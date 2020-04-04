 У зв'язку з багатотисячною чергою за спецперепустками на транспорт у Кривому Розі поліція склала адмінпротокол за порушення карантину

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації поліції Дніпропетровської області.

4 квітня до поліції надійшло повідомлення щодо порушень правил карантину та неналежної організації роботи щодо отримання перепусток для проїзду у громадському транспорті для робітників одного із підприємств.

За вказаним фактом співробітники Металургійного відділення поліції відносно керівника кадрів даного підприємства склали адміністративний протокол за ст.44-3 КУпАП (порушення правил карантину). Санкція статті передбачає штраф. Протокол буде направлено до суду для прийняття законного рішення.

За даними місцевих ЗМІ, йдеться про підприємство "АрселорМіттал Кривий Ріг", де для отримання перепустки на проїзд вишикувалася тисячна черга біля управління.

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