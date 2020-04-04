 На Волині від коронавірусу помер водій швидкої допомоги

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.
"У водія швидкої Старовижівської центральної районної лікарні, який учора помер, ПЛР аналіз підтвердив коронавірусну інфекцію. У медзаклад був госпіталізований з двосторонньою пневмонією", - йдеться в повідомленні.
Упродовж останньої доби на Волині підтверджено 7 нових випадків коронавірусної інфекції.Чотири - у осіб, які контактували з хворим COVID-19 і три - у осіб, у яких була підозра на COVID-19.
Станом на 10.00 год. 4 квітня 2020-го у Волинській області зареєстровано 17 випадків COVID 19.
вот доктор падает на землю
скорее доктору врача
вот врач бежит не добегает
скорее доктора врачу
Сказали не вдягати, берегти, раптом перевірка буде.
Эпидемии начинаются не от вирусов. Эпидемии начинаются от идиотов и их решений.
Та да, предводитель титушек, во дни торжеств и бед народных...
(про всяк випадок, ********* - монгольською "заговор, тайное соглашение")
Але суть та сама. Ми, як держава-жебрак, не поятгнемо жодні додаткові виплати. Ми навіть маски безкоштовно видати громадянам не можемо (а вони не коштують нічого, просто нічого).
Напевно в Білорусії всі померли - там карантину нема...
Ми не можемо дати ради ні з пенсіями, ні з хворими, ні з сиротами, ні з інвалідами - ні з чим. Бо бідні, як країна (жебраки). А будемо ще бідніші після коронакризи.
Бідні,бо владв краде на очах. Ермак вам в поміч!...
Пандемия в телевизоре. Не говорят ни возраст умершего водителя,ни состояние его здоровья, может и не от гриппа умер - но власть приказала,вот и пишут от короны.
И не очень умные те, кто их покупает, как по мне. Вот человек переболел гриппом- и больше не болеет, а то все хотят жить 150 лет и не меньше.
Давно пора строить крематории. Копал могилу - чернозем - 1,5 метра! Но видимо очень доходное занятие,распределять могилы на кладбище.
В Италии давно крематории, а нам преподносят, что сжигают, так как очень "заразные" трупы.
Согласен. Но статистика показывает естественную убыль населения как в Италии так и в других странах. Пандемией и не пахнет. Грипп, как во все прошедшие десятилетия.