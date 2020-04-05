 На Рівненщині від COVID-19 помер 77-річний чоловік, це п'ятий летальний випадок в області

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Рівне.

"У Сарненській ЦРЛ помер п'ятий інфікований коронавірусом пацієнт. Інформацію підтвердив головний санітарний лікар області Роман Сафонов", - йдеться в повідомленні.

Померлому було 77 років, він - житель села Чудель Сарненського району, в лікарню його госпіталізували 27 березня, його було підключено до апарату штучної вентиляції легенів.

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