 У Великій Британії за останню добу від коронавірусу померли 708 осіб

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"П'ятирічна дитина стала однією з 708 людей, які померли внаслідок коронавірусу у Британії. Це призвело до збільшення кількості померлих у країні до 4 313 осіб", - йдеться у повідомленні Daily Mail.
Кількість нових випадків інфікування коронавірусом у Великій Британії зросла на 3 735 осіб (до 41 903 випадків), що є найменшим добовим показником за чотириденний період.
Вспоминаю как англичане переживали за Иловайск....
И пофиг, что тема о бритиш...
Напоминаю, я - михобот!
Антисептики на вході та виході і обов'язково в транспорті.
Все має бути безкоштовно.
Це функція держави.
у нас в Украине в каждом большом городе есть как минимум 1 швейная фабрика , но рабочие отправлены домой под карантин без зарплаты а маски покупаютс в китае и доставляются на самолете ...
как вы думаете для кого еще прошло мало времени научится и нужно подождать ???
Порошенко за год обеспечил армию касками и бронежелетами а мы ждем до сих пор маски ....
Якщо в кріслі президента кловун, то Державане не буде виконувати свої функції. Бо в кловуна свій кловунський погляд на керування Державою.
Чому зараз це так - треба спитати в тих хто посадив кловуна в це крісло.
нужно что то менять в методике выборов - так нельзя больше идти на поводу тупого большинства которое вечно скулит что его голос ни чего не решает и оно не интересуется политикой !!!
Якщо людина все життя була кловуном і раптом заголосила, що може бути президентом, то не треба їй вірити. Дайте їй можливість побути хоча б рік головою села чи маленького міста і подивіться, що з цього буде.
русификация дает о себе знать ...
Але так побудований світ і людський соціум - всі люди різні і певна частина населення має відповідний рівень розвитку по відношенню до групи. Для чогось це потрібно. Може вони краще стрес витримують. А може вони уповільнюють ритм розвидку людства, щоб це було більш гармонійно. Хто його знає. Проблема в тому, що ми з ними в одному човні.
все придумано Лєніним у минулому столітті..
як обійти демократичні вибори...
створюєш партію більшовиків...
Маски китайці тримають для себе.
Безкоштовного нічого не буває, хтось за це повинен сплатити. Якщо зобов'язати це робити торгові підприємства - це буде в ціні товарів.
А якщо повісити на бюджети (місцевий чи загальнодержавний) - то зрозуміло, що це якісь податки.
Люди, які хочуть "комунізму" чомусь завжди мало сплачують податків. Ось припустимо, що людина отримує 5тис грн в місяць офіційної з-ти. Це означає, що ця людина сплатила приблизно 2 тис.грн податків прямих, і ще сплатить приблизно 1 тис.грн непрямих. Тобто разом десь 3 тис гривень податків. І при цьому вимагає "високих" пенсій, зарплат медикам і вчителям, повного матеріального забезпечення медицини і т.д.
Комунізму бути не може. За все потрібно сплачувати. І це нормально. І так повинно бути.
Я так понял что ты выборец тех 73% которые не интересуются политикой но которым нравятся новые лица ???
Крім обов'язків держави, права і свобод громадян є ще здоровий глузд. Якщо громадяни мало сплачують податків - то за який рахунок держава має забезпечити "бажання" громадян на безкоштовну медицину?
Что на этот раз придумают пациенты палаты №6?
что забыли как 2 недели небыло руководства в стране ?
а потом все затмило приземление из буковеля в Омане ...
да и не до этого было - с Порошенко нужно было что то делать после того как пролетел со Свинарчуками а Портнов уже исписал все чернила доносами в дбр ...
Шлях простий і перевірений ще Леніним-Сталіним.
Терор.
Сьогодні, послідовник комуністичних ідей *****, успішно втілює плани своїх наставників у життя.
Тому, маємо НА ЯВУ один із варіантів «інтернаціоналу» по как-цапськи.
Як з цим боротися?
Виключно ЕКОНОМІЧНО.
НЕ ЗУПИНЯТИ ЕКОНОМІКУ В ЖОДНОМУ РАЗІ.
ТИСНУТИ ЕКОНОМІЧНО на *********, доки не здохне.
І хай нам щастить! 😊
Прояснимо ситуацію з СЕС.
Із інтерв'ю Уляни Супрун виданню "Українська правда" від 24 березня 2020 року : Журналіст: - Зараз критики часто згадують про "розвалену" Санепідслужбу. Мовляв, ось попередники розвалили, а тепер в часи пандемії вона б дуже знадобилась. Знадобилась би?
Уляна Супрун: - Всі функції Санепідслужби збережені і були розподілені по різних відомствах.Ті ж лабораторні центри, які були в Санепідслужби, збережені, але вже під керівництвом Центру громадського здоров'я. І саме вони зараз роблять ПЛР-тестування на коронавірус. Єдине, що зникло - це вертикаль корупційного монстра, який брав хабарі і не дуже успішно працював.
Апропо.. Питання зниклих грошей НЕ ЗНЯТО.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив в.о. директора Сумського лабораторного центру Володимир Збаражський.
«За даними центру, станом на 4 квітня у 14 із 37 осіб з виявленим коронавірусом немає жодних клінічних проявів. З них десять - із села Козацьке Конотопського району. Це переважно перевірені контактні особи, які перебували у близьких зв'язках із раніше виявленими хворими», - зазначив Збаражський.
За його інформацією, з 23 осіб, у яких клінічні прояви COVID-19 були, у 8 випадках захворювання виявлено на 1-2 день після потрапляння вірусу до організму, у 5 - на 3-4 день, у 7 - на 5-6 день і в 3 - на 8-10 день.
Хіба лише таке покарання заслуговує *****?
Воно ж йому за щастя.
Нам этот кидок стоил оккупации и 15 тыс. погибших...
Поэтому пох...
Нет, еще не завтра, но уже скоро, Риму предстоит умереть.
Радуйся, торговец, закупай мыло - мыло скоро будет в цене...
Скоро будет все иначе, чем было, а меня убьют на войне...
Це як карантин - витримують буде меньше розповсюдження віруса. Не витримують - буде більше.
Більше будуть українською спілкуватися - меньше буде в країні рашкодряні усякої.
Во что значит сало, цибуля и горилка