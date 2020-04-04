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 Політика України
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 "Ситуацію в медицині треба терміново налагоджувати", - Зеленський провів нараду щодо боротьби з поширенням коронавірусу

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду щодо боротьби з поширенням коронавірусу, під час якої заслухав результати перевірки лікарень щодо їхнього стану, забезпечення фінансуванням, спецзасобами захисту, а також щодо наявності медичних працівників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко поінформував про ситуацію на Тернопільщині. Там виникли проблеми з найбільшою кількістю інфікованих лікарів та невиплатою зарплат. Гроші на виплати було знайдено, і вже скоро їх почнуть виплачувати. Ляшко також спростував фейки щодо зменшення видатків на місцевий медзаклад через зміну фінансування. Головний санітарний лікар повідомив медикам, що відтепер їхній бюджет збільшився на 400 мільйонів гривень.

"Але це лише одна ситуація. Ми отримали неймовірно багато звернень за останні декілька днів. Ми знали, що українська медична система не повністю готова до таких викликів, як епідемія. Адже упродовж усіх років незалежності її просто знищували. Ми не зробимо її ідеальною за місяць чи пів року. Але я наполягаю на тому, щоб лікарям і медичним закладам було приділено особливу увагу. Звернення мають перевірятися, на них потрібно реагувати. Ситуацію в медицині треба терміново налагоджувати. Крок за кроком", - сказав Зеленський.

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Додатково обговорили стан місць для обсервації тих, хто в’їжджає в Україну. Наразі правоохоронці, Міністерство охорони здоров’я та місцева влада перевіряють приміщення за новою інструкцією МОЗ. Кількість місць для обсервації за новими вимогами буде визначена наступного тижня.

"Як ми хочемо, щоб люди проводили два тижні в умовах, коли немає не те що нормального ремонту, а елементарного - води чи світла? Ви ж розумієте, що ми маємо забезпечити комфортні умови обсервації", - наголосив президент.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186796
 
 
 Топ коментарі
 
Ситуацию в медицине надо срочно налаживать)))

Дык вы ж уже НАЛАЖАЛИ "Ситуацию в медицине надо срочно налаживать", - Зеленский провел совещании по борьбе с распространением коронавируса - Цензор.НЕТ 8611
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Ну так наложи... рассмеши народ, комик...
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ДебилЮморина 95 квартала в самом разгаре !!!...скоро финал...
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"Ситуацію в медицині треба терміново налагоджувати", - Зеленський провів нараду щодо боротьби з поширенням коронавірусу - Цензор.НЕТ 3276з понеділка чемним псам дозволено вигулювати своїх хазяїв не більше як по двоє і тільки в намордниках та з паспортами!
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"Ситуацію в медицині треба терміново налагоджувати", - Зеленський провів нараду щодо боротьби з поширенням коронавірусу - Цензор.НЕТ 4353Президент Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание по борьбе с распространением коронавируса, на котором заслушал результаты проверки состояния больниц, их обеспечении финансированием, спецсредствами защиты, А ТАК ЖЕ О НАЛИЧИИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ "Ситуацію в медицині треба терміново налагоджувати", - Зеленський провів нараду щодо боротьби з поширенням коронавірусу - Цензор.НЕТ 5844 .Источник: https://censor.net.ua/n3186796"

Украинских медиков в Италии встретил с самолета глава МИД Ди Майо. ФОТОрепортаж

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Этот Гавнюк издевается над нами?
Да ты же сам их отправил в Италию отрабатывать взятки итальянцам за свои виллы, плюс нищенская зарплата. А тут дурака включил. "Ситуацію в медицині треба терміново налагоджувати", - Зеленський провів нараду щодо боротьби з поширенням коронавірусу - Цензор.НЕТ 5844
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Вони ще і на податки спишуть за свої вілли в Італії- ГАРАНТУЮ!!!!
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надо, надо... потрібно, потрібно... потрібно, щоб сонце світило і всім було хАрашо!

це до кого взагалі? за все гарне та проти всього поганого!

воно остаточно перетворилось на попку? тепер здається, що навіть деякі папуги розумніші за шмарклю...
А ось що дійсно нАдА, так це гнати шмарклю з президентського крісла, шмарклю та всю ЗеМанду, всю цю шоблу профанів та запроданців, особливо рашистську консерву Єрмака.
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Не прошло и 3 месяца мировой пандемии! Наконец ,клоун прозрел! И решил ,завтра навести порядок в медицине! радуцкому вернуть все маски ,срочно!
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PR Public Relation дуже простих хід: все до добре-ми, тому що вчастно відреагували. все, що погане-попередники. Можна взагалі нічого не робити. Всі добрі зміни і так розпочала Супрун.
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Хто знає, нас будуть закопувати в пластикових пакетах чи спалювати?
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Гола бородька ганяється за вірусом на лісапеті "Ситуацію в медицині треба терміново налагоджувати", - Зеленський провів нараду щодо боротьби з поширенням коронавірусу - Цензор.НЕТ 3719 .
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Что же ты шутов гороховых назначаешь министрами здравоохранения, а Супрун в упор не видишь ?
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Поздно пить боржоми.
Раздупляться нужно было, когда сотни тысяч возвращались из-за границы без всякого контроля и так же безконтрольно расползались по всей стране.
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Для того, щоб налажувати, треба спершу створити )) ******* медицина - справа дуже дорога. Це не тільки будинки. Це і обладнання, і медикаменти, і кваліфікований персонал, і достойні (високі) зарплати, і медичні страховки населення... І ще багато чого. То з чого почнете налажувати?
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Пока Зеленский что-то хочет "налаживать", его "друзья", "соратники" и ближайшие подчиненные на глазах у всего народа уже наложили на все его хотелки и бодро осваивают и бюджет и все деньги,которые идут через их руки.Или он их всех прогонит, а кое-кого и посадит и станет настоящим ПРЕЗИДЕНТОМ или ему придется с позором уходить раньше срока.
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Срочно!И ситуацию с дорогами надо срочно налаживать.Срочно!И ситуацию с таможней надо срочно налаживать.Срочно!Где б еще наложить?
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