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 За кордоном
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 У Греції поліція виписала штрафи на 4,2 млн євро за порушення режиму самоізоляції

Поліція Греції виписала штрафи на 4,2 млн євро за порушення заборони на необов'язкове пересування містом. Значну частину цих коштів буде спрямовано до системи охорони здоров'я.

Про це пише в суботу місцева газета "Катімеріні", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, згідно з даними поліції Греції, з 23 березня до 3 квітня було виявлено 17 358 порушень серед громадян, кожен із яких отримав штраф на 150 євро за те, що покинув свій будинок без нагальної причини. Загалом розмір штрафів перевищив 2,6 млн євро.

Крім того, поліція виявила 330 порушень, штраф за кожне з яких становив 5 тис. євро. Це, зокрема, магазини, які не зачинилися для відвідувачів. Загалом ці штрафи перевищили 1,6 млн євро.

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Більшість порушень зафіксовано в області Аттика, до якої належать Афіни, в Салоніках, на Іонічних островах.

Представник поліції Іоанна Родзіокоу заявила, що більшість громадян країни дотримуються запровадженої заборони, що дозволяє сповільнити швидкість поширення вірусу, і що поліція Греції їм за це вдячна.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186792
 
 
 Топ коментарі
 
Прям вижу, как у аваковских соколят, после этой новости слюна с клыков закапала.
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Пока в Украине карантин и люди сидят по домам, зельцман с дЕрьмаками продолжают безнаказанно грабить страну.
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Та їх і так аж розриває від відчуття вседозволеності. У нас уже до людей на городах доколупуються.
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Всё не так уж плохо. Штрафы - трамплин для экономики.
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Прям вижу, как у аваковских соколят, после этой новости слюна с клыков закапала.
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Та їх і так аж розриває від відчуття вседозволеності. У нас уже до людей на городах доколупуються.
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Пока в Украине карантин и люди сидят по домам, зельцман с дЕрьмаками продолжают безнаказанно грабить страну.
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тебя еще не сракендупен из бундеса? а пора.
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В условиях карантина, штрафы - единственное средство наполнения бюджета, при отсутствии налогов на доходы граждан. Больше штрафов, больших и разных!
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А НДС? Товары люди покупают так же, как и ранее. А то что не работают рестораны, которые дулю в бюджет платят, так это проблема рестораторов и их персонала.
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Проверни "убыточную" сделку, и вот уже не ты государству должен, а оно тебе... У Греції поліція виписала штрафи на 4,2 млн євро за порушення режиму самоізоляції - Цензор.НЕТ 4327
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Дуже непогане джерело доходів у бюджет. У нас таке санстанція раз у півроку робила раніше. Проїхали- кожен лікар за місяць, а то й два і зарплатню на штраф поклав.
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А потім мєнти будуть дивуватися чому їх ненавидять і коктейлями Молотова пригощають. У вірмена авакяна запитайте, і він вам майбутнє напророчить.
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Житель Полтавы устроил скандал в супермаркете из-за сдачи мелочью.

В Полтаве произошел унизительный инцидент между посетителем супермаркета "ЕКО-маркет" и кассиршей, давшей ему сдачу мелкими монетами.

На возмущения мужчины касирша ответила, что монеты - это также национальная валюта. Покупатель швырнул мелочь ей в лицо, сказав, чтобы она сама пользовалась такой валютой.
После этого он пошел на выход. Охранники не слишком уверенно заявили, что вызовут полицию, но мужчина только обматерил их. Кстати, этот хам-покупатель был без маски. Видео https://www.obozrevatel.com/society/ukrainets-ustroil-skandal-v-supermarkete-iz-za-sdachi-********-pozornoe-video.htm
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20 гривен по рублю насобирала о ужас оскорбили пузо теперь похудеет от злости. а чего его охрана пустила без маски? у нас например стоит охранник и 1 вышел х 1 зашел ну и маска обязательно.
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