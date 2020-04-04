 У Підмосков'ї унаслідок вибуху обвалився під'їзд 5-поверхового будинку, троє загиблих. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

Унаслідок вибуху 3 людини загинули, п'ятеро постраждали.

Причиною руйнування будівлі в МНС РФ називають вибух газової колонки в одній із квартир.

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Триває розбір завалів і пошук людей.

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