EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  3185  98
Все про:АЗС (227) Зеленський (4996) продукти (212) Денис Шмигаль (196)

 Нестачі продуктів харчування не буде, найближчими днями будуть знижуватися ціни на АЗС, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський зазначає, що держава контролює ситуацію з цінами на продовольчі товари, та прогнозує зниження цін на пальне на АЗС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Українці забезпечені харчами й жодної нестачі не буде, і поки потреби в додаткових обмеженнях експорту немає", - зазначив Зеленський на традиційній селекторній нараді з участю прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

На прохання президента уряд також провів переговори з власниками та керівниками заправних станцій щодо необґрунтованого підвищення цін на пальне, й уже найближчими днями ціни знижуватимуться. Також було перевірено підвищення цін на деякі продовольчі товари.

Читайте також: Зростання цін на соціально значущі товари зупинено: деякі продукти навіть подешевшали, - Шмигаль

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186797
 
   
 Топ коментарі
 
Твои мантры уже даже на ЗЕбилов не очень действуют, нужно применять тяжолую артилерию - снимать новую серию Голоумки, иначе ЗЕбилы могут выйти с под контроля..
 показати весь коментар
 
Если Юзик будет контролировать, то нехватка будет
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
государство контролирует, а они повышаются - значит грабят нас
 показати весь коментар
 
 
Если Юзик будет контролировать, то нехватка будет
 показати весь коментар
 
 
юзика они сдадут раше в аренду. санкционку уничтожать.
 показати весь коментар
 
 
Пролетает Юзик. московиты санкционку уже не уничтожают - жрать хочут.
 показати весь коментар
 
 
мариуполь это не реально по любому. одесса -да!
 показати весь коментар
 
Заправки сегодня зарабатывают 100!!!!!!% на бензине, а нас только обещаниями кормят!
 показати весь коментар
 
.......а у нас гораздо хуже......неадекват..... лечим коронавирус катаясь по полю на тракторе напившись водки после бани.....
 показати весь коментар
 
 
А шо у вас вообще с обстановкой? Хоть какие-то данные есть по заболевшим? Имеется в виду не то, шо ваша официальная пропаганда говорит, разумеется...
 показати весь коментар
 
.......як і ўсюды......людзі хварэюць і мруць....і ўладе на ўсё гэта пляваць....яшчэ і здекваюцца....
...чытай ТУТ....
 показати весь коментар
 
Твои мантры уже даже на ЗЕбилов не очень действуют, нужно применять тяжолую артилерию - снимать новую серию Голоумки, иначе ЗЕбилы могут выйти с под контроля..
 показати весь коментар
 
 
в магазині харчі є, та у людей грошей нема шоп їх купити. Основні продукти - овочі, крупи - подорожчали вдвічі і більше. Хліб ціною до 20 грн. перетворився в шось неїстивне
 показати весь коментар
 
 
>и уже в ближайшие дни цены будут снижаться

опять в будущем, задрали ужеИсточник: https://c
 показати весь коментар
 
 
дмитрик, ти шо? Порохоботський twitter читаєш... як так можна?
 показати весь коментар
 
 
"Нехватки продуктов питания не будет, в ближайшие дни цены будут снижаться цены на АЗС" я не понял, зельц подал в Раду прошение об отставке, или просто брешет, как обычно?
 показати весь коментар
 
о! азс подешевеют. кто-то точно прикупит себе ещё парочку.
 показати весь коментар
 
Даже интересно, если нефть бесплатно будет, у нас хоть понизятся цены на АЗС
 показати весь коментар
 
 
нет. у вас бeнзин не той марки и кто то должен компенсировать убытки
 показати весь коментар
 
 
Это несвязанные вещи. Большинство идиотов с правом голоса на выборах даже не знают фамилию своего депутата, который когда-то ранее нажал кнопку "за" во время голосования закона по повышению акцизных сборов при производстве бензинов.
 показати весь коментар
 
 
акцизы могут составлять определенный процент, но как-то же цена на сырье должна быть связанна с ценой на продукцию
 показати весь коментар
 
Нехватки макаронов на ушах зебилов не будет!!! Макароны будут только удлиняться
 показати весь коментар
 
 
это значит?! правильно, надо затовариться.
 показати весь коментар
 
 
он делает вид, что руководит - как в сценарии. но крокодилы, бегемоты, обезьяны и кашалоты не слушают зеленого попугая.
 показати весь коментар
 
 
"Украинцы обеспечены продовольствием и никакой нехватки не будет, и пока необходимости в дополнительных ограничениях экспорта нет"

Сказал, сделаем как с масками: сначала всё вывезем, а когда ничего не останется, потом запретим. Ничему дурака жизнь не учит.
 показати весь коментар
 
 
скоро ваще наступит эра всеобщего благоденствия, и все благодаря неутомимому зеленому шершню
 показати весь коментар
 
 
Только вот тупое вранье в том, что Гладковский оказался перед законом чист. А 73% совков тупо развесили уши и заменили свои мозги на зомбоящик.
 показати весь коментар
 
 
А судді хто? А прокурори хто? А слідчі хто? Невже ті. кого сам Потрох призначав? А, ну тоді чист...))))
 показати весь коментар
 
 
Портнов и его шобла вам в помощь Только микроскоп возьмите, без него не найти. А обвинителями и искателями были и Труба, и Портнов, и Венедиктова, и Рябошапка, и Абромавичус. Рыли всё копали, да так ничего и не накопали. Только захекались от переусердия.
 показати весь коментар
 
Слава Свынарчукам , Слава Ермакам , Слава Радуцким ! И всяким Зеленским , Юльчикам и Порошенкам також тричi Слава Слава Слава Нестачі продуктів харчування не буде, найближчими днями будуть знижуватися ціни на АЗС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7671
 показати весь коментар
 
 
А также 73% тупых совков вечная слава, а скоро будет и вечная память. Память безвременно помершим с голодухи.
 показати весь коментар
 
мы что в Африке живём? ещё скажи что проблем с водой не будет и кислород тоже - пока бесплатный ...какая нехватка ? о чём вы пан П
 показати весь коментар
 
 
Президент снижает цены на АЗС? Акуеть...это что, его парафия?
 показати весь коментар
 
 
Щоб Зєля не сказав, стається навпаки. Краще б мовчав
 показати весь коментар
 
 
Цены на крупы, овощи и цитрусовые в супермаркетах значительно выросли, топливо продолжает дешеветь, - обзор Нацбанка.

Всім вистачить. Але не у всіх вистачить грошей.
Нестачі продуктів харчування не буде, найближчими днями будуть знижуватися ціни на АЗС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 7809
 показати весь коментар
 
 
Это Ж. Если клоун и его шобла лезет в продовольствие,значит будет как с масками!
 показати весь коментар
 
 
Также было проверено повышение цен на некоторые продовольственные товары.


Я сегодня в маркетопте проверю результаты этой " проверки "
 показати весь коментар
 
 
Все понятно. Ждем очередей на заправках. Клоун мля
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Чтобы быть президентом, большого ума не надо!
Так что, парахаботики, узбагойтес!
 показати весь коментар
 
Нехватки продуктов питания не будет и будут цены ниже плинтуса..
 показати весь коментар
 
 
Во тормоз если предложат за товар в два раза дороже та самая Италия .так все на экспорт будут и вывозить соответственно и у нас цены поднимутся
 показати весь коментар
 
 
Если не на что будет купить продукты-будем пить дешевый бензин
 показати весь коментар
 
 
будет нехватка денег из за роста цен
 показати весь коментар
 
 
Нестачі продуктів харчування не буде, найближчими днями будуть знижуватися ціни на АЗС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5783Ну це вже точно за Жванецьким...

" Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль, спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
=
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!... пискнуло население и начало копать землянки.

Все о-фи-ген-но! Вы понимаете? ! О-ФИ-ГЕН-НО!! ! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери? ! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое…"
 показати весь коментар
 
 
расскажите тому паяцу рояльному по какой ПРИЧИНЕ "дешевеет" топливо - ато этот идиот своей заслугой это припишет... - хотя зЭбыли схавают... Нестачі продуктів харчування не буде, найближчими днями будуть знижуватися ціни на АЗС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 2429

Цена на нефть обвалилась после скачка на $10

Нестачі продуктів харчування не буде, найближчими днями будуть знижуватися ціни на АЗС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 5766

03.04.2020, 08:40


162

5

Вчера цена на нефть выросла на $10, а сегодня на открытии торгов снова обвалилась

Нефтяные цены на открытии торгов перешли к снижению после резкого роста накануне на фоне сигналов, что РФ и Саудовская Аравия сядут за стол переговоров и "ценовая война" между ними может закончиться.

На 8:30 по Киеву стоимость барреля Brent составила $28,5 (-4,7%). Баррель WTI торговался по $23,8(-5,8%). Накануне цена на "черное золото" резко подскочила - Brent с $26 до $36 за баррель, WTI - с $20 до $27.
Цены выросли на заявлении президента США Дональда Трампа о переговорах с саудовским наследным принцем о сокращении нефтедобычи, а также ожидания окончания "нефтяной войны" между Россией и Саудовской Аравией.
Комментарии, поступившие из Кремля и Белого дома, были достаточно конструктивными, однако поставки сырой нефти из Саудовской Аравии выросли накануне до рекордных 12 млн баррелей.
"Это признак того, что саудиты не готовы отступить в ценовой войне, несмотря на то, что россияне теперь говорят о том, что не будут увеличивать объемы производства, поскольку рынок сейчас переполнен", - цитирует Reuters аналитиков ING.2 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия в течение нескольких дней заключат сделку для прекращения "ценовой войны" на нефтяном рынке, что приведет к снижению добычи и восстановлению цен.Российская нефть Urals с поставкой в Северо-Западную Европу (СЗЕ) 2 апреля подешевела еще $2,25 до $10,54 за баррель. При этом расходы на доставку до портов, налоги и другие затраты превысили стоимость продажи Urals в портах Европы.Саудовская Аравия в среду увеличила предложение нефти до более чем 12 млн баррелей в сутки. Во вторник истек срок действия глобального пакта о сокращении добычи, что привело к снятию ограничений на добычу ОПЕК, России и других производителей.
 показати весь коментар
 
ты лучше думай за что эти продукты люди покупать будут ...доедят последнее , и выйдут тупо выносить магазины , грабить
 показати весь коментар
 
 
При этом оденут маски с прорезями на глазах.
 показати весь коментар
 
 
"Нехватки продуктов питания не будет, в ближайшие дни будут снижаться цены на АЗС, - Зеленский"---В СЛУЧАЕ ЧЕГО---БУДЕМ ЖРАТЬ БЕНЗИН.

ВТОРАЯ СЕРИЯ:
Нестачі продуктів харчування не буде, найближчими днями будуть знижуватися ціни на АЗС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1748

 показати весь коментар
 
 
После таких заявлений - самое время прикупить продуктов и бензина...
 показати весь коментар
 
 
Екатерина Дорожко, жена бразильского нападающего «Палмейраса» Луиса Адриано, рассказала, чем для людей может завершиться пребывание на карантине в связи с пандемией коронавирусной инфекции. «Ваш карантин закончится: 1. Вы наберёте 10 килограмм. 2. Вы забеременеете. 3. Вы станете алкоголиком. 4. Вы разведётесь»

Нестачі продуктів харчування не буде, найближчими днями будуть знижуватися ціни на АЗС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1307
 показати весь коментар
 
Вышеотписавшимся, а кто конкретно с вас голодает?
А то судя по вашим комментам, Зе' у вас всю еду забрал
 показати весь коментар
 
 
Пан Зеленский красиво балаболит, только забыл сказать ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЕГ на эти самые продукты? У него и его клоунской команды все в шоколаде (предыдущий презик поделится), а вот где простым людям взять средства на даже подешевевшие продукты или топливо? А не пора ли раскулачить Коболева, Ахметова и таких как они, которые, загнав людей в дома, творят за спиной народа что хотят.
 показати весь коментар
 
 
Нехватки продовольствия не будет.
Будет нехватка денег,чтоб его купить
 показати весь коментар
 
 
Власть стала как кукушка в часах - прокуковала и за дверку нырк.
 показати весь коментар
 
Я, конечно, понял всё неправильно. Мне показалось, что повышение цен на некоторые продовольственные товары будет компенсировано снижением цен на топливо.
Но я не вожу машину и не питаюсь топливом.
 показати весь коментар
 
 
Дивлячись на його діяльність,все що він каже,приймайте навпаки.
 показати весь коментар
 
Це бубочка ціну на нафту обвалив я сам бачив
 показати весь коментар
 
Орки стреляют по небу из под Донецка из тяжелых орудий, видимо разгоняют вирус. А тем временем заложники ордлы начинают умирать от голода.
 показати весь коментар
 
Ключевое слово во всех этих высеров - "БУДУТ". Маски будут, ивл - будут, з/п медикам в 300% будут... Будут, но не есть
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору