 Четверо українців намагалися втекти від самоізоляції за кордон, - Держприкордонслужба

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Держприкордонслужбу України.
"Троє чоловіків та одна жінка – усі громадяни України, які днями повернулися з-за кордону, учора знову з’явилися в пунктах пропуску. Зробили вони це всупереч взятим зобов’язанням, адже в’їжджаючи в Україну власноруч підписали згоди щодо обов’язкової самоізоляції. Порушники карантину знехтували своїми обіцянками та рушили на виїзд з країни, наражаючи на небезпеку себе та людей навколо.
Під час виявлення правопорушення прикордонники негайно повідомили співробітників Національної поліції, які склали на осіб адміністративні матеріали за ст. 44-3 КУпАП (порушення правил щодо карантину людей). Подальшу долю громадян вирішить суд.
Невпинно звертаємося до громадян із проханням залишатися вдома аби зменшити передачу інфекції і врятувати життя людей, зокрема ваших рідних та близьких людей! Шановні громадяни! вкотре нагадуємо, що за порушення правил з карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 17 до 34 тис. грн".
І потім сьогодні не зможе виїхати хтось інший, а завтра ти сама не зможеш.
Обмежити простіше всього. Тілько потім це все дуже важко повертати.
Тих хто приїзжає до країни звичайно треба тримати в Карантині 40 днів як мінімум.
Я цілком згоден що треба витримувати Карантин. Це не жарти. На медиків іде дуже велике навантаження. Треба мінімізувати шанси на розповсюдження віруса. Каратнин повинен бути суворий і безумовний. Навіть вважаю що треба мінімізувати походи в магазин і взагалі все що може призвести до зайвих зустрічей людей. Тут немає слів.
Але для цього не треба забирати паспорти. Штраф у велику суму нормально підійде. Якщо 95 кварталу дати право забирати паспорти, то це буде проблема ще більша, ніж вірус.
Но, к сожалению, реальность такова, что никто вот этого идеального организовывать не будет. При власти клоуны - чего ж от них ждать???
Маємо те, що маємо.
А бежать в Европу смысла нет. Работа там для заробитчан закончилось. Вон, даже проституток в Германии выкинули на улицу. Бомжуют теперь, будучи не в состоянии выехать в родные страны. Кого из них какой сердобольный немец приютил у себя, как уличную собаку, - еще повезло...
И совсем тихим шепотом, как бы вскользь вспомнили что для укрепления гривны потратили в марте 2 млд гривен.
Хорошо, когда злочинная влада барыг оставили заначку, которую можно тратить на поддержание гривны.
Повернулися.
Підписали документи про те що будут в самоізоляції.
Порушили самоізоляцію і те, що вчора підписали.
Поперлися туди де їх обов"язково відфіксують і одразу виявлять порушення.
"Респект им и уважуха: взвесили все шансы «за» и «против» и поняли,.. " - ЧИМ ВОНИ МОЖУТЬ ЩОСЬ "ПОНЯТЬ"?
какие вообще основания их задерживать ?
я так понял, что можно в Польшу ехать работать ?
тут всё равно уже делать похоже нечего ?
Иди, голосуй за Зебила дальше.
Вот люди и не выдерживают этой вони.