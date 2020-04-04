 Ціни на крупи, овочі та цитрусові в супермаркетах значно зросли, паливо продовжує дешевшати, - огляд Нацбанку. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в "Економічному огляді тижня" Національного банку України.

Зокрема, за даними моніторингу регулятора, який відстежує пропозиції в онлайн-супермарекетах України, ціни на продукти харчування за останній місяць зросли на 4,2%. Найбільше подорожчали борошно та крупи - на 12,1%, фрукти - на 12,0%, овочі - на 7,4%, м'ясо - на 4,4%.

Зокрема, ціни на крупи гречані зросли за місяць на 21,0% (за останній тиждень - на 3,8%).

Ціни на лимони підвищилися на 39,1% (за останній тиждень - на 7,4%), на апельсини - на 14,6% (за останній тиждень - на 1,8%),

Овочі борщового набору подорожчали за місяць на 15,6% (за останній тиждень - на 2,0%). Часник подорожчав за місяць на 23,2% (за останній тиждень - на 7,7%).

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Крім того, за місяць на 9,0% подорожчав туалетний папір (за останній тиждень - на 1,3%).

Як зазначили в НБУ, зростання цін на окремі товари зумовлено як підвищеним попитом, так і звуженням пропозиції.

"Зокрема, зростання цін на м'ясо і овочі борщового набору можна пояснити закриттям ринків і відсутністю міжміського сполучення (а отже зменшенням/відсутністю пропозиції з боку дрібних господарств)", - зазначили в НБУ.

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В огляді наголошується, що до своєрідних "індикаторів кризи" належать гречана крупа і туалетний папір.

"Також значно подорожчали продукти-"антисептики" - часник, цибуля, лимони. Ажіотажний попит на них спостерігався і під час свинячого грипу 2009 року. Однак і девальвація гривні також мала вплив (лимони і часник переважно імпортуються)", - додали в НБУ.







