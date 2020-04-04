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 Політика України
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 У МОЗ спростували слова Кличка про обов'язкову кремацію померлих від коронавірусу, - ЗМІ

Наразі відбуваються поховання померлих від коронавірусу, офіційно заборону не оголошували.

Як зазначає hromadske, на сьогодні в Україні затверджено наказом МОЗ лише один протокол - "Надання медичної допомоги для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19)", в якому про поховання не йдеться, інформує Цензор.НЕТ.

Не йдеться про це і в розпорядженні головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка від 27 березня.

У пресслужбі Міністерства охорони здоров'я hromadske підтвердили, що можливість поховати померлих від коронавірусу залишається.

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"На сьогоднішній день відбуваються поховання. Якщо це має бути кремація, то це має бути офіційно озвучено. Наразі відбуваються поховання. Якщо будуть зміни, Ляшко відразу про це скаже", - повідомили у відомстві.

Сам Ляшко заявив ще 23 березня, що МОЗ розробляє правила поховання померлих від коронавірусу. Рекомендації щодо захоронення розробляли в Центрі громадського здоров'я, проте в них не йдеться про обов'язкову кремацію.

Нагадаємо, Київський міський голова Віталій Кличко в інтерв'ю 4 квітня заявив, що медичний протокол передбачає кремацію для померлих від коронавірусу в Києві, церемонії поховання скасовано.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186815
 
 
 Топ коментарі
 
...для этого надо разговаривать с умершими, которые готовились к земле в завтрашнем дне. Мало кто может это делать.
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Не перестаю удивляться неорганизованности властей. Минздрав составил протоколы, где указана кремация. Кличко повторил то, что написано. Тот же Минздрав теперь опровергает свои же протоколы. Неудивительно, что несколько дней назад писали о мужчине в тяжелом состоянии с коронавирусом, которого скорая помощь возила целый день и не смогла пристроить ни в одну больницу, вернули домой.
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...для этого надо разговаривать с умершими, которые готовились к земле в завтрашнем дне. Мало кто может это делать.
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Вчора Ляшко обіцяв - що сьогодні буде оприлюднено правила (рекомендації) щодо поховання померлих від коронавірусу... У МОЗ спростували слова Кличка про обов'язкову кремацію померлих від коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4002
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для деяких людей, особливо віруючих -це дуже важливо знати, що вони підуть спочивать в Землю, а не будуть спалені на вогнищі.
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Поки дихають може і важливо, потім байдуже...
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для дітей байдуже, чи випадкових перехожих? думаю, порядні та ******* діти хотіли б виконати останню волю своїх рідних.
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Хіба я сперечаюся за дітей та перехожих? Перечитайте свій пост ще раз...
для деяких людей, особливо віруючих -це дуже важливо знати, що вони підуть спочивать в Землю, а не будуть спалені на вогнищі.
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ну так після смерті нікому нічого не потрібно і не важливо. але поки живе людство -нащадки мають шанувати пам'ять предків.
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ну так після смерті нікому нічого не потрібно і не важливо.
Так і я про що! У МОЗ спростували слова Кличка про обов'язкову кремацію померлих від коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3237
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але поки живе людство -нащадки мають шанувати пам'ять предків.

зокрема виконувати їх останню волю.
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Перечитайте ще раз свій коментар, з якого все і почалося .
для деяких людей, особливо віруючих -це дуже важливо знати, що вони підуть спочивать в Землю, а не будуть спалені на вогнищі.
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ну і,логічного зв'язку зовсім не вбачаєте між важливістю для людини при житті та для їх нащадків після смерті?
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Слухай Тетяно, ну як я міг побачити як ти пишеш, логічний зв'язок, між твоїм першим коментарем для деяких людей, особливо віруючих -це дуже важливо знати, що вони підуть спочивать в Землю, а не будуть спалені на вогнищі. та важливістю цього для їх нащадків? Ну це дійсно кумедно. У МОЗ спростували слова Кличка про обов'язкову кремацію померлих від коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3819
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померлі самі себе не похоронять. і, якщо це для них важливо при житті , то цілком логічно, що хтось має виконати їх волю.
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Залежить від віри. Індуїсти та неоязичники будуть цілком задоволені.
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А згнити і щоб тебе черв'яки з'їли це писець прикол.
Тіло без душі, це просто кусок м'яса з кістками.
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не хвилюйтесь, поїдете в крематорій)))
з біологічної точки зору -черв'якам потрібно їсти, а землі добриво. Вся Земля-кладовище.
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Та щас уже не поймеш хто умней-Кличко или Минздрав.
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Украина - заботливое государство.
И ломбарды открыло,
и могилы накопало.

Если могилы накопали за бюджетные деньги, то какая нафиг кремация?
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...если вы не живетё , то вам и не умирать...
(из песни)
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И если вы не живете-то вам на вирус насрать!
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Если у вас нет короны, то вас не кремируют, *лять!
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Тобто тепер кремацією займається міністр МОЗ, який не має медичної освіти!
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Кремация это то что доктор прописал...
Жух - и ты горстка пепла...
Никто не играет футбол твоим черепком спустя десятилетия, и дух твой не беспокоят пьяные родственники над твоей просевшей могилой...
Пепел развеять над ближайшим ставком, где ты палкой бил лягушек когда то... В Минздраве опровергли слова Кличко об обязательной кремации умерших от коронавируса, - СМИ - Цензор.НЕТ 7904
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Вот жмот, и череп зажал для ребятишек, и место для пикника родственников пожалел.
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Щодо ставка - якось наснився яскравий, з нюансами кішмар, що я маніяк і вбив вже 8 дівчат, а тут раптом виникла загроза, що мене спалять. Прокинувся - і ще хвилин 10 було якось стрьомно. Не міг зрозуміти, чи це сон, чи я насправді серійний вбивця... закурив, а в голові тривожні думки - може, я щось забув... може, у пам'яті заблокувало якийсь жах... Потім проаналізував і дійшов висновку, що все ж таки сон.
А сон з цікавими подробицями був - моє маніакальне лігво розташоване під невеличким місцевим ставком, з вікнами в стелі, і гарно так: по стінах відблиски від води, м'яке синьо-зелене світло, вгорі риби і жабуньки плавають, а в лігві у мене "колекція русалоньок" - вісім мертвих красунь з посинілими тілами в еротичних позах, а замість голів - футляри з морських раковин. Дуже красивих, з фігурними всякими штуками, шипами, гребінцями та іншим... і кожну таку раковину можна відкрити - а всередині моторошне місиво з м'яса, мізків, волосся, уламків кісток, очних яблук... але ззовні гарно, так. І до кожної "русалоньки" англійською булавкою приколото науковий опис САМЕ РАКОВИНИ!!!
А суть небезпеки полягала в тому, що ставок збиралися осушувати - і я був стурбований, що знайдуть лігво і вийдуть на мене...
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Нам Боря нарыл могил в Днепре,Так что живите Киевляне))).Здоровья вам.Тримайтеся)))
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Индусы кремирую сотни лет, не особо заморачиваясь. Главное организовать подвоз дров.
В Минздраве опровергли слова Кличко об обязательной кремации умерших от коронавируса, - СМИ - Цензор.НЕТ 4665
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Индусы считают, что тысячи лет не гаснет огонь с фотке. Кстати заморачиваются очень: на богатого хорошие дрова, самым бедным - электрокрематорий.
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Есть мнение что электрические индукционные крематории то ли повреждают тонкие тела человека, то резко обрывают постсмертные процессы в теле, которые необходимы для отделения души, короче не рекомендуется такой способ.
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Ну дык и я про што - электричество токо для нищебродов.
Хотя моглиб шапочку из фольги потестить.
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Варанаси - город мёртвых. Фотки этих догорающих костров лучше не смотреть на ночь глядя.
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Причем качество и сорт дров прямо влияют на многие стороны процесса. С хорошими дровами - один из лучших способов .
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- откуда дровишки?- да вот... сыроваты- батяня дымится

- а я не успел...
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москвичам особенно запомнилась в конце декабря 1959 года кремация одного брахмана, созерцать которую имел честь один пропагандонский мацковский художник )
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Оспы с собой чёрной привёз, байка гласит, что приехал на день раньше и попёр к любовнице, потом к жоне итепе.
Но вычислили быстро, кегебе сработало на пятёрку, такчто померло всегото пару десятков
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там в биографии все детали кратко описанны.
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Там есть один нюанс - там жгут, пока хватает дров, а их никогда не хватает... остатки же выбрасывают в реку Ганг!
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на покойных индусах не всегда одежда до тусов сгорает, а потом за руки за ноги и в ганг. а уже водоплавающие доводят проесс до кона
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А итальянцы консервативные католики разве нет??? Судя по всему традиция кремации от римлян...
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індуси потім і купаються і миються і перуть білизну в тій воді.. чистоплотні такі-ужас У МОЗ спростували слова Кличка про обов'язкову кремацію померлих від коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3801
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А Виталик не говорил о старом, принятом протоколе. Доставайте на свет то, что вы сейчас там лепите.
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Дивився,цей,протокол.... Дурня неймовірна й безвідповідальна
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Виталька сказал в крематорий, значит в крематорий!
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Правильно, всё кладбищами засрали, колумбарий, наше всё. 7 миллиардов населения, это ж сколько территорий занять нужно, и не просто, а на 30-50 лет?
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Доля истины в этом есть...иудохристианский и исламский культ жмуров имеет египетские корни
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А хто не читает Библию,тот "двоешник",и попадет в Ад.
Как мне говорил замполит в армии,исключая из комсомола-"да ты ж испортил себе жизнь".
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Нічого поганого в кремації нема, можливо так навіть і краще.
Непотрібно труни купляти на які іде багато дерева, не потрібно одежу купувати для померлого, тай менше мороки...
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Так ви праві, менше землі піде під кладовища.
В США та Індії дехто прах просто тримають в спеціальних вазах дома.
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Воще кагбе без гроба в освенцимах в печку отправляли... не принято это щас
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А ще потрібно з тією труною носитися, наймати авто для перевозки і таке подібне.
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виталька на кладбищах все места распродал. теперь только кремация...
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Напевно краще скинути Віталіка і поставити чергового якого-небудь Єрмака.
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Виталька стал не только оговариваться, но и брехать?
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Багатим - лаковані труни. Бідним - крематорій. Все по понятіям.
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Чого? дивлячись яке містечко, якщо крематорію не має вас поховають як багатого у великому місті, навіть у лакованій труні якщо родичі трохи доплатять...)))
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Звісно спростують, тупий боксер не знає що крематоріїв в Україні стільки як клепок у його довбешці...)))
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Чмо обрыганное,ты кто такой,что ты достиг в жизни? Человек вписал свое имя золотыми буквами в историю ,знает отлично 5 европейских языков! Быдлота ,ты даже ни одной книжки за свою ничтожную жизнь не прочитало...
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До речі, а за відвідування кладовищ на так звані "гробки" - теж штрафувати будуть? У МОЗ спростували слова Кличка про обов'язкову кремацію померлих від коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2419
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