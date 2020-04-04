 Медики, які поїхали в Італію, вестимуть навчальні трансляції для колег в Україні, - заступник голови МВС Геращенко

Як повідомив у фейсбуці заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, за задумом глав МВС Арсена Авакова і МОЗ Максима Степанова, наші медики мають вивчити досвід боротьби з небезпечним коронавірусом, а також вести навчальні трансляції через Zoom для тисяч українських лікарів-інфекціоністів та епідеміологів, інформує Цензор .НЕТ.
"А потім, через два тижні, коли в Україні очікується пік епідемії, наші медики повернуться і використають отриманий в Італії досвід для порятунку життів українців.
На тлі того, що багато країн Європи відмовили Італії в допомозі в скрутну хвилину, рука допомоги, простягнута Україною, обов'язково повернеться до нас сторицею", - впевнений чиновник.
Нагадаємо, 3 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про те, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 і обміну досвідом.
4 квітня медики вилетіли до Італії. На місці їх зустрів міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.
За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, після повернення їх відправлять або на двотижневу обсервацію, або надавати допомогу хворим на коронавірус у лікарні.
Что делать если на вашей усадьбе в Италии нужно срочно постричь "лимоны"... На дворе пора весенне-полевых работ, а въезд в Италию напрочь закрыт для ВСЕХ не итальянцев?
Правильно! Тарь самолет дефицитных дезсредств, бери под предлогом обмена опытом пару врачей, а остальных - от МВД!!!!! Бо очень нужно на усадьбу! Правда, Зеленский?!
Апрель 4, 2020Без рубрикиКомментарии
Человечество сегодня столкнулось с такой страшной угрозой, какой,
возможно, не было никогда ещё в истории. И реакция на смертельную
опасность должна быть соответствующей - иначе беспощадная эволюция
покончит с нами так же, как с динозаврами.
Пик заболеваемости в Украине будет не 15-го, не 20-го, и не 25-го апреля. До пика ещё далеко. Мы только в начале.
Такое мнение высказал полчаса назад в Фейсбуке известный общественный активист и волонтер Юрий Касьянов.
Для такого вывода не надо быть провидцем - достаточно просто
посмотреть на ситуацию и Европе и Соединённых Штатах, которые тоже в
начале трагического пути, но уже зашли куда дальше, чем мы.
А если учесть ещё и новые научные данные о распространении вируса
не только воздушно-капельным путём, но и аэрозольным - через дыхание
человека, то враг оказывается на поверку куда серьёзнее, чем мы думали.
По самым скромным оценкам, коронавирус подхватят 20 миллионов
человек. Если вакцина не появится до конца года, тогда и 100 и 500
миллионов, а может и больше.
Самое время писать сценарий для голливудского фильма-катастрофы.
Сценарий, идея которого не могла прийти в голову в самом страшном сне.
И вот уже мировые элиты начинают потихоньку «раздупляться»… Время реакции ужасает, но ускорение заметно.
Уже начинается какая-никакая координация, уже страны НАТО
начинают готовиться к реализации худшего сценария с использованием
вооружённых сил, уже приходит понемногу понимание, что катастрофа
надолго, и надо учиться жить в новых условиях.
Нам надо на время забыть о войне на востоке - России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) будет
не до нас. Нам надо мобилизовать все ресурсы и возможности для
замедления скорости распространения вируса - немедленно, потому что
завтра наша медицина просто умрёт, а вместе с ней и десятки тысяч
больных людей, которых можно было бы спасти.
Нам надо думать, в первую очередь, как прокормить миллионы людей,
как сохранить минимальный уровень медицинского обслуживания,
образования, обеспечения населения топливом, электроэнергией, одеждой.
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В новых условиях возрастёт роль государства, механизмов плановой
экономики и - даже! - методов пресловутого «военного коммунизма».
Богатым придётся поделиться с бедными, потому что гибель бедных будет означать неизбежную смерть для богатых.
Человечество сегодня столкнулось с такой страшной угрозой, какой,
возможно, не было никогда ещё в истории. И реакция на смертельную
опасность должна быть соответствующей - иначе беспощадная эволюция
покончит с нами так же, как с динозаврами.
Співзасновник стартапу Felix Роберт Макбрайд пояснив, що ця технологія дозволяє націлити віруси на конкретні ділянки бактерій. Це не тільки вбиває їх, але і може зупинити їх розвиток. Ідея використовувати вірус для знищення бактерій не нова. Бактеріофаги, або віруси, які можуть «заразити» бактерії, були вперше виявлені в 1915 році, а комерціалізована фаготерапія почалася в США в 1940-х роках за допомогою компанії Eli Lilly and Company. Однак західні вчені ніколи не намагалися розвинути терапію далі.