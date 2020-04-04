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 Події, Здоров'я
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 У ЗСУ зареєстровано третій випадок захворювання на COVID-19

Станом на 17:00 4 квітня в Збройних силах України зареєстровано третій випадок захворювання на COVID-19.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці командування Медичних сил ЗСУ.

Це вже другий випадок захворювання на COVID-19, підтверджений у військовослужбовця Київського гарнізону.

"Цей військовослужбовець із кінця березня перебував на лікуванні в домашніх умовах із симптомами ГРЗ. У зв'язку зі збереженням субфебрильної температури було проведено два тестування (швидкий тест і ПЛР), які показали позитивний результат.
Зараз стан здоров'я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Підтверджено другий випадок COVID-19 в ЗСУ, захворів військовослужбовець Київського гарнізону

Військовослужбовців, які мали з ним контакти під час виконання службових обов'язків, відправлено на самоізоляцію. Найближчим часом у них візьмуть проби для проведення дослідження на імовірне захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186807
 
 
 Топ коментарі
 
только не на передовой! В блиндажах - это кранты.
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Пусть Господь убережет наших Защитников от этой заразы!
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Повідомте хтось на Банковій, що вони не тільки тупі, а й невиховані у своїй " київській кампанії ". Я розумію, що в них немає мети чи можливості виграти вибори в Києві, але це не означає, що " Київ " ви можна писати без м ' якого знаку. Це навіть не суржик. Це кайф!

У ЗСУ зареєстровано третій випадок захворювання на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9517
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только не на передовой! В блиндажах - это кранты.
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А тем временем мы вносим свой вклад в уничтожение асадо-путинских шакалов в Сирии. Турция купила новые украинские РЛС MARS-L и П-180У
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Повідомте хтось на Банковій, що вони не тільки тупі, а й невиховані у своїй " київській кампанії ". Я розумію, що в них немає мети чи можливості виграти вибори в Києві, але це не означає, що " Київ " ви можна писати без м ' якого знаку. Це навіть не суржик. Це кайф!

У ЗСУ зареєстровано третій випадок захворювання на COVID-19 - Цензор.НЕТ 9517
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Під брендом тіщенко сам коля і смілянский на Головпошті пакували в коробки маски.Коля каже, що волонтери збирають для киян похилого віку та медиків маски, а він розсилає.Два волонтери,блін! Оце фото звідти.Капець!
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Пусть Господь убережет наших Защитников от этой заразы!
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Бог бережет всех людей в этом мире и иногда наказыват за их грехи.
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Сатана тоже не спит.
Гитлеры да Путины тоже как-то ведь появляются.
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