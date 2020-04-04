EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Здоров'я
  6899  122
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2080) Мінздоров'я (1404) смертність (64) ЦГЗ (73) COVID-19 (2964) коронавірус (1637)

 86% людей, які померли від COVID-19 в Україні, були старші 50 років, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 4 квітня 86% людей, які померли від COVID-19 в Україні, були старші 50 років, більшість мала супутні захворювання.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦГЗ МОЗ.

86% людей, які померли від COVID-19 в Україні, були старші 50 років, - МОЗ 01

Загалом станом на 4 квітня 2020 року від COVID-19 в Україні померло 28 осіб: 19 жінок (68%) і 9 чоловіків (32%).

За віковим розподілом:
30-39 років - 2 особи;
40-49 років - 2 особи;
50-59 років - 9 осіб;
60-69 років - 9 осіб;
70-79 років - 5 осіб;
80-89 років - 1 особа.

Дивіться також: Летальність від COVID-19 в Україні 2,4%, у світі - 5,2%, - головний санлікар Ляшко. ВIДЕО

Більшість померлих мали тяжкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок, легенів і ожиріння. Загалом частка хвороб становила (одна або кілька):

61% - серцево-судинні захворювання;
40% - цукровий діабет;
13% - новоутворення;
4% - захворювання нирок;
9% - захворювання легенів;
4% - ожиріння.

"Середня тривалість від появи симптомів захворювання до настання смерті становила 9 діб, а з моменту госпіталізації до смерті - 4 дні.

Всі 28 померлих пацієнтів були госпіталізовані. З них 64% отримували лікування у відділеннях інтенсивної терапії та перебували на штучній вентиляції легень чи екстракорпоральній мембранній оксигенації", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Вік і супутні захворювання стали основними предикаторами смерті від COVID-19, - Ляшко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186813
 
 
 Топ коментарі
 
Он на твоих похоронах еще гопак танцевать будет.
 показати весь коментар
 
Как насчет твоих мамы и папы? Или ненависть к Пороху такая что даже кушать не хочется?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Не переймайтеся...! Ці ляпи,аби,контингент до 40 нездогадався,що Нікого лікуватимуть небудуть,й звісно нетестуватимуть
 показати весь коментар
 
Можно и по другому сказать:- 98% умерших были старше 35 лет
 показати весь коментар
 
 
Вірно. Тому треба заборонити все і всім.
 показати весь коментар
 
Кто не переболел весной, все равно переболеет осенью, лучше всё-таки раньше.
 показати весь коментар
 
Хто зараз не помер, все одно помре. Краще все-таки раніше🐸
 показати весь коментар
 
 
Нужно обязать, всех, кто переболел, сдавать кровь в обязательном порядке! Выздоровел? - Поделись антителами!
Надеюсь РНБО этим займется.
 показати весь коментар
 
а нашим контролем качества крови, сразу за эпидемий коронавируса нас накроет эпидемия гепатита-с.
 показати весь коментар
 
Ну тогда и ты тоже ,, поздравляю . ! Ведь ты написал тоже самое что и я .. 86% людей, які померли від COVID-19 в Україні, були старші 50 років, - МОЗ - Цензор.НЕТ 704 .
 показати весь коментар
 
Я про водоросль. А ты про что?
Частенько раньше было, иду я в лес, а за мной свяжется какой-то придурок за дровами, идиоты плять.
 показати весь коментар
 
Цікава статистика. Порівнюючи з Італією або Іспанією.
В Україні вік у 50 - 50 років відповідає віку 70 - 80 років у розвинених країнах. І нагадаю,що найбільшу частину здоров'я в них забрав саме срср.
 показати весь коментар
 
Менталитет совковый забрал здоровье, на вредных работах работали выходя на пенсию на 5-10 лет раньше по вредности и радости от этого было немало, только вот умирали не дожив до 60-70 лет. Сейчас тоже самое только без вредности, без выхода на пенсию раньше по "горячей" сетке, вот и мрут люди, а их потомки видя это уезжают туда где можно жить сегодня, завтра и через 50 лет в глубокой старости.
 показати весь коментар
 
"По состоянию на 4 апреля 86% людей, умерших от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет"


при нынешних хитрозачатых лечить пересичных 50+ не будут,
наоборот вместо диагноза грипп напишут вирус

и просто прикончат в инфекционке .

десятками тысяч ...


а фуле ... пандемия всё спишет


 показати весь коментар
 
Что все уцепились в показатели возраста, и скромно молчат об уровне доходов умерших.
100% жили на одну зарплату или пенсию, и это была не прокурорская пенсия.
 показати весь коментар
 
 
Добавлю Вам "оптимизма" - "Пик заболеваемости в Украине будет не 15-го, не 20-го, и не 25-го апреля. До пика ещё далеко. Мы только в начале... Для такого вывода не надо быть провидцем - достаточно просто посмотреть на ситуацию и Европе и Соединённых Штатах, которые тоже в начале трагического пути, но уже зашли куда дальше, чем Мы..." (с)
 показати весь коментар
 
Т.е. после 50-ти - это уже не люди, пусть умирают.
 показати весь коментар
 
все как в других странах, с поправкой на нашу продолжительность жизни. У нас просто нет массового населения 80ти лет для такой же статистики как в Италии и Испании.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниЗдоров'я
 
 
 
 
 
 вгору