 В ООН закликали випустити з в'язниць політв'язнів, щоб не поширювати COVID-19

Таким чином країни прореагували на рекомендацію верховного комісара ООН з прав людини про розвантаження в'язниць, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Організації. Мішель Бачелет попередила, що в зв'язку з поширенням COVID-19 скупченість в тюремних камерах може привести до катастрофічних наслідків.

До рекомендації прислухалися і в інших країнах, зокрема, оголосивши про звільнення людей, що входять до групи ризику: це вагітні, інваліди, люди похилого, арештанти з хронічними захворюваннями і неповнолітні. Під амністію можуть потрапити і ті, хто відбуває останні роки ув'язнення, а також в цілому люди, які не становлять особливої ​​небезпеки для суспільства.

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"Ми закликаємо держави випустити з в'язниць людей, яких посадили без вагомих юридичних підстав, включно з політв'язнями і тих, хто заарештований за критичні висловлювання [на адресу влади]", - заявили в Управлінні верховного комісара з прав людини.

Правозахисники ООН підкреслюють, що засуджені за тяжкі злочини відповідно до міжнародного права, а також злочинці, які становлять небезпеку для суспільства, повинні отримувати свободу в крайніх випадках і лише на час пандемії.

В ООН ще раз закликають всі країни світу розглянути справу кожного ув'язненого в індивідуальному порядку і вжити необхідних заходів для того, щоб мешканці в'язниць дотримувалися між собою необхідної дистанції і не поширювали коронавірусну інфекцію.