еще не прописали. А мы еще год назад с москалей ржали, а теперь эти москали нами рулят, а весь мир с нас угорает.
 показати весь коментар
 
 
Москали вами реально рулят. Ваша фабрика ботов точно имеет головной офис на мордоре. 'Масок нет', 'гденашиподатки' .

Ваша задача ясна - дискредитировать власть и нивелировать значе6ие карантина в Украине.
 показати весь коментар
 
Дискредитировать нашу власть - все равно, что обгадить говно.
 показати весь коментар
 
 
Рыбак рыбака видит издалека. И предупреждает об акулах?
 показати весь коментар
 
назвати модера 'акулою', це,в Вас,зранку,такий юмор.... Краще випити кави МОЗ оприлюднило інструкцію, як правильно носити маски - Цензор.НЕТ 9334
 показати весь коментар
 
Да уж. Вашей ботоферме никакой кризис не страшен.
 показати весь коментар
 
Больше похоже это ваша задача продвигать "божественность" власти, которой наплевать на права граждан и за деньги граждан разводить шашни с )(уйлом. Ну и конечно все действия власти не на карантинные мероприятия направленны (например: где маски без которых нельзя выходить?) а на собственное обогащение.
 показати весь коментар
 
Власть сама с этим неплохо справляется. Разве ей(власти) нужны помощники для этой задачи?
 показати весь коментар
 
Были бы сигареты - закурил бы. Да жаль, спичек нет.
 показати весь коментар
 
 
Особливо вдався Міну пасаж про маски, руками.... МОЗ оприлюднило інструкцію, як правильно носити маски - Цензор.НЕТ 3019 До,цього приходилося,те робити - ногами
 показати весь коментар
 
 
Также маска предотвращает лишние прикосновения руками к лицу.


Вот жеж звиздеж. Я когда ношу маску марлевую, то у меня все время чешется шнобель и лицо. Я все время поправляю ее рукой внешнюю сторону и чухаю под маской пальцом. И таскаю одну и туже маску уже неделю ради того шоб пускали в магазин Минздрав обнародовал инструкцию, как правильно носить маски - Цензор.НЕТ 2637
 показати весь коментар
 
 
Те маски, о которых они поют, тоже - до жопы дверца - кретины.
 показати весь коментар
 
 
Не наводитиму технічні характеристики, будь,яких фільтрів! Й окремі деталі фабрик пилоочистки...! Аби, ніхто невпадав у ступор.... Я,ж, - Гуманіст...
 показати весь коментар
 
Давай я спробую. HEPA - до 3 мкм. Приблизно, по пам'яті. Вірно?
 показати весь коментар
 
Тільки за умови непоширення,виключно для,Вашого використання.... - частки 0,5 мкм не вловлюються жодними фільтрами.... Для вирішення питання використовується фабрики з комбінацією різноманітних процесів.... Для службового використання
 показати весь коментар
 
Ну так сразу видно КТО составлял такие требования.
Для предупреждения распространения вируса обязательно иметь при себе паспорт.
 показати весь коментар
 
 
Что бы быстрее протокол на штраф выписывать
 показати весь коментар
 
для виконання рішення повинна бути постанова уряду.


у нас на щастя парламентсько-президентська республіка
 показати весь коментар
 
А я думала (до цього роз'яснення), що маски треба натягувати на дупу
 показати весь коментар
 
 
Головне аби дисціпліонували, й забезпечували - часткову,або повну Дезорієнтацію населення МОЗ оприлюднило інструкцію, як правильно носити маски - Цензор.НЕТ 257
 показати весь коментар
 
Для того чтобы выполнить такое распоряжение необходимы не пошитые дома маски
(в лучшем случае из новой марли, стерильными руками и инструментом), настоящие
стерильные маски, изготовленные на спецпредприятии.
Дурдом под названием кабмин.
 показати весь коментар
 
Знаешь, как все стерилизуют: шприцы, маски, бинты?
 показати весь коментар
 
Представляю, но получше чем дома пенсионер на свои 1500 гривен.
 показати весь коментар
 
Облучают. Технологию и тонкости не знаю. А у пенсов есть утюги. Но неважно. Все- равно это вся масочная истерия - хрень.
 показати весь коментар
 
 
Вообще-то не облучают, а автоклавируют (т.е. обрабатывают паром под давлением).
 показати весь коментар
 
Нет, это в условиях больниц. А про этот метод я от ядерщиков знаю.
 показати весь коментар
 
Если Вы обратили внимание, то сейчас вся марля и вата продается в аптеках нестерильной, в пластмассовых кульках. Стерильная вата идет в бумажной упаковке и по характеру сминания этой бумаги видно, что обрабатывалась паром. Что до облучения, то гамма-облучение действует только на поверхности, глубже не приникает. Альфа облучение применяют только для пластика. Для металла нет, ибо может вызвать вторичное излучение. Насчет масок, которые продаются с аптеках, они же продаются не в упаковках, какая ж тут стерильность.
 показати весь коментар
 
 
Сейчас для стерилизации все чаще применяется облу­чение с помощью электронов. Облучением можно стери­лизовать уже запакованные в бумагу вату и бинты, шпри­цы в герметических пакетах, продукты питания в упаков­ке и т. д. (С) В сети все есть.
 показати весь коментар
 
У Кенії поліцейські застрелили 13-річного підлітка за порушення карантину.
Хлопець перебував на балконі і тим самим порушив введену через коронавірус комендантську годину.
 показати весь коментар
 
1. Слуги народа вывозят маски из Украины - минздрав говорит, что маски бесполезны.
2. Масок нет - Минздрав говорит, что маски нужны.
3 Маски дефицит, цена высокая - местные власти говорят, что маски обязательны, без них штраф.
4. Люди, чтоб не нарваться на штраф и хоть как-то попасть в магазины или аптеки и сами шьют их из марли. Минздрав говорит, что марлевые не помогают (кто-то верит, что можно продыхнуть или прочихнуть капельки через 6-7 слоев марли?).

Вывод - минздрав врет и работает на слуг барыг народа.
 показати весь коментар
 
 
Только что - маска (Велмарт) 30 гривен - 1 штука: МОЗ оприлюднило інструкцію, як правильно носити маски - Цензор.НЕТ 9978
 показати весь коментар
 
 
та хоч по сто..
маєш бабло-купуй.. МОЗ оприлюднило інструкцію, як правильно носити маски - Цензор.НЕТ 306

треба буде-куплю на олх сотню по 11.50 шт..
 показати весь коментар
 
За деякими дослідженнями, тільки у жовтні 2009 року український фармринок отримав від населення за антивірусні медикаменти 1,5 млрд грн.----Ще при кучмі почали казати,що у нас дуже багато грошей в шухлядах.І взе стільки років всі уряди намагаються їх у нас відібрати.
 показати весь коментар
 
 
ніхо нікого не заставляє лікуватись таблетками.

для 'бажаючих' існує:

уринотерапія
мумійо
витяжка з бджолиної молі(АН МУР РЕКОМЕНДУЄ)
ПІРАМІДКИ ГОРДОНА
БАДи
.....
 показати весь коментар
 
маски ніякий не бар"єр вірусу,Але вони 'розсіюють вірусний вітер' .
тобто ефективна дальність зараження починає відповідати 'соціальній дистанції'.
ТОМУ МАСКИ ПОВИННІ НОСИТИ ВСІ,А МАСКИ З КЛАПАНАМИ 'НА ВИДИХ' необхідно заборонити


 показати весь коментар
 
 
Таки ты и твои родственники их избрали это кодло детей Авраама у власть лишь бы не Порошенко. Наслаждайся их бездарным управлением.
 показати весь коментар
 
В Минздраве что, попался умный? К концу третьей недели дошло, что нужно разъяснить?
 показати весь коментар
 
 
нельзя использовать марлевые маски, они не обеспечивают должного уровня защиты. - А из чего их тогда делать то? Купить очень проблематично, особенно учитывая астрономические цены в аптеках.
 показати весь коментар
 
 
Мавпи з гранатами. Інших слів не знаходиться. Це про слуг. А для 73% тих, хто дав цим мавпам гранати, слів взагалі не існує.
 показати весь коментар
 
 
Вас нужно не маски правильно надевать учить в сми, а презервативы. Чтоб такие 'умники' не размножались хотя бы.
 показати весь коментар
 
как же еще ?? как и трусы коричневым назад, а желтеньким на перед.
 показати весь коментар
 
 
То есть, по мнению нашего Минздрава Трамп совершил преступление?
Трамп предложил американцам шить маски из подручных материалов: фабричные нужны медикам

Охи бледный вид они будут иметь после звонка из американского посольства...
 показати весь коментар
 
 
По мнение нашего Минздрава, многие медики совершают преступления. Видел не однократно как медики носят маски, повязки из марли сделанные собственноручно, так как других нету.
 показати весь коментар
 
 
Природній відбір навіть при використанні медичної маски!
Бо хто тупий правильно носити маску, або безпечний, або хоче відбутися сміх..йочками, в того більше шансів потрапити до крематорію!!
Маска це інструмент захисту, якщо вона вбрігає навіть 0,01% від зараження, то вона необхідна!
А ми з усього робимо 95 квартал!!!
 показати весь коментар
 
це не "МИ" квартал роблять.а квартальщики дальше роблять тепер вже з масками квартал...(що вміють ,те і роблять)
 показати весь коментар
 
 
МОЗ оприлюднило інструкцію, як правильно носити маски - Цензор.НЕТ 9119 Leon Renk bcc9a743 Да хватит уже бред нести, вслед за конченной властью. Не защищают маски от вируса. Только респираторы, специальные. Плюс, к ним, перчатки и очки. Без всего этого люди не защищены.
 показати весь коментар
 
 
Маски??? Правильно носить??? Через месяц пойдут комары с мошкарой да мухи в придачу и до задницы любые маски, як их не носи...
 показати весь коментар
 
 
Так и не ясно кого посадили за вывоз украинских масок.
 показати весь коментар
 
 
В Минздраве что, попался умный? К концу первого месяца карантина дошло, что нужно разъяснить?
 показати весь коментар
 
по - правильному надо бы не "выкидывать" а менять на новые, а старые - на переработку.
 показати весь коментар
 
Пускай лапшу на уши не вешают,ношение маски предохраняет больше окружающих от вас чем вас так как если человек без маски чихнет или кашлянет то никакая маска вам не поможет так как вирус внедряется в организм и через слизистую оболочку глаз.Так что человек без маски заразит любого.
 показати весь коментар
 
Масок не вистачає навіть на батьківщині нашої славної медреформи. Президент Дональд вже лякає компанію 3M санкціями, вимагаючи постачання захисних масок зі своїх закрубіжних підприємсті, але вдіяти нічого не може, крім заборони експорту засобів захисту...
 показати весь коментар
 
Надівайте маску клоуна, і ходіть, де душа забажає. Ніхто вас не зачепить.
 показати весь коментар
 
Инструкция - это хорошо, а чернобильский лес уже потушили ?
Дымка с утреца подсказывает, что нет.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору