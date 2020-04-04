 Ціни на крупи, овочі та цитрусові в супермаркетах значно зросли, паливо продовжує дешевшати, - огляд Нацбанку. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в "Економічному огляді тижня" Національного банку України.
Зокрема, за даними моніторингу регулятора, який відстежує пропозиції в онлайн-супермарекетах України, ціни на продукти харчування за останній місяць зросли на 4,2%. Найбільше подорожчали борошно та крупи - на 12,1%, фрукти - на 12,0%, овочі - на 7,4%, м'ясо - на 4,4%.
Зокрема, ціни на крупи гречані зросли за місяць на 21,0% (за останній тиждень - на 3,8%).
Ціни на лимони підвищилися на 39,1% (за останній тиждень - на 7,4%), на апельсини - на 14,6% (за останній тиждень - на 1,8%),
Овочі борщового набору подорожчали за місяць на 15,6% (за останній тиждень - на 2,0%). Часник подорожчав за місяць на 23,2% (за останній тиждень - на 7,7%).
Крім того, за місяць на 9,0% подорожчав туалетний папір (за останній тиждень - на 1,3%).
Як зазначили в НБУ, зростання цін на окремі товари зумовлено як підвищеним попитом, так і звуженням пропозиції.
"Зокрема, зростання цін на м'ясо і овочі борщового набору можна пояснити закриттям ринків і відсутністю міжміського сполучення (а отже зменшенням/відсутністю пропозиції з боку дрібних господарств)", - зазначили в НБУ.
В огляді наголошується, що до своєрідних "індикаторів кризи" належать гречана крупа і туалетний папір.
"Також значно подорожчали продукти-"антисептики" - часник, цибуля, лимони. Ажіотажний попит на них спостерігався і під час свинячого грипу 2009 року. Однак і девальвація гривні також мала вплив (лимони і часник переважно імпортуються)", - додали в НБУ.
Для больных с жкт лучше гречка - кладезь полезных вещей.
И надеюсь, большинство хочет жить при свободной экономике.
Так вот, нюанс свободной экономики - спрос рождает предложение. Если кол-во людей желающих купить товар больше, чем есть товара на данный момент, некоторое кол-во людей готово заплатить чуть больше, чтобы именно им достался этот товар. В тоже время, другая группа людей готово заплатить еще больше. Так и растут цены пока не достигается баланс спроса-предложения. И естественно, если все гречкоманы вдруг решили что скорее умрут от нехватки гречки в их организме чем от коронавируса и решили скупить все подряд, то и цены вырастут. Вы сами же и формируете цену на товар, вот в чем прелесть рыночной экономики. Как только спадет этот дурацкий ажиотаж, и на складах начнут валяться тонны гречки, которую будет жрать лишь долгоносик, так производитель и снизит цену, чтобы получить хоть какую то прибыль. И как бы тупо скупить все под ноль и удивляться возросшим ценам. Вы же сами надавили на эту педаль, а теперь удивляетесь какого черта машина не едет. Ваш кэп.
Пора их угощать коктейлями 2014го года😡
В условиях пандемии возможно ввести регулятору какие-то ограничения на вывоз тех или иных продуктов первой необходимости - на какие-то крупы , например. Просить продавцов не повышать цены на тусже гречку, например.
Рушится медицина во всех странах, экономики ведущих стран ожидают громадный кризис - а вы 'лимоны'
Ну будем без лимонов , в крайнем случае.
Хотя снижение цен на нефть прогрессивно и положительно влияет на все, на цены на продовольствие в том числе(что актуально) , только вот на пуйло влияет иначе - эффективное снижение его просто убивает.
И что же делает это неадекватное ? Становится мостом между валяющимся в грязи ****** и принцем Саудовскрй Аравии? Зачем он это дела6т??? Зачем протягивает руку этому спонсору войны в Украине и гопнику, укравшему Крым? Оно взрывало дома и самолеты, применяло химическое оружие против гражданского населения в Сирии - и внезапно у Штатов возникло желание сделать ему искусственное дыхание?
Сказать , что это подло- ничего не сказать. Весь мир крутит пальцем у виска , показывая своё отношение к выходкам трампа. Что за фигня?
Про Украину можно сказать одно- антимонопольный комитет не работает. Везде в мире цены на заправках реагируют на рынок моментально. Только у нас они типа сильно запаздывают , в случае если нужно эту цену снизить. Но зато скорость повышения цены молниеносна
И мама юристка.
Для вирощування часнику потрібні високі технології?