EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Денис Єрмак і Гео Лерос Ринок землі Російські терористи збили Боїнг
 Події
  8634  66
Матеріали за темою:
Все про:Волинь (397) карантин (2080) COVID-19 (2964) коронавірус (1637)

 На Волині від коронавірусу помер водій швидкої допомоги

У Волинській області від пневмонії, викликаної коронавірусом, помер водій швидкої допомоги однієї з районних лікарень.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.

"У водія швидкої Старовижівської центральної районної лікарні, який учора помер, ПЛР аналіз підтвердив коронавірусну інфекцію. У медзаклад був госпіталізований з двосторонньою пневмонією", - йдеться в повідомленні.

Упродовж останньої доби на Волині підтверджено 7 нових випадків коронавірусної інфекції.Чотири - у осіб, які контактували з хворим COVID-19 і три - у осіб, у яких була підозра на COVID-19.

Станом на 10.00 год. 4 квітня 2020-го у Волинській області зареєстровано 17 випадків COVID 19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Волині в лікаря посмертно підтвердили коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186793
 
 
 Топ коментарі
 
О чем и говорится. Такими темпами у нас медиков для борьбы с заразой не останется. Все будут или больны или на обсервации.
 показати весь коментар
 
А мені десять масок видали, спасибі Зеленському!
Сказали не вдягати, берегти, раптом перевірка буде.
На Волині від коронавірусу помер водій швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 1100
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
О чем и говорится. Такими темпами у нас медиков для борьбы с заразой не останется. Все будут или больны или на обсервации.
 показати весь коментар
 
 
Або в Італії будуть медики. Слава зебілам за рішення депортувати в Італію медиків!
 показати весь коментар
 
 
Все вопли как в анекдоте- Ивану что - взял винтовку и пошел на войну, а мы что в подвале кушать будем?!
 показати весь коментар
 
Як у нещодавно знайденому віршику, що виявився пророчим:

вот доктор падает на землю
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
 показати весь коментар
 
 
Або в Італії. Можливо, й у Іспанії, якщо Зєлєнскому підкажвть, що буде гарна картинка для ввдосика.
 показати весь коментар
 
Вот это пример правильного лечения ребенка в Каменце

На Волыни от коронавируса умер водитель скорой помощи - Цензор.НЕТ 9743
 показати весь коментар
 
 
А мені десять масок видали, спасибі Зеленському!
Сказали не вдягати, берегти, раптом перевірка буде.
На Волині від коронавірусу помер водій швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 1100
 показати весь коментар
 
 
"Тысячи жителей Кривого Рога стоят в очереди за спецпропуском для проезда в общественном транспорте." Полиция штрафует людей.

Эпидемии начинаются не от вирусов. Эпидемии начинаются от идиотов и их решений.
 показати весь коментар
 
 
В Кривом Роге Вилкулы панують.

Та да, предводитель титушек, во дни торжеств и бед народных...
 показати весь коментар
 
 
А в стране уже значит центральной власти нихрена нет? Одни бояре правят?
 показати весь коментар
 
 
Да все это заговор масонов, нет никакого коронавируса, это вам любой конспиролог-вирусолог из местного генделыка расскажет
 показати весь коментар
 
 
Звичайно! То все масонський ********* ротшильдосоросів і жидофармацевтів, щоб впарити вакцини і завдати гоям страшні борошна! Інфа сотка, газета "НЛО" брехати не буде!
(про всяк випадок, ********* - монгольською "заговор, тайное соглашение")

На Волині від коронавірусу помер водій швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 9792
 показати весь коментар
 
Статус ветерана війни і пільги для сімї - пожиттево!!!!!!!!!!!!! І я не шуткую!
 показати весь коментар
 
 
Статус дати можна, ось тільки таких статусів будуть мільйони. Хто платити буде? Ті безробітні, що виживуть?
 показати весь коментар
 
 
Мільонів може і не буде. Дай Бог, щоб не було.
 показати весь коментар
 
40 мільйонів населення. З них буде 60% захворівших = 24 мільйони. Тепер рахуємо 5% (середня прогнозована смертність). Ось і маємо 1 200 000 смертей.
 показати весь коментар
 
 
Ну, я вважаю, що водій швидкої, так само і як лікар або медична сестра, які надавали допомогу хворим під час пандемії, захворіли і які померли внаслідок цього, так само і поліцейські, які патрулювали вулиці, перешкоджали заворушенням, захворіли і померли, всі иак саме як на фронті і повинні бути захищені законом, і їх сімї теж.
 показати весь коментар
 
 
А жінка, що померла в пологовому від COVID-19? Чим вона винна? Ну ок, вона не ліквідатор, вона жертва коронавійни.

Але суть та сама. Ми, як держава-жебрак, не поятгнемо жодні додаткові виплати. Ми навіть маски безкоштовно видати громадянам не можемо (а вони не коштують нічого, просто нічого).
 показати весь коментар
 
 
І я про це, ніхто не винен, і їх дуже багато буде, і всіх шкода. І допомагати нема з чого (держава банкрут). Ось така сумна правда
 показати весь коментар
 
 
Ну, я вважаю, що водій швидкої, так само і як лікар або медична сестра, які надавали допомогу хворим під час пандемії, захворіли і які померли внаслідок цього, так само і поліцейські, які патрулювали вулиці, перешкоджали заворушенням, захворіли і померли

Напевно в Білорусії всі померли - там карантину нема...
 показати весь коментар
 
Там Литвин будет сразу первый в очереди на новый статус.
 показати весь коментар
 
 
Из карманов тех идиотов от власти, которые загнали налево средства защиты и оставили массу медиков беззащитными.
 показати весь коментар
 
 
То все лозунги. В житті такого не буває. Платить завжди простий люд, через бюджет - тобто через ваші/наші податки.

Ми не можемо дати ради ні з пенсіями, ні з хворими, ні з сиротами, ні з інвалідами - ні з чим. Бо бідні, як країна (жебраки). А будемо ще бідніші після коронакризи.
 показати весь коментар
 
Не бедные, а на 73% больные на голову. Экономика легла еще в конце 2019 не от вируса, а от тупого и вороватого правления зеленой пошести. Карантин -- контрольный выстрел
 показати весь коментар
 
 
Десь так, були бідні, а тепер стали жебраками. Ну зараз якийсь час на кредитах потягнемо, щоь за інерцією ще попрацює. Але бюджет по суті наповнювати нема з чого. Будуть різати ту соціалку, що є.
 показати весь коментар
 
Бо бідні, як країна (жебраки).

Бідні,бо владв краде на очах. Ермак вам в поміч!...
 показати весь коментар
 
Думаете ? Водитель заразился от родственника, приехавшего из Польши. Об этом пишут волынские СМИ.
 показати весь коментар
 
Самые рисковые профессии при пандемии -это медперсонал, водители, продавцы, полицейские и работники служб доставки. Их в первую очередь надо обеспечить средствами защиты, достойной оплатой труда и уважением общества.
 показати весь коментар
 
 
А остальных людей уважать не надо по твоему? Можно ноги о них вытирать? Уже начали делить на уважаемых и не уважаемых...
 показати весь коментар
 
 
вовсю. ещё пытаются в отдельную категорию "врагов народа" выделить...
 показати весь коментар
 
 
А все що вони мають це лише повагу від суспільства ...
 показати весь коментар
 
 
А як їх забезпечити, коли реально влада зелених мародерів і бариг продала в країни ЄС сотні тисяч противірусних респіраторів по 2 грн.? Як там виборці Зеленського казали хоть весело буде, веселіться самий простенький одноразовий респіратор 200грн.
 показати весь коментар
 
 
Правильно: вместо статуса лучше пусть дадут средства индивидуальной защиты
 показати весь коментар
 
 
Самые рисковые профессии при пандемии

Пандемия в телевизоре. Не говорят ни возраст умершего водителя,ни состояние его здоровья, может и не от гриппа умер - но власть приказала,вот и пишут от короны.
 показати весь коментар
 
Самые рисковые профессии при пандемии - это барыги торгующие масками.
 показати весь коментар
 
Так зевлада їх і продавала. А сам за кого голосував у другому турі президентських виборів?
 показати весь коментар
 
 
- Чому така реакція? Чи слово "барига" в тебе асоціюється з порохом? А хто проти нього, той за зебіла? На Волині від коронавірусу помер водій швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 256
 показати весь коментар
 
Я запитав, а ти прямо не відповів. Тому роблю висновок, що ти голосував за зебіла. Тому ти сам і винний у сьогоденні.
 показати весь коментар
 
 
- От ви порохоботи тупорилі! Хто не голосував за пороха, той відразу за зебіла? Про третій варіант не чув? І це я винен у твоєму нікчемному сьогоденні! Що, з понеділка 60-річним на вулицю зась?
 показати весь коментар
 
коли є лише 2 реальні варіанти, з яких потрібно обрати кращий для країни- то третього не дано. сидіти вдома- це громадянська безвідповідальність. тобто таким взагалі все одно, що буде з країною.
 показати весь коментар
 
- Насан! Знову ти? Вгомонися вже зі своїм потрохом. Піди краще масок прикупи, ще ************. На Волині від коронавірусу помер водій швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 5814
 показати весь коментар
 
ти помиляєшся, я не Хасан, а Тетяна. а по суті є що сказати, чи знову стрілки переводити, а самому в хатку скраю ховатися?
 показати весь коментар
 
Саме так, той хто "Аби не Порох!", якраз за зебіла.
 показати весь коментар
 
 
Він вважає, що між ним і дебілами є різниця, хоча сам сприяв приходу до влади зебілам!
 показати весь коментар
 
 
А за дИбіла, тобі сидіти з понеділка вдома безвилазно і вчитись правильно писати, старпер! На Волині від коронавірусу помер водій швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 1546
 показати весь коментар
 
за сколько найдёшь жирную ошибку в своём посте, сопляк? время пошло.
 показати весь коментар
 
Самые рисковые профессии при пандемии - это барыги торгующие масками.

И не очень умные те, кто их покупает, как по мне. Вот человек переболел гриппом- и больше не болеет, а то все хотят жить 150 лет и не меньше.
 показати весь коментар
 
Мабуть шмигаль та аваков їх запезпечили срідствами захисту.Смерть людей на їх руках.
 показати весь коментар
 
Хто знає, нас будуть закопувати в пластикових пакетах чи спалювати?
 показати весь коментар
 
Спочатку спалювати, а потім не буде кому спалювати.
 показати весь коментар
 
Хто знає, нас будуть закопувати в пластикових пакетах чи спалювати?

Давно пора строить крематории. Копал могилу - чернозем - 1,5 метра! Но видимо очень доходное занятие,распределять могилы на кладбище.
В Италии давно крематории, а нам преподносят, что сжигают, так как очень "заразные" трупы.
 показати весь коментар
 
Представители украинского правительства ведут переговоры с МАЗом республика Беларусь на поставки в срочном порядке 170 ПК на базе автомобиля МАЗ-5440C5-8520-000.
 показати весь коментар
 
Хорошо шо мне нет 60-ти. Еще поживем немного. Хотя...Аваков может решить уменьшив возраст до 50-ти...
 показати весь коментар
 
Уточните какими проф заболеваниями болел водитель, а то многие думают, что умирают только старые диабетики.
 показати весь коментар
 
Сайт Волинські новини повідомив.що мав контакт з родичем. який повернувся з-за кордону.
 показати весь коментар
 
На Западной пошло взаимоуничтожение.Руки мыть надо и взасос не целоваться.Это я для беспечных.А людей всегда жалко
 показати весь коментар
 
.Руки мыть надо и взасос не целоваться.Это я для беспечных.А людей всегда жалко

Согласен. Но статистика показывает естественную убыль населения как в Италии так и в других странах. Пандемией и не пахнет. Грипп, как во все прошедшие десятилетия.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодії
 
 
 
 
 
 вгору