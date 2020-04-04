 "Адепти дефолту підуть на злочин, щоб повернути "Приват" своєму господареві", - "слуга народу" Чернєв

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив народний депутат із фракції партії "Слуга народу" Єгор Чернєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Схоже, що справжня битва за країну тільки починається. Адепти дефлоту підуть на будь-який злочин проти українського народу, тільки щоб повернути банк своєму господарю. Навіть за рахунок повного банкрутства держави та занурення її у хаос. Навіть за рахунок блокування роботи парламенту в умовах епідемії та необхідності ухвалення швидких рішень.
Громадяни країни "Приват" пішли раніше второваним шляхом ОПЗЖ - вони вирішили затягнути розгляд законопроєкту про банки, подавши 5 000 правок. У них є ще час для подачі додаткових правок, і, не відкидаю, їхня кількість може зрости до 10 000", - написав Чернєв.
Нардеп зазначив, що розглядати "творчість" колег доведеться довго. "За цей час вони, мабуть, розраховують залякати або купити частину депутатів для того, щоб провалити голосування за банківський закон у другому читанні", - вважає Чернєв.
"Але і ми не маємо наміру здаватися. Будемо розглядати поправки, скільки знадобиться", - запевнив він.
Дефолт и в лучшее время уничтожил бы Украину, а уж во время такого кризиса...
Жаль, что некоторые бабы Юли, шавки Коломойского и прочие откровенные враги Украины, типа Медведчиука и иже с ним продолжают втирать слабым умам, что дефолт полезен.
Полезен, примерно так, как подойти к краю крыши на 24-м этаже и прыгнуть вниз. Можете попробовать.
В общем, премию Дарвина тем украинцам, кому заморочили мозги так, что они согласны на дефолт.
Закон этот не антиколомойский, а антигосударственный. В нем нет ни слова про ПриватБанк или Коломойского, зато полностью упраздняется украинская юрисдикция над Нацбанком. Теперь Нацбанк будет адептом международных инвесторов. Премию Дарвина себе подари.