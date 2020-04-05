 На Рівненщині від COVID-19 помер 77-річний чоловік, це п'ятий летальний випадок в області

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне Рівне.
"У Сарненській ЦРЛ помер п'ятий інфікований коронавірусом пацієнт. Інформацію підтвердив головний санітарний лікар області Роман Сафонов", - йдеться в повідомленні.
Померлому було 77 років, він - житель села Чудель Сарненського району, в лікарню його госпіталізували 27 березня, його було підключено до апарату штучної вентиляції легенів.
Пам*ятаєте, що потрібно дбати про своє психічне здоров*я і моральний стан.
У мене кілька колег на межі істерики, заводять себе, накручують ...
Від цього легше ж не стане і нічого не зміниться.
Заплющувати очі і робити вигляд, що нічого нема і мені це все сниться - теж не варіант, та й не виходить.
Треба просто бути в курсі, робити, що від нас залежить, але не дуріти. Абстрагуватися. Мислити позитивно. Берегти себе і рідних. Не піддаватися загальному психозу.
Заспокоювати аргументами тих, кому важче справитися з ситуацією.
Всім - спокійної і ясної голови. Тоді і вчинки та думки будуть відповідними.
дурки ето не отменяет конечно, но не в норе как минимум...
каждый день нас надежей обливает....
не буба и не ***** - ну маленький плюсик деду....
Белорусам и мокшам пох на своих людей, а украинцев мы должны спасти
А ведь, мог бы жить и жить...