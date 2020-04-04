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 Окрім медиків, Україна відправить до Італії вертоліт-реанімацію і спиртові дезінфектори, - Аваков

Крім 20 медиків, що полетіли на допомогу колегам в Італію, Україна готує для відправки туди вертоліт-реанімацію і спеціальний вантаж дезінфекційних засобів.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікації МВС.

"Це будуть спеціальні спиртові дезінфектори, оскільки наших запасів достатньо, щоб наповнити внутрішній ринок та можемо передавати партнерам в Європі. Ми готуємо ще вертоліт-реанімацію, він також вилетить на допомогу італійцям. Ми розраховуємо, що ці місії триватимуть два тижні, наші медики повернуться, пройдуть всі процедури безпеки та будуть передавати досвід", - додав Арсен Аваков.

3 квітня президент Володимир Зеленський підписав указ про те, що бригада українських медиків вирушить до Італії для допомоги в боротьбі з пандемією COVID-19 і обміну досвідом.

4 квітня медики вилетіли до Італії. На місці їх зустрів міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, після повернення їх або відправлять на двотижневу обсервацію, або відправлять надавати допомогу хворим коронавірусом у лікарні.

Також читайте: За добу 2 квітня в Італії померло 766 осіб із коронавірусом

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186789
 
   
 Топ коментарі
 
У нас война идёт уже 6 лет, 14000 народу убито,а итальянцам ПОХЕР. Может чем помогли, я что-то пропустил? Умник? Может хотя бы ящик патронов прислали? Помимо медиков, Украина отправит в Италию вертолет-реанимацию и спиртовые дезинфекторы, - Аваков - Цензор.НЕТ 1412
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Понятно, у Авакова там то же есть вилла. Смазка идёт полным ходом. Евреи готовят себе аэродромы, на случай драпания.
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браво..)
Аваков окучивает свой запасной аэродром за счёт Украины..
щегол, хотя бы Маркива домой захвати на обратном пути..(
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это напоминает совок, сами с голой задницей, а перед "заграницей " занимаются показухой Крім медиків, Україна відправить до Італії вертоліт-реанімацію і спиртові дезінфектори, - Аваков - Цензор.НЕТ 7778 все бы ничего, только вот у самих полный пипец с медициной и заниматься сейчас показухой - это преступление по отношению к своему народу
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Може італійці заберуть також ЗЮ веслюка?
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У Арсена амбіції далеко вище ніж посада міністра мвс)
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Наша власть конечно непотребная, но я считаю что это правильное решение.
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так ніхто б не заперечував, що потрібно допомогти, але з уточненням, що саме спиртовою настоянкою з авакяном та членограєм... Окрім медиків, Україна відправить до Італії вертоліт-реанімацію і спиртові дезінфектори, - Аваков - Цензор.НЕТ 9774
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Треба було б відправити і самого авакяна...
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У нас вроде как один реанимационный вертолет. Т.е получаеться, что нам не надо и люди в Украине не умирают от этого вируса. Дезинфектор купить проблемам, респираторы купить проблемам, сделать анализ тоже проблема, нужных лекарств в аптеках нет. Я уже не говорю насколько плохо с аппаратами для легких на 38 мил. человек. Вообщем у нас все классно как в Германии и теперь мы можем помогать другим.
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Нагадайте коли Італія в чомусь допомагала Україні?
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Т.е. они должны первыми помочь?
И только тогда мы.
Да?
А как же европейская солидарность?
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У вс є відповідь на поставлене питання чи ні? Ви завжди відповідаєте питанням на питання?
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і що за дика манера відписувати російською? Я не розумію російської мови! Питання було поставлене на українсько на українському ресурсі і якийсь поцик відповідає на питання питанням і ...російською!
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Все ясно.
Тебе ответ не нужен.
"Давай, до свиданья".
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Пиши українською. Я нє панімаю Па рускі. Па рускі в Раїсі
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сразу после освобождения Маркова сольёмся в солидарносте .
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Интересно с каких пор в Украине такой избыток и благоденствие?
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відправте українцям Німеччини спирту для дезинфекції. бо спирт дорогий (1 літр від 40євро) і його немає, як немає перекису і взагалі дезинфікуючих засобів.
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Ну хоть в параллельной реальности в Украине всего достаточно, и дезинфекторов, и реанимационных вертолетов в избытке . Жаль у нас шаром покати .
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Там медики получат гражданство за взнос в спасение нации и фиг вам вернутся...
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Особливо не забудьте вручити складу суду присяжних, які засудили Віталія Марківа за ніби-то вбивство журналіста до 24 років в'язниці, бо в нас "гражданская война". Тьфу..
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А Арсен Рюкзаков недалеко от Овоща ушел. Посмотрите его декларацию, это пи.дец!!! Патологическая жадность, алчность и жлобизм. Картины, иконы, драгоценности, часы, статуэтки, коллекции вин, шубы, сумочки, бриллианты, коллекции монет, марок, пластинок, и это все нажито непосильным и честным трудом.
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"Это будут специальные спиртовые дезинфекторы, поскольку наших запасов достаточно, чтобы наполнить внутренний рынок, и можем передавать партнерам в Европе. Мы готовим еще вертолет-реанимацию, он также вылетит на помощь итальянцам", - сказал Арсен Аваков.Источник: https://censor.net.ua/n3186789

Ипать, оказывается у нас все это есть!
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В принципе,ЕС должна действовать на примере лейкоцитов в погоне за бактерией.Сегодня тяжело Италии,все страны, ринулись валить бактерию в Италии.Завтра,будет тяжело,другой стране,лейкоциты вже там.Объединяющий фактор,чёрт возьми
Окрім медиків, Україна відправить до Італії вертоліт-реанімацію і спиртові дезінфектори, - Аваков - Цензор.НЕТ 3005
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Судя по тому,как упорно Италия пытается снять санкции с нароссии? Серьезно?
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Самое супер у этого рюкзакова,что спиртовых смесей у нас достаточно,можем поделится с Итальянцами! У нас достаточно? В аптеках если повезет 100гр.спиртовой смеси 70% 38 гр.,стоила 12,96% 42-48 гривен! стоил 14гр. И это достаточно,зеленые скоты!
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не могу понять министр мвд и гуманитарная помощь...где взаимосвязь?....занимался бы реформами в полиции....
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Что не продали зебарыги,то подарят. Вы кого выбрали,олигофрены?
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сракаАваки ставленик мальдівської простітутки...ЗабулО,чмо кацапетовське? Окрім медиків, Україна відправить до Італії вертоліт-реанімацію і спиртові дезінфектори, - Аваков - Цензор.НЕТ 3734
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А що заваджало оманському його звільнити, кацап?
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Але ж оманський відправив мальдійського на смітник історії і все почав з чистого листа! Без корупції! Без «дагаварнякав»! Що трапилось?!
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Я просто впевнений він це направить в містечко де у нього нерухомість і подбає, щоб про це написали місцеві газети. Можна перевірити і я чомусь впевнений, що так і є.
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А потім , подасть на знижку податків...у нас так можна і в Європі також але це за ваш рахунок і на вашому здорові.
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От , в документах написано держава Україна чи громадянин Аваков?
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РюкЗекян, готує собі на "істарічєскай родінє" мягке "приземлення" на той момент коли відкриється сезон полювання на імбецилів на просторах вкритих 24% світового чорнозему і 73% невдячних зебілів!
Але виглядає так ніби Україна вирішила переплюнути рашку у її автообсироні в допомозі макаронії!
Зебіли явно успішніші від кацапів у таких справах.
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У них там у всіх нерухомість, а за таку нерухомість в Європі треба платити величезні податки. Ось би перевірити куди властне пішла допомога?
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Туди куди завжди ,у кишені мафіозо -політиків типу!
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А тим часом......Коронавирус: Украина в 2,5 раза обогнала мир по темпам роста заражений. Данные на 4 апреля
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/370548-sozdany_svetodiody_unichtohajushchie_covid-19_za_30_sekund_osveshchenija
*******....(да пробачать мене адміни).....
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Украинцы платят в аптеках 350 грн. за антисептики, а они отправляют в Италию?Хороший куш Аваков возьмет!
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ВЫ ЧТО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СОВСЕМ ОХРЕНЕЛИ?????? У НАС ВРАЧЕЙ И АНТИСЕПТИКОВ НЕ ХВАТАЕТ, А ВЫ ИХ ОТПРАВЛЯЕТЕ В ИТАЛИЮ, МОЖЕТ ПОРА СВОИХ ЛЮДЕЙ ЛЮБИТЬ!!!!! Д У М А Й ТЕ!!!!!!!
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Ты хочешь с этими о чём-то договориться? Бедная и наивная Нонна. Окрім медиків, Україна відправить до Італії вертоліт-реанімацію і спиртові дезінфектори, - Аваков - Цензор.НЕТ 5883
Окрім медиків, Україна відправить до Італії вертоліт-реанімацію і спиртові дезінфектори, - Аваков - Цензор.НЕТ 4986
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Давайта авакова відправимо до Італії санитаром.Він дуже добре розбирається у хворобах.
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не понимаю??? каким боком мусара к пондемии?
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Украина спасает галактику!!!! Надо потребовать Сицилию, Сардинию, и Колизей. Ну и Маркива впридачу. Вертолет не хузры-мухры.
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