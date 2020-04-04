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 Суспільство
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 У зв'язку з багатотисячною чергою за спецперепустками на транспорт у Кривому Розі поліція склала адмінпротокол за порушення карантину

У Кривому Розі за порушення правил карантину поліція склала адміністративний протокол стосовно посадової особи одного з підприємств міста.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Дніпропетровської області.

4 квітня до поліції надійшло повідомлення щодо порушень правил карантину та неналежної організації роботи щодо отримання перепусток для проїзду у громадському транспорті для робітників одного із підприємств.

За вказаним фактом співробітники Металургійного відділення поліції відносно керівника кадрів даного підприємства склали адміністративний протокол за ст.44-3 КУпАП (порушення правил карантину). Санкція статті передбачає штраф. Протокол буде направлено до суду для прийняття законного рішення.

За даними місцевих ЗМІ,  йдеться про підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг", де для отримання перепустки на проїзд вишикувалася тисячна черга біля управління.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186786
 
 
 Топ коментарі
 
нет такой ситуации, которую команда Зебилов, не превратит в праздник идиотизма и позора..
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штраф - это ваше всьо, зелень
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Той хто шуткував про сенйор-голодомор, сам став кретин- карантин.
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Надо было еще вручить премию Дарвина и Оскара за тупость.
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почему один, можно был 1000 x 17000 = 17 лямов бюджет недополучил, гбр набу и сбу должны открыть дело за убытки
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Рассказывал внукам про тысячные очереди в СССР. Не верили...
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В Черновцах тоже устроили армагеддон.
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А виписати штраф чиновникам, які заборонили людям їздити в транспорті, вони не збираються? Це результат ідіотських дій влади. Люди не винні.
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