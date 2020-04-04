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 Політика України, Суспільство, Здоров'я
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 Нові заходи карантину: Кабмін опублікував роз'яснення щодо найпопулярніших питань українців

Прийняті Постановою №211 нові норми обмежувальних заходів викликали в українців безліч питань, на які Кабмін вирішив відповісти додатково.

Як передає Цензор.НЕТ, роз'яснення щодо нових обмежувальних заходів на період карантину опубліковано в суботу на сайті Кабміну.

  • Чому запровадили правило носити з собою документи, що посвідчують особу?

Наявність у людини документів дозволить перевірити, чи не мусить вона бути на самоізоляції, або в обсервації. А також це дасть можливість органам правопорядку застосовувати адміністративну відповідальність для порушників правил карантину.

  • Чи можна ходити  вулицею без маски?

В Постанові №211 сказано, що в усіх громадських місцях ви маєте бути в масці чи респіраторі.

Громадське місце - частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під'їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше).

Але! Перелік громадських місць може бути розширений органами місцевої влади. Наприклад, у м. Києві до громадських місць відносяться також зупинки громадського транспорту та 50-метрова зона навколо них; церкви та 50-метрова зона навколо них; заклади торгівлі закритого і відкритого типів, зокрема торгові ряди та ринки; кінотеатри та прилегла до них територія тощо.

Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення "громадське місце".

  • Навіщо запроваджується обов’язковий масковий режим?

Це потрібно заради безпеки всіх нас. Враховуючи темпи розповсюдженя коронавірусної хвороби, всі люди розглядаються як потенційно інфіковані. Ви можете не знати, що є переносником вірусу, проте можете наражати на небезпеку інших. Маска запобігає можливому інфікуванню оточуючих. Коли маска на обличчі, тоді виділення біологічного матеріалу, який може містити збудник, зменшується.

  • Яка відповідальність за порушення правил карантину? Чи можуть мене оштрафувати за похід в парк чи відсутність маски?

Можуть. За порушення правил карантину – штраф від 17 тис. грн до 34 тис. грн. А якщо ви порушуєте санітарні правила та норми щодо запобігання інфекційним захворюванням, може бути й кримінальна відповідальність.

  • Чи закривають церкви на період карантину?

Уряд не закриває церкви, проте масові та релігійні заходи заборонені. Ми закликаємо всіх українців залишатися вдома на період карантину.

  • Хто контролюватиме дотримання заходів карантину? Чи буде поліція стояти на входах в парки?

Контроль за дотриманням правил карантину в публічних місцях буде здійснювати МВС та Нацгвардія.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кіровоградській області зареєстрували 23 випадки захворювання коронавірусом, - ОДА

  • Чи можна ходити по вулиці втрьох?

Вулицею можна пересуватися лише вдвох. Виняток – супроводження дітей незалежно від їх кількості.

  • В якому випадку людям старше 60 років можна тепер виходити на вулицю?

Люди старше 60 років поки що мають сидіти вдома. Вони відносяться до групи підвищеного ризику, відтак - потребують самоізоляції. Що це означає? По-перше, вони мають перебувати у визначеному ними місці самоізоляції. По-друге, утримуватися від контакту з іншими особами – крім тих, з якими вони спільно проживають.

  • А якщо вони не мають близьких людей молодшого віку, які можуть про них піклуватися?

Люди, що перебувають на самоізоляції (крім хворих на COVID-19) та про яких немає кому подбати, дозволено відвідувати магазини та інші місця торгівлі, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції. Ці люди мають дотримуватися масочного режиму.

Окрім того, уряд доручив обласним державним адміністраціям вжити додаткових заходів до виявлення та обслуговування одиноких осіб та осіб, які одиноко проживають, серед громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, осіб, які перебувають на самоізоляції, та організувати належний соціальний супровід.

  • Чи можна буде гуляти навколо будинку?

Це не заборонено, але діють інші обмеження: не можна пересуватися групами більше двох осіб та ходити в парки/сквери, зони відпочинку тощо.

  • Чи дозволено виходити на вулицю з дітьми? Чи можна дітям молодше 14 років виходити самим на вулицю?

Діти до 14 років рекомендовано виходити на вулицю тільки у супроводі батьків чи опікунів. В постанові №211 вказано, що дітям не дозволено перебувати без супроводу тільки в громадських місцях. Але! Як сказано вище, навіть під’їзд та територія навколо вашого будинку можуть підпадати під визначення громадського місця. Тому рекомендуємо дітям не покидати домівку без супроводу дорослих.

  • Чи можна ходити в парк чи сквер?

Ні, відтепер – не можна. Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон забороняється. Це дозволяється лише у випадку, якщо вам потрібно вигуляти домашню тварину, або через службову необхідність.

  • Як тепер вигулювати домашніх тварин?

Як і раніше ви можете вигулювати домашніх тварин, проте не більше ніж вдвох. Вигул домашніх тварин в парках та скверах дозволяється лише однією людиною.

  • Коли діти знову підуть у школу?

Заходи карантину наразі діють до 24 квітня, а тому всі освітні заклади переведені в онлайн. За ініціативи президента починає працювати проект "Всеукраїнська школа онлайн". Старт трансляції – 6 квітня.

  • Чи правда, що магазини, банки та аптеки мають забезпечувати відвідувачів масками або респіраторами?

Ні, це неправда. Установи та магазини, робота яких дозволена у період карантину, мають лише контролювати, щоб відвідувачі перебували у будівлях та на території закладів виключно в масках та респіраторах. Обов’язок забезпечення себе масками покладається на відвідувачів.

Дотримуйтесь рекомендацій та будьте здорові!

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186790
 
   
 Топ коментарі
 
Звуження прав і свобод громадян може бути встановлене лише ЗАКОНОМ. Так написано в Конституції. Отже Постанова Кабміну незаконна.
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Гарні запобіжники. Собакам свіжим повітрям дихати можна, а пенсіонерам - ні.
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а кого оштрафуют если будем идти втроем? кто третий лишний? или всех троих?
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так ко мне два хулигана пристали - я в чем виноват? я вообще сам шел.
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Тю, чего морочиться!? Приняли бы: "10 метров вокруг полицая подпадает под определение "общественное место"".
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Снова: рекомендуется..., нельзя, но можно....
Апофеоз идиотизма!!!
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Нельзя - это для гоев, а своим можно.
Но об этом ни один эпидемиолог не говорит.
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Какой в этом смысл если у Зе граница как решето, и он собирает всех больных по миру?
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Михаил Чаплыга: ДРУГИ мои... ВАЖНО! ЗЕ-власть просто осознанно ВРЕТ и ЗАПУГИВАЕТ ЛЮДЕЙ!, https://ua24ua.net/mihail-chapliga-drugi-moi-vagno-ze-vlast-prosto-osoznanno-vret-i-zapugivaet-lyudey/
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Берём новостройки: владельцы квартир не будут ходить на 25-й этаж пешком, то есть будут пользоваться лифтом. Они могут сделать привику, но это не отменяет возможности передавать вирус дальше. Владельцы побывали зимой за границей и часть из них
точно хватанула вирус, о чём не догадывается по причине молодости и ощущению
"море по колено", благополучно передавая его дальше.
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театр абсурду. тепер в тварин бiльше прав, нiж у людей. цуцикам до парку можна, а людинi зась.
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По инициативе Президента начинает работать проект "Всеукраинская школа онлайн". Старт трансляции - 6 апреля.Источник: https://censor.net.ua/n3186790

А не подскажите по чьей инициативе отключили украинские каналы. Лучше пусть учат детей по рузьким каналам к ним доступ открыт для украинцев.
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Цуцикам все можна: ходити без маски, відливати під будь-яким кущем,
обнюхувати сміття та шмарклі на асвальті, після чого лизнути господаря і ніс
перелизати всю його родину.

Собача демократія.
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Почитав коменти пороховати... Висновок такий: Зеленський винен, бо ввів суворі обмежувальні заходи. Він також був би винен, якщо б не ввів їх... Отже, як кажуть французи: "Шерше льо Зеленський".
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Далі тільки лікування кровопусканням і гов'яжі ануси по карточках Нові заходи карантину: Кабмін опублікував роз'яснення щодо найпопулярніших питань українців - Цензор.НЕТ 3395
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тонко кто то в комментах подметил:
"Ходити до лісу заборонили, проте цілодобово можна до ломбарду!"
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Самые жирные места теперь для полицаев - это аптеки: чтобы купить маску, нужно зайти в аптеку без маски. И не в одну!!!
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