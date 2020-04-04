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 В Україні зафіксовано 129 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 1 225 випадків, 32 людини померли, - МОЗ

В Україні зафіксовано 1 225 випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 22:00 4 квітня в Україні 1 225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.

Загалом в Україні зафіксовано 32 летальні випадки від COVID-19.

Читайте також: 86% людей, які померли від COVID-19 в Україні, були старші 50 років, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

25 осіб одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186819
 
 
 Топ коментарі
 
Вся эта "статистика" не стоит и выеденного яйца!
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ВСІМ ТРЕБА СИДІТИ ВДОМА І ЗВЕСТИ ДО МІНІМУМА КОНТАКТИ. Це дуже серйозно.
В Украине зафиксированы 129 новых случаев COVID-19, всего подтверждено 1 225 случаев, 32 человека умерли, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8304
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Два дня це ще не динаміка. На 10 днів мінімум дивись.
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На 22 менше, ніж вчора. Дінаміка - на мінус. Слава Богу.
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Два дня це ще не динаміка. На 10 днів мінімум дивись.
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Вся эта "статистика" не стоит и выеденного яйца!
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Неделю назад, буквально,у нас народ надел маски, и в супермаркетах как-то хоть на кассиров через одного их нацепили...а вот сегодня уже снова ни тебе масок, ни дистанции, ни самоизоляции,выперлись все снова повсеместно...народ гуляет себе как нив чём не бывало. И задают вопрос правительству уже потихоню :если открыты все супермаркеты и маленькие магазинчики еды, то стало быть все всё равно заражаются, хотят они того или нет...ну раз даже кассиры без масок и перчаток...ТОгда вопрос:какого фига закрыли всех ,потому что мол нефиг заражаться, тогда как оставили возможность заражаться в супермаркетах ? Почему маленький или побольше магазинчик одежды какойнить будет заражать меньше или больше супермаркета еды или какогонить аналогичного маленького турецкого магазинчика овощей и фруктов? В чём суть закрытия всех и вся? Заразиться в супермаркете покупая жратву гораздо больше возможности,в сотни раз, чем когда ты покупаешь себе крем для лица или трусы этажом выше в том же самом супермаркете !!Народ начинает задавать вопросы и злится ,не видя логики в действиях властей. Думаю скажут скоро да ну нафиг,или вы всё открываете, или мы вас выкинем нафер из власти на следующем же референдуме, а он ,кстати, очень скоро. Не логично ли? Я не могу постричься, потому что я могу заразиться или заразить..а когда я пошла покупать себе пиво блин в ближайшем Коопе,то даже если я одела маску - не гарантия, что я не заражусь.Какая-то блин дискриминация чистой воды.
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или сэкономили тести. сегодня где -то штук 70-80. или 70-80 новоинфицированных перекинули на завтрашнее утро.
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В Киевской области сейчас ждут результаты тестов и самих тестов несколько ТЫСЯЧ граждан , и это если учесть что бесплатные тесты делают только тем по ком уже видны все симптомы короны а остальным платные - по 4 тыс..гривен - но у деньги на тесты есть не у всех - и многие лежат по домам и молятся....
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где делают платные тесты и какие цены?? кроме евролаба пож-та
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Нет. За сутки 155 вчера. А сегодня 129 за 12 часов.
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Так и есть. За ночь будет еще штук 40. Итого за сутки будет штук 160-170. Никакой динамики на уменьшение нет. Какой-то очень подозрительный линейный рост.
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153 за сутки, вчера в 22:00 подавали 1072 больных, так что не меньше.
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причина - субота. на вихідних менше фіксують. в понеділок буде бум...
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А в Харкові досі немає на 1,5 мільонів мешканців, яка дивна "статистика" від Кернеса.
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а не браковані китайські тести закупив Ярик? Якими він так бахвалився?
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ВСІМ ТРЕБА СИДІТИ ВДОМА І ЗВЕСТИ ДО МІНІМУМА КОНТАКТИ. Це дуже серйозно.
В Украине зафиксированы 129 новых случаев COVID-19, всего подтверждено 1 225 случаев, 32 человека умерли, - Минздрав - Цензор.НЕТ 8304
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Добавлю Вам "оптимизма" - "Пик заболеваемости в Украине будет не 15-го, не 20-го, и не 25-го апреля. До пика ещё далеко. Мы только в начале... Для такого вывода не надо быть провидцем - достаточно просто посмотреть на ситуацию и Европе и Соединённых Штатах, которые тоже в начале трагического пути, но уже зашли куда дальше, чем Мы..." (с)
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приход от безвиза пошел
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Навіщо публікувати цю статистику, якщо вона не відповідає дійсності. Реальні показники захворювання десь на два порядки більше. Вже багато людей перехворіло цією заразою з моїх знайомих і я також. Але в місті зафіксовано одиниці випадків. Тестів на початок березня коли я хворів не було. І зараз їх майже нема. І так усюди.
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Чому ви так впевнені, що перехворіли саме цим вірусом ?
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Почтомушта щас будет рассказывать, что ничего страшного, как обычный насморк.
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В Україні зафіксовано 129 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 1 225 випадків, 32 людини померли, - МОЗ - Цензор.НЕТ 695незабывайте. инкубационый период сколько там писали 10-14 и даже до 30 дней.

раз проверяют тех кто с симптомами явными. то они этиж 10 дней могли ходить

сегоднешнее число узнаем только через неделю.

по хорошему нужно реально недели 2 максимальной изоляции..
огорчает что люди у нас в большинстве не самые богатые в мире(((

да и презедент не может как трамп-- триллион туда триллион сюда выделить

и не говоря о других косяках... как и власти. так и некоторых безсознательных людей ( тут перечисляй неперечисля..)

и состоянии медицины в целом
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Связь коронавируса с зайцами! Кто бы мог подумать? Смотрите видео:
https://www.youtube.com/watch?v=q8oPjvnqv7c

В Україні зафіксовано 129 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 1 225 випадків, 32 людини померли, - МОЗ - Цензор.НЕТ 4423
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Остановим вирус и отбросим назад ,бактерии в плен не брать ,уничтожать на месте во СЛАВУ УКРАИНЫ ,если не мы то кто ...
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Начинается полный песец. 129 случаев за день и еще за ночь будет штук 40.

32 летальных исхода, 25 выздоровели. Итого, на данный момент смертельный исход составляет 56,14%.
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всем нормальным людям горе и куча проблем а зеле повезло так повезло. арахамия только про землю говорит и как раз именно кучи мертвых людей помогут в ближайший месяц-два протянуть еще 5 законов по рынку земли и ниодного по коломойскому. и эти твари будут голосовать даже с подключенным аппаратом. ивл и даже с клизмой в жопе, лиш бы кнопку нажать. вот что значит настоящий зомби.
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https://www.pravda.com.ua/cdn/covid-19/cpa/

В харькове и Николаеве кажется болеть запретили. Ни одного случая. Совпадение?!
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Це звичайний грип тільки з новими ускладненнями, помирає тільки 2,3 % зі 100% при лікуванні.
Кому погано стане, той швидку викликає і все В Україні зафіксовано 129 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 1 225 випадків, 32 людини померли, - МОЗ - Цензор.НЕТ 1373
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Стойкие в этих городах люди и не такое видали. Кстати середина ноября, начало декабря страшная была хвороба, детки из садика притащили, ни что не брало, страшный кашель и температура верх-вниз и так около месяца, у каждого по разному. Может все таки большинство уже переболели этой хреновиной?
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рост смертей растет как зелин апетит, а экономика с точностью наоборот
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Джерело: в.о. директора Сумського лабораторного центру Володимир Збаражський, якого цитує Укрінформ Пряма мова Збаражського: "За даними центру, станом на 4 квітня у 14 із 37 осіб з виявленим коронавірусом немає жодних клінічних проявів".
Т.е. люди живут нормально с вирусом. Да заражают других, но не умирают и не болеют . А суть паники, что многие не знают, как госструктуры зарабатывают на различных ситуациях, на которые по разному поводу выделяют большие деньги.
Вы думаете мчсники даром помогают городу. Кличко за откаты еще не такую панику поднимет .
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0 человек умерших-карантин, 32 человека умерших(на страну более 35 миллионов человек)-это уже пандемия. Закон о рынке земли будет отменён, как и все последующие через колено сделанные в нарушение Конституции Украины, а виновные будут сидеть, верю в это.
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В Украине зафиксировано 1 225 случаев коронавирусной болезни COVID-19 Источник: https://censor.net.ua/n3186819

ТА ЗАКАЛУПАЛИ ВИ СВОЇМИ СРАНИМИ СТРАШИЛКАМИ В Україні зафіксовано 129 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 1 225 випадків, 32 людини померли, - МОЗ - Цензор.НЕТ 5956
Чи не ВІЧ інфекція повітряна В Україні зафіксовано 129 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 1 225 випадків, 32 людини померли, - МОЗ - Цензор.НЕТ 73
Довбані ЗМІ самі ж паніку по всьому світі як таракани і розносять, хоча від туберкульоза більше людей кожен день помирає, хоча від автоаварій більше людей в день гине і але чомусь вони не заявляють що треба КАРАНТИН ВІД ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЧИ АВТОАВАРІЙ запрвадити.
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почему не дают статистику выздоровевших/заболевших/умерших по областям??
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В Украине как-то по особому определяют число выздоровевших: во всех странах мира их количество в разы превышает показатель умерших, а здесь наоборот - выздоровевших меньше чем тех, кто отправился в лучший мир.
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