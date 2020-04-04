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 Політика України, Економіка
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 7 млн власників паїв зможуть по-справжньому користуватися своєю землею, а державну і комунальну землею не продаватимуть, - Порошенко

7 млн громадян України, які 20 років тому отримали земельні паї, весь цей час не могли повноцінно розпоряджатися своєю власністю. Після ухвалення земельного закону вони нарешті стануть повноправними власниками свого майна.

Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Він також зазначив, що завдяки ультиматуму фракції в законі передбачено заборону продажу державної та комунальної землі, а також інші запобіжники, зокрема щодо концентрації наділів, контролю походження коштів,

"Цей закон - не про продаж української землі. Цей закон - про запуск ринку землі для 7 мільйонів громадян, які не рік, не два і не п'ять, а двадцять років тому отримали земельні паї. У власність отримали землю. Власність - це володіння, користування і розпорядження. А їм видали "фільчині папірці". І вони з цією землею, їхньою власністю, уже двадцять років - покоління нею володіє - не мали до цього доступу", - нагадав Порошенко.

Він також зауважив, що Україна до ухвалення цього закону перебувала у переліку шести держав, де немає ринку землі. Це – Північна Корея, Венесуела, Конго, Куба і Таджикистан. Порошенко наголосив, що рівень життя селян у цих країнах надзвичайно низький. Інвестиції в такі країни не надходять.

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"Фермеру, який не може розпоряджатися своєю землею, йому не буде звідки вкладати гроші", - зазначив Порошенко. За його словами, внаслідок відкриття ринку землі Україна зможе розвинути аграрний сектор, збільшити його ефективність і запропонувати світу більшу кількість аграрної продукції.

Порошенко також зазначив, що земельний закон є складовою частиною для порятунку економіки від дефолту.

"А чому ж у нас зараз є загроза дефолту? Бо від початку цього року до державного бюджету України – ще до коронавірусу – не надійшло, за офіційними твердженнями Міністерства фінансів, майже 30 мільярдів гривень. Якщо зараз не буде прийнято необхідні рішення для покриття дефіциту бюджету у зв’язку з падінням економіки, у нас будуть соціальні заворушення.

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А соціальні заворушення означатимуть, що цим скористається Росія. Не треба забувати, що, крім викликів пандемії і економічної кризи, у нас ще є війна. І я не хочу, щоб окремі лідери політичних сил за волосся Україну втягнули в Росію. І я буду проти цього боротися", - наголосив Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186808
 
   
 Топ коментарі
 
Хроника одного презЕдента ...
04..04.2020 г.
Заявление Зеленского об отсутствии угрозы продовольственной безопасности и отсутствия необходимости ограничнения экспорта продовольствия - наглая ложь и дезинформация.
Последние две недели мукомольные предприятия испытывают средне ощутимый (5-8% от потребности) дефицит зерна продовольственной группы. Значительно изменилась и номенклатура зернового экспорта, где ведущее место заняли зерновые пищевой группы. Кроме того продолжается рост цены на зерно пищевой группы в среднем на 4-6%. При отсутствии ограничений на экспорт пшеницы пищевых сортов к концу месяца страна столкнется с дефицитом и удорожанием хлеба.
По состоянию утро из 1096 заболевших 268 прибыли в Украину из вероятных очагов распространения эпидемии, 511 - имели контакты с прибывшими в Украину из вероятных очагов распространения эпидемии в зонах ближнего контакта (т.е. знакомые, друзья, родственники). Вывод очень прост - власть опоздала с закрытием границы и принимала из зон эпидемии без необходимых противоэпидемических мероприятий в соответствии с Законом Украины " Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" Второе - это чистая статья УК при очередной смене власти.

Зеленский таки отправил медиков в Италию. Правда делегация странная, из 20 большая часть из МВД.
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откуда зебилам знать что имеющие 100 га - от голода никогда не помрут, да и землю свою ен продадут 7 млн владельцев паев смогут по-настоящему пользоваться своей землей, а государственная и коммунальная земля торговаться не будет, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4200
главное - зебилам спустили методички "как нужно орать о земле"
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Порохоботы уже переобулись в полете? Нет?
Как шоколадного лидера отмазывать?
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А до этого они не по-настоящему пользовались?!
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Українці не доросли, на жаль, до такого Президента, як Порошенко.
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Даже до Ющенко не доросли, а до Порошенко - тем более...
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Порошенко бреше! Немає реестру державних земель, залишились в дії всі схеми по переведенню державної землі в приватні руки, все буде як у Льоні-Космоса в Києві, де спочатку "нуждающимся" громадянам виділяли по 10 соток, а потім їх гектарами переоформляли на потрібних людей. А орні державні землі, як відомо, теж можна без будь яких зобов"язань роздавати аж по два га в приватним особам, схема Льоні-Космоса просто сама в руки лізе...
Але в одному Порошенко правий, державні землі таки продаватись не будуть. Їх ще до продажу безкоштовно розгребуть по сольсько-арахімійським рукам!
А ще кажуть, що в вимогах МВФ стосовно надання кредиту Україні, немає жодної згадки про землю, а є лише вимога прийняття закону про банківську сферу, тож якщо це так, то це є шахрайство не тільки з боку Зеленського, а ще й Порошенка!
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МВФ ставив вимогу прийняти закон про ринок землі до 2021р, Зе постарався раніше.
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Это - результаты второго тура выборов, однозначно.
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ЗЕбилы когда Петю посадите? Помните как вы тут до усрачек визжали про баригу, свинарчуков и мародьоров, как грозно махали кулачками, рассказывали как Петя в тюрьме будет сидеть как только вы своего ЗЕкловуна выберете..Шо такое ЗЕбильный скот, почему до сих пор не посадили?? Ещё 100 дней дать??
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барыга прозрел?)))когда это будет сидеть???????????????
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давай жми, Порошенко! дайо-ош - 145 реформу!-уу!!
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Порошенко! селяни не отримали паї - їм повернули те, що їх діди відділи в колгоспи.
от тємнота.
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Если за дидов отдают, поясните, где выдают плюшки за разграбленное имущество Древлян? Или по прошествии скольки лет можно требовать отобранное у предков?
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Похоже Петя сделал ЗЕбилов разом))) Прикудую как горит у ЗЕбильного скота...они ж уже целый год садят Петю в тюрьму, а порохоботов чуть не убивают....А Петя всё на свободе и порохоботы никуда не делись! Бедный ЗЕбильный скот, ото горит у ЗЕбильных..
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Зебилы ещё накомандуют что одни порохоботы остануться.
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Что методичек еще нет как хвалить Порося за продажу земли?
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По вопросу земли я с Порохом согласен на все 100%.Сколько там существует мораторий?И сколько тысяч гектар государственной и коммунальной земли прикарманили делки по левым схемам?А сколько денег потеряли владельцы паев,продавая свою землю нелегально,по черному?Дохрена.Адепты коммуняк и аферисты всех мастей своими мораториями и запретами просто загоняют рынок земли в тень.В тени им легче людей безправных дурить.Если бы хотели продажу земли запретить по настоящему,то национализировали бы всю землю полностью,без исключения,включая и свои участки и земельные наделы,которые леваком скупили во время моратория.Тогда бы я в их запрет поверил.А так все это политический развод.Сами втихаря скупают землю по левым схемам,а на публике балаган устраивают.
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Хорошие законы под покровом ночи и под прикрытием карантину не принимаются.
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Чмо Шеколадное придет время и ты будешь отвечать за нарушение Конституции Украины при голосование за этот закон ,причем отвечать будет каждый, кто проголосовал ,за,.Раньше я писал почему ,это не законно. И последствия принятия этого закона ,не хочу повторяться.🙁
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Давайте уже быстрее, а то ждём не дождёмся.
Сколько можно.
И вообще ты откуда и какое твоё дело?
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А вам там в ізраїловках не байдуже, дизертирам?
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Ни для кого не секрет, что парашенко и его макаки проголосовали за продажу земли в обмен на прекращение криминального преследования соевого мародера за его многочисленные преступления во время позорного правления. Прикольно смотрятся попытки соевых ботов обелить своего пахана, тупо продавшегося Зеленскому
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Приведи Хоть один пример "преступлений" Порошенко.
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3003 мыролюбный перемирия, роттердам, дюссельдорф ++.
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Да легко - во время вторжения войск другого государства на территорию Украины, то есть открытого нападения (агрессии), что обязан был сделать верховный главнокомандующий?
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мыролюбно всхрюкнуть - тамынашилюди и срочно спрятать нареформированное бабло в офшорах. что он и сделал.
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Тебе про это ЗЕ рассказал или Порох, а может ты свечку держал.
Скорее всего ты трепло безмозглое.
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Барига виправдовується за те що разом з клоуном голосував.
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Был на Кубе и в Таджикистане. В этом вопросе,там полный аут. На Кубе крестьяном было запрещено садить картофель.Кто имел корову, оставлял по стакану молока на каждого члена семьи за сутки надоя,а остальное безвозмездно обязан отдать государстве.В Таджикистане почти все работают чуть-ли не бесплатно.Там мужское население в большинстве рванули в рашку в основном убирать их срань. В союзе все переехали в город,побросав землю.Не 3.14здите о продаже,-совковые благодетели народа, ОПЗЖ,Батькивщина и прочие кидаловы. Закон о рынке,но не о продаже..Какая разница какие колпачки напёрстка в ваших руках.Шарика там всё равно не будет.На земле должен быть хозяин,обрабатывающий и любящий её. А без рынка этого не достигнуть.Юля хоть пытается грамотно, на её видение, лапшу развесить ,работает со своим зашоренным электоратом.Но олэж типичные коммуняки ,как и они, прикрываются рабочими и крестьянами,чтобы их употреблять как рабов,а лучше всех сдать путлеру и получить 2 копейки за это.Вот такие у нас благодетели.
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Да с землей уже все решено, там договорняк. Сейчас больший интерес вызывает то что в антиколомойский закон о банках вносится тысячи правок чтоб максимально оттянуть время и перекупить депутатов, правки вносят Юля и Зажидов.
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ДА С..КА К ЛЮБОМУ ИЗ НАС ПРИЕДЕТ ДЯДЬКА С СУМКОЙ ДОЛЯРОВ ОТВАЛИТ БАБЛА И ОФОРМИТЕ НА СЕБЯ ЗЕМЛЮ АЖ ЗЕМЛЯ ПОД НОГАМИ ЗАДРОЖИТ. КАК ДЕТИ МАЛЫЕ ЧЕСН СЛОВО
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https://m.facebook.com/photo.php?fbid=3171113409587372&set=a.783668934998510&type=3
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Хочу увидеть здесь комментарий Абу - он же так топил за Потроха и против рынка земли )) Теперь у него когнитивный диссонанс
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