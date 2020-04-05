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 Політика України, За кордоном
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Все про:вибори (4932) Лукашенко (569) Донбас (15685)

 Керівництво України має згуртуватися і зробити все, щоб не було цієї війни на Донбасі, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко впевнений, що ситуацію на сході України нормалізувати дуже складно.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Світ", передає Цензор.НЕТ.

Все керівництво України (не тільки президент Зеленський, хоча він намагається щось там зробити, спадок у нього важкий), якщо можна сказати, еліта, має згуртуватися, усвідомивши, що Україна - це ось ця межа, і війни не повинно бути, зробити все, щоб не було цієї війни. Знаєте, може, десь піти на, здавалось би, для когось - націоналістично налаштованих людей в Україні - непопулярні кроки. Провести сьогодні ці вибори і вийти на кордон з Росією. Щоб це був український кордон, ці 400 кілометрів", - упевнений Лукашенко.

За його словами, українському політикуму потрібно визначитися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За допомогою коронавірусу "сильні світу цього" хочуть "переділити світ", - Лукашенко

"Треба визначитися в пріоритетах: що "не допустимо, не підемо, не робитимемо" чи відновити кордони держави? Відновивши після якихось виборів (як вони їх проведуть, наприклад, я не втручаюся в їх справи) територіальну цілісність на Донбасі ... ми забули, що таке війна - з німцями співпрацюємо. Хоча хто міг подумати в 45-му, що ми з ними взагалі будемо розмовляти? Ніхто. Пам'ять така людська - все зарубцювалося. Тут теж зарубцюється, але в цьому напрямку, виходячи з досвіду людського, треба рухатися. Відновивши кордон, потім будуть вирішуватися ці питання. Але ви уявляєте, що це буде непросто? Тому що там еліти і керівництво навіть України занадто роз'єднані. Президент, можливо, і пішов би на якісь кроки, але йому просто не дадуть, зметуть і так далі. Тому треба сісти, голову в руки взяти і подумати: як це зробити? Щоб, давайте скажемо відверто, і Росії дати зберегти обличчя, і щоб там різанина не розпочалася, як росіяни кажуть, в Донбасі і Луганську. Тобто треба ось їм, насамперед, визначитися, українцям, тому що війна на їхній території. Можна звинувачувати Росію скільки хочете, і якщо Росія хоч якось в цьому напрямку робить кроки, треба рухатися в напрямку вирішення цього питання. І скористатися цим шансом, поки Росія взагалі не забула це питання і не відмахнулася взагалі, а веде на цю тему діалог", - сказав Лукашенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186829
 
 
 Топ коментарі
 
Лука обратись к своему шефу Путлеру. В Украине не гражданская война осел.
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Все ватаны и советователи тщательно избегают слова КАПИТУЛЯЦИЯ!!!
Всё пытаются его заменить на "закончить", "мир", "перестать стрелять", ....
Все руководство Украины должно сплотиться и сделать все, чтобы не было этой войны на Донбассе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 3444
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Помню я как Беларусь голосовала 27 марта 2014 г. на ГА ООН! Все руководство Украины должно сплотиться и сделать все, чтобы не было этой войны на Донбассе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 7223
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Если ты за Лукошенко ,то он белорусский .
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"Президент, может быть, и пошел бы на какие-то шаги, но ему просто не дадут, сметут и так далее."

Красиву картину малює ворожа пропаганда. З одного боку (хороші хлопці), росія, що хоче "запобігти кровопролиттю на Донбасі", мудрий арбітр Лукашенка і ЗЕлені з добрими намірами відносно "мирних ініціатив", але зі зв'язаними руками (бо "зметуть") . А з іншого боку (сили зла), українські нацисти та агенти Госдепу, що не хочуть "миру".
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чёт эта статья тухлятиной попахивает??вопрос кто её так упорно продвигает??(лука об этом говорил только один раз)но статья на цензоре явно ,,зачастила"и уже даже ,.примелькалась"явно снова публику готовят к новым ЗЕлёным ,,свершениям"типа:просто перестать стрелять,мирный план сивохо,отвод войск,очередной обмен преступников на барыг- таксистов. Руководство Украины должно сплотиться и сделать все, чтобы не было этой войны на Донбассе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6976 Руководство Украины должно сплотиться и сделать все, чтобы не было этой войны на Донбассе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1394
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Один раз?
Чи ти просто звизданув безо всякої раціональної думки... Чи ти - касап? - який "не побачив" що можна клацнути наведену в статті на цензорі ссиль, і побачити "Эксклюзивное интервью Александра Лукашенко Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» 20:16 03/04/2020" - з датою, до речі....
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ты меня ,,клацаньями"не удивляй!!и так понятно что ты из секты,,в интернетуверовавших"свято вериш что это единственно достоверный источник(обратись к ольгинцам они тебе это подтвердят что это именно так и есть).в отличие от тебя я больше пользуюсь собственными мозгами но никак не тупой верой в комп и цифровые технологии. Руководство Украины должно сплотиться и сделать все, чтобы не было этой войны на Донбассе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6198 Руководство Украины должно сплотиться и сделать все, чтобы не было этой войны на Донбассе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 223
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Коронавирус помешал полной сдаче Украины под моксву. (присоединения Украины к ОРДЛО и снятия санкций с паРаши)

Не поэтому ли сейчас так усиленно народ загоняется в стойло?

О присоединении Украины к ОРДЛО..
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..а шо там Лука гутарит..сохранить лицо цар-бох уже хочет...обнулили таки санкции и цены на нефть? Руководство Украины должно сплотиться и сделать все, чтобы не было этой войны на Донбассе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5918...пусть платит упырь кремоевский лугандонам и кацапам крыма за лояльность а также о чичах, дагах и ингушах пусть не забывает, осетинах южных и абхазах, приднестровцах и кара-бабахах, сирийцах и венесуэльцах да и друзья загоревшие из африки тоже ништяков ждут...."беженцы-нищеброды" опять же из Украины, никилы всякие и янеки прочие.. Руководство Украины должно сплотиться и сделать все, чтобы не было этой войны на Донбассе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5918...всем бабосики нужны "за любовь", на шару не получится, да и тот же Бацка нагнул на нефте и газе и нехило царедворца гребанного.. Руководство Украины должно сплотиться и сделать все, чтобы не было этой войны на Донбассе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5417 ..
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Стена, захват, гетто, контрпропаганда - единственный способ мирно и спокойно вернуть эти территории.
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Зачем вообще публиковать мнение этой усатой твари, всякая диктаторская мразь еще советы будет давать, как нам жить?!
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Ага. Ще не вистачало тільки Кім Чен Ину щось контрвзбзднути проти "глазданский вайна на дамбася"...
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НИКОГДА рабССиянам НЕ БЫТЬ СВОБОДНЫМИ
ХОТЬ РАБОТАЙТЕ РТОМ, ХОТЬ ЖОПОЮ,
ДУХА НЕТУ У ВАС СВОБОДНОГО
ДА ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕТ ГОДНОГО, ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ
РУЛИТ ***** С ПРИБЛИЖЕННЫМИ, ГРАБЯ ПОСТРОЕННУЮ ПИРАМИДУ ХОЛОПНУЮ ДА
РАЗРУШАТ РабССию ОГРоМную.
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Боится гнида, что рухнет РабССия построенная ****** и он следующий.
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Это тот случай когда лучше коров доить чем говорить.
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У самого коровы обосранные грязные,а он,тварь,дает советы, как уничтожить Украину! После этого выступления у меня не осталось никаких иллюзий и ожиданий хороших от Беларуси, они конкретные сателлиты заСрахи и одно из вероятных направлений вторжения в Украину
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Следовать советам дурака - себя не уважать!
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Давно заметил, что Бацька выживает из ума. Грустно, но увы........Жизнь-....есть жизнь!
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Заткнись падишах из картоплестана!
Ни от Порохни ни от Зели ничего не зависит.
Если первый играл в свои игры! То второй просто лох и зелёная безхребетная сопля!
Только и мог выпендриваться с охраной перед волонтёрами и добробатами! Знал что по морде не получит! А сам ссыкло на базар 2 пьяных баб по инету заяву накатал. Прям покушение на убийство!
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У Луки очередной приступ "миротворчества"? "Тяжёлое наследие" "Блазню досталось.... Да после того, что Янукович оставил, через пять лет только вишенку на тортик положить осталось... А этот придурок зелёный торт сожрал, а на тарелку насрал... И Лука прекрасно понимает, что "откат" - "не за горами"... И он может Украину вернуть обратно, на более патриотические позиции... А это значит, что усилятся патриотические тенденции в самой Беларуси, и он окажется "между молотом и наковальней" - власть выпускать из рук не хочется, да и страшно, но и под Россию идти не хочет, особенно, в её теперешнем положении... Вот и вертится, как вошь на гребешке...
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это тот Лукашенко который предлагал лечится от короновируса вдыхая дым от костра ? Пшел вон холоп кацапский .
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И зачем только Бутусов это унылое гавно постит? Скоро картофанчик младшенький подрастет- его речам тоже внимать будем?
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"Руководство Украины»-то каким хреном тут причастно?
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Дуже хитро підбити Зеленського на відкрите протистояння і перенести війну з Донбасу в Київ. Але тут є одна проблема: Київ не ватний і проросійським силам тут взагалі нічого не світить.
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Лукаш забыл почему советская власть накрылась медным тазом..Советчиков слишком много оказалось Руководство Украины должно сплотиться и сделать все, чтобы не было этой войны на Донбассе, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 1307
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Выборы в РФ давно уже сведены на фарс - выборы без выбора, а беспокойство о выборах в ЛуганДоне есть. Выборы необходимы Кремлю исключительно для закрепления, для легитимизации выгодной ситуации для Кремля - тот же "внутренний конфликт". Да и Лукашенко большой мастер проведения подобных "выборов"
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таракан, воруши своїми вусами перед хvйлом а в Україну не тикайся!
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Лука, а що Білорусі неприємно самій лежати під "любов'ю" московії)
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Ого як старанно Лукашенко підлизав *****.
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да пошел он наху# этот Лукашенко. Украина не будет идти Путинским сценарием! Если Путин хочет снятия санкций, то пусть выводит войска, а нет, так тогда санкции усилят! Нам не нужно тут гадюшники, как они сделали Грузии и Молдове - Осетию и Приднестровье. Никто не будет легализовывать ДНР и снимать санкции с России!!! Украина не будет повторять ошибки предыдущих стран, на которых РФ напала! Санкции не снимут, пока не вернется Крым и Донбасс оккупированные!!! И надо постоянно требовать усиливать санкции! Украина будет вести сильную политику стратегически выверенную! А если Россия будет затягивать, то санкции будут усиливать до распада РФ!!!
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Ага, не пуйло должен прекратить и убраться нахер с Украины, а что-то пуйлу должна сделать Украина. Пуйловский подпевала бульбаш.
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Украина маленькая, но гордая страна и никогда не пойдёт на это.
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С какого Украина маленькая? Украина самая большая страна в Европе
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Це він каже: погодьтеся на капітуляцію перед російськими окупантами, і все буде окей. Головне це вибити з окупованого Донбасу росіян силою. Тоді і настане мир!
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Нагадую рабу- під#уйловнику, Україна-не Білорусь
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Лукашенко, для граждан Украиньі тьі такое же чмо как и путин. Диктатор т.е. местного разлива.
Поетому твой вьісер для нас ценен чуть меньше, чем нуникак
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Лукашенко знает при каком президенте не чревато такое нагородить...
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Ще один друг ***** виліз.
"Руководство Украины должно сплотиться и сделать все, чтобы не было этой войны на Донбассе." © Лука Мудіщєв
"Йааа сдєлаю фсьо, штоби прєкратіть вайну на Данбасє." © ЗЕ!лений клоун
А ***** стоїть за лаштунками і хитро посміхається у вуса розтягує у посмішці свої ботоксні губи.
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Це клоун підписав у мінську спочатку вибори,потім кордон, чи твій мальдівський бульдозерист? Тож закрий свою свинорилу пащеку і не бризькайся лайном, пуйломовний патріот.
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Коронавирус помешал полной сдаче Украины под моксву. (присоединения Украины к ОРДЛО и снятия санкций с паРаши)

Не поэтому ли сейчас так усиленно народ загоняется в стойло?

О присоединении Украины к ОРДЛО..
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Бред выжевшего из ума картофельного осла...
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То есть надо вот им, прежде всего, определиться, украинцам

==
Иди быкам хвосты крути, тупоголовая ************ бульба. Никогда тебя человеком не считал, нутром чувствовал что ты гнида, и вот подтверждение.
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Тут недавно нового міністра МЗС хвалили.
Ну і як він відреагував на заяву цього причмеленого ?
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Коронавирус помешал полной сдаче Украины под моксву. (присоединения Украины к ОРДЛО и снятия санкций с паРаши)

Не поэтому ли сейчас так усиленно народ загоняется в стойло?

О присоединении Украины к ОРДЛО..
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Наемники рф за сутки 14 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяли 120- и 82-мм минометы.

Два способа справиться с войной.
1. Победа
2. Капитуляция
Среднее замороженный конфликт, стреляют.
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Тактика микрошагов вперёд , нормальная тактика .
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путя попросил батьку додавить зеленского на капитуляцию
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Там небольшая опечатка, должно быть так
"Все руководство Украины (не только президент Зеленский, хотя он пытается что-то там сделать, наследственность у него тяжелая) "Источник: https://censor.net.ua/n3186829
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Бацька постоянно подрабатывает рупором ***** - не слушайте его. Лугандон заквасился и должен созреть, от тогда он сам и вернётся в Украину, а пока торопится не надо.
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Мерзкий пророссийский урод,предавший свой народ,подонок
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лукашенко получает от пукина нефть по $4 за барель...
вот УСЯ цена его трепу )))
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да пошел он нах...советчик...у самого страну окупировали уже и другим такое советует дегенерат.
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БаЦька ты не тяни мазу за Путлера!! Ты недалеко сам от него отскочил!! Керівництво України має згуртуватися і зробити все, щоб не було цієї війни на Донбасі, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2034
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Прогиб засчитан Александр Григорьевич,несите ему ведро нефти и мешок картофана.
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Белорусы должны сплатиться и выкинуть усатого колхана на мороз!
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Наверное совсем хреновы дела у *****, если его шнурок так развязался.
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Нормально так ***** нагнул его на прошлых переговорах....

Керівництво України має згуртуватися і зробити все, щоб не було цієї війни на Донбасі, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 5278

А вот высказывание героя новососии из-за паребрика, часто мелькающего на разных шоу, которыми и Шмарий не брезгует...

Керівництво України має згуртуватися і зробити все, щоб не було цієї війни на Донбасі, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 6808
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А не пошел бы этот козел нахер. Пусть сдает ***** СВОЮ страну, а мы сами разберемся с рашей.
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Бульба над подтанцовках у путинахла, еще хитрое и брехливое что мямлит
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Как задрало это выражение-"братские народы"! Не было, нет и не будет никаких"братских народов"- это все наследие ссср. Для меня наша планет-наш общий дом, в котором соседи все одинаковы- они мне не братья., а просто соседи. И сосед африканец, француз, мексиканец, беларус, расеянин или китаец мне не более брат чем сосед немец, японец или индеец . Другое дело что соседи бывают вменяемые и невменяемые. И если сосед мне указывает на каком языке
моя семья должна общаться в своей квартире, как мне расставлять мебель в своей квартире, с каким из соседей дружить или пытается оккупировать мой туалет- то нах таких соседей. Если кто не понял к чему это, то объясню- речь идет о беларусах и расеянах.
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Лукашенко ты смешон и жалок,так подмахивать и жопой вилять как ты виляешь просто недосяжный идеал для всех путан во вселенной .Гагарин долетался, Пушкин дописался а ты дозвиздишься.
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При чому тут керівництво України взагалі? Ми ж на РФ не нападали...
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С таки же успехом, этот колхозный придурок мог бы сказать, что Украина обязана победить эпидемию во всем мире.
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