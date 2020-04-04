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 170 українців захворіли та лікуються від COVID-19 за кордоном, більшість в Італії, - МЗС

Кількість українців, які лікуються від COVID-19 за кордоном, збільшилася до 170 осіб.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Найбільше громадян України лікуються в Італії - 121. Також українці лікуються в Греції (16), Іспанії (п'ять), Домініканській Республіці, Німеччині, Польщі (по чотири), Австрії (три), Бельгії, Великій Британії та Північній Ірландії, Нігерії, Нідерландах, ОАЕ, Португалії, Росії, Сербії, США, Таїланді, Швейцарії, Швеції, а також на Сейшельських островах (по одному).

За добу кількість хворих українців за кордоном збільшилася на 4 (всі в Іспанії).

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Кількість українців, які померли (5) та вилікувалися (11) від COVID-19, за добу не змінилася.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186823
 
 
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ЕВРОПЕЙСКИЕ СТРАНЫ МАССОВО ОТЗЫВАЮТ КИТАЙСКИЕ МАСКИ И ТЕСТЫ НА КОРОНАВИРУС. ОНИ ОКАЗАЛИСЬ НЕКАЧЕСТВЕННЫМИ.
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По словам министра здравоохранения Нидерландов, которые приводит NOS, с проблемой некачественных масок столкнулись «все страны».В Бельгии отказались от поставки трех тысяч защитных масок из Китая, передает The Brussels Times.Ранее The Guardian сообщила, что Испания отказалась от девяти тысяч тестовых наборов для определения коронавирусной инфекции. Их точность составила 30%. До этого страна объявила, что потратит 432 миллиона евро на тесты, маски, перчатки и другие средства индивидуальной защиты.Дипмиссия Китая в Мадриде сказала, что тесты изготовила компания Shenzhen Bioeasy Biotechnology, у которой нет китайской государственной лицензии на медицинское оборудование, добавляет Vice.Издание также пишет, что от китайских тестов на коронавирус отказалась Турция, поскольку они не соответствуют стандартам точности.
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Інфекційні відділення в Польщі вже заповнені. При кожній польській лікарні вже встановлюються намети з обігріванням, для розміщення наступних хворих. Наступним кроком є підготовка до переобладнання під шпиталі всіх масових розважальних закладів.
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Роман Зозуля приобрел оборудование для больницы общего профиля, сообщает Radio Marca Albacete.30-летний игрок подарил шарнирно-сочлененную кровать для отделения интенсивной терапии больницы. 170 українців захворіли та лікуються від COVID-19 за кордоном, більшість в Італії, - МЗС - Цензор.НЕТ 6984
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