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 Політика України, Економіка
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Все про:дефолт (48) Приватбанк (408) Слуга народу (777) Чернєв (22)

 "Адепти дефолту підуть на злочин, щоб повернути "Приват" своєму господареві", - "слуга народу" Чернєв

До законопроєкту про банки подано понад 5 тис. поправок із метою заблокувати його розгляд.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив народний депутат із фракції партії "Слуга народу" Єгор Чернєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Схоже, що справжня битва за країну тільки починається. Адепти дефлоту підуть на будь-який злочин проти українського народу, тільки щоб повернути банк своєму господарю. Навіть за рахунок повного банкрутства держави та занурення її у хаос. Навіть за рахунок блокування роботи парламенту в умовах епідемії та необхідності ухвалення швидких рішень.

Громадяни країни "Приват" пішли раніше второваним шляхом ОПЗЖ - вони вирішили затягнути розгляд законопроєкту про банки, подавши 5 000 правок. У них є ще час для подачі додаткових правок, і, не відкидаю, їхня кількість може зрости до 10 000", - написав Чернєв.

Читайте також: "Слуга народу" Чернєв виступив проти Коломойського: "Частина депутатів живе не в Україні, а в "Приваті". Іуди продають країну за 30 срібняків"

Нардеп зазначив, що розглядати "творчість" колег доведеться довго. "За цей час вони, мабуть, розраховують залякати або купити частину депутатів для того, щоб провалити голосування за банківський закон у другому читанні", - вважає Чернєв.

"Але і ми не маємо наміру здаватися. Будемо розглядати поправки, скільки знадобиться", - запевнив він.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186800
 
   
 Топ коментарі
 
ты реально думаешь что против было бы 30 млн из которых идейных максимум шестая часть а остальные - тупое быдло которое верит телевизору? я тебя могу разочаровать. кстати - именно это тупое быдло и порвет вазелина на тряпки когда пойме что его поимели. когда землю жрать с голода будет. потому что вечно нищее и завидуующее всем кто успешнее.
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у пороха и порохоботов болит за Украину
но вам дегенератам это не помещается в голову. вы тупые.
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А тем временем Пуйло опять опозорилось на весь мир. Британская пресса пишет что "помощь РФ Италии в борьбе с коронавирусом" оказалась бесполезной. Вместо эпидемиологов кремль прислал разведчиков ГРУ
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Этот закон - хорошая лакмусовая бумажка, определяющая, кто за Украину, а кто против.
Дефолт и в лучшее время уничтожил бы Украину, а уж во время такого кризиса...
Жаль, что некоторые бабы Юли, шавки Коломойского и прочие откровенные враги Украины, типа Медведчиука и иже с ним продолжают втирать слабым умам, что дефолт полезен.
Полезен, примерно так, как подойти к краю крыши на 24-м этаже и прыгнуть вниз. Можете попробовать.
В общем, премию Дарвина тем украинцам, кому заморочили мозги так, что они согласны на дефолт.
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Никто про дефолт и не говорил. Это придумали адепты МВФ и Сороса. Противники этого говнозакона говорили о реструктуризации.
Закон этот не антиколомойский, а антигосударственный. В нем нет ни слова про ПриватБанк или Коломойского, зато полностью упраздняется украинская юрисдикция над Нацбанком. Теперь Нацбанк будет адептом международных инвесторов. Премию Дарвина себе подари.
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Как только слышу о Соросе и плохом МВФ, так сразу вижу, как на голове у говорящего вырастают рога в форме кремлёвских башен.
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Адепты дефолта пойдут на столбы не не то что Вы подумали их будут насаживать на эти столбы медленно но уверенно "Адепти дефолту підуть на злочин, щоб повернути "Приват" своєму господареві", - "слуга народу" Чернєв - Цензор.НЕТ 7656
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Сразу после карантина будем гнать эту зеленую нечисть дубинского/бужанского и прочих чмырей
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Админ, *****. Перестань удалять мои комментарии. ****, будт проклят!
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