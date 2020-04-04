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 У Підмосков'ї унаслідок вибуху обвалився під'їзд 5-поверхового будинку, троє загиблих. ФОТО

У Росії в підмосковному місті Орєхово-Зуєво стався вибух побутового газу в п'ятиповерховому житловому будинку. Унаслідок вибуху сталося обвалення під'їзду з п'ятого до третього поверху включно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс.

У Підмосковї унаслідок вибуху обвалився підїзд 5-поверхового будинку, троє загиблих 01

Унаслідок вибуху 3 людини загинули, п'ятеро постраждали.

У Підмосковї унаслідок вибуху обвалився підїзд 5-поверхового будинку, троє загиблих 02

У Підмосковї унаслідок вибуху обвалився підїзд 5-поверхового будинку, троє загиблих 03

Причиною руйнування будівлі в МНС РФ називають вибух газової колонки в одній із квартир.

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У Підмосковї унаслідок вибуху обвалився підїзд 5-поверхового будинку, троє загиблих 04
У Підмосковї унаслідок вибуху обвалився підїзд 5-поверхового будинку, троє загиблих 05

Триває розбір завалів і пошук людей.

Дивіться також: "Вони зрадили свою Хохляндію, підлизавши дупу Путіну... Уяви, скільки крові на їхніх руках. Вони ж прийдуть у Росію", - росіянин про терористів "ЛНР-ДНР". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186818
 
   
 Топ коментарі
 
Хуйло вспомнило про операцию с гексогеновым сахарком 21-летней давности?
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какой ещё взрыв? у кацапов пишут что - "хлопок"
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замкадье царю нужно в страхе держать. в центре росгвардия, а на периферию не хватит.
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Газова колонка? Як вона може взірватись?
Якщо стара совдеповська, то може напустити газу, який потім при іскрі дасть вибух, якщо новіших зразків, хоч і китайські, то при затуханні полум'я, перекривається клапан подачі газу.
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Я знаю что не по теме коментарий ну ооооочень картина понравилась !
***
С выставки картин в курортном отеле Burj Al Arab Jumeirah в Дубае ОАЭ.
Художник Семён Скрепецкий, масло, доска(сосна).
Размеры 28х34см
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все правильно. и называется она набутылизация карликового ******** и кацапни.
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Та нічого особливого, сахарок "хлопнув"
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Коронавирус помешал полной сдаче Украины под моксву. (присоединения Украины к ОРДЛО и снятия санкций с паРаши)

Не поэтому ли сейчас так усиленно народ загоняется в стойло?

О присоединении Украины к ОРДЛО..
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Похоже, что так
&feature=youtu.be&t=614

задаётся количество секунд от начала?
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"задаётся количество секунд от начала?" - скорее всего да.

Но я просто кликаю правой мышкой на видео и меню "копировать с этого времени" (что то в таком духе)
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Зачем в кварте этот газ нужен, это уже прошлый век.
Что бы приготовить поесть достаточно электричества, сейчас приты не сильно много элект. жрут такие как: Индукционные ,Стеклокерамический (Hi-Light) плюс мультиварка.
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Удобно и дело привычки. У нас в Лондоне - газовая плита. А индукционную никогда, даже если мне доплатят, не поставлю себе домой.
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когда от "хлопка" газового баллона обрушивается 5 етажей?
ето шо то смутно мне напоминает.....
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по етажу на каца? - ну тоже лучше чем ничего....
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Я також не люблю кацов, але так не можна писати.
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не забываите ***** время от времени из скафандра вытаскивать и купать - зовоняется же...)))
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Короче , російські фашисти вже самі себе підривають , через свою злобу і ненависть .
Файно .
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хлопок так хлопок - желаю шо бы у кацапов всегда и везде....
и между прочим - 5 етажей далеко не предел.
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Пуйло обнуляется и начинает, как начинал.
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рашистский подьезд не выдержал тяжести зверски казненного сирийца расейскими витязями.
Вообще - то орки должны подыхать любыми способами ежедневно. Из гуманных к человечеству соображений, на хороших и плохих ватников разделения быть не должно.
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просто удмуртская изба обвалилась потому что она была тяжелее воздуха.
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Ооо,сейчас такого будет и будет ,заправленная под завязку боярой вата каникулы переживёт далеко не вся ... У Підмосков'ї унаслідок вибуху обвалився під'їзд 5-поверхового будинку, троє загиблих - Цензор.НЕТ 5558
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Да где ж тут взрыв? Обычный хлопок бытового сахара
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желаю хлопку перерости в БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ влоть до аваций в кремле...
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