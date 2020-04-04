 У Підмосков'ї унаслідок вибуху обвалився під'їзд 5-поверхового будинку, троє загиблих. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
Унаслідок вибуху 3 людини загинули, п'ятеро постраждали.
Причиною руйнування будівлі в МНС РФ називають вибух газової колонки в одній із квартир.
Триває розбір завалів і пошук людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.
Унаслідок вибуху 3 людини загинули, п'ятеро постраждали.
Причиною руйнування будівлі в МНС РФ називають вибух газової колонки в одній із квартир.
Триває розбір завалів і пошук людей.
Якщо стара совдеповська, то може напустити газу, який потім при іскрі дасть вибух, якщо новіших зразків, хоч і китайські, то при затуханні полум'я, перекривається клапан подачі газу.
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С выставки картин в курортном отеле Burj Al Arab Jumeirah в Дубае ОАЭ.
Художник Семён Скрепецкий, масло, доска(сосна).
Размеры 28х34см
Не поэтому ли сейчас так усиленно народ загоняется в стойло?
О присоединении Украины к ОРДЛО..
&feature=youtu.be&t=614
задаётся количество секунд от начала?
Но я просто кликаю правой мышкой на видео и меню "копировать с этого времени" (что то в таком духе)
Что бы приготовить поесть достаточно электричества, сейчас приты не сильно много элект. жрут такие как: Индукционные ,Стеклокерамический (Hi-Light) плюс мультиварка.
ето шо то смутно мне напоминает.....
Файно .
и между прочим - 5 етажей далеко не предел.
Вообще - то орки должны подыхать любыми способами ежедневно. Из гуманных к человечеству соображений, на хороших и плохих ватников разделения быть не должно.