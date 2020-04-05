EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  2751  61
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2129) ООН (1432) права людини (416) політв'язні (1133) COVID-19 (2964) коронавірус (1685)

 В ООН закликали випустити з в'язниць політв'язнів, щоб не поширювати COVID-19

В Ірані вже звільнили, принаймні тимчасово, близько 100 тисяч осіб - це 40% всіх ув'язнених. В Індонезії - 30 тисяч в'язнів, які відбувають термін за дрібні порушення, включно зі споживанням наркотиків. За деякими даними, цей приклад збирається наслідувати і влада Туреччини.

Таким чином країни прореагували на рекомендацію верховного комісара ООН з прав людини про розвантаження в'язниць, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Організації. Мішель Бачелет попередила, що в зв'язку з поширенням COVID-19 скупченість в тюремних камерах може привести до катастрофічних наслідків.

До рекомендації прислухалися і в інших країнах, зокрема, оголосивши про звільнення людей, що входять до групи ризику: це вагітні, інваліди, люди похилого, арештанти з хронічними захворюваннями і неповнолітні. Під амністію можуть потрапити і ті, хто відбуває останні роки ув'язнення, а також в цілому люди, які не становлять особливої ​​небезпеки для суспільства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У світі - понад 1,2 млн інфікованих COVID-19, майже 65 тисяч людей померли, одужали - 247 тисяч

"Ми закликаємо держави випустити з в'язниць людей, яких посадили без вагомих юридичних підстав, включно з політв'язнями і тих, хто заарештований за критичні висловлювання [на адресу влади]", - заявили в Управлінні верховного комісара з прав людини.

Правозахисники ООН підкреслюють, що засуджені за тяжкі злочини відповідно до міжнародного права, а також злочинці, які становлять небезпеку для суспільства, повинні отримувати свободу в крайніх випадках і лише на час пандемії.

В ООН ще раз закликають всі країни світу розглянути справу кожного ув'язненого в індивідуальному порядку і вжити необхідних заходів для того, щоб мешканці в'язниць дотримувалися між собою необхідної дистанції і не поширювали коронавірусну інфекцію.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186831
 
 
 Топ коментарі
 
Нам для повного щастя залишається тільки тисячі кримінальників-рецидивістів на волю відпустити
 показати весь коментар
 
бесполезное толтосракое дядье во фраках - оонь.
 показати весь коментар
 
можно амнистировать за незначительные правонарушения, но выпускать ушлых урок нельзя, даже если они все там заболеют!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Во Франции в связи с коронавирусом из тюрем выпустили более 6 тыс. заключенных
 показати весь коментар
 
 
А откуда во Франции столько политзаключенных? Неужели у них хватило ума выпустить террористов?
 показати весь коментар
 
 
Выпустили за мелкие нарушения. Не маньяков или мафию.
 показати весь коментар
 
врагов нарида? - ето тока они распространяют - ворье не.....
 показати весь коментар
 
оон за санкции еще не пел с каламордией в унисон.
 показати весь коментар
 
Нам для повного щастя залишається тільки тисячі кримінальників-рецидивістів на волю відпустити
 показати весь коментар
 
 
Телепню, політв"язні для тебе кримінальники-рецидивісти?
 показати весь коментар
 
 
бесполезное толтосракое дядье во фраках - оонь.
 показати весь коментар
 
 
с кацапским и китайским правом вето в совете? - трепачи никому не нужные,,,,
 показати весь коментар
 
 
Аваков клал на ООН...Дугарь и Антоненко будут прессоваться еще минимум три месяца
 показати весь коментар
 
 
Ясно одно-нет никакой медицины. Одно шпрлатанство.
 показати весь коментар
 
на оонь все ложили и уже давно... - бесполезный сборняк дидов.
 показати весь коментар
 
 
в глобальных вопросах - да, согласен. Страны-лидеры между собой решают. В менее глобальных проблемах - ООН все таки помогает и решает. если бы не ООН африканцы загнулись бы к чертовой матери. и кстати бытует мнение - а не послать бы эту Африку с ее траблами? Столько бабла сосет из международных организаций.
 показати весь коментар
 
"если бы не ООН африканцы загнулись бы к чертовой матери"



Ахахах, ну расскажи мне про геноцид в Руанде в1994 году с миллионом жертв и как там помогло ООН. Ответ: вообще никак не помогли, только очередная озабоченность была.
 показати весь коментар
 
я жговорю - глобальные траблы не решает.
 показати весь коментар
 
Знаєте, в чому парадокс? Що поки країни Африки були колоніями, то там НІКОЛИ не було голоду!
 показати весь коментар
 
РФ на такое не пойдет. У нее якобы политзаключенных нет - одни урки
 показати весь коментар
 
 
***** легче выпустить 1000 урок и отправить на донбасс, чем освободить одного политического оппонента.
 показати весь коментар
 
можно амнистировать за незначительные правонарушения, но выпускать ушлых урок нельзя, даже если они все там заболеют!
 показати весь коментар
 
 
есл там будут больные - будет бунт. не да бог , конечно. но как показывает практика - зону поднять они смогут. А в этот раз поднимут даже "красных" - ибо вопрос конкретно о выживании идет.
 показати весь коментар
 
А оружие у охраны зачем .??? Существует закон о правомерном применении оружия в случае опасности для жизни охранников..... Я не кровожадная....,но бандит должен сидеть !
Шарапов был прав!
А политических надо выпустить немедленно!!!!
 показати весь коментар
 
 
Я вас понимаю. но отвечу - вы знаете как происходят бунты в колониях и тюрьмах? Охрану сметают тупо закидывая мясом. и наступает момент Х, точка невозврата, когда стоит приказ валить на хер всех без разбора, о чем прекрасно знают зачинщики. так вот, до сего момента - когда у простого зека не стоял вопрос сдохнуть от болячки или нет, вопрос не стоял - идти на пули или нет. А сейчас , очень вероятно, встанет. Когда в коридор ринется толпа, даже два ПМа ее не остановят.
 показати весь коментар
 
 
Это Жеглов говорил в киноверсии. Хотя да, осталось еще только сидельцев выпустить. Хотя ети могут.
 показати весь коментар
 
 
проблема туберкулеза куда страшнее и опаснее ОРВИ, которое переживут 95% заключенных в случае тотальной эпидемии, и не бунтуют по этому поводу, а бунты рабов (а они фактические рабы, кто бы что не говорил и чего бы там красиво не писали в законах и конституции) подавляются с брутальной жестокостью силой оружия, часто с превышением необходимого насилия и особой жестокостью, в целях запугивания и профилактики (чтоб другим неповадно было повторять и чтоб больше отпало желание совершать подобное в будущем)!
 показати весь коментар
 
 
абсолютно согласен. но вот только - с тубиком народ свыкся, уже как лет 100. А вот с короной, с новой заразой...
 показати весь коментар
 
смертность от короновируса не такая большая (тем более процент заключенных кому за 70 там незначителен), чтоб идти на крайние меры, поэтому переболеют (будут послабления режима для больных) и все на этом, бунтов не будет!
 показати весь коментар
 
А знают ли ЗэКа об этом? Но фоне того что творится в мире успокоение, что смертность маленькая работает слабо, даже для вольноживущих. для ЗэКа нужен лишь толчок, маленькая спичка и бунт готов.
Далее. тубик легко выявляется, и никто в здравом уме держать больного ЗеКа тубиком с другими не будет. Как бы не клеймили, но медицина в таких учреждиниях заточена в первую очередь на выявление таких больных и их изоляцию. Что бы не говорили, как бы не клеймили - медики в зонах работают на ура.
Другой вопрос - пресс-хаты с тубиками. Вот это штука больная.
 показати весь коментар
 
Все призывы ООН кладутся тоталитарными режимами к другим - жопу подтирать. ТБ сейчас дефицит.
 показати весь коментар
 
 
Разогнать шарашкину контору ООН. Там тоже скученность бездельников.
 показати весь коментар
 
 
идет обман населения по всему миру.никакой пандемии нет.
 показати весь коментар
 
Так это,а как же так?Тут наоборот выдающиеся украинские вирусологи и инфекционисты современности рассказывают что первейшое лекарство от дівок19 это: ограничение свободы передвижения,изоляция по помещениям,минимум прогулок по улице,КПП и блокпосты,доставка пищи до хаты курьером,пр в руках полицая,постоянная возможность идентификации личности,штрафы и до 5 лет ареста.Да тюрьма это и ж есть идеальный инфекционный госпиталь национального спасения для
минимум 80% местных и фейсбучных писателей и членов их семей и единственым рецептом от дівок19 многочисленных нынешних гетманов,писарей,бунчужных их лошадей и прочих нынешних знаменитых инфекционистов.На их фоне рекомндации ООН кажутся написанные какими то дебилам и кретинами.
 показати весь коментар
 
 
Следующий шаг еще большие ограничения и возможность выполнения приговора на месте из-за высокого уровня преступности. Другого пояснения нет т к кто их будет содержать и ни они они же в заключении были на самоизоляции и под контролем
 показати весь коментар
 
Випустити таких повинна в першу чергу росія та окуповані території України, та також є такі в Україні - по справі Шеремета... (окрім сепарів, які вбивали українців).
 показати весь коментар
 
 
паРаша никогда не признается что у нее есть политзаключенные
 показати весь коментар
 
Це добре відомо, що росія не визнає того, що утримує політв'язнів. Але методи тиску на росію ніхто не відміняв.
 показати весь коментар
 
ну это уже перл... какие умные работают в ООН...
 показати весь коментар
 
Так все страны выпускают. США выпустило, Франция, Италия.
 показати весь коментар
 
 
а домушники чем хуже, или гопари...шо за дискриминация...
 показати весь коментар
 
Я уже писал не раз, что если наши хотят как в Европе, то им придется выпускать заключенных. Но наши от Европы только перенимают жестокие меры, а не гуманные.
 показати весь коментар
 
На зоне их хотя бы накормят, а когда их выпустят, знаете куда они пойдут - правильно, хаты, квартиры и магазины бомбить.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору