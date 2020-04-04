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 Найманці РФ із протитанкових гранатометів обстріляли житловий сектор Верхньоторецького, поранено жінку, - пресцентр ОС

Сьогодні, 4 квітня, близько 17:00 збройні формування Російської Федерації відкрили вогонь по населеному пункту біля лінії розмежування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

"Зі станкових протитанкових гранатометів окупанти обстріляли житловий сектор селища Верхньоторецьке, який значно віддалений від позицій Об'єднаних сил. Унаслідок розриву гранати зазнала осколкового поранення в ногу місцева жителька, громадянка Д., яка в цей час перебувала на присадибній ділянці власного будинку", - йдеться в повідомленні.

Жінку оперативно доставили ​​в міську лікарню Торецька, їй надано кваліфіковану медичну допомогу.

На місці події працюють представники правоохоронних органів, української сторони СЦКК і цивільно-військового співробітництва ОС.

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"Такими діями збройні формування РФ вкотре продемонстрували своє цинічне ставлення до життя і здоров'я мирних місцевих жителів і підтвердили злочинну суть встановленого на захоплених територіях окупаційного режиму", - йдеться в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186805
 
 
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Как просто перестать стрелять...
При нынешних и подождать уж можно?
Во что уверовали, бл..!?
Что вас спасёт Андрей или Серёжа?
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Зельц - предатель и коррупционер. Благодаря его предательским поступкам подобные расстрелы остаются без должного наказания.
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А кто-то за другие расстрелы понес наказание?
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Должен! но еще ни один не понес, что при зеле, что при порохе.
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Моника Нелох-42 уже отдало приказ ЗСУ вернуться на прежние позиции? Или оно подготавливает очередной участок для отступления?
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Нужно или отводить войска до Днепра, или стрелять в сторону российских населённых пунктов,третьего не дано,а есть третий вариант,пусть депутаты с ОПЗЖ и депутаты от партии Слуг советского народа вместе со своими тысячами избирателей идут с плакатами" Мы не хотим 1" в сторону российской границы,пересекая посты ЛДНР и потом границу сдадут Украинской армии
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