 "Ситуацію в медицині треба терміново налагоджувати", - Зеленський провів нараду щодо боротьби з поширенням коронавірусу

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко поінформував про ситуацію на Тернопільщині. Там виникли проблеми з найбільшою кількістю інфікованих лікарів та невиплатою зарплат. Гроші на виплати було знайдено, і вже скоро їх почнуть виплачувати. Ляшко також спростував фейки щодо зменшення видатків на місцевий медзаклад через зміну фінансування. Головний санітарний лікар повідомив медикам, що відтепер їхній бюджет збільшився на 400 мільйонів гривень.

"Але це лише одна ситуація. Ми отримали неймовірно багато звернень за останні декілька днів. Ми знали, що українська медична система не повністю готова до таких викликів, як епідемія. Адже упродовж усіх років незалежності її просто знищували. Ми не зробимо її ідеальною за місяць чи пів року. Але я наполягаю на тому, щоб лікарям і медичним закладам було приділено особливу увагу. Звернення мають перевірятися, на них потрібно реагувати. Ситуацію в медицині треба терміново налагоджувати. Крок за кроком", - сказав Зеленський.

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Додатково обговорили стан місць для обсервації тих, хто в’їжджає в Україну. Наразі правоохоронці, Міністерство охорони здоров’я та місцева влада перевіряють приміщення за новою інструкцією МОЗ. Кількість місць для обсервації за новими вимогами буде визначена наступного тижня.

"Як ми хочемо, щоб люди проводили два тижні в умовах, коли немає не те що нормального ремонту, а елементарного - води чи світла? Ви ж розумієте, що ми маємо забезпечити комфортні умови обсервації", - наголосив президент.

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