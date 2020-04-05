 В ООН закликали випустити з в'язниць політв'язнів, щоб не поширювати COVID-19

Таким чином країни прореагували на рекомендацію верховного комісара ООН з прав людини про розвантаження в'язниць, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Організації. Мішель Бачелет попередила, що в зв'язку з поширенням COVID-19 скупченість в тюремних камерах може привести до катастрофічних наслідків.
До рекомендації прислухалися і в інших країнах, зокрема, оголосивши про звільнення людей, що входять до групи ризику: це вагітні, інваліди, люди похилого, арештанти з хронічними захворюваннями і неповнолітні. Під амністію можуть потрапити і ті, хто відбуває останні роки ув'язнення, а також в цілому люди, які не становлять особливої небезпеки для суспільства.
"Ми закликаємо держави випустити з в'язниць людей, яких посадили без вагомих юридичних підстав, включно з політв'язнями і тих, хто заарештований за критичні висловлювання [на адресу влади]", - заявили в Управлінні верховного комісара з прав людини.
Правозахисники ООН підкреслюють, що засуджені за тяжкі злочини відповідно до міжнародного права, а також злочинці, які становлять небезпеку для суспільства, повинні отримувати свободу в крайніх випадках і лише на час пандемії.
В ООН ще раз закликають всі країни світу розглянути справу кожного ув'язненого в індивідуальному порядку і вжити необхідних заходів для того, щоб мешканці в'язниць дотримувалися між собою необхідної дистанції і не поширювали коронавірусну інфекцію.
Ахахах, ну расскажи мне про геноцид в Руанде в1994 году с миллионом жертв и как там помогло ООН. Ответ: вообще никак не помогли, только очередная озабоченность была.
Шарапов был прав!
А политических надо выпустить немедленно!!!!
Далее. тубик легко выявляется, и никто в здравом уме держать больного ЗеКа тубиком с другими не будет. Как бы не клеймили, но медицина в таких учреждиниях заточена в первую очередь на выявление таких больных и их изоляцию. Что бы не говорили, как бы не клеймили - медики в зонах работают на ура.
Другой вопрос - пресс-хаты с тубиками. Вот это штука больная.
минимум 80% местных и фейсбучных писателей и членов их семей и единственым рецептом от дівок19 многочисленных нынешних гетманов,писарей,бунчужных их лошадей и прочих нынешних знаменитых инфекционистов.На их фоне рекомндации ООН кажутся написанные какими то дебилам и кретинами.