 Посольство України в США закликало The New York Times виправити карту з "російським" Кримом

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Посольство України в США в твіттері.

"New York Times зробило невірну карту коронавірусу! Це так безвідповідально! Команда New York Times, ви дійсно підтримуєте всі звірства, катування і навіть вбивства, які Кремль здійснює в окупованому Криму? Якщо ні - виправте карту", - йдеться в повідомленні посольства.

New York Times made incorrect Coronavirus map! This is so irresponsible! @nytimes team, do you really support all atrocities, tortures and even murders that Kremlin orders in occupied #Crimea? If not - correct the map➡️ https://t.co/qKPYUVOpUO pic.twitter.com/Ic6yY9AJcc