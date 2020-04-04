 Нові заходи карантину з 6 квітня: Кабмін опублікував роз'яснення щодо найпопулярніших питань українців

Як передає Цензор.НЕТ, роз'яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину опубліковано в суботу на сайті Кабміну.
- Чому запровадили правило носити з собою документи, що посвідчують особу?
Наявність у людини документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції, або в обсервації. А також це дасть можливість органам правопорядку застосовувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину.
- Чи можна ходити вулицею без маски?
В Постанові №211 сказано, що в усіх громадських місцях ви маєте бути в масці чи респіраторі.
Громадське місце - частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше).
Але! Перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у м. Києві до громадських місць відносяться також зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них; церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них територія тощо.
Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення "громадське місце".
- Навіщо запроваджується обов’язковий масковий режим?
Це потрібно заради безпеки всіх нас. Враховуючи темпи розповсюдженя коронавірусної хвороби, всі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Ви можете не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих. Коли маска на обличчі, тоді виділення біологічного матеріалу, який може містити збудник, зменшується.
- Яка відповідальність за порушення правил карантину? Чи можуть мене оштрафувати за похід в парк чи відсутність маски?
Можуть. За порушення правил карантину – штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн. А якщо ви порушуєте санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути й кримінальна відповідальність.
- Чи закривають церкви на період карантину?
Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені. Ми закликаємо всіх українців залишатися вдома на період карантину.
- Хто контролюватиме дотримання заходів карантину? Чи буде поліція стояти на входах в парки?
Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія.
- Чи можна ходити по вулиці втрьох?
Вулицею можна пересуватися лише вдвох. Виняток – супроводження дітей незалежно від їх кількості.
- В якому випадку людям старше 60 років можна тепер виходити на вулицю?
Люди старше 60 років поки що мають сидіти вдома. Вони відносяться до групи підвищеного ризику, відтак - потребують самоізоляції. Що це означає? По-перше, вони мають перебувати у визначеному ними місці самоізоляції. По-друге, утримуватися від контакту з іншими особами – крім тих, з якими вони спільно проживають.
- А якщо вони не мають близьких людей молодшого віку, які можуть про них піклуватися?
Люди, що перебувають на самоізоляції (крім хворих на COVID-19) та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та інші місця торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Ці люди мають дотримуватися масочного режиму.
Окрім того, уряд доручив обласним державним адміністраціям вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.
- Чи можна буде гуляти навколо будинку?
Це не заборонено, але діють інші обмеження: не можна пересуватися групами більше двох осіб та ходити в парки/сквери, зони відпочинку тощо.
- Чи дозволено виходити на вулицю з дітьми? Чи можна дітям молодше 14 років виходити самим на вулицю?
Діти до 14 років рекомендовано виходити на вулицю тільки у супроводі батьків чи опікунів. В постанові №211 вказано, що дітям не дозволено перебувати без супроводу тільки в громадських місцях. Але! Як сказано вище, навіть під’їзд та територія навколо вашого будинку можуть підпадати під визначення громадського місця. Тому рекомендуємо дітям не покидати домівку без супроводу дорослих.
- Чи можна ходити в парк чи сквер?
Ні, відтепер – не можна. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється. Це дозволяється лише у випадку, якщо вам потрібно вигуляти домашню тварину, або через службову необхідність.
- Як тепер вигулювати домашніх тварин?
Як і раніше ви можете вигулювати домашніх тварин, проте не більше ніж вдвох. Вигул домашніх тварин в парках та скверах дозволяється лише однією людиною.
- Коли діти знову підуть у школу?
Заходи карантину наразі діють до 24 квітня, а тому всі освітні заклади переведені в онлайн. За ініціативи президента починає працювати проект "Всеукраїнська школа онлайн". Старт трансляції – 6 квітня.
- Чи правда, що магазини, банки та аптеки мають забезпечувати відвідувачів масками або респіраторами?
Ні, це неправда. Установи та магазини, робота яких дозволена у період карантину, мають лише контролювати, щоб відвідувачі перебували у будівлях та на території закладів виключно в масках та респіраторах. Обов’язок забезпечення себе масками покладається на відвідувачів.
Дотримуйтесь рекомендацій та будьте здорові!
Японцы пришлют, если их попросить.
А тоді почне продавати, дивуючись, за що його бьють ногами.
хочу бачити, як ці розумники поселяться у звичайному 9-типоверховому будинку і будуть знімати стрім про свій карантин і як вони дотримуються своїх правил, і скільки раз їх оштрафує авааків, який буде ходити за ними..
а одного простого правила ні де немає.. в жодній дурнуватій постанові..
Кожну річ (їжа, пакунки, гроші), яку ви принесли з зовні у свою оселю,
потрібно обробити, потрібно провести дезактивацію :
обробити спиртом/санітайзером,
або помити милом,
або залишити на "карантин" на 2-5 дній, можна на сонці..
Виживають тільки параноїки..
Лікування коштує 20-30тис
И, конечно, мамочки с колясками и линейками на 2 метра.
И с собаками (в виде мужей).
Згадалось:
Під час карантину поліцейські від нудьги почали підкидати наркотики одне одному.
Не спешно!
Никто не ответил на вопрос - если я через парк иду в магазин - то не накатают ли мне авакянские орлы 17000 за прогулку?
Нет, это неправда.Источник: https://censor.net.ua/n3186790А теперь внимательно читаем пункт 8 постановы 255 от 2,04,20,
за умови забезпечення персоналу (зокрема захист обличчя та очей) та відвідувачів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно https://www.apteka.ua/article/541455
Вопрос только в том на сколько вырастет цена товара если торговые точки будут выдавать маски посетителям.
"Алексей Арестич:
Я - за строгое соблюдение закона.
Ниже, Сергей Дибров, вносит необходимые пояснения относительно судьбоносных решений Кабмина.
Читайте, наслаждайтесь, распространяйте:
1. Почему постановление Кабмина - очень похоже на криминальное преступление особой тяжести:
https://dumskaya.net/post/korotko-pro-uzurpatciyu/author
Сергей Дибров / 2 апреля, 10:24Коротко про узурпацію
Зараз я хочу пояснити, чому ініційована новоспеченим міністром Максимом Степановим постанова про нові карантинні обмеження є незаконною, більш того - злочинною, і чому її не можна виконувати.
1. Ми живемо у правовій державі. Хто не згодний з цією тезою, можуть далі не читати. Живіть собі далі по поняттях.
2. В нашій державі діє Конституція, яка встановлює права громадян.
3. В нашій державі діють закони, яких усі повинні дотримуватися.
Зокрема, є: - Закон України «Про правовий режим надзвичайного стану». - Кодекс цивільного захисту України, в якому встановлено правовий режим наздвичайної ситуації.
4. «Надзвичайний стан» і «надзвичайна ситуація» - не тотожні поняття.
Надзвичайні ситуації різного рівня відбуваються щодня: наприклад, пожежі, ДТП, зсуви на приморських схилах тощо. Оголошення режиму надзвичайної ситуації стосується діяльності підприємств, установ, державних органів. За Кодексом, участь громадян в ліквідації надзвичайних ситуацій здійснюється виключно за їх згодою. Зовсім інша справа - надзвичайний стан. В період надзвичайного стану Конституція допускає обмеження певних прав громадян, примусову працю і навіть примусове відчудження майна громадян (ст. 41 Конституції).
Надзвичайний стан - справа дуже серйозна. Тому Конституція встановила особливий порядок його оголошення. Надзвичайний стан оголошує Президент України, а потім затверджує Верховна Рада.
Зараз Кабінет міністрів оголосив в країні надзвичайну ситуацію. Так, має право і інколи навіть обов'язок.
Але ж 1 квітня 2020 року міністром охорони здоров'я Степановим було анонсовано влаштування таких заборон Кабміном:
- заборона громадянам перебувати в громадських місцях без вдягнутої маски чи респіратора; - заборона перебувати в громадських місцях громадян, які не досягли 16 років, без супроводу повнолітніх; - заборона громадянам пересуватися групою осіб більш ніж дві особи; - заборона відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони; - заборона відвідувати спортивні та дитячі майданчиків; - заборона громадянам проводити всі масові (культурні, розважальні, спортивні, соціальні, релігійні, рекламні та інші) заходи, у яких бере участь понад 10 осіб.
Ці заборони вочевидь обмежують конституційні свободи і права громадян, зокрема свободу пересування (ст. 33 Конституції України), право проведення мирних зборів (ст. 39 Конституції), право на свободу віросповідування, відправлення одноособово чи колективно релігійних культів (ст. 35 Конституції).
А тепер починається найцікавіше.
Так, звісно, конституційні права громадян не є абсолютними. Вони дійсно можуть бути обмеженими. Але:
- свобода пересування може бути обмежена в умовах надзвичайного стану, а не надзвичайної ситуації (ст. 33 Конституції, п. 1 частини першої ст. 16 ЗУ «Про правовий режим надзвичайного стану»);
- право на свободу мирних зібрань може бути обмежено виключно судом (ст. 39 Конституції, п. 4 частини першої ст. 16 ЗУ «Про правовий режим надзвичайного стану»);
- право проведення релігійних та інших заходів може бути обмежено в умовах надзвичайного стану, а не надзвичайної ситуації (ст. 35 Конституції, п. 4 частини першої ст. 16 ЗУ «Про правовий режим надзвичайного стану»).
Карантин - це обмеження прав людей. Саме тому стаття 40 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» встановлює, що карантин може бути встановлений не інакше як у разі оголошення надзвичайного стану.
Кабінет Міністрів України не має повноважень оголошувати надзвичайний стан і запроваджувати обмеження прав громадян. Це виключні повноваження Президента, Верховної Ради України і в деяких випадках суду.
Таким чином, першоквітневе офіційне повідомлення про те, що Кабінет Міністрів начебто планує запровадити «більш жорстки вимоги» і «заборони», судячи з наявної інформації, свідчить про підготовку до злочину. Це дії, спрямовані на захоплення державної влади, у формі змови.
І не треба мені казати, що «уряд діяв в умовах «крайньої необхідності», коли «не можна тягнути» і «треба діяти рішуче». Прем'єр-міністр за посадою входить до Ради національної безпеки і оборони України. Ніщо у світі не заважало Кабінету міністрів ініціювати введення надзвичаного стану в діяти в законний спосіб - так, як передбачено ст. 5 Закону України «Про правовий режим надзвичайного стану». Але ж вони свідомо обрали інший шлях. Злочинний.
Кримінальний кодекс України:Стаття 109. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади 1. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої. Конституція УкраїниСтаття 60. Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
P.S.
Про порушення порядку встановлення карантину, встановленого ст. 29 ЗУ «Про захист населення від інфекційних хвороб», я вже навіть не говорю.
Сергей Дибров / 4 апреля, 12:46Карантинные лайфхаки: как избежать штрафа и получить маски бесплатноИтак, уже с понедельника вступают в силу новые правила карантина. Издание, так сказать, второе, углубленное, расширенное, дай Бог, не последнее.
Не буду сегодня обсуждать, превысил или не превысил Кабмин свои полномочия, совершили или не совершили министры уголовное преступление. Все это я уже сказал раньше. Как человек бесконечно законопослушный, сегодня я расскажу, как правильно и безукоризненно не нарушать эти «новые правила».
Начну с самого интересного - с пункта пятого, который запрещает:
«відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та в разі службової необхідності»
Перечень парков и скверов в Одессе установлен горсоветом. Но не спешите делать поспешные выводы.
На сегодня утверждены границы нескольких парков: Шевченко, Победы, им. Котовского, Савицкого, 411-й батареи, Стамбульского, парка по ул. Центральный Аэропорт.
Также утверждены границы некоторых скверов: Паустовского; «Олимпиец»; в районе улиц Полтавской, Качалова и Профсоюзной; в районе улиц Макаренко и Дубовая роща; возле домов 27-35 на Ильфа и Петрова; имени Захарова (ул. Волоколамская, Клиновая и Самарская); в районе Дерибасовской и Польского спуска; Старобазарного; Херсонского; на Привокзальной площади и бывшего сквера им. Томаса.
Просто так ходить туда нельзя. Теперь это исключительно места выгула животных.
Все остальные парки и скверы существуют только на бумаге: у них нет установленных и тем более обозначенных на местности границ. Поэтому сказать точно, находимся мы в парке или нет, невозможно. По крайней мере, я постоянно слышу это от наших законопослушных городских чиновников, которые согласовывают стройки в зеленых зонах. Теперь и вы делайте законопослушные выводы.
Что касается прибрежных склонов и «Трассы Здоровья» - это не сквер, не парк и не лесопарк. Парк «Юбилейный» наш мэр торжественно обещал создать там еще в 2015 году. Обещанного три года ждут, а прошло уже пять. Парка нет.
Понятие «прибрежная зона» в законодательстве отсутствует. Есть «пляжные зоны» и есть «прибрежные защитные полосы». Границы и одних, и других в Одессе так и не не установлены. Поэтому будьте законопослушны, гуляйте там на здоровье.
Также нет в законе понятия «зона отдыха». В Правилах дорожного движения есть понятие «место отдыха», оно обозначается дорожным знаком 6.15. Поэтому будем законопослушными с некоторой натяжкой: есть знак - выгуливайте животных, нет знака - гуляйте сами.
Теперь о животных. Не о тех, о ком вы подумали, а о представителях фауны.
Домашние животные - это прекрасно. По закону, «домашні тварини - собаки, коти та інші тварини, що протягом тривалого історичного періоду традиційно утримуються і розводяться людиною, а також тварини видів чи порід, штучно виведених людиною для задоволення естетичних потреб і потреб у спілкуванні».
Мы не только законопослушные, но еще любим домашних животных - всех, безо всякой дискриминации. Собачек, кошечек, хомячков, попугайчиков, рыбок, улиток, кроликов, черепах - всех, всех, всех.
О животных надо заботиться. Это мы, люди, можем (а теперь и обязаны! ) сидеть взаперти. А животным это никак нельзя. Если животные будут сидеть дома, то не будут дышать свежим воздухом, не получат нужную дозу витамина D под солнцем, у них не будет достаточно физической нагрузки. Без этого они заболеют, зачахнут и могут даже умереть. А с животными жестоко обращаться нельзя, это незаконно, и вас могут оштрафовать.
Поэтому животных обязательно надо выгуливать - в парках, скверах, лесопарках и прибрежных зонах. Однако выгул в период карантина имеет некоторые особенности.
Кошки гуляют сами по себе. Собак выгуливать нужно на поводке с намордником. Хомячков выгуливают за пазухой или в кармане куртки. Попугайчиков в клетке. Выгуливая рыбок, не берите с собой весь аквариум, это неудобно. Пересадите одну из них в банку, выгуляйте, потом вторую, третью и так далее.
С этим запретом все понятно. Идем дальше.
«заборонити… з 6 квітня 2020 р. переміщення групою осіб у кількості більше ніж дві особи, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону або повнолітніми родичами дитини».
Какая прекрасная норма! Давайте ее безукоризненно соблюдать. Ходите строго по двое, как это требует Кабмин. Если вас больше - разбейтесь на пары и идите все вместе в одном направлении, но по отдельности. За руки можете не браться.
Еще один оберег в такой ситуации - несовершеннолетний. Дело в том, что новые правила никак не ограничивают численность группы людей, сопровождающих детей. И это правильно: окулисты хорошо знают, что в некоторых ситуациях количество нянек может достигать семи.
Поэтому при наличии несовершеннолетнего соблюдать закон очень легко. Если вам предъявят претензии, что вас больше двух, то немедленно, как Атос, скажите «Нас трое, и в придачу юноша, почти ребенок, а скажут, что нас было четверо! »
По поводу родителей и родственников мы поговорим отдельно. Что касается «інших осіб відповідно до закону», то действовать нужно тоже строго по закону. Например, перед выходом на улицу родители должны передать ребенка на воспитание физическому лицу - такая возможность прямо предусмотрена статьей 151 Семейного кодекса. Передать на воспитание можно письменно (запиской от родителей), а лучше устно. И не забудьте забирать ребенка с воспитания сразу после возвращения.
«…заборонити… перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або повнолітніх родичів дитини»…
Тут совсем все просто. Если вы вышли со своим внуком, возьмите с собой: свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о рождении его родителя (вашего ребенка) и свой паспорт. Так вы легкосможете подтвердить родство. Если несовершеннолетний - это ваш двоюродный брат, то документы будут такие: свидетельство о рождении ребенка, свидетельство о рождении его родителя (вашего дяди или тети), свидетельство о рождении вашего родителя (брата дяди или тети) и ваше свидетельство о рождении. Принцип вы поняли. Как видите, абсолютно ничего сложного.
С сопровождением детей все понятно, а вот с сопровождением взрослого есть нюансы. Несовершеннолетнего нельзя выпускать одного. Поэтому если вы одинокий отец или мать, и подозреваете у себя коронавирусную инфекцию, то ни в коем случае не отправляйте ребенка в аптеку за парацетамолом или в магазин за водой и хлебом. Лучше сходите сами: до лабораторного подтверждения диагноза это не запрещается. А вот когда придут положительные тесты, тогда из дома выходить нельзя. В таком случае вам лучше попроситься в изолятор - такая возможность предусмотрена Постановлением. Там вас хотя бы накормят и подадут стакан воды (хочется верить). А вот 13-летнего ребенка, который был в контакте с вами, придется оставить соблюдать режим самоизоляции дома. Пусть лучше поголодает две недели взаперти и в одиночестве, зато вырастет законопослушным.
«Перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно».
А вот тут проще некуда. Согласно государственного стандарта Украины ДСТУ 7239:2011, средства индивидуальной защиты - это:
- защитные каски, шлемы, кепки, береты, косынки, накомарники (это такие маски для пчеловодов);
- противошумные наушники, беруши (затычки для ушей);
- защитные очки, экраны для лица, маски и щитки;
- противогазы, противопыльные, противоаэрозольные, изолирующие устройства;
- защитные перчатки;
- спецодежда: костюмы, куртки, изолирующие костюмы, спасательные и сигнальные жилеты и повязки;
- сапоги, ботинки, калоши, наколенники, гетры, щитки;
- спасательные пояса, карабины, стропы;
- защитные кремы, мази, гели.
Как люди законопослушные, мы должны носить в общественных местах какие-либо средства защиты. Выбирайте на вкус. Мне, например, нравятся гетры. Кабмин напоминает о двух вариантах: респиратор или защитная маска. В ДСТУ упоминается только один вид масок - для сварщиков. Вот и носите их, соблюдайте закон.
Или, например, желтый сигнальный жилет. По стандарту и по закону это тоже средство защиты. Во Франции, говорят, очень популярное. Так что будьте законопослушны.
А вот с самодельными средствами защиты все непросто. Хирургические маски - это изделие медицинского назначения. Использовать можно только те, которые внесены в государственный реестр, и никакой самодеятельности тут быть не может.
Что касается остальных самодельных средств защиты, Технический регламент предусматривает, что в кустарных условиях можно изготовить только средства защиты от неблагоприятных атмосферных условий (головные уборы, сезонную одежду, зонтики), перчатки для мытья посуды и рукавицы для высоких температур (ими удобно снимать горячую кастрюлю с плиты). Все остальные обязательно должны проходить специальную проверку на соответствие стандартам. Без этого их использовать нельзя.
Как видите, круг сужается. Самодельные маски, не прошедшие проверку соответствия или не внесенные в Реестр, применять нельзя, их ношение будет нарушением (штраф 17000 грн). Поэтому, как люди безмерно законопослушные, носите самодельные шапочки и кухонные варежки - они по закону тоже средства защиты, и они не подлежат сертификации (проверке соответствия).
Многие спрашивают: «А если серьезно, где взять маску или респиратор?»
А я, вообще-то, серьезно. А если еще серьезнее, то по закону (ст. 21 Кодекса гражданской защиты Украины) граждане имеют право на обеспечение средствами индивидуальной защиты.
Кто их должен обеспечить, спрашиваете вы? Вы не поверите! По закону это обязанность Кабинета Министров (ст. 16 Кодекса). Вот у него требуйте, устно, письменно. Идеально - послать письменный запрос, оставьте у себя копию и носить вместо респиратора, пока Кабмин не пришлет все полагающееся вам по закону. Как это делать - читайте ниже.
У Кабмина респираторы есть. Он давно создал специальный резерв, как это полагается по закону. Как это «не создал»? Не может такого быть. Как это «нет на складах?» Ай-ай-ай, нехорошо. Какой там штраф на должностных лиц полагается? Или, может, это уже халатность, ст. 367 Криминального кодекса?
Есть ли жизнь после 6 апреля, нет ли жизни после 6 апреля - это юридической науке пока неизвестно. Поживем - увидим. Кому повезет, конечно.
Одно можем прогнозировать: заболеваемость коронавирусом с понедельника снизится, а вот смертность, наоборот, возрастет. Потому что люди с симптомами болезни просто перестанут сообщать врачам, чтобы не попасть в «черный список» (базу данных), и будут заниматься самолечением до последнего. До самого последнего.
А вот ученые, похоже, что-то знают. Известная американская журналистка Faye Flam обнаружила, что специалисты почему-то не боятся заразиться на свежем воздухе.
«Если некоторые мелкие частицы [содержащие вирусы] и остаются висеть в воздухе на улице, они рассеиваются и растворяются практически мгновенно. Вот почему большинство экспертов, с которыми я беседовала, говорили, что, несмотря на приказы «сидеть дома», они ходили, бегали или катались на велосипедах. Причем это никакой не не компромисс между общественным здравоохранением и личным благом, потому что вы не подвергаете риску себя или других, если не приближаетесь к ним», - пишет она в своей публикации в издании Japan Times. И что характерно, случаев заражения коронавирусом на открытых пространствах в научной литературе пока не встречалосюь.
И, наконец, лайфхак для самых-самых законопослушных: публикую форму обращения в Кабинет Министров с требованием обеспечить вас средствами защиты.
Обращение нужно скопировать, заполнить и отправить через специальную форму на сайте Кабмина по адресу: https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/zvernennya-gromadyan
В конце концов: если вы не потребуете, никто вам их не даст.
Почему я пошлю это заявление? Чтобы потом, если на меня, не дай Бог, выпишут протокол, я имел доказательство того, что сделал все от меня зависящее. Шить я не умею, а покупать с рук средства индивидуальной защиты без документов запрещено.
До Кабінету Міністрів України
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2
громадянина ___________,
що мешкає за адресою: ______________
електронна адреса: ________
ЗАЯВА
про забезпечення засобами індивідуального захисту
Згідно постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 (зі змінами), з 6 квітня по 24 квітня 2020 р. введено режим надзвичайної ситуації, введено карантин і заборонено «перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски».
Згідно пункту п'ятого частини першої статті 16 Кодексу цивільного захисту України, створення резерву засобів індивідуального захисту та матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, належить до повноважень Кабінету Міністрів України.
У зв'язку з нагальною необхідністю перебування у громадських місцях (під'їзд будинку, магазини, банки, аптеки, ломбарди), відповідно до приписів пункту другого частини першої статті 21 Кодексу цивільного захисту України,
ПРОШУ:
забезпечити мене засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, виготовленими відповідно до Технічного регламенту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2008 р. № 761, і промаркованого належним чином, у супроводі документів, що підтверджують їх відповідність.
Потрібна кількість: дві одиниці на кожен день чинності заборони, всього 38 одиниць.
Засоби індивідуального захисту прошу поставити в найкоротший термін за моєю адресою, вказаною вище. В подальшому, уразі продовження термінів обмежень, прохання надсилати засоби в потрібній кількості заздалегідь.
Зауважу, що згідно статті 5 Закону України «Про звернення громадян» письмові звернення може бути надіслане з використанням мережі Інтернет, засобів електронного зв'язку (електронне звернення). Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається.
Враховуючи нагальність та невідкладність питання, суттєве обмеження моїх прав в ситуації відсутності засобів індивідуального захисту, прошу розглянути моє звернення у найкоротший термін, як це передбачено ст. 20 Закону України «Про звернення громадян».
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"Неплохо было бы выложить процедуру подачи иска в ЕСПЧ для родственников тех, кто погибнет из-за того, что лишился на время карантина элементарной помощи профильных специалистов, например, онкологов, для кого эти полтора месяца задержки стали фатальными. Такой впечатление, что эти уроды, кроме ограничения конституционных прав запретили ещё и все болезни, кроме коронавируса. В поликлиниках тех, что не закрыты, ни одного профильного специалиста не осталось, всех выгнали за свой счет…"
Суд вам светит, Кабмин зеленой плесени.
Сядете вы по статье за потери жизней людских из-за неоказания помощи, и сядете надолго.
"И хорошего настроения"(С) Кабмин плесневый.
Но у меня большое подозрение что это наступает диктатура, причём московская под руководством Ермака.
Коронавирус помешал полной сдаче Украины под моксву. (присоединения Украины к ОРДЛО и снятия санкций с паРаши)
Не поэтому ли сейчас так усиленно народ загоняется в стойло?
О присоединении Украины к ОРДЛО..
Exit Ермак.
Хотя здесь больше мусора аваковские будут и подпрягли уже титушек в виде "муніципальною вартою"...
А зеишак официально заявил, что Ермак его друг и соратник и он поддерживает всё что делает Ермак.
- Купите поводок и идите гулять с ним, если Вас остановят и спросят, что Вы делаете на улице, ответьте, что Вы гуляете с собакой, но она убежала и Вы её ищете.
Это что, забота о людях 60+? Только дятлам не понятно, что каждому человеку каждый день необходима прогулка на свежем воздухе для поддержки здоровья. По своему опыту вижу, что прекрасно можно быть самоизолированным и при прогулках. Для этого надо обходить прохожих на несколько метров. Это вполне доступно.
Но рассмотрим, спасет ли самоизоляция этих людей от заражения. Конечно ни на сколько. Любой из более молодых из семьи, на которых не распространяется самоизоляция, в случае заражения почти 100% заразят всех членов семьи, в первую очередь 60+, которые вследствие отсутствия прогулок, будут иметь резко сниженный иммунитет и повышенное давление.
Власть идиотов и воров.