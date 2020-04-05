 Економічна криза через коронавірус вже серйозніша, ніж у 2008 році, - глава МВФ Георгієва

Про це заявила керівниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час відеоконференції з главою Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Аданомом Гебреєсусом, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
Вона закликала до глобальної солідарності всіх країн та допомоги тим, чия економіка найбільше постраждає внаслідок пандемії.
Вона наголосила, що ситуація у світі вже стала безпрецедентною:"Це криза, як жодна інша. Ще ніколи в історії Міжнародного валютного фонду ми не бачили, щоб світова економіка зупинилася. Вже маємо рецесію, вона набагато гірша, ніж глобальна економічна криза 2008 року. Це криза, через яку ми всі маємо діяти разом".
Очільниця МВФ повідомила, що понад 90 країн вже звернулося до фонду з проханням про фінансову допомогу. Крісталіна Георгієва також закликала банки вже тепер почати підтримувати ринки країн, які розвиваються.
Лише в США за останні два тижні заявки на допомогу безробітним подало 10 мільйонів людей. В Іспанії, яка також глибоко постраждала від епідемії, безробіття перевищило 9 відсотків.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Інформація про пожежу надійшла рятувальникам близько 13:22. Займання сталося на території лісництва біля села Володимирівка на площі в 20 гектарів.
І ще одне, а ціна яка? Прорив можливий лише за рахунок суттєвого зниження ціни на акумулятори, інакше "Шкурка вичинки не варта!"
главная прoблема акум. низкая плoтнoстъ на килoграм
150-240 Вт*час\кг для литий иoнных прoтив 12 кВт*ч\кг бензина
простий Закон Життя: кризя обовязково буде, життя не може існувати без криз і розквіту. тому закон простий: живи, працюй, складуй гроші, розвивайся. Спокійно та без важких закупок. І чекай кризи. В кризу купуй. Твльуи купуй не бухло чи прастітуток, а активи.
Черновецький (Космос) продав свій нікчемний Правекс Банк у кінці 2007 за пів мільярда баксів.
Тігіпко продав свій Тас комерцбанк за 700 лямів баксів французам.
Через рік кожен з них легко купив би по 20-30 таких самих банків на ці кошти
Купуй у кризу, от і увесь Закон
Вашей ботоферме никакой кризис не страшен!
Всі .. * на прогулянку * швиденько .
Останавливают транспорт, что бы даже те, кто может работать - не работали!
Это всё давно известно. Не известно, что взамен сущ системы.