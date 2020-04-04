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 Економіка, Суспільство
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Все про:Transparency International (66) ціни (271) маски (9)

 Постачальники медичних масок у березні підняли ціни більш ніж удесятеро, - Transparency International Ukraine

Середні ціни на медичні маски на порталі Prozorro в березні 2020 року зросли більш ніж в десять разів у порівнянні з початком 2020 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", такі дані наводить Transparency International Ukraine.

За даними дослідження, державні замовники з 1 січня по 28 березня купили майже 2,5 млн медичних масок на 25 млн грн. Очікувано найбільше масок придбали в березні - 1,8 млн. Однак такі закупівлі проводилися і раніше: у лютому купили 547 тис., а в січні - 108 тис.

У січні 2020 року медичні маски замовники купували в середньому по 0,68-1,5 грн, у лютому - по 0,7-3,2 грн. Проте у березні відбувся раптовий стрибок - ціни раптово стрибнули до 10-25 грн за штуку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ціни на основні продукти в супермаркетах Києва вже не зростають, а на деякі товари навіть знижуються, - Кличко. ВIДЕО

Постачальники медичних масок у березні підняли ціни більш ніж удесятеро, - Transparency International Ukraine 01

Серед найбільших постачальників багато тих, хто швидко переключився на медичні товари з іншого виду діяльності. До топ 5 постачальників масок увійшли лише 2 дві компанії, що спеціалізуються на медицині. Решта - автомобільна і будівельна компанії та ФОП, який раніше торгував одягом і взуттям, а ще раніше м’ясом, зазначається в повідомленні Transparency International Ukraine.

Нагадаємо, Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України порушило справу щодо виробників і постачальників медичних масок, а також аптечних мереж Києва, в зв'язку з ростом цін на вироби під час спалаху коронавірусу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186784
 
 
 Топ коментарі
 
Наші вчасно всі маски продали за кордон.
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Порошенко - За медицинские товары идёт жестокая конкуренция
Зеленскай оказывает гуманитарную помощь Италии.
Поставщики медицинских масок в марте подняли цены более чем в десять раз, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 2415 Хуже могла быть только помощь Мацковии
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Наші вчасно всі маски продали за кордон.
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уявіть, що з землею буде, та і з країною...
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Маски шити нескладно, тому потрібно дозволити продавати в аптечних мережах саморобні маски, які не є медичними, щоб виробники масок могли відкрито конкурувати між собою і ціна швидко впаде через масовий збут продукції! Поки немає дозволу продавати в аптеках маски без сертифікатів відповідності, створюється штучний дефіцит і тоді звичайні користувачі викуповують медичні маски, які їм не потрібні, а медики лишаються без масок! Якщо буде створений ринок немедичних масок, ціни миттєво понизяться до 2-5грн за маску.
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а, может, их вывезли только на бумаге?... а теперь снова "ввезли"...
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Зараз антимонопольний комітет як грюкне кулаком по столі- всі бариги й спекулянти як злякаються і зроблять маски по 2 гривні!
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Схоже на Бубочку який розкрив рота на Україну , а сьогодні певно і сам не радий .
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Это всё Порошенко - он во вторую (в первую - исправляет суммы в платёжках) половину ночи пробирается в компьютеры фирм и завышает цены в 10 раз. Я нигде не ошибся, зебилы? Поставщики медицинских масок в марте подняли цены более чем в десять раз, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 7788
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Дєдушку зелені вже купили з по(т)рохами.. Але хоч сидіти не буде.. Шкода Поставщики медицинских масок в марте подняли цены более чем в десять раз, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 6701
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А чему удивляться в стране где кредиты выдают под 1000% годовых .
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Порошенко - За медицинские товары идёт жестокая конкуренция
Зеленскай оказывает гуманитарную помощь Италии.
Поставщики медицинских масок в марте подняли цены более чем в десять раз, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 2415 Хуже могла быть только помощь Мацковии
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Как докажешь, что он что-то укерал- так сразу и вернет. Ты как , крал с ним вместе, что так точно знаешь, или тебе по каналу г+г рассказал бабломойский, спионеривший у украинцев 5,5 млрд.долларов?
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Так він і війну за два тижні закінчив.Тут не посперечаєшся.
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Про 2 тижні він обіцяв у квітні 14, коли було захоплено 2 сарая, а презиидентом став літом, коли захопили майже 2 області
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Курчат рахують восени.Не цікаво коли обіцяв, а що виконав, і головне по відрубував руки.От і отримав по заслузі.
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Та і кацапи тоді ще свої війська не ввели.
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А коли він казав, що ВІЙНУ закінчть за 2 тижні? Давай цитату, брехунчику.
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Еще как. Он бы ее и закончил,. Но в боевые действия вступили регулярные части РФ. Регулярные части, Витя, против добробатов. Поэтому перед тем, как умничать изучи факты. Тем более, что рашисты этого и не скрывают
Постачальники медичних масок у березні підняли ціни більш ніж удесятеро, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 3323
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Скажеш своєму мальдівському бульдозеристу нехай вивчить ті факти.Перед тим як обіцяв,він не знав хто окупував Крим І Донбас? а я ці факти вивчив ще в лютому 2014р а у 2008 казав що ми будем наступні. Постачальники медичних масок у березні підняли ціни більш ніж удесятеро, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 5750
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Мой бульдозерист? У вас у всех зеленых мозги под муйню заточены? То что аннексия Крыма готовилась давно, это не Америка. Лужков, Затулин, Жирик бузу в Севе с нулевых разгоняли. Но одно дело, даже Крым, с его бредовым референдумом, а другое Донбасс. У Пети было масса недостатков. Вопрос - у Вовочки их меньше?
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У нас в Україні всі вибори були не за а проти.Не було жодного справжнього гетьмана,і те що вибрали не саме гірше з того що було запропоновано.А зараз після голосування за банківський і земельний закони показало що не помилились,бо могло б буть ще гірше.
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Если бы сейчас президент Порошенко был бы - 100% коронавируса не было! Он бы просто подписал приказ как президент Туркменистана - запрет. Там коронавируса нет. И у нас не было бы.
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Це жарт? Не смішно. Що він там забезпечив?
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Украинец устроил скандал в супермаркете из-за сдачи мелочью. Позорное видео

https://www.obozrevatel.com/society/ukrainets-ustroil-skandal-v-supermarkete-iz-za-sdachi-********-pozornoe-video.htm

На возмущения мужчины касирша ответила, что монеты - это также национальная валюта. Покупатель швырнул мелочь ей в лицо, сказав, чтобы она сама пользовалась такой валютой.
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Тут волали что фсё пропало, маски проданы, а оказывается - они были, есть и будут, просто самые предприимчивые предприниматели взвинтили цены ради наживы.
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"самые предприимчивые предприниматели" часом не друзья клоуна как Радуцкий? или просто из партии "Свалилась Неоткуда"?
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Так це ж природа капіталізму. Чому ми дивуємось?

Попит великий - ціни зростають - все більше виробників виходять на ринок - ринок швидко наповнюється - конкуренція зростає - ціни знижуються - люди купляють маски які їм потрібні - всі задоволені і здорові

Всі спроби адміністративними шляхами знизити ціни роблять лише гірше. Попит є, а він не задовільняється або задовільняється в тіні - росте корупція і хабарі чиновництва, а не виробників - масок все рівно немає - люди заражаються і мруть
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Це сарказм, якщо до когось не дійшло. До вільного ринку, при якому ця схема нормально працює, нам ще рости і рости. Без рівноправ'я це все на солодкі мрії кріпака подібно.
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Поставщики материалов из которых шьют маски тоже подняли цены.
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Так работает рынок и это правильно. Цена пользующегося спросом товара растёт, в данный сегмент в погоне за прибылью включаются новые игроки, выпуск необходимого людям товара растёт, цена падает. Кто не согласен - совки, мечтающие стоять в километровых очередях за дешёвой колбасой.
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Есть такое понятие стратегический запас и такие «совки», как сша, например, имеют стратегический запас нефти!
Как раз, чтобы рынок не влиял на цену!
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Это к тому, что у нас был стратегический запас масок, который удачно распродали в ес, а мы теперь имеем цену на маски в десять раз дороже.
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Ну да. Поэтому и цены растут, чтобы были средства увеличить производство.
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Можно еще солдатам на передовой продавать оружие и патроны, чтобы были средства увеличить производство.
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Сравнение глупое. Патроны покупает Минобороны, то есть налогоплательщики - мы с вами.
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Это чтобы показать глупость и подлость барыг, которые наживаются на смертельной болезни.
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Ну так у нас же не капіталізм, а феодалізм. Бариги є, а вільного ринку немає. Порівнювати з США не коректно. Протилежні суспільно-політичні системи.
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Ох и демаГОГ .... Про совок и дешевую колбасу это ты красиво "завернул" , а как быть с пониманием "Пир во время чумы ?"
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Канібали певно теж готують смачну шинку з людятини , але чи варто таку роботу схвалювати ? Є якісь морально - етичні маркери які звичайна людина не переступить , а "успішні бізнесмени" навіть уваги не звернуть . Певно таких "успішних" потрібно ізолювати від соціуму . Вони для нього небезпечні в усіх планах .
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Чтобы увеличить производство нужны деньги, чтобы получить деньги нужны высокие цены. Это просто реальность не имеющая отношения к морали. Для морали люди придумали государство, которое может скупать эти маски и раздавать нуждающимся. Но нельзя просто сказать производителям - продавайте по себестоимости - так мы не получим ни роста их производства, ни самих масок не получит тот кто наиболее остро в них нуждается.
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Змішалися до купи коні й люди , а в житті краще коли котлети окремо , а мухи окремо . В усі віки тих хто наживає великі статки на горі людському , мали за мародерів , за гієн . Держава в змозі мобілізувати всі швейні виробництва країни на пошив засобів захисту з паралельним вирішенням проблем логістики . От тільки вона про це не думає . Єрмак думає про нового "мерина" та спільний з сєпарами комітет , а решта для нього абстракція .
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Маячня. Це все догми тоталітарних суспільств, яке під соусом справедливості, заботи про людей і побудови "нової людини" міліонами знищували їх в тюрмах, таборах і морили голодомором. "Благими намірами дорога в пекло моститься" (С)

"Звериний лик капіталізму" чомусь в результаті набагато гуманнішим виявився.
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Я ніколи не сприймав червоно-кхмерівського комунізму у виконанні москви та Китаю . Не будь наївним , поцікався причиною загибелі мільйонів від голоду в Штатах за часів Великої Депресії . Істина , вона десь посередині .
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Яка наївність, просто якщо відкинути лушпіння, то суть проблеми видно краще.
США зробили висновки з великої депресії але не відкинули постулати, які лежать в основі їх демократії: рівноправ'я громадян, верховенство права і ринкова економіка.

Будь-яка буква їх Конституції і всі поправки до неї повинні витримуватись в законах, які вони приймають. А у нас ні демократії (ст.1), ні верховенства права (ст.8), ні рівноправ'я, ні ринку. Феодально-мафіозна тоталітарна держава... Але чомусь все намагаємся себе не з Таіландом, наприклад, порівнювати, а з країнами ОЕСР.
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Алё, "рынок.." ! Я вот это читаю то что ты мелешь и не могу понять, ты тоже мародёр и дармоед на чужом горбу или просто тупое? Совок здесь абсолютно не при делах . При делах алчность ,жадность, эгоизм и предательство. Тебе по буквам начиркать : НА ДВОРЕ **** СМЕРТЕЛЬНАЯ ПАНДЕМИЯ ! При чем никто пока не знает сколько эта бомбёжка будет продолжаться и сколько будет волн. Если год- два - половина населения Земли исчезнет нахрен. Поэтому сейчас каждый должен обезопасить рядом стоящего даже за последнюю рубашку потому что это вопрос выживания ВСЕХ! Какой ***** рынок? Поц фанерный? Когда вы безмозглые бараны поймёте что сейчас все в одном котле ..и ворьё и нищие (благодаря этому ворью)? У гроба карманов нет. И у гробов твоего выводка тоже карманов нет. И если тебе не 60+ - это не значит что наживаясь на дешевом говне и мизерных пенсиях и зарплатах людей ты не подхватишь "подарок" и не подохнешь в муках..Уже сейчас промежуток риска 30- 68. А не после.... Те кто честно делает бизнес сейчас и у кого есть порядочность и мозги - наоборот раздаёт и дарит..в нереальном количестве всё самое нужное в т. ч. дорогое ("Самсунг" например..Маск например), а ******** вроде заворованного быдла ( например порося и мамэд - сейчас с особым цинизмом пиарятся на какой то позорной мелочи пол процента от наворованного а зелупень вонючий и совсем ни копейки не дал..) это не рынок.. Это ********* и тупизм. Это называется - алчные ублюдки. И что здесь совкового ?
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Совковое в твоих рассуждениях всё. Чтобы увеличить производство нужны деньги. Нужно тупо купить ещё швейных машинок и за спасибо или твою последнюю рубашку их не продадут. Нужно нанять людей, которым нужно платить - они хотят кушать. А у тебя всё просто как в анекдоте:
- Почему замолчал пулемёт, Горемыкин?
- Патроны кончились, товарищ Щорс!
- Но ты же советский человек, Горемыкин!
И вновь застрочил пулемёт!
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Ладно, допустим этот вирус сильный, но от него все равно умирают недостаточно много, чтобы боятся 2-10%.
Но вот, чтобы было, если бы вирус имел большую силу?
Или допустим через 2-4 года будет таки сильный вирус со смертностью 25+%?
И при власти будут такие аморальные уроды, что тогда будет?
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Какую захотят смертность, такую и нарисуют. И ты ничего не докажешь.
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не знаю сроков, но ничего нового не будет, этой новости уже две тыс лет:
"вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь" - ну и дальше по тексту Откровения
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А вы еще хотите спасать етот мир от коронавируса? Все больше убеждаюсь что вирус очищает етот мир а не угнетает
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Это как елки на новый год.. только период продаж подлинней ( как там говорили - " ничего личного, просто бизнес") Хотя по мне бы .. пару - тройку для острастки.. Ну да ладно это уже совсем другая история...
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Блин, надеюсь после коронагеддона наступит Эра Робин Гудов - барыги задрали и как их не называй, а Карла Марла прав! Нет такого преступления на которое барыги не пошли бы для извлечения выгоды!
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В Японии когда было страшное цунами и была полностью разрушена инфраструктура людям бесплатно раздавали еду и вещи и никто **** невзял за это деньги
Здесь мало того что маски спи-ли так еще и в 10 раз дороже продают продукты тоже намного подорожали и так на всем так это же не стихия не разрушения сранный вирус из за которого всех ставят в стойло и готовы отобрать последнее и посадить на нары и что то все патриоты правильные рты свои гавном замазали
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NB: Ломбардный промысел Разумкова - это барыга. Торговля масками во время эпидемии - мародерство. Нехватка еды в ВСУ - мародерство. Электрика с РФ, гонорары Зеленского с Москвы - торговля на крови. Ермак - свинарчуки. Юзик и Ко - кумовство.
Все, что зелебобы набрасывали на Порошенко присуще именно им.
В психиатрии это называется проекцией.
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ша, игорек
это народные избранники
что посеяли, то и пожинают, все справедливо
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Производители подняли цены! В Китае, в розницу маска стоит пол доллара. Её привести надо ещё! Или самолёт или морем. Доставку самолетом из Китая подняли в несколько раз! Зачем это перекручивать??? Аптеки и так не хотят получить чёрный пиар и просто не закупают маски
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нормальное правительство при чрезвычайной ситуации в стране отлавливает мародеров барыг, торгашей , прочую мразь и отстреливает , на крайняк вешает. и все, остальная шалупень будет сидеть ровно- ровно, зная если что будут помножены на нуль.
что делает наша говновласть зеленых имбецилов, разрешает барыгам и прочей мрази зарабатывать бабло на горе. так что делайте выводы. вам такая власть нужна? мне нет. нах с пляжа.эти чмошники уже достали.
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для этого зе вначале маски продал, что бы купить и повысить цену. Хорошо наживается во время эпидемии.
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Если б в 10 раз подняли, было бы хорошо, по факту в 100 раз.
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А тем временет у зебилов заканчиваются денюжки.
Кто же придет им на помощь, щоб было за что масочки купить? А вот кто "спаситеть"!!!
Юлии Тимошенко принадлежит сеть ломбардов «Дешева готівка»,
а семье Дмитрия Разумкова - сеть ломбардов «Про100Кредит».

Постачальники медичних масок у березні підняли ціни більш ніж удесятеро, - Transparency International Ukraine - Цензор.НЕТ 6657
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За золоту десятку давали половину мішка борошна . Прабабця мала кілька золотих "дукачів" , цим дітей і врятували . Тоді , в "першій столиці" , на базарі "успішні бізнесмени" торгували котлетами і пиріжками з людятиною .
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Вся благотворительность барыг заключается в том, что иногда им надо чутка успокоить Бобика, из которого они пьют кровь - чтобы Бобик не сдох и чтобы сильно не начал чесаться.
И если они масок какой-то бабушке на 100 гривен подарят, то за то, шоб это снять и показать по ТВ заплатять 100 000 гривен.
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ни воры, ни лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют. (с)
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свинарчукавские барыги цены подняли.
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Гнилой у нас народ! Сколько раз я в этом убеждался, другие нации друг за друга горой, а наши готовы вцепится в горло тому у которого что-то лучше или ООН беде оказался.
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