EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
  5939  80
Матеріали за темою:
Все про:Велика Британія (1169) карантин (2080) COVID-19 (2964) коронавірус (1637)

 У Великій Британії за останню добу від коронавірусу померли 708 осіб

У Великій Британії від коронавірусу упродовж останньої доби померло 708 осіб, загальна кількість летальних випадків у країні наразі становить 4 313.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"П'ятирічна дитина стала однією з 708 людей, які померли внаслідок коронавірусу у Британії. Це призвело до збільшення кількості померлих у країні до 4 313 осіб", - йдеться у повідомленні Daily Mail.

Кількість нових випадків інфікування коронавірусом у Великій Британії зросла на 3 735 осіб (до 41 903 випадків), що є найменшим добовим показником за чотириденний період.

Читайте також: COVID-19: У Великій Британії лікарям дали право вирішувати, кого рятувати в першу чергу

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186811
 
 
 Топ коментарі
 
Когда высокая смертность была только у Италии, упоротые на всю голову конспирологи утверждали, что в Италии в погибших от короны записывают даже тех кого сбила машина, чтобы объявить себе дефолт и выкачать финансовую помощь от ЕС.
Что на этот раз придумают пациенты палаты №6?
 показати весь коментар
 
Якби всі спілкувалися державною мовою так і запорєбріків було б меньше на сайті.
Це як карантин - витримують буде меньше розповсюдження віруса. Не витримують - буде більше.

Більше будуть українською спілкуватися - меньше буде в країні рашкодряні усякої.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
magic SOM 2020 - слезы мешают мне читать... В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 708 человек - Цензор.НЕТ 5398

Вспоминаю как англичане переживали за Иловайск....
 показати весь коментар
 
 
Я в целом о ситуации в мире...
И пофиг, что тема о бритиш...
 показати весь коментар
 
 
ЗЕбик лутше расскажи когда Порошенко посадят??
 показати весь коментар
 
 
Тихонов, что у тебя с памятью?!
Напоминаю, я - михобот!
 показати весь коментар
 
Тихонов не хрена не шарит.Он думает шо пархатый посадит пархатого.Ну просто гой.
 показати весь коментар
 
И одновременно появляется чуство гордости за Господа. За то что умеет ставить на место этих мерзких людей.
 показати весь коментар
 
Маски при вході в магазини, торгові центри, аптеки, лікарні, мають бути видані безкоштовно кожному клієнту закладу.
Антисептики на вході та виході і обов'язково в транспорті.
Все має бути безкоштовно.
Це функція держави.

В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 708 человек - Цензор.НЕТ 2168
 показати весь коментар
 
 
а якщо в аптеках відпускають маски без чеку із зазначеною вартістю,як вам таке?
 показати весь коментар
 
 
а это скажите СПАСИБО тем 73% которые считают что бубочке не дают работать и вставляют палки в колеса !!!
у нас в Украине в каждом большом городе есть как минимум 1 швейная фабрика , но рабочие отправлены домой под карантин без зарплаты а маски покупаютс в китае и доставляются на самолете ...

как вы думаете для кого еще прошло мало времени научится и нужно подождать ???
Порошенко за год обеспечил армию касками и бронежелетами а мы ждем до сих пор маски ....
 показати весь коментар
 
 
я не входжу в ті 73% ) .а ще я знаю що буде далі,тільки толку з того.
 показати весь коментар
 
 
Держава буде виконувати свої функції якщо в кріслі президента людина яка виконує функції президента.
Якщо в кріслі президента кловун, то Державане не буде виконувати свої функції. Бо в кловуна свій кловунський погляд на керування Державою.
Чому зараз це так - треба спитати в тих хто посадив кловуна в це крісло.
 показати весь коментар
 
 
реально за него отдали 73% голосов, хотя я сейчас кого не спрошу то за него ни кто не голосовал ....
нужно что то менять в методике выборов - так нельзя больше идти на поводу тупого большинства которое вечно скулит что его голос ни чего не решает и оно не интересуется политикой !!!
 показати весь коментар
 
 
Кращого поки що не придумали. І поки так - єдиний вихід хоч якось бидлу доводити, що слова це одне, а дії це інше.

Якщо людина все життя була кловуном і раптом заголосила, що може бути президентом, то не треба їй вірити. Дайте їй можливість побути хоча б рік головою села чи маленького міста і подивіться, що з цього буде.
 показати весь коментар
 
 
73% вложили в уши что американский президент тоже вышел из актеров , но не сказали что он до этого был в политике больше 20 ти лет и губернатором штата при чем успешно ..
русификация дает о себе знать ...
 показати весь коментар
 
 
Це навіть не піддається не тількі логіці, а й коментуванням. Навіть якби американський президент вскочив прямо зі знімального майданчика в крісло президента й за 1 рік зробив мегапрорив США, це не має ніякого відношення до здібностей зеленського.

Але так побудований світ і людський соціум - всі люди різні і певна частина населення має відповідний рівень розвитку по відношенню до групи. Для чогось це потрібно. Може вони краще стрес витримують. А може вони уповільнюють ритм розвидку людства, щоб це було більш гармонійно. Хто його знає. Проблема в тому, що ми з ними в одному човні.
 показати весь коментар
 
порохоботе,видумувати особливо нічого...
все придумано Лєніним у минулому столітті..
як обійти демократичні вибори...

створюєш партію більшовиків... У Великій Британії за останню добу від коронавірусу померли 708 осіб - Цензор.НЕТ 3761
 показати весь коментар
 
Добре добре. Тебе почули. Покажи хочаб один акт приймання-передачі, чого небудь.. Де було б вказано що то був Порошенко. Ну хоч один, малесенький.. Це ж так просто..
 показати весь коментар
 
Це ФЕЙК.
Маски китайці тримають для себе.
 показати весь коментар
 
Совком запахло.
Безкоштовного нічого не буває, хтось за це повинен сплатити. Якщо зобов'язати це робити торгові підприємства - це буде в ціні товарів.
А якщо повісити на бюджети (місцевий чи загальнодержавний) - то зрозуміло, що це якісь податки.
Люди, які хочуть "комунізму" чомусь завжди мало сплачують податків. Ось припустимо, що людина отримує 5тис грн в місяць офіційної з-ти. Це означає, що ця людина сплатила приблизно 2 тис.грн податків прямих, і ще сплатить приблизно 1 тис.грн непрямих. Тобто разом десь 3 тис гривень податків. І при цьому вимагає "високих" пенсій, зарплат медикам і вчителям, повного матеріального забезпечення медицини і т.д.
Комунізму бути не може. За все потрібно сплачувати. І це нормально. І так повинно бути.
 показати весь коментар
 
 
Почитай в конституции что входит в обязанности государства за то что мы платим налоги .
Я так понял что ты выборец тех 73% которые не интересуются политикой но которым нравятся новые лица ???
 показати весь коментар
 
Я взагалі на вибори не ходжу, бо не збираюсь вибирати одне лайно чи інше. Я маю свою точку зору, що за все потрібно сплачувати. Я так вважаю і нічого безкоштовного не хочу.
Крім обов'язків держави, права і свобод громадян є ще здоровий глузд. Якщо громадяни мало сплачують податків - то за який рахунок держава має забезпечити "бажання" громадян на безкоштовну медицину?
 показати весь коментар
 
А еси чувак спижжыл лярд гринов, не сел и не платит падаткав, то нахрен иму камунисм. У Великій Британії за останню добу від коронавірусу померли 708 осіб - Цензор.НЕТ 8647 У Великій Британії за останню добу від коронавірусу померли 708 осіб - Цензор.НЕТ 8757 У Великій Британії за останню добу від коронавірусу померли 708 осіб - Цензор.НЕТ 8757
 показати весь коментар
 
Когда высокая смертность была только у Италии, упоротые на всю голову конспирологи утверждали, что в Италии в погибших от короны записывают даже тех кого сбила машина, чтобы объявить себе дефолт и выкачать финансовую помощь от ЕС.
Что на этот раз придумают пациенты палаты №6?
 показати весь коментар
 
 
когда в декабре заговорили про вирус в китае то уже предупреждали о возможных последствиях но БУБОЧКА устал от постоянных видосиков в тесле и поехал в очередной 5 отпуск за 7 месяцев в буковель покататся на лыжах .
что забыли как 2 недели небыло руководства в стране ?
а потом все затмило приземление из буковеля в Омане ...
да и не до этого было - с Порошенко нужно было что то делать после того как пролетел со Свинарчуками а Портнов уже исписал все чернила доносами в дбр ...
 показати весь коментар
 
 
То, что в Англии нашли причину не помогать Итальянцам, так как мы когда то всей страной кидались помогать жителям разрушенного Спитака.
 показати весь коментар
 
Главное что там не УМЕР золотой УНИТАЗ рината а хметова
 показати весь коментар
 
 
То може Гонтарева до України приїде? Заодно і на допити походить. )
 показати весь коментар
 
 
Та она наверно там уже померла,от Корона-шоколада.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Зато как жили до этого В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 708 человек - Цензор.НЕТ 9035
 показати весь коментар
 
Дл того щоб так жити не потрібно красти.
 показати весь коментар
 
Удивляет огромная разница в смертности по странам а ведь медицина примерно на одном уровне.
 показати весь коментар
 
 
смертность везде мизерная. сильные различия в летальности можно объяснить очень большими (на порядок и более) различиями в проценте выявления инфицированных.
 показати весь коментар
 
 
Все зависит от охвата. Пока смертность чуть ниже в Германии, но там и локализовать удалось и население более организованное и медицина у них покруче итальянской, испанской и французской. Да и сейчас в "лидерах" уже Великобритания.
 показати весь коментар
 
 
Хтось маленький, але рішучий вирішив нарешті втілити в життя мрію проповідників комунізму Маркса-Енгельса-Леніна, і поглинути ВЕСЬ СВІТ комунізмом.
Шлях простий і перевірений ще Леніним-Сталіним.
Терор.
Сьогодні, послідовник комуністичних ідей *****, успішно втілює плани своїх наставників у життя.
Тому, маємо НА ЯВУ один із варіантів «інтернаціоналу» по как-цапськи.
Як з цим боротися?
Виключно ЕКОНОМІЧНО.
НЕ ЗУПИНЯТИ ЕКОНОМІКУ В ЖОДНОМУ РАЗІ.
ТИСНУТИ ЕКОНОМІЧНО на *********, доки не здохне.
І хай нам щастить! 😊
 показати весь коментар
 
 
зєбіли на Супрун брешуть......почитайте.....

В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 708 человек - Цензор.НЕТ 8228

Прояснимо ситуацію з СЕС.
Із інтерв'ю Уляни Супрун виданню "Українська правда" від 24 березня 2020 року : Журналіст: - Зараз критики часто згадують про "розвалену" Санепідслужбу. Мовляв, ось попередники розвалили, а тепер в часи пандемії вона б дуже знадобилась. Знадобилась би?

Уляна Супрун: - Всі функції Санепідслужби збережені і були розподілені по різних відомствах.Ті ж лабораторні центри, які були в Санепідслужби, збережені, але вже під керівництвом Центру громадського здоров'я. І саме вони зараз роблять ПЛР-тестування на коронавірус. Єдине, що зникло - це вертикаль корупційного монстра, який брав хабарі і не дуже успішно працював.


 показати весь коментар
 
 
"Доктор Смерть" Супрун знищила не лише СЕС....
У Великій Британії за останню добу від коронавірусу померли 708 осіб - Цензор.НЕТ 285 Апропо.. Питання зниклих грошей НЕ ЗНЯТО.
 показати весь коментар
 
И вылупиласся у тиливиссаре спрунья и терла терки пра правильнасть дефекации. У Великій Британії за останню добу від коронавірусу померли 708 осіб - Цензор.НЕТ 3078 У Великій Британії за останню добу від коронавірусу померли 708 осіб - Цензор.НЕТ 3078 У Великій Британії за останню добу від коронавірусу померли 708 осіб - Цензор.НЕТ 3078
 показати весь коментар
 
Кожен третій, інфікований COVID-19 на Сумщині, не має симптомів

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив в.о. директора Сумського лабораторного центру Володимир Збаражський.
«За даними центру, станом на 4 квітня у 14 із 37 осіб з виявленим коронавірусом немає жодних клінічних проявів. З них десять - із села Козацьке Конотопського району. Це переважно перевірені контактні особи, які перебували у близьких зв'язках із раніше виявленими хворими», - зазначив Збаражський.
За його інформацією, з 23 осіб, у яких клінічні прояви COVID-19 були, у 8 випадках захворювання виявлено на 1-2 день після потрапляння вірусу до організму, у 5 - на 3-4 день, у 7 - на 5-6 день і в 3 - на 8-10 день.
 показати весь коментар
 
А вот это самое опасное в этом вирусе, человек еще неделю чувствует себя отлично и разносит заразу не подозревая что болен.
 показати весь коментар
 
 
Магистр Йода 9b132211, Що ти постиш?

Хіба лише таке покарання заслуговує *****?
Воно ж йому за щастя.
 показати весь коментар
 
Настораживает что выздоровел принц Чарльз. По логике он должен был умереть .
 показати весь коментар
 
 
А он и не болел. Это фейк для поддержания духа нации, типа и я с вами.
 показати весь коментар
 
 
Жалко людей,там и ребенок умер маленький. Жестокие наши люди
 показати весь коментар
 
 
люди умирали всегда и дети даже без вируса, так почему вам их не жалко?
 показати весь коментар
 
 
Когда вас расстреляли в подвале со всей семьёй,мне тоже было вас жаль.
 показати весь коментар
 
 
Великоборитания один из гарантов по Будапештскому меморандуму....
Нам этот кидок стоил оккупации и 15 тыс. погибших...
Поэтому пох...
 показати весь коментар
 
 
эт ещё ничего. после украденной весны совсем озвереют. я уже начал.
 показати весь коментар
 
 
Не кричи, глашатай, не труби сбора. Погоди, недолго терпеть.
Нет, еще не завтра, но уже скоро, Риму предстоит умереть.
Радуйся, торговец, закупай мыло - мыло скоро будет в цене...
Скоро будет все иначе, чем было, а меня убьют на войне...
 показати весь коментар
 
 
А сколько всего за сегодня умерло в Англии и сколько умерло в прошлом году в этот день?
 показати весь коментар
 
 
А тебеподобный скот без оскорблений общаться не может?
 показати весь коментар
 
 
Яка тобі різниця скільки в минулому році померло в цей день, якщо ти за сьогодні знаешь лише частину тих хто помер, а не всіх?
 показати весь коментар
 
 
А ты претендуешь на звание самого проинформированного? Сколько вас особознающих по веткам шастает!
 показати весь коментар
 
 
А ты претендуешь на звание самого проинформированного? - усі варінти перебери, які можуть бути.
 показати весь коментар
 
щось кацапів забагато на сайті, в нас уже безвіз з ними?
 показати весь коментар
 
 
Якби всі спілкувалися державною мовою так і запорєбріків було б меньше на сайті.
Це як карантин - витримують буде меньше розповсюдження віруса. Не витримують - буде більше.

Більше будуть українською спілкуватися - меньше буде в країні рашкодряні усякої.
 показати весь коментар
 
 
Якби всі дописувачі перейшли на українську, може й кацапотролів би поменшало. Але про можна тільки мріяти.
 показати весь коментар
 
А у нас в квартире газ
Во что значит сало, цибуля и горилка
 показати весь коментар
 
Британські вчені чогось мовчать. Невже вони не займаються дослідженнями коронавірусу? Китайським дослідженням та статистиці я взагалі не вірю, як і нашим брехунам при владі.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору