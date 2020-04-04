 "Адепти дефолту підуть на злочин, щоб повернути "Приват" своєму господареві", - "слуга народу" Чернєв

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив народний депутат із фракції партії "Слуга народу" Єгор Чернєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Схоже, що справжня битва за країну тільки починається. Адепти дефлоту підуть на будь-який злочин проти українського народу, тільки щоб повернути банк своєму господарю. Навіть за рахунок повного банкрутства держави та занурення її у хаос. Навіть за рахунок блокування роботи парламенту в умовах епідемії та необхідності ухвалення швидких рішень.

Громадяни країни "Приват" пішли раніше второваним шляхом ОПЗЖ - вони вирішили затягнути розгляд законопроєкту про банки, подавши 5 000 правок. У них є ще час для подачі додаткових правок, і, не відкидаю, їхня кількість може зрости до 10 000", - написав Чернєв.

Читайте також: "Слуга народу" Чернєв виступив проти Коломойського: "Частина депутатів живе не в Україні, а в "Приваті". Іуди продають країну за 30 срібняків"

Нардеп зазначив, що розглядати "творчість" колег доведеться довго. "За цей час вони, мабуть, розраховують залякати або купити частину депутатів для того, щоб провалити голосування за банківський закон у другому читанні", - вважає Чернєв.

"Але і ми не маємо наміру здаватися. Будемо розглядати поправки, скільки знадобиться", - запевнив він.

Дивіться також: Коли вирішувалася доля "антиколомойського" закону, бізнес-партнер Коломойського Міндич тричі таємно приїжджав в ОП до Зеленського, - "Схеми". ВIДЕО