EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Події
  8947  95
Матеріали за темою:
Все про:Бердичів (20) Житомирщина (538) карантин (2080) COVID-19 (2964) коронавірус (1637)

 48-річний житель Бердичева помер від COVID-19, - Житомирська ОДА

4 квітня в Житомирській області від COVID-19 помер житель Бердичева.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.

Чоловіка, 1972 року народження, доставили в лікарню 23 березня. 2 квітня хворого ввели в стан медикаментозного сну, щоб покращити роботу легенів, які не справлялися з коронавірусом. Він перебував на штучній вентиляції легенів.

Читайте також: Три нові випадки COVID-19 підтверджено на Житомирщині, - ОДА

Станом на ранок 4 квітня в Житомирській області зареєстровано 9 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186804
 
 
 Топ коментарі
 
А наш народ зосередився на віці після 70-80 років.
Та нічого подібного.
 показати весь коментар
 
У нас низкий уровень жизни и плохое здоровье. У молодых тоже. Бухают, курят, плохо питаются. Общее состояние здоровья хреновое.Отсюла высокая смертность среди среднего возраста.
 показати весь коментар
 
В Харькове дофига народа болеет пневмониями ещё с января. Только тесты им никто не делал
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А наш народ зосередився на віці після 70-80 років.
Та нічого подібного.
 показати весь коментар
 
 
У нас низкий уровень жизни и плохое здоровье. У молодых тоже. Бухают, курят, плохо питаются. Общее состояние здоровья хреновое.Отсюла высокая смертность среди среднего возраста.
 показати весь коментар
 
 
але всі чомусь вважають, що їх пронесе.
 показати весь коментар
 
 
реальная оценка рисков. риск мизерный. гораздо больше риска от торчания без прогулок ради сохранения зелёной власти.
вы никогда не задумывались, что каждый раз выходя из дому вы рискуете погибнуть в ДТП. но ведь выходите в надежде, что пронесёт.
 показати весь коментар
 
 
Я напомню тебе эти слова когда будешь лежать на аппарате ИВЛ.
 показати весь коментар
 
Это если еще повезет к тому аппарату очередь дождаться, их ведь единицы в нашей стране функционирующих.
 показати весь коментар
 
 
Так одень намордник урод и не разевай ивпало, вирус тут разносишь.
 показати весь коментар
 
 
разошлась деточка. сиди с мамкой и соси сиську. на улицу таким - зась. больше тебя не читаю. с такими общаться западло.
 показати весь коментар
 
хуже путинососов только тупоголовые воровитые порохоботы
 показати весь коментар
 
о бригадир прискакал. на и тебе на рюмку стекломоя, убогий. 48-річний житель Бердичева помер від COVID-19, - Житомирська ОДА - Цензор.НЕТ 2586больше тебя не читаю. ибо западло.
 показати весь коментар
 
Добавьте экологию, постоянное сидение у компа, отсутствие физических нагрузок.
 показати весь коментар
 
.....Бухают, курят, плохо питаются.....

А в Европах думаете по другому? Да и работают люди тоже не малало.
Только не начинайте про европейскую медицину, когда прижмёт совсем, то помогут. А так будут слать от одного врача к другому. Пока не прижмёт.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Уявіть собі, що ЩОДНЯ ТІЛЬКИ ВІД РАКУ помирає в СОТНІ раз більше людей від корона вірусу. Подивіться статистику.
Але, тепер, цих рако-залежних буде помирати в ТИСЯЧІ разів більше, тому що ми "боремося" з корона-вірусом, і на рако-залежних ніхто не зважає.
Не забувайте, що існують туберкульозо-залежні, яких ще більше, ніж рако-залежних.
І так далі.
Комусь цікаво звільнити планету від хворих.
Кому?

І вік тут, дійсно, ні до чого.
 показати весь коментар
 
 
Рак не передається при контакті. Раком люди хворіють роками а той десятиліттями. А тут місяць і в Італії вже медецина на справляється. Схоже що в штатах також армогедець наступає, в Британії лікарям дозволили вже вибирати кого спасати поміж хворих. Так що, хоч від раку помирає більше, рак не такий страшний по наслідках, ніж ця зараза.
 показати весь коментар
 
 
В Італії медецина не справляється з хворими, кому за 70.
Тому така жахлива статистика.
Помирають ті, в кого за плечима вже стояла смерть.
А далі, підключилася пропаганда.
 показати весь коментар
 
Особисто Вам. Published 22 October 2018 Last updated 21 March 2020.. Ваші новини вже занадто застарі як для нинішньої ситуації. Коли ситуція змінюється з кожним днем, якщо не годинами.
 показати весь коментар
 
Alex_dos, оголосіть для нас останні новини, якщо ви в курсі подій.
 показати весь коментар
 
А в Харкові "лише один" випадок і то він поїхав до Києва (Скоробагач).

Як таке може бути 1,5 млн населення і ніхто не хворіє - невже імінітет від Кернеса перешов усім мешканцям. Думаю. що ні, скоро хтось скаже реальні цифри.
 показати весь коментар
 
 
не факт. Более правдоподобно - переносят без симптомов и не диагностируют.
 показати весь коментар
 
 
З симптомами, як і кожен рік, або через рік, коли спалахи інфекцій.
 показати весь коментар
 
В Харькове дофига народа болеет пневмониями ещё с января. Только тесты им никто не делал
 показати весь коментар
 
 
не каждая пневмония - коронавирус. Не каждый коронавирус - пневмония.
 показати весь коментар
 
 
это проблема отсутствия критического мышления. Некогда древние греки мечтали об Оракуле, которого можно спросить о чем угодно и получить ответ. В 2020 году мы имеем такого Оракула, имя ему - гугл. Достаточно набрать в поисковике нужный запрос и изучить тему. Но, нет. Это слишком сложно для людей. Тысячи выдумывают свои формулы смертности, летальности, придумывают теории заговоров, и т.д. и т.п. что угодно, лишь бы не изучить критически материал. Что угодно, лишь бы не заставить себя думать. Мы поверим в бога, чтобы не париться с устройством вселенной, мы поверим телевизору чтобы не париться с проблемой коронавируса, мы делегируем право подумать за нас другим, а пока пожуем травку.
 показати весь коментар
 
 
Ще плюс до того низька медична грамотність населення. Совок ще повністю не вивітрився.
 показати весь коментар
 
 
откуда такие данные , с Барабашова ??
 показати весь коментар
 
Скоробагач - вторая. Первый - мужчина лет 30-и. Скоробагач в статистике Киева.
 показати весь коментар
 
Ходили слухи, что второй - это сын Кернеса. Или друг сына Кернеса. Тайна, покрытая мраком, все, что связано с Кернесом))).
 показати весь коментар
 
а чем этот случай отличается от других подобных....?

умирают каждый день от короновируса...
Скоро будут умирать сотнями каждый день...
Цензор!, - в чем особенность..?
 показати весь коментар
 
 
да так, напряжение поддержать, мол смотрите, от болезни могут умереть.
 показати весь коментар
 
 
ну да...
типа не расслабляйтесь суки...
АТО было далеко от вас, пока вы в кабаках гуляли....., а сейчас у вас смерть может быть в каждом стакане с бациллой...
В этом что то есть .....
 показати весь коментар
 
 
журналистам нужно чем-то заполнять эфир) Так как с другими темами ввиду карантина туго, приходится заполнять таким, попутно поддерживая уровень паникерства у легковнушаемых людей на уровне.
 показати весь коментар
 
 
Поясни присутнім, що ти мав на увазі, коли писав "журналистам нужно чем-то заполнять эфир". Ти вважаєш, що ВСІ ЖУРНАЛІСТИ СВІТУ ЗМОВИЛИСЯ і вирішили тебе обдурити?
Чи не забагато на себе береш, как-цапо-мовний deaddreams, з песимістичним англомовним ніком ?
 показати весь коментар
 
человек умер на 13 день пребывания в больнице..... как его лечили?
 показати весь коментар
 
В вашем понимании любого человека можно вылечить?
 показати весь коментар
 
наша прекрасная власть дает взаимоисключающие команды. с одной стороны рекомендуют самоизолироваться и лечиться дома. но когда человек умирает врачи рассказывают что человек поздно обратился к врачам. а здесь случай уже третий. человек 2 недели пробыл в больнице. раньше о случаях смерти писали что в больнице максимум неделю то есть уже совсем тяжелый. а здесь так не скажешь.
 показати весь коментар
 
Это манипулирование ради блага. Напугать людей чтобы не были беспечными и придерживались карантина. А то некоторые путают страх с паникой, а другие решили что бессмертные.
 показати весь коментар
 
Бедная совесть Трампа, на ней уже 7000 трупов...
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Якщо Петро Порошенко зі своїми маленькими помічниками та Фондом робить продуктові набори й відсилає їх, щоб #ЗубожілийНарід.ТМ не виздох від голоду, раніше ніж від вірусу - то це є піар. Якщо він же жертвує мільйони на боротьбу з епідемією та закупає туйову хучу апаратів штучної вентиляції легенів, ціна котрих стартує від 300к - це популізм. Коли Уляна Супрун просить у міжнародних благодійників допомоги та підтримки для України - це є намагання повернутися до корита.

Коли Ослік Апокаліпсіса через своїх посіпак роздає у Лісічанську (Луганська область) одноразові копійчані маски по (!)ОДНІЙ штуці в руки - це «О, герой!», «Мессія!!!», «Атєц Нації!», «Спасітіль!», «Найвеличніший лідер **********!», «Думає про простий нарід!»

Головне не перепутай...ТЕ!

48-річний житель Бердичева помер від COVID-19, - Житомирська ОДА - Цензор.НЕТ 9836
 показати весь коментар
 
 
И так #Короновирус или #COVID19 что имеем на данный момент? Мир показал что в борьбе с пандемией особых успехов пока нет, увы.. Но, практически везде удалось загнать свой народ в стойла.. Бизнес мелкий и средний остаётся без особой поддержки государства и банкротится.. К чему это все приведёт догадываюсь только я ?! (с)
 показати весь коментар
 
 
Поїхав підвозити свого знайомого в Бориспіль і там підхопив корону... Останні досліди вчених показують, що цей вірус не тільки кашлем і чханням переноситься, а навіть просто диханням від зараженого...
 показати весь коментар
 
 
Zdes mozno zabolet ot celoveka u kotorogo net nekakix simptonov bolezni no on bolnoj.Takix mozet byt polovina oni tolko virus peredajiot drugim.Oni i sami ob etom neznajet
 показати весь коментар
 
Это естественно для респираторного заболевания.
 показати весь коментар
 
 
Уявіть собі, що ЩОДНЯ ТІЛЬКИ ВІД РАКУ помирає в СОТНІ раз більше людей від корона вірусу. Подивіться статистику.
Але, тепер, цих рако-залежних буде помирати в ТИСЯЧІ разів більше, тому що ми "боремося" з корона-вірусом, і на рако-залежних ніхто не зважає.
Не забувайте, що існують туберкульозо-залежні, яких ще більше, ніж рако-залежних.
І так далі.
Комусь цікаво звільнити планету від хворих.
Кому?
 показати весь коментар
 
 
да не кому, это делается несознательно, а по причине паники. Паника отрубает логическое мышление и включает инстинкты. В мире одномоментно исчезли все другие болезни и остался один коронавирус. 1.5 млн умирающих в год туберкулезников стали не интересны врачам и людям. Ну теперь их умрет не 1.5 а 2.0 млн в год, причем половина будет заражена еще и короной, и напишут что они умерли от короны)
 показати весь коментар
 
 
еще бы цензору давать статистику сколько людей помирает от гриппа и других болезней, но сейчас лишь в тренде COVID-19, можно даже вирус сделать популярным, как никак СМИ
 показати весь коментар
 
 
цікаво, як його лікували і чи лікували взагалі. потрапив 23-го, а підключили до вентиляції аж 2-го, очевидно, що в лікарні йому стало значно гірше, потрапив напевно в стані середньої важкості. і в інших провінційних містечках ситуація аналогічна. Лише у великих містах є шанс більш-менш.
 показати весь коментар
 
 
Ну,як л!кували-открили форточку,от тоб! !вентеляция легких.
 показати весь коментар
 
Коля, а тебе так в Саратові твоєму вилікували?
 показати весь коментар
 
 
этим студентом был Альберт Эйнштейн
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тобі посаду голови ОП ще не пропонували?
 показати весь коментар
 
 
Не сказали, только после некого Саши Паламарчука. Хз кто это, не слышал? Говорят распинается за порошенко в любой новости.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
та не підгорай ти так зєбільчику..... 48-річний житель Бердичева помер від COVID-19, - Житомирська ОДА - Цензор.НЕТ 753 далі буде
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
я бачу по твоїх коментах, ти такий же угорілий як і зє після того як угорить дорожку коксу. 48-річний житель Бердичева помер від COVID-19, - Житомирська ОДА - Цензор.НЕТ 6265
 показати весь коментар
 
 
Сейчас ты небось сидишь на стуле с поникшей головой, в кругу своих единомышленников и повторяешь фразу "Меня зовут Саша Паламарчук и я уже целых 10 минут не писал ничего про зебилов в каждой новости" ?
 показати весь коментар
 
Цікаво, чим зайняті твої мізки, как-цапо-мовний під анголомовним ніком deaddreams ?
Цікаво почути.
Здивуй читачів !
 показати весь коментар
 
Если умрёшь от Ковид-19 - о тебе напишут в газете. Если не от Ковид то не напишут
 показати весь коментар
 
Где-то услышал, что ковид19 заражает домашних животных тоже.
Коты не переносят ковид19, болеют и умирают.
У собак вроде хороший иммунитет.
Но надо проверить информацию.
 показати весь коментар
 
В феврале китайские власти запретили продажу и употребление в пищу диких животных , поскольку предполагается, что культура употребления их мяса в пищу создала условия для зарождения вируса, вызывающего Covid-19.
 показати весь коментар
 
Шэньчжэнь стал первым городом в Китае, где отныне запрещено продавать и употреблять в пищу мясо кошек и собак.
 показати весь коментар
 
 
Всего было 3 случая, один не подтвердился. Так что по факту вероятность околонулевая.
 показати весь коментар
 
 
Тому, що в тебе є кіт?
Мріяти корисно.
 показати весь коментар
 
Нужно проанализировать статистику.Если на 37 млн за две недели умерло 20-30 человек то такой карантин нужно сварачивать.У нас на дорогах в ДТП гибнет по 10-20;человек каждый день.Группа риска 70 + давно лежит на кладбище.Кто еще остался нужно просто изолировать.
 показати весь коментар
 
 
Тот, кто говорит, что это обычное ОРВ, вспомните, когда в Центральном парке Нью-Йорка растягивали военно-полевой госпиталь?
 показати весь коментар
 
 
Италия сегодня уже на 3-м месте, Испания впереди
 показати весь коментар
 
 
в Италии все слабые уже вымерли, теперь очередь Испании. Как бы это цинично не звучало, вирус работает как волк, (санитар леса) в толпе людей-зайцев. Слабых догоняет и съедает. Сильные удирают.
 показати весь коментар
 
А ти ким себе вважаєш?
Сильним зайцем?
Давненько я так не сміявся!
 показати весь коментар
 
 
Внимание, с "братской" Кацапии ботва разносит заразу в виде информации что коронавирус это миф. Украинцы будьте внимательны будьте разумнее (!)
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору