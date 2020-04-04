 У Чорнобильській зоні горить 20 га лісу, до гасіння залучено авіацію, - ДСНС. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"4 квітня о 13:22 до ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення поблизу с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

О 14:30 та о 14:53 два літаки АН-32П ДСНС вилетіли з міста Ніжин для гасіння пожежі в зоні відчуження. О 15:33 до місця пожежі вилетів вертоліт ДСНС МІ-8", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС зазначили, що певні труднощі з гасінням пожежі пов'язані з підвищеним радіаційним фоном на окремих ділянках.

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Загалом до гасіння пожежі залучено 91 рятувальника та 18 одиниць техніки, з них від ДСНС 37 людей особового складу та 8 одиниць техніки. Працює авіація.