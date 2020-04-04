 7 млн власників паїв зможуть по-справжньому користуватися своєю землею, а державну і комунальну землею не продаватимуть, - Порошенко

Про це заявив лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

Він також зазначив, що завдяки ультиматуму фракції в законі передбачено заборону продажу державної та комунальної землі, а також інші запобіжники, зокрема щодо концентрації наділів, контролю походження коштів,

"Цей закон - не про продаж української землі. Цей закон - про запуск ринку землі для 7 мільйонів громадян, які не рік, не два і не п'ять, а двадцять років тому отримали земельні паї. У власність отримали землю. Власність - це володіння, користування і розпорядження. А їм видали "фільчині папірці". І вони з цією землею, їхньою власністю, уже двадцять років - покоління нею володіє - не мали до цього доступу", - нагадав Порошенко.

Він також зауважив, що Україна до ухвалення цього закону перебувала у переліку шести держав, де немає ринку землі. Це – Північна Корея, Венесуела, Конго, Куба і Таджикистан. Порошенко наголосив, що рівень життя селян у цих країнах надзвичайно низький. Інвестиції в такі країни не надходять.

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"Фермеру, який не може розпоряджатися своєю землею, йому не буде звідки вкладати гроші", - зазначив Порошенко. За його словами, внаслідок відкриття ринку землі Україна зможе розвинути аграрний сектор, збільшити його ефективність і запропонувати світу більшу кількість аграрної продукції.

Порошенко також зазначив, що земельний закон є складовою частиною для порятунку економіки від дефолту.

"А чому ж у нас зараз є загроза дефолту? Бо від початку цього року до державного бюджету України – ще до коронавірусу – не надійшло, за офіційними твердженнями Міністерства фінансів, майже 30 мільярдів гривень. Якщо зараз не буде прийнято необхідні рішення для покриття дефіциту бюджету у зв’язку з падінням економіки, у нас будуть соціальні заворушення.

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А соціальні заворушення означатимуть, що цим скористається Росія. Не треба забувати, що, крім викликів пандемії і економічної кризи, у нас ще є війна. І я не хочу, щоб окремі лідери політичних сил за волосся Україну втягнули в Росію. І я буду проти цього боротися", - наголосив Порошенко.