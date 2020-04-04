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 Київські новини, Здоров'я
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 У лікарнях Києва зараз є 380 справних апаратів ШВЛ, - Кличко

У Києві зараз у наявності 380 справних апаратів штучної вентиляції легенів.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в інтерв'ю Радіо Свобода, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішній день апаратів штучної вентиляції легенів у Києві більше, ніж в інших містах України - 380. Ще 17 замовили, вже проплатили. Ми очікуємо надходження цих апаратів штучної вентиляції легенів наступного тижня або через тиждень", - сказав Кличко.

Він уточнив, що загальна кількість апаратів ШВЛ у Києві становить 440 одиниць, але з них справні лише 380.

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Також, за словами Кличка, зараз у Києві є в наявності 700 тис. медичних масок. Додатково місто замовило 1 млн масок.

Нагадаємо, станом на 4 квітня в Києві зафіксовано 214 підтверджених випадків захворювання COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186816
 
 
 Топ коментарі
 
Вопрос в другом!!!
На эти 380 единиц, у него точно есть такое количество специалистов?
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а сколько неработающих в подсобках стоит по клиникам (это я как анестезиолог говорю) и восстановить их для Киева - сущие копейки!
Пусть проведут инвентаризацию, подадут заявку - какой фирмы, в чем дефект и вперед. Порох правильно сделал, когда реставрировал аппараты ИВЛ. Это знааачительно дешевле! В больницах Киева сейчас есть 380 работающих аппаратов ИВЛ, - Кличко - Цензор.НЕТ 6541
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Так, что там на счёт мобильных крематориев ?
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Так, что там на счёт мобильных крематориев ?
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Вопрос в другом!!!
На эти 380 единиц, у него точно есть такое количество специалистов?
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В Киеве должно быть. А вот на периферии недостаток будет.
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Если учесть, что один врач может работать на несколько аппаратов, то хватит.
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Нема ставить, бо лікарі не вміють ремонтувати такі апарати. Я нещодавно переконався на власному досвіді. До того ж ви маєте застарілі відомості, бо медики масово звільняються.
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Ну 20 челов забросили сегодня в Италию на обучение. Пусть учатся и будут онлайн вроде остальных учить.Тут нормальный человек может рехнуться, если во все это вникать. У каждого нашего лікаря (или через одного) - высшая категоря, куча курсов повышения квалификации, куча дипломов и медалей и оказывается на деле никто не может делать элементарных вещей. Просто ужас ужасный с нашей медициной и медобразованием.И если бы не коронавирус, так бы и дальше лечили нас эти спецы и никому до этого дела нет. Скалецкая была министром без медобразования. Нормально? А нах образование, если клоуны президенты?
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Я знаю спеціалістів (окрім студентів по академічній мобільності), яких відправляли на стажування, навчання... Біль7а частина знаходить роботу та не повертається. Так, що зерішення дасться взнаки!
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Це питання відоме, бо спеціалістів не вистачає.
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може попутно, пока еще есть время, какие курсы из добровольцев организовать?
люди наверняка найдутся...
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Курси не допоможуть. Кажу професійно, бо треба відповідна освіта, руки, запчастина та розуміння як працює прилад. Ці люди майже всі пішли. Ті спеціалісти, що залишилися у таких умовах не будуть працювати.
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тогда кол-во аппаратов уже и значения особого не имеет - есть он или нет,
если никто не в тяме как и куда оно подключется...

а и шо б не тока жужжало, а еще и человеку помогало.
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Я це два тижні тому переконався на власному досвіді, хоча це було неприємно!
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Тепер так, але прямо перед моєю операцією та загальним наркозом не включалася складна апаратура. Ремонтерів у лікарні по штату нема. Цікаво?
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так шо бы в деталях, так вроде и не...

насмотрелся когда батя уходил - никому не желаю.
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А ми все в деталях говоримо, бо інакше суть не розуміємо.
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давайте в деталях тогда, если от етой беды уже никуда не дется - у меня невестка в госпитале работает, дома 2е детей, шо и когда она принесет домой она сама не знает...

такой от карантин....
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Кличко стверджував, що 50 кілометрів - це 2 години. Багато чи мало буде 380 апаратів плюс ще 17 у завтрашньому дні - зрозуміти це можуть не тільки лише усі.
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...ивл,- и всех их лично я обеспечил средствами индивидуальной защиты и масками.
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И чем хвастаемся??
деПутанам и чинушам хватит??
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Зедепутати вистачить, а зебіли вимруть.
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тоесть 6500 человек на один аппарат. в англии 850 чел на 1 аппарат. просят помощи. на что ты расчитиваеш????????7
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І на кожні 5 апаратів потрібна обслуговуюча бригада медиків, які навчені як ними користуватись.
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Точнее, не только лишь всем, это если так ребром ставить вопрос, что якобы они.
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то бишь, если жахнет в многомиллионном городе, - спасут только человек 400... можете сразу список опубликовать?.... 1 млн масок - это в лучшем случае половине столицы на 1 день...
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Кому не хватит ИВЛ, Кличко предлагает путевку в крематорий-профилакторий
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и еще, с таким колличеством аппаратов в пик вируса нужно очень дохера экскаваторов. крематории не успеют.
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а сколько неработающих в подсобках стоит по клиникам (это я как анестезиолог говорю) и восстановить их для Киева - сущие копейки!
Пусть проведут инвентаризацию, подадут заявку - какой фирмы, в чем дефект и вперед. Порох правильно сделал, когда реставрировал аппараты ИВЛ. Это знааачительно дешевле! В больницах Киева сейчас есть 380 работающих аппаратов ИВЛ, - Кличко - Цензор.НЕТ 6541
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Жадібним СН жаль копійки для налагоджувальника такої апаратури.
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млин, это даже депутатам не хватит, а там еще чиновников столько
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Тут один іноземець із Британії, що не має стосунку до України писав, що на обслуговування кожного апарату ШВЛ необхідно 5 спеціалістів. З 1 квітня багато медиків звільнилося, а 20 медиків у Італії...
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В тому числі електромеханік та механік-гідравлик-пневматик (чи як правильно назвати такого фахівця).
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Таким людям необхідні умови для праці, які включають приміщення, запчастини, високу зарплату... Нічого для них не створено та не буде створено.
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Я знаю. Протягом кількох років ремонтував приятелю-лікарю архаїчний апарат - електронний газовий хроматограф. Він займав половину кімнати. Коли ламався якийсь клапан чи мембранний вузол, я умовляв знайомого оптика-механіка допомогти.
Сервісмен виїхав до Ізраїлю і схоже, іншого профі в Києві не було.
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Налагоджувальник апаратури повинен розуміти схему приладу, знати недоліки механічної частини, мати сертифіковані запчастини та прилади для повірки апарату після ремонту. Ще хтось повинен дати гарантію, що апарат буде працювати. Тому репортери мобілок тут не годяться!
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Я усвідомлюю ЩО має знати та вміти ремонтер. Зараз ще є фахівці старшого покоління, які працюють у фірмах медтехніки. Чи не єдиний "резерв" який можна навчити.
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Израильские , очень хорошие , аналогов в мире нет ,они автономно вырабатывают кислород
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Вчера по ISTV рассказывали что 10 лет назад закупили в Израиля 400 ИВЛ для армии , щас некоторые нуждаются в ремонте
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Чистой воды пиз..ешь, нет столько в Киеве рабочих ИВЛов, может по статистике но не рабочих¡!!!!!!!!
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Дышите гарью: Лукашенко выдал "рецепт" борьбы с коронавирусом
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...читав що в групу ризику підпадають люди які ведуть здоровий спосіб життя), так що цигарка і келих - то зарука від хвороби)))
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"Ящик" включил - коронавирус! Утюг включил - коронавирус! Чайник включил - коронавирус! Конечно, мы на это реагируем, но мы не забываем, что вирусов у нас сейчас, как обычно, море", - сказал он.
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як ми, всією Україною, селами та райцентрами, радіємо за киян...
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Жду когда хоть кто нибудь выложит какую сумму освоили под эту панику.
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Греби бабло Кличко, и воевать не нужно.
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