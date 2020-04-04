 Окупанти обстріляли позиції воїнів ЗСУ поблизу н.п. Оріхове, Славне і Водяне, - Міноборони

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міністерство оборони України.

"Від початку поточної доби, за наявною станом на 12.00 інформацією, російсько-окупаційні війська тричі порушували режим тиші на лінії бойового зіткнення.

З 08.55 від Золотого-5 окупанти випустили 2 міни калібру 82 мм та вели вогонь зі протитанкових та автоматичних станкових гранатометів по нашим оборонцям Оріхового.О 09.20 з напрямку від окупованого села Сигнальне, ворог застосував великокаліберні кулемети по наших захисниках селища Славне.

З 09.30 також з великокаліберних кулеметів окупанти розпочали обстріл оборонців Водяного.

Наші воїни гідно придушували ворожу збройну активність із незаборонених зразків озброєння та дали ворогу гідну відсіч. За наявною інформацією, внаслідок прицільного ворожого вогню бойових втрат серед мужніх захисників України немає", - додали у відомстві.