 МОЗ оприлюднило інструкцію, як правильно носити маски

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться на сторінці центру в фейсбуці.
Як зазначається, маска призначена для зменшення виділення збудників інфекційних хвороб з дихальних шляхів. Також маска попереджує зайві доторки руками до обличчя. Ризик занесення інфекції на слизові значно зменшується.
Як надягати маску:
✔️Закиньте гумки за вуха, розправте маску, щоб вона прикривала ніс та рот, обтисніть носову пластину.
✔️Маску слід змінювати, щойно вона стала вологою.
✔️Маску слід змінювати щочотири години.
Не можна чіпати зовнішню частину маски руками. Якщо доторкнулися, помийте руки з милом чи обробіть спиртовмісним антисептиком.
Не можна використовувати маску повторно.
Не можна використовувати марлеві маски, вони не забезпечують належного рівня захисту.
Як знімати маску: не торкайтеся до її зовнішньої поверхні — зніміть маску за гумки, згорніть і викиньте у смітник.
учат немного другому.
Это хуцпа ?
Ваша задача ясна - дискредитировать власть и нивелировать значе6ие карантина в Украине.
Вот жеж звиздеж. Я когда ношу маску марлевую, то у меня все время чешется шнобель и лицо. Я все время поправляю ее рукой внешнюю сторону и чухаю под маской пальцом. И таскаю одну и туже маску уже неделю ради того шоб пускали в магазин
Для предупреждения распространения вируса обязательно иметь при себе паспорт.
у нас на щастя парламентсько-президентська республіка
(в лучшем случае из новой марли, стерильными руками и инструментом), настоящие
стерильные маски, изготовленные на спецпредприятии.
Дурдом под названием кабмин.
Хлопець перебував на балконі і тим самим порушив введену через коронавірус комендантську годину.
2. Масок нет - Минздрав говорит, что маски нужны.
3 Маски дефицит, цена высокая - местные власти говорят, что маски обязательны, без них штраф.
4. Люди, чтоб не нарваться на штраф и хоть как-то попасть в магазины или аптеки и сами шьют их из марли. Минздрав говорит, что марлевые не помогают (кто-то верит, что можно продыхнуть или прочихнуть капельки через 6-7 слоев марли?).
Вывод - минздрав врет и работает на
слугбарыг народа. слугбарыг наУрода."
маєш бабло-купуй..
треба буде-куплю на олх сотню по 11.50 шт..
для 'бажаючих' існує:
уринотерапія
мумійо
витяжка з бджолиної молі(АН МУР РЕКОМЕНДУЄ)
ПІРАМІДКИ ГОРДОНА
БАДи
.....
тобто ефективна дальність зараження починає відповідати 'соціальній дистанції'.
ТОМУ МАСКИ ПОВИННІ НОСИТИ ВСІ,А МАСКИ З КЛАПАНАМИ 'НА ВИДИХ' необхідно заборонити
Трамп предложил американцам шить маски из подручных материалов: фабричные нужны медикам
Охи бледный вид они будут иметь после звонка из американского посольства...
Бо хто тупий правильно носити маску, або безпечний, або хоче відбутися сміх..йочками, в того більше шансів потрапити до крематорію!!
Маска це інструмент захисту, якщо вона вбрігає навіть 0,01% від зараження, то вона необхідна!
А ми з усього робимо 95 квартал!!!
Дымка с утреца подсказывает, что нет.