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 На Рівненщині від COVID-19 помер 77-річний чоловік, це п'ятий летальний випадок в області

У Рівненській області зафіксовано п'ятий летальний випадок, спричинений коронавірусом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Рівне.

"У Сарненській ЦРЛ помер п'ятий інфікований коронавірусом пацієнт. Інформацію підтвердив головний санітарний лікар області Роман Сафонов", - йдеться в повідомленні.

Померлому було 77 років, він - житель села Чудель Сарненського району, в лікарню його госпіталізували 27 березня, його було підключено до апарату штучної вентиляції легенів.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186825
 
 
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А сколько за это время умерло от туберкулёза? Или кори? Или просто от гриппа?
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Я вибачаюсь,може вже досить? Мої співчуття рідним і близьким покійного-але від ваших новин скоро і молоді почнуть з вікон вистрибувати..
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Таки да, з кожної праски верещать про вірус.
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Просто якась інформаційна війна. Не так страшен черт, как его малютка.(С)
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мабуть для того-щоб ще не хворі з глузду з"їхали
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Друже, Ви ж на таке не ведетеся.
Пам*ятаєте, що потрібно дбати про своє психічне здоров*я і моральний стан.

У мене кілька колег на межі істерики, заводять себе, накручують ...
Від цього легше ж не стане і нічого не зміниться.

Заплющувати очі і робити вигляд, що нічого нема і мені це все сниться - теж не варіант, та й не виходить.

Треба просто бути в курсі, робити, що від нас залежить, але не дуріти. Абстрагуватися. Мислити позитивно. Берегти себе і рідних. Не піддаватися загальному психозу.
Заспокоювати аргументами тих, кому важче справитися з ситуацією.

Всім - спокійної і ясної голови. Тоді і вчинки та думки будуть відповідними.
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Про посівну треба писати, або про звьозд.
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та хоч про пьозд. чого причепився?я в неділю не подаю.
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доне нужно отдать должное - не упаковался в рыжий скафандр и не на алтае
дурки ето не отменяет конечно, но не в норе как минимум...

каждый день нас надежей обливает....
не буба и не ***** - ну маленький плюсик деду....
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смысл объявления эпидемии коронавируса в том, что всех заболевших можно спасти, если 1) вовремя диагностировать 2) поместить в больницу 3) потратить деньги на лечение.
Белорусам и мокшам пох на своих людей, а украинцев мы должны спасти
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это не смешно, если нам смешно, что человеку 77. в Японии обычное дело если человек доживает до 90 лет
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Если бы его соседи не приехали из Италии ,дедушка ещё жил бы ,пенсию получал .
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