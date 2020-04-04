 В Україні зафіксовано 129 нових випадків COVID-19, загалом підтверджено 1 225 випадків, 32 людини померли, - МОЗ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

За даними ЦГЗ, станом на 22:00 4 квітня в Україні 1 225 лабораторно підтверджених ПЛР-дослідженням випадків COVID-19.

Загалом в Україні зафіксовано 32 летальні випадки від COVID-19.

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25 осіб одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.