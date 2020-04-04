 У ЗСУ зареєстровано третій випадок захворювання на COVID-19

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку у фейсбуці командування Медичних сил ЗСУ.

Це вже другий випадок захворювання на COVID-19, підтверджений у військовослужбовця Київського гарнізону.

"Цей військовослужбовець із кінця березня перебував на лікуванні в домашніх умовах із симптомами ГРЗ. У зв'язку зі збереженням субфебрильної температури було проведено два тестування (швидкий тест і ПЛР), які показали позитивний результат.

Зараз стан здоров'я військовослужбовця задовільний. Він проходить лікування в домашніх умовах під наглядом медичної служби", - йдеться в повідомленні.

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Військовослужбовців, які мали з ним контакти під час виконання службових обов'язків, відправлено на самоізоляцію. Найближчим часом у них візьмуть проби для проведення дослідження на імовірне захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2.