 У Кіровоградській області зареєстрували 23 випадки захворювання коронавірусом, - ОДА

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив голова ОДА Андрій Балонь.

"18 осіб, хворих на коронавірусну інфекцію, зафіксовані в Кропивницькому, 2 - у Кропивницькому районі, 3 - у Долинському районі", - йдеться в повідомленні.

Як прокоментував Балонь, сьогодні в Кіровоградський обласний лабораторний центр надійдуть чергові біологічні матеріали людей, що входять в коло контактних осіб у раніше підтверджених випадках. Всі вони будуть обстежені методом ПЛР-тестування.

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