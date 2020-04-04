 Шмигаль розповів про покарання за порушення карантину в різних країнах. ІНФОГРАФІКА

Про це він написав у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.
"Карантин – це не канікули. За порушення правил карантину під час поширення COVID-19 в Україні, відповідно до ст. 325 ККУ, діє штраф від 17 тис. до 51 тис. грн або позбавлення волі на строк до 3 років.
Країни у всьому світі запроваджують жорсткі санкції за порушення правил карантину, адже мова йде не просто про хворобу, мова йде про тисячі людських життів", - додав прем'єр-міністр.
Примерно так, только в масштабах отдельно взятого "кооператива".
США - 4097,
Германия - 10962,
Швейцария - 16844,
Норвегия - 19528,
Люксембург - 34287,
ладно полегче страны:
Словения - 13040,
Эстония - 14392,
и вот Украина - 115!
"INTERFAX.RU - Россияне БЕЗ признаков простуды и НЕ контактировавшие с заболевшими коронавирусом смогут провериться на наличие у себя этого вируса в специализированных лабораториях."
А потом тебе говорят, что ты здоровый. Или подхватил вирус после тестирования (но это вряд ли, ибо вряд ли они вообще делают какие-либо тестирования).
(Голоса) за тыщи миль.
Зря (Америку)не глушим,
Зря не давим (Израиль).
Всей своей враждебной сутью
Подрывают и вредят
Сами эту жопу создали, а теперь с ней борют..., та не! Углубляются!!!
Начинали с Санжар, правильно начинали. Границы перекрыть по максимуму. Всех прибывающих на обсервацию на 14 дней (пустующих совдеповских санаториев хватает) - не было бы это затратнее для экономики, чем то, что происходит сейчас.
И нехрен было до 17-го марта туристов отправлять!
Так они ещё и петляют, не вводя ЧП, потому что прийдётся не принимать идиотские законы с "рекомендациями банкам" и "наниматель может быть освобожден от платы за пользование имуществом", а компенсировать потери банкам, бизнесу, населению.
1. Порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань, -
карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.
Докладніше: https://kodeksy.com.ua/kriminal_nij_kodeks_ukraini/statja-325.htmНеоподатковуваний мінімум доходів громадян - грошова сума розміром у 17 гривень, встановлена пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України. 17 грн. Термін дії 01.01.11 - нині... Т.е. 1700 грн. а не 17000 грн.
Да здравствует режим Северной Кореи во всем мире!