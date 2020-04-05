 Керівництво України має згуртуватися і зробити все, щоб не було цієї війни на Донбасі, - Лукашенко

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Світ", передає Цензор.НЕТ.
Все керівництво України (не тільки президент Зеленський, хоча він намагається щось там зробити, спадок у нього важкий), якщо можна сказати, еліта, має згуртуватися, усвідомивши, що Україна - це ось ця межа, і війни не повинно бути, зробити все, щоб не було цієї війни. Знаєте, може, десь піти на, здавалось би, для когось - націоналістично налаштованих людей в Україні - непопулярні кроки. Провести сьогодні ці вибори і вийти на кордон з Росією. Щоб це був український кордон, ці 400 кілометрів", - упевнений Лукашенко.
За його словами, українському політикуму потрібно визначитися.
"Треба визначитися в пріоритетах: що "не допустимо, не підемо, не робитимемо" чи відновити кордони держави? Відновивши після якихось виборів (як вони їх проведуть, наприклад, я не втручаюся в їх справи) територіальну цілісність на Донбасі ... ми забули, що таке війна - з німцями співпрацюємо. Хоча хто міг подумати в 45-му, що ми з ними взагалі будемо розмовляти? Ніхто. Пам'ять така людська - все зарубцювалося. Тут теж зарубцюється, але в цьому напрямку, виходячи з досвіду людського, треба рухатися. Відновивши кордон, потім будуть вирішуватися ці питання. Але ви уявляєте, що це буде непросто? Тому що там еліти і керівництво навіть України занадто роз'єднані. Президент, можливо, і пішов би на якісь кроки, але йому просто не дадуть, зметуть і так далі. Тому треба сісти, голову в руки взяти і подумати: як це зробити? Щоб, давайте скажемо відверто, і Росії дати зберегти обличчя, і щоб там різанина не розпочалася, як росіяни кажуть, в Донбасі і Луганську. Тобто треба ось їм, насамперед, визначитися, українцям, тому що війна на їхній території. Можна звинувачувати Росію скільки хочете, і якщо Росія хоч якось в цьому напрямку робить кроки, треба рухатися в напрямку вирішення цього питання. І скористатися цим шансом, поки Росія взагалі не забула це питання і не відмахнулася взагалі, а веде на цю тему діалог", - сказав Лукашенко.
Красиву картину малює ворожа пропаганда. З одного боку (хороші хлопці), росія, що хоче "запобігти кровопролиттю на Донбасі", мудрий арбітр Лукашенка і ЗЕлені з добрими намірами відносно "мирних ініціатив", але зі зв'язаними руками (бо "зметуть") . А з іншого боку (сили зла), українські нацисти та агенти Госдепу, що не хочуть "миру".
Чи ти просто звизданув безо всякої раціональної думки... Чи ти - касап? - який "не побачив" що можна клацнути наведену в статті на цензорі ссиль, і побачити "Эксклюзивное интервью Александра Лукашенко Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» 20:16 03/04/2020" - з датою, до речі....
Не поэтому ли сейчас так усиленно народ загоняется в стойло?
О присоединении Украины к ОРДЛО..
ХОТЬ РАБОТАЙТЕ РТОМ, ХОТЬ ЖОПОЮ,
ДУХА НЕТУ У ВАС СВОБОДНОГО
ДА ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ ГОДНОГО, ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ
РУЛИТ ***** С ПРИБЛИЖЕННЫМИ, ГРАБЯ ПОСТРОЕННУЮ ПИРАМИДУ ХОЛОПНУЮ ДА
РАЗРУШАТ РабССию ОГРоМную.
Ни от Порохни ни от Зели ничего не зависит.
Если первый играл в свои игры! То второй просто лох и зелёная безхребетная сопля!
Только и мог выпендриваться с охраной перед волонтёрами и добробатами! Знал что по морде не получит! А сам ссыкло на базар 2 пьяных баб по инету заяву накатал. Прям покушение на убийство!
Поетому твой вьісер для нас ценен чуть меньше, чем нуникак
"Руководство Украины должно сплотиться и сделать все, чтобы не было этой войны на Донбассе." © Лука Мудіщєв
"Йааа сдєлаю фсьо, штоби прєкратіть вайну на Данбасє." © ЗЕ!лений клоун
А ***** стоїть за лаштунками і хитро
посміхається у вусарозтягує у посмішці свої ботоксні губи.
Не поэтому ли сейчас так усиленно народ загоняется в стойло?
О присоединении Украины к ОРДЛО..
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Иди быкам хвосты крути, тупоголовая ************ бульба. Никогда тебя человеком не считал, нутром чувствовал что ты гнида, и вот подтверждение.
Ну і як він відреагував на заяву цього причмеленого ?
Не поэтому ли сейчас так усиленно народ загоняется в стойло?
О присоединении Украины к ОРДЛО..
Два способа справиться с войной.
1. Победа
2. Капитуляция
Среднее замороженный конфликт, стреляют.
"Все руководство Украины (не только президент Зеленский, хотя он пытается что-то там сделать, наследственность у него тяжелая) "Источник: https://censor.net.ua/n3186829
вот УСЯ цена его трепу )))
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А вот высказывание героя новососии из-за паребрика, часто мелькающего на разных шоу, которыми и Шмарий не брезгует...
моя семья должна общаться в своей квартире, как мне расставлять мебель в своей квартире, с каким из соседей дружить или пытается оккупировать мой туалет- то нах таких соседей. Если кто не понял к чему это, то объясню- речь идет о беларусах и расеянах.