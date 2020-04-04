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 На Тернопільщині 160 підтверджених випадків COVID-19, із них 106 - у Монастириському районі

У Тернопільській області станом на 22:00 4 квітня виявлено 160 випадків COVID-19, 2 людини померли. Найбільша кількість інфікованих - у Монастириському районі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці Тернопільського штабу з боротьби з коронавірусом.

🔹106 - жителі Монастириського району (1 - летальний);
🔹18 - жителі Заліщицького району;
🔹13 - жителі Козівського району (1 - летальний);
🔹8 - жителі Тернополя;
🔹7 - жителі Кременецького району;
🔹3 - жителі Бучацького району;
🔹3 - жителі Підгаєцького району;
🔹1 - житель Тернопільського району;
🔹1 - житель Бережанського району.

В області 25 нових підтверджених випадків COVID-19, із них 4 в Тернополі.

Дивіться також: Головний санлікар Ляшко прибув на Тернопільщину, щоб дізнатися оцінку ситуації від тих, хто на передовій боротьби з коронавірусом. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186822
 
 
 Топ коментарі
 
Юрий Бирюков
3 hrs ·

В общем, вся наша лента в коробках с продуктами, но тут у нас еще одна история. И история детективного характера.
В общем, сейчас вся логистическая машина РОШЕН, а поверьте - там работают спецы, заточена на поиски и закупку медицинских грузов. Номенклатура там впечатляет, суммы тоже. И вот так были найдены 10 000 стерильных костюмов для медработников, в Китае. Пока оформляли контракт, пока решали транспорт - решили докупить еще 20 000, а потом еще 40 000.
Фабрика отгрузила 30 000, а вот дальше... хлоп, и русские перекупили. Просто тупо двойной прайс заплатили, а китайцы такие - это просто бизнес - перенесли отгрузку остатков нашей партии на июнь. Ага, ну спасибо, ну удружили.

История со счастливым концом - были найдены и законтрактованы дополнительные 100 000 (сто тысяч, именно так) костюмов в Южной Корее. И это несколько миллионов долларов. Да. Снова.
Стойкое ощущение дежавю и ассоциации с 2014 годом не покидают ни на мгновение. Но тот простой факт, что и тогда и сейчас У НАС был НАШ лидер вселяет в НАС уверенность в завтрашнем... и так далее, по календарю.
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Ну так купи 100 000 костюмов и тоже хвастайся.
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А бубочка теж дав кілька костюмів!
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Ті хто ходить до храму не хворіє!
Медики потрібні для протидії коронавірусу, щоб замінити тих хто вже захворів або тих хто злякався, або тих хто за віком в зоні ризику. На то вони і медики, це їх призначення - першими зустрічати хворобу. Захворіє коронавірусом більшість, але наявність колег які зможуть надати кваліфіковану допомогу в першу чергу самим хворим медикам - врятує їх життя і врятує життя десяткам тисяч хворих! А для того щоб масштабно боротись з коронавірусом та агресором на фронті потрібен Воєнний стан!
Анатолій Гриценко
Вчора о 21:50 ·

Час призвати резервістів.
Дефіцит кваліфікованого медичного персоналу. Втомленість лікарів, уже задіяних у протидії вірусу, що знижує ефективність їхньої роботи. Захворювання медперсоналу через контакти з інфікованими. Заяви на звільнення лікарів, які бояться захворіти. Ці та інші фактори, в очікуванні піку поширення вірусу і масових захворювань вимагають більш рішучих дій. Тому - пропозиція:
Президенту України пропоную:

1) Видати Указ про мобілізаційний призов на військову службу до лав Збройних Сил військових медиків з числа офіцерів запасу - на період до повної локалізації пандемії. На даному етапі радив би призвати 30-40 тисяч офіцерів-медиків (загалом у запасі їх близько 100 тисяч, з них біля 30 тисяч нині працюють цивільними лікарями). Серед офіцерів запасу є понад 3000 досвідчених професіоналів саме з протидії інфекційним захворюванням - їх треба задіяти на першій лінії, для швидкої діагностики і визначення курсу лікування хворих. Решту призваних із запасу військових лікарів - долучити до власне лікування хворих, що дасть змогу збалансувати режим роботи цивільних лікарів і дати їм можливість нормального відпочинку.
2) Поставити міністру оборони завдання невідкладно розгорнути спеціалізовані центри для протидії пандемії. Як мінімум, чотири таких центри - в Харкові, Вінниці, Одесі і Львові. Саме там, на базі регіональних військово-медичних центрів у 2006-2007рр., ще під час моєї роботи в Міноборони, ми створили чотири мобільні госпіталі, які можна розгорнути протягом 4-6 годин, повністю автономні, в тч з автономним енергозабезпеченням і водопостачанням (п'ятий мобільний госпіталь був тоді створений в Криму, але нині він захоплений ворогом). Розгортання таких спеціалізованих центрів для боротьби з епідеміями у 2005р. було нами передбачено Стратегічним планом застосування Збройних Сил, сподіваюся, військові ще не втратили напрацьовані тоді під час навчань навички і зможуть виконати завдання Президента.
Я переконаний, реалізація цих пропозицій дасть змогу зберегти життя десятків тисяч наших громадян.
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Ви там шо, сихронно з Толіком шизанулись?
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В Почаеве на обсервацию закрыли больницу, где коронавирус выявили у медиков.

"В Почаевской райбольнице Тернопольской области коронавирусную инфекцию диагностировали у четырех медсестер. В связи с этим медучреждение закрыли на обсервацию."

https://gordonua.com/news/society/v-pochaeve-na-observaciyu-zakryli-bolnicu-gde-koronavirus-vyyavili-u-medikov-1494107.html
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так у них в Микулинцах есть санаторий Медоборы -пусть лечат
https://www.youtube.com/watch?time_continue=61&v=Q52lsYIT51U&feature=emb_logo
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это случайно не в этой области проклинали тех которых хотели привезти с Ухани на карантин, а после повезли в Санжары?
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Юрий Бирюков
3 hrs ·

В общем, вся наша лента в коробках с продуктами, но тут у нас еще одна история. И история детективного характера.
В общем, сейчас вся логистическая машина РОШЕН, а поверьте - там работают спецы, заточена на поиски и закупку медицинских грузов. Номенклатура там впечатляет, суммы тоже. И вот так были найдены 10 000 стерильных костюмов для медработников, в Китае. Пока оформляли контракт, пока решали транспорт - решили докупить еще 20 000, а потом еще 40 000.
Фабрика отгрузила 30 000, а вот дальше... хлоп, и русские перекупили. Просто тупо двойной прайс заплатили, а китайцы такие - это просто бизнес - перенесли отгрузку остатков нашей партии на июнь. Ага, ну спасибо, ну удружили.

История со счастливым концом - были найдены и законтрактованы дополнительные 100 000 (сто тысяч, именно так) костюмов в Южной Корее. И это несколько миллионов долларов. Да. Снова.
Стойкое ощущение дежавю и ассоциации с 2014 годом не покидают ни на мгновение. Но тот простой факт, что и тогда и сейчас У НАС был НАШ лидер вселяет в НАС уверенность в завтрашнем... и так далее, по календарю.
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А чим ЗАТАРІЛ? Чому стидливі три крапочки?
А тому, що затаріл Новинський, на пару разом з московською УПЦ, всього лише КОРОБКУ тестів:


«УПЦ і Фонд Новинського передали 100 тисяч ПЛР-тестів до ...
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галимый пиар ради похвастаться.
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Ну так купи 100 000 костюмов и тоже хвастайся.
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Не раз вспомним, не раз сравним---хотя не с последним пареньком, а со всеми кто был до! Но путь у нас такой, сами выбрали, нам и идти. Но какой же ценой??? Кто то утверждал что сукин сын---а остальных что кобель рожал? Вот и выходит-----а пока сын полка-НА! В зеркало каждый глянь. Эта пошесть многое переоценит. Цена только у нас будет......
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Соєва мерзота скоро похвалиться, що 10 тисяч трун по пільговій ціні в якомусь Науру закупила. Приємного шоколадного кольору.
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Так, Притула к маме в Збараж еще не ездил...
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По Монастирському району треба буде дивитись летальність через пару тижнів. А то щось мені здається що БЦЖ і справді помагає.
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ясно одно - без карантина и лечения умирает намного больше людей
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