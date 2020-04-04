 У МОЗ спростували слова Кличка про обов'язкову кремацію померлих від коронавірусу, - ЗМІ

Як зазначає hromadske, на сьогодні в Україні затверджено наказом МОЗ лише один протокол - "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)", в якому про поховання не йдеться, інформує Цензор.НЕТ.
Не йдеться про це і в розпорядженні головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 27 березня.
У пресслужбі Міністерства охорони здоров'я hromadske підтвердили, що можливість поховати померлих від коронавірусу залишається.
"На сьогоднішній день відбуваються поховання. Якщо це має бути кремація, то це має бути офіційно озвучено. Наразі відбуваються поховання. Якщо будуть зміни, Ляшко відразу про це скаже", - повідомили у відомстві.
Сам Ляшко заявив ще 23 березня, що МОЗ розробляє правила поховання померлих від коронавірусу. Рекомендації щодо захоронення розробляли в Центрі громадського здоров'я, проте в них не йдеться про обов'язкову кремацію.
Нагадаємо, Київський міський голова Віталій Кличко в інтерв'ю 4 квітня заявив, що медичний протокол передбачає кремацію для померлих від коронавірусу в Києві, церемонії поховання скасовано.
МОЗ 4 квітня опублікує рекомендації щодо правил похорону померлих від коронавірусу, - Ляшко
для деяких людей, особливо віруючих -це дуже важливо знати, що вони підуть спочивать в Землю, а не будуть спалені на вогнищі.
Так і я про що!
зокрема виконувати їх останню волю.
для деяких людей, особливо віруючих -це дуже важливо знати, що вони підуть спочивать в Землю, а не будуть спалені на вогнищі.
Тіло без душі, це просто кусок м'яса з кістками.
з біологічної точки зору -черв'якам потрібно їсти, а землі добриво. Вся Земля-кладовище.
И ломбарды открыло,
и могилы накопало.
Если могилы накопали за бюджетные деньги, то какая нафиг кремация?
(из песни)
Жух - и ты горстка пепла...
Никто не играет футбол твоим черепком спустя десятилетия, и дух твой не беспокоят пьяные родственники над твоей просевшей могилой...
Пепел развеять над ближайшим ставком, где ты палкой бил лягушек когда то...
А сон з цікавими подробицями був - моє маніакальне лігво розташоване під невеличким місцевим ставком, з вікнами в стелі, і гарно так: по стінах відблиски від води, м'яке синьо-зелене світло, вгорі риби і жабуньки плавають, а в лігві у мене "колекція русалоньок" - вісім мертвих красунь з посинілими тілами в еротичних позах, а замість голів - футляри з морських раковин. Дуже красивих, з фігурними всякими штуками, шипами, гребінцями та іншим... і кожну таку раковину можна відкрити - а всередині моторошне місиво з м'яса, мізків, волосся, уламків кісток, очних яблук... але ззовні гарно, так. І до кожної "русалоньки" англійською булавкою приколото науковий опис САМЕ РАКОВИНИ!!!
А суть небезпеки полягала в тому, що ставок збиралися осушувати - і я був стурбований, що знайдуть лігво і вийдуть на мене...
Хотя моглиб шапочку из фольги потестить.
- а я не успел...
Но вычислили быстро, кегебе сработало на пятёрку, такчто померло всегото пару десятков
Как мне говорил замполит в армии,исключая из комсомола-"да ты ж испортил себе жизнь".
Непотрібно труни купляти на які іде багато дерева, не потрібно одежу купувати для померлого, тай менше мороки...
В США та Індії дехто прах просто тримають в спеціальних вазах дома.