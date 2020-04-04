 На Волині від коронавірусу помер водій швидкої допомоги

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Волинської ОДА.

"У водія швидкої Старовижівської центральної районної лікарні, який учора помер, ПЛР аналіз підтвердив коронавірусну інфекцію. У медзаклад був госпіталізований з двосторонньою пневмонією", - йдеться в повідомленні.

Упродовж останньої доби на Волині підтверджено 7 нових випадків коронавірусної інфекції.Чотири - у осіб, які контактували з хворим COVID-19 і три - у осіб, у яких була підозра на COVID-19.

Станом на 10.00 год. 4 квітня 2020-го у Волинській області зареєстровано 17 випадків COVID 19.

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