 Постачальники медичних масок у березні підняли ціни більш ніж удесятеро, - Transparency International Ukraine

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", такі дані наводить Transparency International Ukraine.
За даними дослідження, державні замовники з 1 січня по 28 березня купили майже 2,5 млн медичних масок на 25 млн грн. Очікувано найбільше масок придбали в березні - 1,8 млн. Однак такі закупівлі проводилися і раніше: у лютому купили 547 тис., а в січні - 108 тис.
У січні 2020 року медичні маски замовники купували в середньому по 0,68-1,5 грн, у лютому - по 0,7-3,2 грн. Проте у березні відбувся раптовий стрибок - ціни раптово стрибнули до 10-25 грн за штуку.
Серед найбільших постачальників багато тих, хто швидко переключився на медичні товари з іншого виду діяльності. До топ 5 постачальників масок увійшли лише 2 дві компанії, що спеціалізуються на медицині. Решта - автомобільна і будівельна компанії та ФОП, який раніше торгував одягом і взуттям, а ще раніше м’ясом, зазначається в повідомленні Transparency International Ukraine.
Нагадаємо, Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України порушило справу щодо виробників і постачальників медичних масок, а також аптечних мереж Києва, в зв'язку з ростом цін на вироби під час спалаху коронавірусу.
Зеленскай оказывает гуманитарную помощь Италии.
Хуже могла быть только помощь Мацковии
верни награбленное !!!
https://www.obozrevatel.com/society/ukrainets-ustroil-skandal-v-supermarkete-iz-za-sdachi-********-pozornoe-video.htm
На возмущения мужчины касирша ответила, что монеты - это также национальная валюта. Покупатель швырнул мелочь ей в лицо, сказав, чтобы она сама пользовалась такой валютой.
Попит великий - ціни зростають - все більше виробників виходять на ринок - ринок швидко наповнюється - конкуренція зростає - ціни знижуються - люди купляють маски які їм потрібні - всі задоволені і здорові
Всі спроби адміністративними шляхами знизити ціни роблять лише гірше. Попит є, а він не задовільняється або задовільняється в тіні - росте корупція і хабарі чиновництва, а не виробників - масок все рівно немає - люди заражаються і мруть
Как раз, чтобы рынок не влиял на цену!
"Звериний лик капіталізму" чомусь в результаті набагато гуманнішим виявився.
США зробили висновки з великої депресії але не відкинули постулати, які лежать в основі їх демократії: рівноправ'я громадян, верховенство права і ринкова економіка.
Будь-яка буква їх Конституції і всі поправки до неї повинні витримуватись в законах, які вони приймають. А у нас ні демократії (ст.1), ні верховенства права (ст.8), ні рівноправ'я, ні ринку. Феодально-мафіозна тоталітарна держава... Але чомусь все намагаємся себе не з Таіландом, наприклад, порівнювати, а з країнами ОЕСР.
- Почему замолчал пулемёт, Горемыкин?
- Патроны кончились, товарищ Щорс!
- Но ты же советский человек, Горемыкин!
И вновь застрочил пулемёт!
Но вот, чтобы было, если бы вирус имел большую силу?
Или допустим через 2-4 года будет таки сильный вирус со смертностью 25+%?
И при власти будут такие аморальные уроды, что тогда будет?
"вылейте семь чаш гнева Божия на землю. Пошел первый Ангел и вылил чашу свою на землю: и сделались жестокие и отвратительные гнойные раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его. Второй Ангел вылил чашу свою в море: и сделалась кровь, как бы мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий Ангел вылил чашу свою в реки и источники вод: и сделалась кровь" - ну и дальше по тексту Откровения
Здесь мало того что маски спи-ли так еще и в 10 раз дороже продают продукты тоже намного подорожали и так на всем так это же не стихия не разрушения сранный вирус из за которого всех ставят в стойло и готовы отобрать последнее и посадить на нары и что то все патриоты правильные рты свои гавном замазали
Все, что зелебобы набрасывали на Порошенко присуще именно им.
В психиатрии это называется проекцией.
это народные избранники
что посеяли, то и пожинают, все справедливо
что делает наша говновласть зеленых имбецилов, разрешает барыгам и прочей мрази зарабатывать бабло на горе. так что делайте выводы. вам такая власть нужна? мне нет. нах с пляжа.эти чмошники уже достали.
Кто же придет им на помощь, щоб было за что масочки купить? А вот кто "спаситеть"!!!
Юлии Тимошенко принадлежит сеть ломбардов «Дешева готівка»,
а семье Дмитрия Разумкова - сеть ломбардов «Про100Кредит».
И если они масок какой-то бабушке на 100 гривен подарят, то за то, шоб это снять и показать по ТВ заплатять 100 000 гривен.