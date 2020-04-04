 Від початку доби ворог 7 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції ОС біля Широкиного (зі станкових протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру), Славного і Водяного (з великокаліберних кулеметів).
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ тричі вдалися до мінометного обстрілу позицій Об'єднаних сил.
Поблизу Оріхового ворог у напрямку Золотого-5 випустив по наших опорних пунктах дев'ять мін 82-го калібру і сім пострілів із гранатометів різних систем.
Біля Новотошківського противник застосував міномети калібрів 120 мм і 82 мм із загальною витратою вісім мін.
Позиції Об'єднаних сил у районі Південного окупаційні війська обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Зазначається, що на дії російських найманців українські військовослужбовці відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника.
Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, 3 квітня найманці російсько-окупаційних військ на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню, постраждалих серед військовослужбовців Збройних сил України немає.
Вся посильная помощь родным, заключается в высказывание соболезнования.
Ти що, ліберал?
"С начала суток враг 7 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС"
НАСТАВ ЧАС СКАСОВУВАТИ САНКЦІЇ ПРОТИ ********** ?
https://twitter.com/funkermanjke/status/1246337522063544322