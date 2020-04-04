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 Четверо українців намагалися втекти від самоізоляції за кордон, - Держприкордонслужба

Прикордонники не випустили з країни трьох чоловіків і жінку, які кілька днів тому повернулися в Україну і підписали угоду про обов'язкову самоізоляцію.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу України.

"Троє чоловіків та одна жінка – усі громадяни України, які днями повернулися з-за кордону, учора знову з’явилися в пунктах пропуску. Зробили вони це всупереч взятим зобов’язанням, адже в’їжджаючи в Україну власноруч підписали згоди щодо обов’язкової самоізоляції. Порушники карантину знехтували своїми обіцянками та рушили на виїзд з країни, наражаючи на небезпеку себе та людей навколо.

Під час виявлення правопорушення прикордонники негайно повідомили співробітників Національної поліції, які склали на осіб адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Подальшу долю громадян вирішить суд.

Невпинно звертаємося до громадян із проханням залишатися вдома аби зменшити передачу інфекції і врятувати життя людей, зокрема ваших рідних та близьких людей! Шановні громадяни! вкотре нагадуємо, що за порушення правил з карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тис. грн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розміщені на обсервації в готелі "Козацький" українці отримали негативні ПЛР-тести на коронавірус і роз'їхалися по домівках

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186778
 
   
 Топ коментарі
 
Нацбанк громко и с гордостью отчитался что гривна укрепилась.
И совсем тихим шепотом, как бы вскользь вспомнили что для укрепления гривны потратили в марте 2 млд гривен. Четверо украинцев пытались сбежать от самоизоляции за границу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3538
Хорошо, когда злочинная влада барыг оставили заначку, которую можно тратить на поддержание гривны.
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НарИд классический. То они едут в страну, соглашаясь на правила самоизоляции. То потом бегут за границу... Избиратели зе-била во всей красе!
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Ол*ни безответственные, еще и ставят под угрозу других людей.Зачем тогда приезжали?
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зачем тогда их сюда ввозили ? сейчас у нас не было бы никакой вирусни ... а с всякого быдла какой спрос ...
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Нет,тут другой вопрос,а шо границы открыты? Может этот карантин-туфта?
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а это имеет теперь значение ? почему в том же израиле их сразу отправляли на обсервацию а у нас просто распустили кого куда ... или теперь карантин минимум на год наших зелёных идиотов устраивает ? сначала нужно думать, а потом делать ..
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Такие пусть бежат и не возвращаются и паспорта у них нужно было забрать и аннулировать. Зачем сейчас разрешать вообще выезжать за пределы страны? Одним карантин, а другие пусть шастают заразу привозят с других стран? Непонятна эта тактика.
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Сьогодні такий як ти вирішить забірать пасторта. А завтра він вирішить, що "сейчас" це не коли тобі цікаво. А тоді коли комусь іншому цікаво.

І потім сьогодні не зможе виїхати хтось інший, а завтра ти сама не зможеш.
Обмежити простіше всього. Тілько потім це все дуже важко повертати.

Тих хто приїзжає до країни звичайно треба тримати в Карантині 40 днів як мінімум.
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Я пишу про время карантина, а не про завтра - сегодня. Карантин эффективен , если строго выполняются все ограничения. А шастать сейчас туда сюда - это подвергать опасности заражения миллионы людей. В Америке уже умерло более 7 тыс человек за пару месяцев и это не шуточки.
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Ти про сьогодні бо тебе цікавить сьогодні, а той хто цим буде користуватись буде розповсюджувати на той час коли буде цікавити його.
Я цілком згоден що треба витримувати Карантин. Це не жарти. На медиків іде дуже велике навантаження. Треба мінімізувати шанси на розповсюдження віруса. Каратнин повинен бути суворий і безумовний. Навіть вважаю що треба мінімізувати походи в магазин і взагалі все що може призвести до зайвих зустрічей людей. Тут немає слів.
Але для цього не треба забирати паспорти. Штраф у велику суму нормально підійде. Якщо 95 кварталу дати право забирати паспорти, то це буде проблема ще більша, ніж вірус.
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думаю, что очень многие, которые припёрлись (и продолжают) в Украину, очень скоро сильно пожалеют и захотят обратно
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таких упоротых дебилов нужно отправлять в Жолтые Воды на карантин..
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Бігуни Четверо украинцев пытались сбежать от самоизоляции за границу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 641 як і Бубочка бігун від призову.
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Где ты связь узрел хрен знает, не считая что никаких повесток Зеле не было...но тебе как соевому бюторасту виднее!
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Там кукушка была куплена за 5 копеек и давно сломалась, оно с сайта не вылезает. Его жизнь убога и жалка.
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не надо было ниче подписывать... а пока не поздно надо обжаловать эти писульки в судах и подавать ответные иски
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пусть хитропопые организуютвсе как надо, с выпиской справки на работу. а то сиди за свой счет, работать нельзя, ниче нельзя. а если денег нет что делать, вот и бегут оттуда, зелибобы скажут - вот ваша подпись вы сами захотели
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Нууу... пусть организуют, да...
Но, к сожалению, реальность такова, что никто вот этого идеального организовывать не будет. При власти клоуны - чего ж от них ждать???
Маємо те, що маємо.
А бежать в Европу смысла нет. Работа там для заробитчан закончилось. Вон, даже проституток в Германии выкинули на улицу. Бомжуют теперь, будучи не в состоянии выехать в родные страны. Кого из них какой сердобольный немец приютил у себя, как уличную собаку, - еще повезло...
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Люди бежали в правильном направлении. Наверное. нанюханые сюда заехали. Когда отпустило, как огляделись.. Четверо украинцев пытались сбежать от самоизоляции за границу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7270
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Приїхали,подивились,що тут повна срака і назад хотіли,але від ЗЕ не так просто тепер втікти
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если нельзя, должен быть закон, изоляция - но тогда с полным обеспечением и бесплатно. а хитропопые зелибобы скинули всё на самих людей, всучивая эти писульки мол епитесь сами
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НарИд классический. То они едут в страну, соглашаясь на правила самоизоляции. То потом бегут за границу... Избиратели зе-била во всей красе!
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Похоже что это избиратели другого кандидата, глянь за кого проголосовал заграничный округ. Они живут, работают и поучают украинцев жизни сидя из Европы, но за защитой и бесплатной помощью бегут сюда, а от всех обязанностей и ограничений - обратно в Европу.
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Ну пробили б лобом стінку...І що б робили в сусідній камері???
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Нацбанк громко и с гордостью отчитался что гривна укрепилась.
И совсем тихим шепотом, как бы вскользь вспомнили что для укрепления гривны потратили в марте 2 млд гривен. Четверо украинцев пытались сбежать от самоизоляции за границу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 3538
Хорошо, когда злочинная влада барыг оставили заначку, которую можно тратить на поддержание гривны.
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Видимо необходим закон, чтобы всех, кто не выполняет обязательства, не допускать к участию в выборах...
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Респект им и уважуха: взвесили все шансы «за» и «против» и поняли, что хуже , чем здесь где-либо еще уж точно не будет )))
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Сиділи десь за межами України.
Повернулися.
Підписали документи про те що будут в самоізоляції.

Порушили самоізоляцію і те, що вчора підписали.
Поперлися туди де їх обов"язково відфіксують і одразу виявлять порушення.
"Респект им и уважуха: взвесили все шансы «за» и «против» и поняли,.. " - ЧИМ ВОНИ МОЖУТЬ ЩОСЬ "ПОНЯТЬ"?
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а подписи заверены нотариально ?
какие вообще основания их задерживать ?
я так понял, что можно в Польшу ехать работать ?
тут всё равно уже делать похоже нечего ?
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Утютютю, какие мы слова знаем. "натариальна"...

Иди, голосуй за Зебила дальше.
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Якщо тікали на рассссєю, то я б, на місці прикордонників, ще й грошей та зарчів на дорогу дав!
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На паРашу ? ..Підсрачника для пришвидчення ! Четверо украинцев пытались сбежать от самоизоляции за границу, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 5638
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А что они должны с голоду подохнуть? Алкаш тысячи заводов остановил за евро отсосциацию.
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Їм сказали сидіти вдома 14 днів, але вони не грамотні, рахувати не вміють.
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В последнее время сильно засмердело в Украине зельцем, ермаками, сивохами, рыгами...
Вот люди и не выдерживают этой вони.
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Менше закликайте , більше лупіть штрафи . І не сирітські , з яких всі ржуть , а нормальні , хоча б як в Польщі (5.000 - 30.000 zl). То і з дібіла - нормальну людину зробите і бюджету якась копійка капне . В Польщі з придурками ніхто не церемониться . ******* на бабки жорстоко . Тому тут порядок .
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