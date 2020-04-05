EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
  15397  116
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2129) Київ (7596) COVID-19 (2964) коронавірус (1685)

 На в'їзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження. ІНФОГРАФІКА

У столиці діятимуть нові протиепідемічні обмеження. Зокрема, вони торкнуться правил в'їзду до Києва і правил роботи.

Відповідні зміни зафіксовано в розпорядженні керівника робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"Із понеділка, 6 квітня, у столиці, як і в інших містах України, почнуть діяти нові обмеження, затверджені Постановою уряду №211. Також міська влада затвердила новий перелік заходів, спрямованих на запобігання поширенню гострої коронавірусної хвороби COVID-19. Я розумію, що більшість обежень можуть здаватися незручними, та зараз йдеться про здоров'я та життя тисяч киян. І це той момент, коли все залежить від кожного з нас. Тому будьмо свідомими та відповідальними", – пояснив керівник робіт із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Микола Поворозник.

Зокрема, новою редакцією розпорядження встановлені особливі умови в’їзду та виїзду з міста для громадян і транспортних засобів, затверджені вимоги до якості реалізації продуктів харчування та продовольчої торгівлі, зокрема в магазинах на автозаправках, та запроваджені обмежувальні заходи для населення.

Читайте також: У лікарнях Києва зараз є 380 справних апаратів ШВЛ, - Кличко

Також водії і пасажири транспортних засобів будуть проходити обов'язкову термометрію на в'їзді на територію Києва на контрольно-пропускному пункті.

Також не допускається в'їзд на територію Києва громадян з ознаками гострих респіраторних захворювань, крім випадків їх направлення на обсервацію, госпіталізацію або самоізоляцію.

Громадянам, які мають бути на самоізоляції чи обсервації, заборонили самовільно залишати місця самоізоляції чи обсервації, зокрема виїжджати з Києва.

Крім того, термометрію мають щодня проводити працівникам закладів громадського харчування і продовольчої торгівлі: перед початком робочої зміни і після завершення. У разі високої температури таких працівників заборонено допускати до роботи.

Розпорядженням установлено особливий порядок проведення профілактичних та протиепідемічних заходів для закладів освіти і гуртожитків закладів освіти, для транспортних підприємств, для закладів торгівлі господарчими товарами (засобами гігієни) - незалежно від їхнього підпорядкування і форми власності. А також для працівників підприємств із обслуговування житлового фонду, підприємств, установ та організацій, для яких неможливо перейти на дистанційний режим роботи, для тимчасових споруд (малих архітектурних форм), у яких здійснюється торгівля продовольчими та/або непродовольчими товарами без приготування та/або споживання їжі та напоїв.

Читайте також: 25 нових підтверджених випадків зараження COVID-19 зафіксовано в Києві, всього 214 хворих, - Кличко

Документом також тимчасово припинена діяльність деяких суб'єктів господарювання.

На вїзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження 01
На вїзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження 02

Дивіться також: Сонячний і безлюдний: фото Києва на карантині. ФОТОрепортаж

На вїзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження 03
На вїзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження 04
На вїзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження 05
На вїзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження 06
На вїзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження 07

Читайте також: Нові заходи карантину: Кабмін опублікував роз'яснення щодо найпопулярніших питань українців

На вїзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження 08
На вїзді до Києва всім вимірюватимуть температуру, літніх людей відправлятимуть на самоізоляцію, - розпорядження 09

Дивіться також: "Укрпошта" запустила консьєрж-сервіс, тепер можна замовити продукти першої необхідності, - Криклій. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186824
 
 
 Топ коментарі
 
Надзвичайна ситуація. Така не обмежує прав громадянина на пересування і т.і. Надзвичайний стан обмежує, і надає право владі на все що завгодно (фактично). Це ми вивчили ще у 2014-му. Тільки тоді розглядалось введення воєнного стану, він схожий за параметрами на надзвичайний стан. А надзвичайна ситуація це трохи м"якші вимоги до суспільства, і трохи менше прав у правоохоронної гілки влади.
 показати весь коментар
 
Будет "весело", если на КПП выдадут бюджетные китайские термометры, которые регулярно показывают завышенные показатели или наоборот.. При въезде в Киев всем будут измерять температуру, пожилых людей - отправлять на самоизоляцию, - распоряжение - Цензор.НЕТ 4364
 показати весь коментар
 
какое право имеют менты мерять температуру непонятно чем и как не имея медицинского образования и на этом основании не пускать куда-то
какое право имеют не пускать даже с признаками ОРЗ
какое право имеют ограничивать свободу передвижения без введения режима ЧП
где гарант сцуко конституции, когда напринимали законов противоречащих конституции
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Тим більше, що наша статистика по вікових категоріях хворих докорінно відрізняється від Зах. Європи. У нас хворих 60+ стільки ж, як і 1-30 років - по 20% від загальної кількості. Решта у віці 30-60 років хворих складає 60%. Наші дурні у керівництві держави самі думати не можуть, а роблять по аналогії: щоб так, як у всіх. Ми самі винні. Ми клоуна обирали в президенти країни і боксера в мери Києва, а не розумних.
 показати весь коментар
 
А тем временем в г Киев уже как больше двух недель стоит смог,палят какую то дрянь воняет сильно по ночам по крайней мере сильно на Оболони на верхних этажах домов форточку открыть невозможно,задыхаемся от этой гари.
 показати весь коментар
 
 
це параша дала команду тупому молодняку в Україні палити по всім містам і областям. Тому що дим руйнує легені і вбиває людей. Але димом срана еліта ініяки структури займатись не хочуть. Їм лише нафіг всіх загнати по домівках і нехай задихаються вдома.
 показати весь коментар
 
 
В Чорнобильській зоні ліс підпалили. В тому числі на місцях з підвищеною радіацією. І ніхто не каже про рівень радіації чорнобильського диму в Києві. Брешуть, що це в Києві смітники підпалили і вони димлять. По великому рахунку, в Києві в ці дні потрібно міряти рівень радіації у повітрі, а не температуру у населення.
 показати весь коментар
 
Пожар в Чернобыльской зоне, и еще сухая трава горит.
 показати весь коментар
 
Це глибокий маразм. Особли, якщо брати до уваги що багато померлих від 30 до 50 років. А 60 років це ще продуктивна людина. Такі кабанчики за 60 бігають що здоровіше молодих.

Людям за 60 потрібно гуляти, дихати свіжим повітрям, бувати регулярно у лікаря, їсти нормально (це всім). Ніхрена ці заходи не дадуть окрім того що люди за 60 будуть подихати в квартирах самотні, без можливості виходити.

Тому що комусь в падло працювати.
 показати весь коментар
 
 
можна вийти на балкон і подихати свіжим повітрям. Не обов*язково йти на вулицю.
 показати весь коментар
 
В принципі, це незаконна самодіяльність. До того ж, розносчики вірусу це як раз молодняк яки шляються і тусуються цілими днями по всім норам. А страі люди як раз носять маски и шарахаються один від одного.
 показати весь коментар
 
 
пожилых людей - отправлять на самоизоляцию,------ Мужиків взяла цікавість, чі ці кості білі всюди, чі поллється кров блакитна як пробити пану груди.

Власть упорото идёт на конфликт с народом придумывая изощрённые "меры" которые не дадут результатов. Ни кому в голову не приходит посчитать плотность населения в спальных районах городов которая и не даст возможности держать дистанцию, при тех условиях по транспорту, которые они же сами и придумали. В подобных случаях надо сразу в "документе" писать Ф.И.О. лиц ответственых за результат, меру наказания и естественно с конфискацией, нажитого непосильным трудом.
 показати весь коментар
 
 
Про таксистів знову ні слова. Нехай розносять заразу.
 показати весь коментар
 
 
І кожному треба клізму ставити для профілактики))) Влада долбо%обів!!!
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору