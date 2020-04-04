 48-річний житель Бердичева помер від COVID-19, - Житомирська ОДА

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Житомирської ОДА.

Чоловіка, 1972 року народження, доставили в лікарню 23 березня. 2 квітня хворого ввели в стан медикаментозного сну, щоб покращити роботу легенів, які не справлялися з коронавірусом. Він перебував на штучній вентиляції легенів.

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Станом на ранок 4 квітня в Житомирській області зареєстровано 9 лабораторно підтверджених випадків COVID-19.