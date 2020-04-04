 В Україні необхідно створити орган для координування протимінної діяльності на Донбасі, - координатор проєктів ОБСЄ в Україні Вілладсен

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОБСЄ, це зроблено з нагоди Міжнародного дня просвіти з питань мінної небезпеки і допомоги в діяльності, пов'язаної з розмінуванням.

"У світлі заклику генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша до підтримки масштабнішої боротьби проти коронавірусу COVID-19 саме зараз, як ніколи раніше, підписанти Мінських угод мають виконати взяті на себе зобов’язання щодо вилучення наявних мін і утримання від встановлення нових, - заявив Чевік. - Минулого року міни, боєприпаси, що не вибухнули, та інші вибухонебезпечні предмети призвели до більшої кількості смертей, ніж обстріли зі стрілецької зброї та важкого озброєння. У 2019 році 10 із 48 цивільних жертв від мін і боєприпасів, що не розірвалися, - це діти. Починаючи з 2017 року, СММ зафіксувала близько 300 жертв серед цивільного населення унаслідок спрацювання мін та боєприпасів, що не вибухнули. Цього року кількість таких жертв вже сягає 12 осіб".

Посол Чевік привітав нещодавнє розмінування на ділянках розведення в Луганській і Донецькій областях, однак підкреслив, що варто зробити більше. "Існує нагальна потреба у протимінній діяльності в місцях скупчення громадян, зокрема поблизу шкіл, лікарень і контрольних пунктів в’їзду-виїзду уздовж лінії зіткнення, - сказав він. - Міни та інші вибухонебезпечні предмети також загрожують безпеці спостерігачів місії і стають на заваді виконанню мандата СММ, обмежуючи їхню свободу пересування".

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"Вкрай важливо створити орган із питань протимінної діяльності, який здійснюватиме координацію зусиль усіх учасників процесу, як державних, так і неурядових. Злагодженіші та ефективніші заходи з реагування допоможуть знизити ризики для людей від вибухонебезпечних предметів, - зазначив координатор проєктів ОБСЄ в Україні Генрік Вілладсен. - Ми готові і надалі підтримувати Україну не лише шляхом надання обладнання і проведення навчань, але також у формі консультацій із питань формулювання політики, зокрема щодо вдосконалення відповідних законодавчих актів із метою уможливлення такої міжвідомчої співпраці".

Упродовж минулого року Офіс координатора проєктів ОБСЄ в Україні передав компетентним органам України металошукачі і захисне спорядження, провів тренінги з питань контролю якості гуманітарного розмінування, надав доступ до міжнародного досвіду, зокрема у сфері подолання загроз від саморобних пристроїв. Разом із Женевським міжнародним центром із питань гуманітарного розмінування координатор проєктів ОБСЄ в Україні сприяв впровадженню цифрової бази даних протимінної діяльності IMSMA та покращенню навичок її використання.