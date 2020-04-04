 У Греції поліція виписала штрафи на 4,2 млн євро за порушення режиму самоізоляції

Про це пише в суботу місцева газета "Катімеріні", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, згідно з даними поліції Греції, з 23 березня до 3 квітня було виявлено 17 358 порушень серед громадян, кожен із яких отримав штраф на 150 євро за те, що покинув свій будинок без нагальної причини. Загалом розмір штрафів перевищив 2,6 млн євро.
Крім того, поліція виявила 330 порушень, штраф за кожне з яких становив 5 тис. євро. Це, зокрема, магазини, які не зачинилися для відвідувачів. Загалом ці штрафи перевищили 1,6 млн євро.
Більшість порушень зафіксовано в області Аттика, до якої належать Афіни, в Салоніках, на Іонічних островах.
Представник поліції Іоанна Родзіокоу заявила, що більшість громадян країни дотримуються запровадженої заборони, що дозволяє сповільнити швидкість поширення вірусу, і що поліція Греції їм за це вдячна.
В Полтаве произошел унизительный инцидент между посетителем супермаркета "ЕКО-маркет" и кассиршей, давшей ему сдачу мелкими монетами.
На возмущения мужчины касирша ответила, что монеты - это также национальная валюта. Покупатель швырнул мелочь ей в лицо, сказав, чтобы она сама пользовалась такой валютой.
После этого он пошел на выход. Охранники не слишком уверенно заявили, что вызовут полицию, но мужчина только обматерил их. Кстати, этот хам-покупатель был без маски. Видео https://www.obozrevatel.com/society/ukrainets-ustroil-skandal-v-supermarkete-iz-za-sdachi-********-pozornoe-video.htm