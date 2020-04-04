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 Шмигаль розповів про покарання за порушення карантину в різних країнах. ІНФОГРАФІКА

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль нагадав українцям про відповідальність за порушення карантину і розповів, як порушників карають у різних країнах.

Про це він написав у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Карантин – це не канікули. За порушення правил карантину під час поширення COVID-19 в Україні, відповідно до ст. 325 ККУ, діє штраф від 17 тис. до 51 тис. грн або позбавлення волі на строк до 3 років.

Країни у всьому світі запроваджують жорсткі санкції за порушення правил карантину, адже мова йде не просто про хворобу, мова йде про тисячі людських життів", - додав прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові заходи карантину: Кабмін опублікував роз'яснення щодо найпопулярніших питань українців

Шмигаль розповів про покарання за порушення карантину в різних країнах 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186791
 
   
 Топ коментарі
 
Вам до тех стран с вашей коррупцией каа до луны раком
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Шморгаль ! Чучело ты зеленое , расскажи про наказание за продажу масок за границу !
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А за нарушение конституции и свободы человека он не хочет рассказать?
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А за нарушение конституции и свободы человека он не хочет рассказать?
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А те що в інших країнах введено особливий правовий режим Надзвичайного стану, а не нікчемні надзвичайні ситуації, про це Шмигаль згадав? Про те що влада працює поза межами правового поля Конституції України Шмигаль згадав? Головне завдання влади це забезпечувати законність та право, а в цьому питанні влада вже катастрофічно зав'язла в порушенні Конституції України! Хочете обмежувати право на пересування громадян - введіть Воєнний стан і введіть карткову систему забезпечення громадян продуктами першої необхідності та миючими дезинфікуючими засобами і далі грайтесь в карантин! А як громадянам забезпечувати себе продуктами, питною водою, засобами захисту, миючими засобами, засобами комунікацій, грошима без виходу з будинку? А що робити тим хто не має грошей на перебування в будинку і має йти заробляти?
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С 25 марта в стране введен режим Чрезвычайной ситуации. Так что всё в рамках закона. Шмигаль розповів про покарання за порушення карантину в різних країнах - Цензор.НЕТ 4923
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Вам до тех стран с вашей коррупцией каа до луны раком
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Через коррупцию нет доверия к власти. Да и жизнь показала, что коррупционная наша власть все делает за счёт обыкновенных граждан.
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Шморгаль ! Чучело ты зеленое , расскажи про наказание за продажу масок за границу !
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На это я пойтить не могу! Нет! Мне надо пос-советоваться… с шефом! С начальством! - Шмигаль розповів про покарання за порушення карантину в різних країнах - Цензор.НЕТ 3016
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Какого хера они в раду едят пускай сидят дома сами же нарушают
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Главное в маске засветиться перед журналистами... придурок.
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Лучше расскажи про работу правительства в разных странах
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Видео было, как в Индии упоротую секту из молитвенного собрания выгоняли и палками по хребтам дубасили полицейские.🙂
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Розкажіть, цьому рафінованому шмигуну, як у інших країнах підтримуютьсвоїх громадян у пчас епідемії!
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Верховну Раду оштрафуй. Збиговисько устроили
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А почему Шмыга не расскажет про наказание за повышение цен на продукты и маски в разных странах ? Как человек на прогулку вышел так они замечают, а как супермаркеты цены на 20 % подняли они в упор не видят. Скотина очкастая.
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на столе лежали две колбаски , а Шмыгаль рассказывал нам сказки
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Чомусь приходить на думку, що кінець цього карантину стане "початком кінця" цієї влади...Тоб то карантин для зараз - хитка гарантія продовження клоунади..
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Петики, не надоело? Или хотите побыстрее Мертвечуку отдать власть? Не выйдет!
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Начните рассказ с уровня жизни, и обеспечения своих граждан, а потом уровень жизни чиновников у нас и в других странах.
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Людина Ахметова,дуже дбає за українців. Шмыгаль рассказал о наказании за нарушение карантина в разных странах - Цензор.НЕТ 9328
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а че не рассказал , как разные страны помогают своим жителям и предпринимателям на карантине? ссученое чючело .
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А до мене сьогодні беркутята Авакова до...лися. Спочатку дай дві штуки, потім уже хоч 500 дяй.
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Довелося дзвонити до київського прокурора, на виклик до хворого батька котрого я саме їхав. Вибачилися, віддали документи і дуже ввічливо попросили застібати шолом.
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А коли вже повернувся додому, на своїй вулиці, у мене обірвало шестерню масляного насосу, в результаті заклинив розподільчий вал і обірвало цеп приводу того валу. Капець тепер ремонту скільки...
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Деякий час тому я наорав на дирівських поліцяєв. В темряві не розгледів. Досі не пойму хто з нас більше злякався.
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Буває. Одне знаю точно- вчорашні хлопці мене більше не спинять. Мене, взагалі-то третій раз за все життя й зупинили. Наші мене знають і не чіпають. Хіба що й справді, тормознуть тиск поміряти чи цигарку стрельнути та погомоніти.
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То добре, ми то виконаєм умови карантину, ви відповісте за розкрадання 5 млрд грн в місяць?
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Он мне напоминает школьника, которому задали реферат написать. Познавательно, но не более.
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Про Северную Корею скоро начнут рассказывать?
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наріду до лампочки эти его рассказы. только как в турции. по старинке - бочка и янычар с ятаганом рядом. не успел нырнуть - следующий!
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тварь, поо зарплату ничего не сказал ?
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Кастрировать оно,если есть есчо что у этого чмо
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Рассказал бы не о наказании,а о помощи государства,в преодолении кризиса. Шмигаль розповів про покарання за порушення карантину в різних країнах - Цензор.НЕТ 4469
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Да, но в этих странах министр мвд не крышует наркоторговлю, рейдерство и коррупцию в своем ведомстве, в этих странах глава государства не отправляет свою семью зарубеж во время карантина, в этих странах президент не продает стратегический запас защитных средств накануне эпидемии, в этих странах окружение президента не торгует должностями...
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это в Украине процветает уже более 25 лет...
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Все правильно написано, но шмигаль или шмигаль неправильно трактуют. Штрафы выписывают тем, кто инфицированный и находится на самоизоляции, чтоб не распространять вирус - штраф.
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"По словам Лукашенко, "нас толкнули к тому, что мы должны остановиться, сидеть и проесть те скудные валютные запасы, которые у нас есть". "И тогда, напечатав 10% мирового ВВП, к нам придут те, кто на ногах, и скажут: нате вам понемножку, но вы будете делать то, что мы скажем. Вот так может быть переделен мир", - предположил президент"

Примерно так, только в масштабах отдельно взятого "кооператива".
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о зарплатах рассскажи, шмыгля зеленая ..
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А он не рассказал о количестве проведенных тестов в перерасчете на 1млн населения?
США - 4097,
Германия - 10962,
Швейцария - 16844,
Норвегия - 19528,
Люксембург - 34287,
ладно полегче страны:
Словения - 13040,
Эстония - 14392,
и вот Украина - 115!
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Там всё проще. От 30 долларов.
"INTERFAX.RU - Россияне БЕЗ признаков простуды и НЕ контактировавшие с заболевшими коронавирусом смогут провериться на наличие у себя этого вируса в специализированных лабораториях." Шмигаль розповів про покарання за порушення карантину в різних країнах - Цензор.НЕТ 2945

А потом тебе говорят, что ты здоровый. Или подхватил вирус после тестирования (но это вряд ли, ибо вряд ли они вообще делают какие-либо тестирования). Шмигаль розповів про покарання за порушення карантину в різних країнах - Цензор.НЕТ 2945
Шмигаль розповів про покарання за порушення карантину в різних країнах - Цензор.НЕТ 5575
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Это все правильно. Но ни одни тесты не являются точными, особенно при отсутствии симптомов, даже немецкие. Сам минздрав Германии об этом предупреждает.
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«Говорил со мной как с братом про коварный зарубеж...»
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Больно бъют по нашим душам
(Голоса) за тыщи миль.
Зря (Америку)не глушим,
Зря не давим (Израиль).
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят
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Ну, они же граждане ЕС! Ну, чего вы к ним пристали? Они мыслят так как европейцы, на заработках в Украине!
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Він не розуміє на якій посаді знаходиться.Мабуть немає розуму.Краще для України,коли таке лайно буде висіти на гилякі.
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Расскажи про финансовую помощь в этих странах на период карантина.
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Информативно. Особенно про компании в Италии. Остановить не работающее! Ну-ну.
Сами эту жопу создали, а теперь с ней борют..., та не! Углубляются!!!
Начинали с Санжар, правильно начинали. Границы перекрыть по максимуму. Всех прибывающих на обсервацию на 14 дней (пустующих совдеповских санаториев хватает) - не было бы это затратнее для экономики, чем то, что происходит сейчас.
И нехрен было до 17-го марта туристов отправлять!

Так они ещё и петляют, не вводя ЧП, потому что прийдётся не принимать идиотские законы с "рекомендациями банкам" и "наниматель может быть освобожден от платы за пользование имуществом", а компенсировать потери банкам, бизнесу, населению.
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Квитанции в студию! Бла блабла каждый может ! На Марсе знаете скольких оштрафовали! О!
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А про опыт Грузии он не хочИт рассказать? Даже если хоть за 1 месяц "коммуналку" бы "простили", бабушки б сами его в .опу целовали...
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Що б таке базікати, треба мати рівень соц забезпечення і медицини на рівні тих країн. А можна ще, як в Індії, порушників палицями бити. За кожну відлупцьовану бабку без паспорта в магазині - гонорар.
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Шмигаля самого треба арештувати по закону, який ми завтра складемо.
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а шмигля не розказав часом про рівень зарплат в тих країнах і зокрема скільки платять їхнім лікарям
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Згідно ст 64 Конституції України дії уряду незаконні, відповідно, можете оскаржити їх у суді разі чого
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Кто-то может объяснить сумму штрафа от 17000 грн.? Шмигаль розповів про покарання за порушення карантину в різних країнах - Цензор.НЕТ 1505 "Карантин - это не каникулы. За нарушение правил карантина во время распространения COVID-19 в Украине, согласно ст. 325 УК, действует штраф от 17 тыс. до 51 тыс. грн или лишение свободы на срок до 3 лет", - написал Шмыгаль. Источник: https://censor.net.ua/n3186791, Вот Стаття 325. Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням
1. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, -
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-325.htmНеоподатковуваний мінімум доходів громадян - грошова сума розміром у 17 гривень, встановлена пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України. 17 грн. Термін дії 01.01.11 - нині... Т.е. 1700 грн. а не 17000 грн.
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Шмыгаль рассказал о наказании за нарушение карантина в разных странах

Да здравствует режим Северной Кореи во всем мире!
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