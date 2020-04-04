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 Суспільство
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 Від початку доби ворог 7 разів порушив режим припинення вогню на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Упродовж 4 квітня збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, з них тричі - з використанням забороненого Мінськими угодами озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник обстріляв позиції ОС біля Широкиного (зі станкових протитанкових гранатометів і кулеметів великого калібру), Славного і Водяного (з великокаліберних кулеметів).

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування РФ тричі вдалися до мінометного обстрілу позицій Об'єднаних сил.

Поблизу Оріхового ворог у напрямку Золотого-5 випустив по наших опорних пунктах дев'ять мін 82-го калібру і сім пострілів із гранатометів різних систем.
Біля Новотошківського противник застосував міномети калібрів 120 мм і 82 мм із загальною витратою вісім мін.

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Позиції Об'єднаних сил у районі Південного окупаційні війська обстріляли з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Зазначається, що на дії російських найманців українські військовослужбовці відповідали прицільним вогнем по опорних пунктах противника.

Унаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає, втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, 3 квітня найманці російсько-окупаційних військ на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню, постраждалих серед військовослужбовців Збройних сил України немає.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186803
 
 
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LIV LIV, дивний коментар. Щодня повідомляють про втрати.
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Всегда пишут про потери, только их уже никто не считает. Раз в месяц разведка пишет про потери противника, которые почему-то всегда в десять раз выше. Стрелять нельзя, видимо от цероза печени погибают.

Вся посильная помощь родным, заключается в высказывание соболезнования.
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кацарилі отримують люлєй по всіх фронтах.....

С начала суток враг 7 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 6007
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І оце все, чим саша паламарчук вирішив наказати ***** за всі його злодіяння?
Ти що, ліберал?
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НАРЕШТІ СТАЛОСЯ :
"С начала суток враг 7 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - пресс-центр ОС"
НАСТАВ ЧАС СКАСОВУВАТИ САНКЦІЇ ПРОТИ ********** ?
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