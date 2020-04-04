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 У США - понад 277 тисяч хворих із COVID-19, 7 159 людей померли

У Сполучених Штатах Америки в результаті епідемії COVID-1 померли вже 7 159 людей, в країні зараз зареєстрували 277 522 підтверджених випадків зараження коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про повідомляє сайт Worldometer.

Наступними після США в статистичній таблиці за кількістю хворих COVID-19 йдуть Іспанія (124 736 випадків, з них 11 198 - летальних) і Італія (119 827 випадків COVID-19, з них 14 681 летальних).

12 283 пацієнта одужали від коронавірусу в США за станом на сьогодні.

У світі поки зафіксовано 1 118 562 випадки COVID-19, з них 59 226 летальних, 229 274 особи одужали.

Станом на 10:00 4 квітня в Україні 1096 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 28 летальних, 23 пацієнти одужали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверо українців намагалися втекти від самоізоляції за кордон, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186781
 
 
 Топ коментарі
 
Я ни на что не намекаю, но до Зеленского такого в мире не было.
Скорее всего, если его удалить, то может всё и наладится !
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у нас тоже много умирает, но от насморка и гриппа.
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у нас тоже много умирает, но от насморка и гриппа.
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США упустили время карантина. Ho, С этими цифрами меняется и риторика президента великой страны.

В США - более 277 тысяч больных с COVID-19, 7159 человек умерли - Цензор.НЕТ 5872
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Неофіційно говорять, що карантин може бути продовжений.
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у нас? почти 100%. чем в нашем случае ЧС хуже, чем ЧП? ЧП вводят на конкретный срок для достижения конкретной цели. под ЧС же можно мордовать народ бесконечно и мямлить нечто невнятное. ничего существенного к 24-му не изменится.
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ЧП та ЧС для нас не підходить, треба вводити ХЗ.
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Скорее всего через 2-3 недели когда появится возможность массового тестирования миллионов людей то могут начать открывать некоторые штаты и районы. Карантин там из-за того что не знают кто носитель и не могут их изолировать как это делали в Корее
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В США населення, десь з 340 мільйонів, так що у порівнянні з Італією, звичайно у вісотках менше. Однак десь 8 % смертей. У США, теж дуже багато літніх людей.
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Пока карантин - позанимайся удаленно с репетитором арифметикой за 2-й класс.
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Так, там не 8%, десь 2,3%.
Дякую за уточнення.
(арифметику вчив дуже давно
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В рамках борьбы с пандемией, Зеленский от себя лично и от коллектива студии Квартал 95 передал во все региональные больницы привет.
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Николаевский городской голова Александр Сенкевич подтвердил, что с 6 апреля и до конца карантина общественным транспортом смогут пользоваться только медики, правоохранители и те, которые работают на объектах критической инфраструктуры.

Об этом стало известно в ходе ежедневного эфира мэра, 3 апреля, - передает корреспондент 0512.ua.

Сенкевич рассказал, что лишь некоторые категории граждан смогут пользоваться трамваями, троллейбусами и маршрутками. Всем остальным, кто не входит в вышеперечисленные группы, придется ходить пешком или пользоваться собственным транспортом, если он есть.
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Он реальный идиот .Экономика просто ляжет после этого . Начнется голод и карточная система .А с ними придет преступность , не такая как в 90-х , а такая как в Сомали .Придётся вводить сразу и смертную казнь на месте .А это отказ от Европы . А за ним всегда приходит ,,русский миръ" с х.йлом у которого в орде ,,нет" ни секса ни короновирусов
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Я ни на что не намекаю, но до Зеленского такого в мире не было.
Скорее всего, если его удалить, то может всё и наладится !
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И что читать за Испанку ? Испанка прошла по миру когда была послевоенное разруха, "голод", и не могло быть никаких сдерживающих факторов (карантинов).Испанка это H1N1- Свиной Грипп, пандемия которого была зимой 2008-2009 годов.Смертность на данный момент у MЕRS -2 (Covid -19), по соотношению заболевших -выздоровевших, выше чем у Испанки (Свиного Гриппа)
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Виноват не Зеленский а короновирус ((
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я ни на что не намекаю, но дебилов с нарушенным восприятием причинно-следственных связей пора бы уже в психушку паковать.
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Чучело супрун не помогла своими дебильными советами? Как так?
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Цікаво, яка статистика по пневмонії не від ковидки 19 ?
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Это теперь гостайна на разсее .А у нас ? У США - понад 277 тисяч хворих із COVID-19, 7 159 людей померли - Цензор.НЕТ 986
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ну так рыжий имбецил сказал что это все фигня, по чихают и и все пройдет. ))))
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**********, в *********, все гораздо хуже и лечить вас никто не хочет, дохните вы как собаки, никому не нужные... и не жалко ведь вас.. У США - понад 277 тисяч хворих із COVID-19, 7 159 людей померли - Цензор.НЕТ 5021
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