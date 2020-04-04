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Все про:пожежа (2058) Чорнобиль (125) зона відчуження (93) ДСНС (2351)

 У Чорнобильській зоні горить 20 га лісу, до гасіння залучено авіацію, - ДСНС. ФОТО

Підрозділи ДСНС проводять гасіння лісової пожежі в Чорнобильській зоні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

У Чорнобильській зоні горить 20 га лісу, до гасіння залучено авіацію, - ДСНС 01

"4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

О 14:30 та о 14:53 два літаки АН-32П ДСНС вилетіли з міста Ніжин для гасіння пожежі в зоні відчуження. О 15:33 до місця пожежі вилетів вертоліт ДСНС МІ-8", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що певні труднощі з гасінням пожежі пов'язані з підвищеним радіаційним фоном на окремих ділянках.

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Загалом до гасіння пожежі залучено 91 рятувальника та 18 одиниць техніки, з них від ДСНС 37 людей особового складу та 8 одиниць техніки. Працює авіація.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186798
 
 
 Топ коментарі
 
А тем временем, еще одни дураки жгут леса, и сжигают море разной живности не в чем не виноватой. Кругом одни дауны какие то.
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95 квартал тушит лес членами по клавишам рояля.
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А тем временем, еще одни дураки жгут леса, и сжигают море разной живности не в чем не виноватой. Кругом одни дауны какие то.
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поєтому вирус пришел. уменьшить количество двуногих уродов.
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Будьте обережними. Кількість українців обмежена
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95 квартал тушит лес членами по клавишам рояля.
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Судя по выгоревшему участку рядом, там кто-то поджигает лес.
Или там торфяники.
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а нехай само гаснет, вмешиваться не надо, зорян со шкиряком разберуца
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А що таке, шукаєш приводу порадіти? Невесело тобі з обсерації зеленої влади?
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Меня, в отличии от тебя, такие новости не радуют.
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Фон там ниже, чем в промышленных городах
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Ти ж лікар. Може помниш що вчив. Може радіаційний фон впливати на вірус?
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Ні. Летальна доза для вірусів потрібна найбільша з усіх організмів. Найменша ж нам- ссавцям.
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Некомпетентність, непрофесійність, безчесність, дилетантство влади це суцільні катастрофи в суспільстві. Перед Україною дуже важкий іспит - пандемія. В таких умовах керувати країною мають професіонали з великої літери, люди які здатні передбачати і моделювати ситуацію на багато кроків вперед, приймати єдино вірні, найкращі рішення, мати державне і наукове мислення. Люди, для яких люди і держава Україна понад усе. А що ми маємо?
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Особенно, когда во время войны бомбосклады взрываются.
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Вокруг Киева несколько очагов возгорания.
Одна бабуля подожгла сухостой, чтобы выгнать лисиц, которые воровали у нее кур.
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А лисички взяли спички, и к ЧАЭС они пошли - аномалию зажгли...
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