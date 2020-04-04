 Постачальники медичних масок у березні підняли ціни більш ніж удесятеро, - Transparency International Ukraine

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", такі дані наводить Transparency International Ukraine.

За даними дослідження, державні замовники з 1 січня по 28 березня купили майже 2,5 млн медичних масок на 25 млн грн. Очікувано найбільше масок придбали в березні - 1,8 млн. Однак такі закупівлі проводилися і раніше: у лютому купили 547 тис., а в січні - 108 тис.

У січні 2020 року медичні маски замовники купували в середньому по 0,68-1,5 грн, у лютому - по 0,7-3,2 грн. Проте у березні відбувся раптовий стрибок - ціни раптово стрибнули до 10-25 грн за штуку.

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Серед найбільших постачальників багато тих, хто швидко переключився на медичні товари з іншого виду діяльності. До топ 5 постачальників масок увійшли лише 2 дві компанії, що спеціалізуються на медицині. Решта - автомобільна і будівельна компанії та ФОП, який раніше торгував одягом і взуттям, а ще раніше м’ясом, зазначається в повідомленні Transparency International Ukraine.

Нагадаємо, Київське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України порушило справу щодо виробників і постачальників медичних масок, а також аптечних мереж Києва, в зв'язку з ростом цін на вироби під час спалаху коронавірусу.