 Шмигаль розповів про покарання за порушення карантину в різних країнах. ІНФОГРАФІКА

Про це він написав у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Карантин – це не канікули. За порушення правил карантину під час поширення COVID-19 в Україні, відповідно до ст. 325 ККУ, діє штраф від 17 тис. до 51 тис. грн або позбавлення волі на строк до 3 років.



Країни у всьому світі запроваджують жорсткі санкції за порушення правил карантину, адже мова йде не просто про хворобу, мова йде про тисячі людських життів", - додав прем'єр-міністр.

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