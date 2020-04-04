 48-річний житель Бердичева помер від COVID-19, - Житомирська ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.
Чоловіка, 1972 року народження, доставили в лікарню 23 березня. 2 квітня хворого ввели в стан медикаментозного сну, щоб покращити роботу легенів, які не справлялися з коронавірусом. Він перебував на штучній вентиляції легенів.
Станом на ранок 4 квітня в Житомирській області зареєстровано 9 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.
Та нічого подібного.
вы никогда не задумывались, что каждый раз выходя из дому вы рискуете погибнуть в ДТП. но ведь выходите в надежде, что пронесёт.
А в Европах думаете по другому? Да и работают люди тоже не малало.
Только не начинайте про европейскую медицину, когда прижмёт совсем, то помогут. А так будут слать от одного врача к другому. Пока не прижмёт.
Але, тепер, цих рако-залежних буде помирати в ТИСЯЧІ разів більше, тому що ми "боремося" з корона-вірусом, і на рако-залежних ніхто не зважає.
Не забувайте, що існують туберкульозо-залежні, яких ще більше, ніж рако-залежних.
І так далі.
Комусь цікаво звільнити планету від хворих.
Кому?
І вік тут, дійсно, ні до чого.
Тому така жахлива статистика.
Помирають ті, в кого за плечима вже стояла смерть.
А далі, підключилася пропаганда.
Як таке може бути 1,5 млн населення і ніхто не хворіє - невже імінітет від Кернеса перешов усім мешканцям. Думаю. що ні, скоро хтось скаже реальні цифри.
умирают каждый день от короновируса...
Скоро будут умирать сотнями каждый день...
Цензор!, - в чем особенность..?
типа не расслабляйтесь суки...
АТО было далеко от вас, пока вы в кабаках гуляли....., а сейчас у вас смерть может быть в каждом стакане с бациллой...
В этом что то есть .....
Чи не забагато на себе береш, как-цапо-мовний deaddreams, з песимістичним англомовним ніком ?
Коли Ослік Апокаліпсіса через своїх посіпак роздає у Лісічанську (Луганська область) одноразові копійчані маски по (!)ОДНІЙ штуці в руки - це «О, герой!», «Мессія!!!», «Атєц Нації!», «Спасітіль!», «Найвеличніший лідер **********!», «Думає про простий нарід!»
Головне не перепутай...ТЕ!
Але, тепер, цих рако-залежних буде помирати в ТИСЯЧІ разів більше, тому що ми "боремося" з корона-вірусом, і на рако-залежних ніхто не зважає.
Не забувайте, що існують туберкульозо-залежні, яких ще більше, ніж рако-залежних.
І так далі.
Комусь цікаво звільнити планету від хворих.
Кому?
Цікаво почути.
Здивуй читачів !
Коты не переносят ковид19, болеют и умирают.
У собак вроде хороший иммунитет.
Но надо проверить информацию.
Мріяти корисно.
Сильним зайцем?
Давненько я так не сміявся!