 Нестачі продуктів харчування не буде, найближчими днями будуть знижуватися ціни на АЗС, - Зеленський

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Українці забезпечені харчами й жодної нестачі не буде, і поки потреби в додаткових обмеженнях експорту немає", - зазначив Зеленський на традиційній селекторній нараді з участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.
На прохання президента уряд також провів переговори з власниками та керівниками заправних станцій щодо необґрунтованого підвищення цін на пальне, й уже найближчими днями ціни знижуватимуться. Також було перевірено підвищення цін на деякі продовольчі товари.
https://petition.president.gov.ua/petition/90684
домойв дыныру вернулся!
...чытай ТУТ....
опять в будущем, задрали ужеИсточник: https://c
Цены на крупы, овощи и цитрусовые в супермаркетах значительно выросли, топливо продолжает дешеветь, - обзор Нацбанка. ИНФОГРАФИКА
https://www.youtube.com/watch?v=ycRTlH5o4_8
Сказал, сделаем как с масками: сначала всё вывезем, а когда ничего не останется, потом запретим. Ничему дурака жизнь не учит.
Всім вистачить. Але не у всіх вистачить грошей.
Я сегодня в маркетопте проверю результаты этой " проверки "
Так что, парахаботики, узбагойтес!
" Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
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- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... пискнуло население и начало копать землянки.
Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…"
Цена на нефть обвалилась после скачка на $10
03.04.2020, 08:40
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Вчера цена на нефть выросла на $10, а сегодня на открытии торгов снова обвалилась
Нефтяные цены на открытии торгов перешли к снижению после резкого роста накануне на фоне сигналов, что РФ и Саудовская Аравия сядут за стол переговоров и "ценовая война" между ними может закончиться.
На 8:30 по Киеву стоимость барреля Brent составила $28,5 (-4,7%). Баррель WTI торговался по $23,8(-5,8%). Накануне цена на "черное золото" резко подскочила - Brent с $26 до $36 за баррель, WTI - с $20 до $27.
Цены выросли на заявлении президента США Дональда Трампа о переговорах с саудовским наследным принцем о сокращении нефтедобычи, а также ожидания окончания "нефтяной войны" между Россией и Саудовской Аравией.
Комментарии, поступившие из Кремля и Белого дома, были достаточно конструктивными, однако поставки сырой нефти из Саудовской Аравии выросли накануне до рекордных 12 млн баррелей.
"Это признак того, что саудиты не готовы отступить в ценовой войне, несмотря на то, что россияне теперь говорят о том, что не будут увеличивать объемы производства, поскольку рынок сейчас переполнен", - цитирует Reuters аналитиков ING.2 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия в течение нескольких дней заключат сделку для прекращения "ценовой войны" на нефтяном рынке, что приведет к снижению добычи и восстановлению цен.Российская нефть Urals с поставкой в Северо-Западную Европу (СЗЕ) 2 апреля подешевела еще $2,25 до $10,54 за баррель. При этом расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи Urals в портах Европы.Саудовская Аравия в среду увеличила предложение нефти до более чем 12 млн баррелей в сутки. Во вторник истек срок действия глобального пакта о сокращении добычи, что привело к снятию ограничений на добычу ОПЕК, России и других производителей.
ВТОРАЯ СЕРИЯ:
А то судя по вашим комментам, Зе' у вас всю еду забрал
Будет нехватка денег,чтоб его купить
Но я не вожу машину и не питаюсь топливом.