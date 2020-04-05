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 Економіка
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Все про:карантин (2129) криза (215) МВФ (745) Крісталіна Георгієва (11) Гебреєсус (24) COVID-19 (2964) коронавірус (1685)

 Економічна криза через коронавірус вже серйозніша, ніж у 2008 році, - глава МВФ Георгієва

Економічна криза, викликана пандемією коронавірусу, перевищить світову фінансову кризу 2008 року.

Про це заявила керівниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час відеоконференції з главою Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедросом Аданомом Гебреєсусом, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

Вона закликала до глобальної солідарності всіх країн та допомоги тим, чия економіка найбільше постраждає внаслідок пандемії.

Вона наголосила, що ситуація у світі вже стала безпрецедентною:"Це криза, як жодна інша. Ще ніколи в історії Міжнародного валютного фонду ми не бачили, щоб світова економіка зупинилася. Вже маємо рецесію, вона набагато гірша, ніж глобальна економічна криза 2008 року. Це криза, через яку ми всі маємо діяти разом".

Очільниця МВФ повідомила, що понад 90 країн вже звернулося до фонду з проханням про фінансову допомогу. Крісталіна Георгієва також закликала банки вже тепер почати підтримувати ринки країн, які розвиваються.

Лише в США за останні два тижні заявки на допомогу безробітним подало 10 мільйонів людей. В Іспанії, яка також глибоко постраждала від епідемії, безробіття перевищило 9 відсотків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Влада має діяти, щоб не допустити медичної та економічної пандемії", - учасники Київського безпекового форуму. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186833
 
 
 Топ коментарі
 
А шо ж так? У вас теперь Петя снова "Президент."
Вопрос к 73% тех,кто " Абы не Порошенко"!
Или начинаете уже искать на кого свалить провалы зебильной власти ? Экономический кризис из-за коронавируса уже серьезней, чем в 2008 году, - глава МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 2341
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При Порошенко не было ни военного ни чрезвычайного положения в период тяжёлых боёв. А при зелёной сопле эпидемия ещё толком не началась, а всю страну уже превращают в концлагерь. Почувствуй разницу, лахта.
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У суботу, 4 квітня, в Чорнобильській зоні відчуження сталася лісова пожежа: рятувальники поскаржилися на високий радіаційний фон.
Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
Інформація про пожежу надійшла рятувальникам близько 13:22. Займання сталося на території лісництва біля села Володимирівка на площі в 20 гектарів.
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А напередодні там сталкерів затримали.
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Так того... Нафта впала не через коронавірус. Нафта впала тому, що в спекулянтів закінчилися ресури для підтримки ціни. А головною причиною фінансової кризи були й будуть спекуляції, які породжують основну масу нічим не забезпечених грошей. Коронавірус - чудова відмазка від власних дурниць.
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Нафта впала,бо це последний довод авторитарных бензоколонок,щоб удержать мир от от зелёной энергетики.Это как наркоману,который решил бросить употреблять нефть,предлагают почти задаром товар,щоб он только не бросал и не переходил на чистую самогонку.Таким образом авторитарные бензоколонки,решили притормозить зелёную энергетику и продлить свой век.Як вариант Экономический кризис из-за коронавируса уже серьезней, чем в 2008 году, - глава МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 5145
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Десь тиждень тому Самсунг анонсував нове покоління аккумуляторів. Десь 0,8 кВт на літр. Тобто, в 100 л. бачок можна помістити 80 кВт/год енергії. Фактично, на солярі вже їздити немає смислу. Напрошується аналогія з 2014 роком, коли "Локхід Мартін" анонсував компактний термоядерний реактор. Тоді Ротшильди терміново продали свій нафтовий бізнес, чим обвалили ціну з 120 доларів до нинішнього рівня. ЗМІ справжніх причин не публікують. Шукайте, хто із великих спекулянтів звалив з нафтового ринку. Але такої інформації ви не знайдете. Єдине, що відомо, московія звалила з Венесуели.
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Оце ти очі усім відкрив,одразу полегшало.де тіки ту кляту батарейку заряджати?
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"компактний термоядерний реактор"?...на ютубі є ще маса вічних двигунів...
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Читайте. Вдумуйтеся. Задавайте собі питання. Шукайте на них відповіді. Про компактний термоядерний реактор "Локхід Мартін 100 МВт" є чимало інформації. Але її не розміщують на головних сторінках новин. Бо ця новина не подобається тим, хто зацікавлений в ********* статус-кво. Але життя не зупиниш. Прогрес - також. Якщо противитися прогресу, то він відбувається стрибками. Через кризи й потрясіння. Минулого року реактор вже був запатентований. Виготовлено, й випробувано три версії прототипів. Зараз проходить випробування четверта версія. Як думаєте, куди подівалися попередні три ректори, які вже випробували?
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Інформація є. Реактору нема. Не вірю, щоб якийсь Маск не налагодив би його виробництво. А патенти видають на будь що...генератор торсійних полів теж запатентовано...
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Вони то є. І працюють. Але на ринку їх немає. Повторюся. Перші три прототипи успішно пройшли випробування. Промисловий випуск заплановано на 2025 рік. Має випробуватися сім прототипів. А що немає на ринку? Так і зелених чоловічків також немає. Де перші три прототипи? Даю підказку. Ви не цікавилися, в чому проблема серйозних бойових лазерів? Даю підказку. Щоб різати метал, треба накачку потужності близько 1 МВт. Таке джерело поставиш хіба що на корабель. А тут цілих 100 МВт. І можна поставити на F16. Печи, не хочу. Теперп зрозуміло, чому обмаль інформації? І чому цих реакторів на ринку немає. Тільки б хмари не заважали.
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Є промисловий шпіонаж...є Китай, якому чхать на все, крім власних інтересів...це, як боротьба постійного та змінного струмів...переміг тривіальний прагматизм, а не чиясь змова. Було багато публікацій про холодний термояд, але жодної діючої установки так і не з'явилося...але з'явилась реальна сланцева нафта, що створила проблеми звичайним нафтовикам. Поки щось не реалізовано в "залізі", говорити про нього можна лише, як про теорію.
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700 ватт (0,7) на кілограм ваги має літієвий акумулятор, що тут такого надзвичайно проривного!? Экономический кризис из-за коронавируса уже серьезней, чем в 2008 году, - глава МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 497
І ще одне, а ціна яка? Прорив можливий лише за рахунок суттєвого зниження ціни на акумулятори, інакше "Шкурка вичинки не варта!"

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а чтo в машине дефицит места для акума?
главная прoблема акум. низкая плoтнoстъ на килoграм
150-240 Вт*час\кг для литий иoнных прoтив 12 кВт*ч\кг бензина
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Если мне не изменяет память, мировой кризис 20-х пророчили и без всяких вирусов... Либо последний удачно подвернулся, либо его подвернули, но теперь абсолютно всё и всем можно сваливать в одну торбу... Те, что покрупнее, затеяли очередной передел сфер экономического влияния и закабаления, кто помельче и повороватее - нашел отмазку для собственных народов, почему так все хреново и мерседесов/дорогущих вилл хватает не всем и почему надо отобрать последнее, чтобы хоть кто-то остался счастлив... рай для мошенников, аферистов и тоталитариков/рабовладельцев всех мастей... С другой стороны - это лакмусова бумажка, проявляющая и худшее, и лучшее, что есть в каждом...
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Вы абсолютно правы. Все кто в теме, понимал, что после декабря 19-го - настанет глобальная задница. Вопрос стоял только- что послужит толчокм? никто не хотел брать на себя такую ответственность. Даже толкотня РФ, саудов, и США на фоне нефти - это все пшик. Это всего лишь толчок к неизбежному финалу. Я даже более скажу. на финансовом рынке реально рассматривался вариант небольшой войны (в частности Иран и США0 с блокировкойи потоплением пары супертанкеров. Вирус очень удобен, чтобы скрыть мировой финансовый кризис, а заодно завернуть ласты демократическому обществу, чтоб не задавало глупых вопросов.
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новости о коронавирусе отодвинули на второй план основную задачу кремлеботов и порохоботов - верещать о том, какакя гнусная власть в Украине
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Не гнусная,а гнуснейшая за всё время независимости.Кремль на пороха,а особенно на Яценика выливал миллионы тонн словесного поноса,а на зе незначительное количество килограммов.У вас что-то не сходится.
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Звичайно, що в таких умовах світової фінансової кризи МВФ не буде давати кредити країнам, які хоч щось не виконали із раніше висунутих умов. До таких країн зараз належить Україна, бо закон про банки до кінця не прийняли. МВФ може влаштувати закон про продаж землі чи скаже, що зміни до бюджету не відповідають критеріям... Ми мали потенціал тому, що маємо дуже низьку зарплату, але зевладою це не використовується. Тому недолугі дії зевлади призводять і призведуть до фінансового і політичного колапсу. Що буває далі добре відомо.
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Бо ви не в Україні. Схоже ви колись жили в Україні, хоча налаштовані проти України.
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Зря вы так. Я искренне переживаю. А написал про неизвестно - да потому что реально неизвестно как будет.
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Я прочитав всі ваші коментарі та побачив все, що тут "пєрєживаєтє". Так, що не треба нас дурити.
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Ваше право думать как Вам угодно. Свободу слова никто не отменял
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Скоро отменят. Власть вошла во вкус. Лакеи духа её вдохновили.
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Вже частково свободу слова відмінили.
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Обшуки на телеканалах і рефінансування АТР та інше, погрози журналістам... Це все було.
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Є рейтинг країн щодо свободи слова. Повну оцінку там знайдете.
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криза прекрасний час для можливостей
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ага, масками и парацетомолом барыжить.
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ні
простий Закон Життя: кризя обовязково буде, життя не може існувати без криз і розквіту. тому закон простий: живи, працюй, складуй гроші, розвивайся. Спокійно та без важких закупок. І чекай кризи. В кризу купуй. Твльуи купуй не бухло чи прастітуток, а активи.
Черновецький (Космос) продав свій нікчемний Правекс Банк у кінці 2007 за пів мільярда баксів.
Тігіпко продав свій Тас комерцбанк за 700 лямів баксів французам.
Через рік кожен з них легко купив би по 20-30 таких самих банків на ці кошти
Купуй у кризу, от і увесь Закон
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ну посоветуй прикупить 20-30 банков какому-нибудь дедушке, который с базарчика кормился. только для начала боксёрский шлем надень.
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А ты чего переживаешь?
Вашей ботоферме никакой кризис не страшен! Экономический кризис из-за коронавируса уже серьезней, чем в 2008 году, - глава МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 9872
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дураком ты был дураком и остался. веруй в зе. и в то, что все, кто видит, что он идиот, на зарплате у... кстати, а я у кого на зарплате? а то что-то с доходами из-за мууудрого превентивного карантина.... Экономический кризис из-за коронавируса уже серьезней, чем в 2008 году, - глава МВФ Георгиева - Цензор.НЕТ 7227
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Доктор медицинских наук,эпидемиолог Игорь Алексеевич Гундаров в своем интервью рассказал про эпидемию.Это массовое увеличение заболеваемости сверх установленного уровня,которое вызвано заразным фактором передающего от человека к человеку.Заразный фактор может быть бактериальный и не бактериальный.Есть еще и психическая эпидемия.На данном этапе именно это и произошло.Фейк о коронавирусе набрал невиданных размеров во всем мире,подытожил эпидемиолог.
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Полное интервью Гундарова висит в ютубе 4 дня специально для баранов лот коронавируса.
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Щоб перемогти кризу,треба спочатку дебілів вишвирнути з влади.Не можуть дебіли щось розумне зробити бо вони дебіли.Як співав В.Висоцкий:"А после из прораба до министра дорастёшь, Но если туп, как дерево, - родишься баобабом И будешь баобабом тыщу лет, пока помрёшь".
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Ниніішнія криза не від коронавірусу. Коронавірус - один з провокаторів кризи. Потужний провокатор. А причина в іншому. Цивілізація стоїть на порозі великих змін. Старі правила себе вичерпали. У 2008 була перша хвиля глобальної кризи. Але причини навіть фінанансової кризи не усунули. Її сором'язливо замели віничком під килимок. Ніхто навіть серйозно не працював над питанням, звідки взялася ота велетенська фінансова бульба нічим не забезпечених грошей. Причину знають, але жоден економіст не насмілиться її озвучити. Бо його відразу проголосять невігласом. А так тривати нескінченно не може. Шановні! Ми на порозі ломки авторитетів та теорій.
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умные в кризис покупают, дурни продают, закон о земле из этой оперы
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В світі люди помирають від голоду,від недостачі лік,від холоду.В цей час влади світу витрачують гроші на війни,на зброю,на свої бездонні кармани.Ну за який кризис ви тварюки болтаете?На вашіх руках кров невиних людей.На ваших руках знищена природа та звірі.Ви тварюки розпространяєте хімічну та біологічну зброю по світу,а тепер говорите про кризис?
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Уничтоженная природа на руках бухарей, которые за собой не убирают мусор и пластик, когда "культурно отдыхают" на природе.
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Что будет твориться в Украине, можно представить. У нас были самые непродуманные действия правительства из всех 180 стран мира. Когда правительства в других странах просчитывали последствия тех мер, что они принимают на время карантина, наши клоуны просто порвали на себе рубахи и спопугайничали и собезянничали с США и с Италии, не придприняв никаких мер по защите населения от больших материальных проблем. Ещё и метро закрыли в больших городах. Метро вообще ни к чему.
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Просто цей уряд складається із тих, хто не вміє працювати. Тут навіть політика не до чого.
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Хорошо, что кризис Украину не коснется. Думает наша власть.
Останавливают транспорт, что бы даже те, кто может работать - не работали!
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Мене викликають на роботу, зробили пропуск і не пустять в транспорт, бо маю більше 60 років! Просто чудово і професійно!
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Пандемия это начало конца человечества. Выживут те, кому делали комплексные прививки у них течение болезни проходит легче.
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Вакцини проти короновірусу нема і практично проти усіх його мутацій не може бути.
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Есть теория такая, ее перепроверяют, в странах где проводили вакцинацию от туберкулёза заболевших коронавирусом в разы меньше и в сотни раз меньше скончавшихся.
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Весь мир на карантине, и по логике всё должно остаться на прежнем уровне как было до карантина. Но откуда-то береться кризис. Что говорит о том что вся мировая финансовая система мыльный пузырь.
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Так і весь Всесвіт це теж свого роду "мыльный пузырь".
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Я про другое. Деньги же изначально были придуманы для удобства. Чтобы если например тебе нужно обменять 20 баранов на 5 коров. То с деньгами не нужно это всё тащить с собой для обмена. А сейчас всё раздуто спекулятивно на биржах. Большая масса денег ничем не обеспечена. Во время кризиса просто всё возвращается к своей реальной стоимости. А в некоторых случаях оказывается что реальная стоимость некоторых компаний не дороже воздуха.
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А сейчас всё раздуто спекулятивно на биржах. Большая масса денег ничем не обеспечена.

Это всё давно известно. Не известно, что взамен сущ системы.
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Гроші, як каталізатор...неначе він і ні до чого, але без нього реакція не йде...а реальною собівартістю являється сума, яку було сплачено за даний товар, послугу, і т.д. і т.п...
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Об этом я пишу. Пока всё хорошо цены раздуваются что товары и услуги начинают стоить сколько они реально не стоят. А когда случается кризис рынки сразу падают. Потому что уже никто не готов переплачивать.
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...що сказати...лови момент...скільки реально коштує Квадрат Малєвічя?...
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