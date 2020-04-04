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 Політика України, За кордоном
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Все про:Крим (8945) посольство (391) США (6401)

 Посольство України в США закликало The New York Times виправити карту з "російським" Кримом

Посольство України в Сполучених Штатах Америки закликало американське видання The New York Times виправити карту щодо пандемії COVID-19, де окупований Крим відзначений як "російська" територія.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Посольство України в США в твіттері.

"New York Times зробило невірну карту коронавірусу! Це так безвідповідально! Команда New York Times, ви дійсно підтримуєте всі звірства, катування і навіть вбивства, які Кремль здійснює в окупованому Криму? Якщо ні - виправте карту", - йдеться в повідомленні посольства.

Раніше повідомлялося, що The New York Times опублікувало карту, в якому зазначило кількість захворілих новою коронавірусною інфекцією в різних країнах. При цьому анексований Крим там позначили російською територією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти РФ вводять у Криму 3-денний карантин: залишати будинок дозволять в особливих випадках

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3186777
 
   
 Топ коментарі
 
На расії почнуться "голодні" бунти Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 7011
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А почему на этой же карте Кенигсберг изображён частью параши? Пора исправить...
Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 8436
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4 апреля 2020. В Минздраве предложили ограничить продажу крепкого алкоголя в России.
Главный нарколог Министерства здравоохранения России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране. Его слова приводит «Интерфакс».
«Карантин. Начинаєтся».

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что мешает оркам во время карантина самогон гнать ?
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даже в нормальные времена гнать самогон у кацапов не выходило, т.к. брагу выпивали
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Самогон не популярен в Раше. Зачем, если можно водку купить?
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А почему на этой же карте Кенигсберг изображён частью параши? Пора исправить...
Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 8436
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Скоро исправят, и таких, как ты и твоё Ху*ло вздёрнут повыше, чтобы не так воняли. Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 7439
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В течение 5-10 лет максимум. Но если нефтюшка так и останется ниже 30- то раньше. Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 3022
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Судя по карте,так там у них и Турция,и Беларусь,и Молдова,и какие-то Югославские республики-все Росия.
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Судя по карте, одним цветом показана близкая интенсивность распространения, а не мечта параши о мировом господстве.
Иногда не вредно глянуть первоисточник:
https://www.nytimes.com/interactive/2020/world/coronavirus-maps.html
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А ми "ніправаціруєм"...
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Та при чем Трамп?Трамп назвал сам Нью-Йорк Таймс-позором журналистики.
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Сейчас во время карантина делать особо нечего. А тут какое никакое развлечение. Кто кроссворды разгадывает, а кто , монеты, марки, карты разглядывает.
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О! Знову Національна забава! Чий Крим!?!?
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Каци перейдуть на інше, їх цим не злякаєш.
Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 6516
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Как просили: на колени встали или в суд обратились за клевету? А может просто «дали 24 часа»?! )))
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Это Financial Times - крупнейшая бизнес газета США. Чей Крым там ?

Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 8295
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Уже это как то глупо выглядит. Зачем они, что хотят прибавить себе крымских, больных короновирусом?
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Та завалите этот мост ,а то на карте уже его показывают как косу шириной в 1 км между Крымом и Краснодарским краем Посольство Украины в США призвало The New York Times исправить карту с "российским" Крымом - Цензор.НЕТ 6745
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Я так понимаю казламордых набежало?А то у меня спам не открывается😂😂
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Если ты прав, то зачем спамить альтернативную точку зрения? Как это делали коммунисты во времена развитого социлализма.
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После того,как коцапы оккупировали украинские земли и убивают украинцев,для меня не существует коцапского-альтернатвного мнения.
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Ранее The New York Times уже публиковало карту Украины без Крыма. Это изображение было в статье об украинском бизнесмене Игоре Коломойском. Позже издание исправило изображение. https://ru.krymr.com/a/news-new-york-times-karta-krym/30527608.html
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Що хочете - це відверто левацька газетенка.
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подивився зараз - не виправили марикоси мапу. Всім вже пох
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На сайте линии обороны(были мной уважаемы за креатифф, пока не опустились до пропагандонской поддержки парашенки) появилась интересная, имхо, версия на тему "карлик и врач": а если это не врач заразил кремлевского педофила, а педофил врача? Приводятся убедительные, на мой взгляд, аргументы, к сожалению на этом сайте не проходят ссылки на сайт, где я это прочел...
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Почему Украина подыгрывает России и называет всюду аннексия Крыма??? аннексия переводится, как присоединение Крыма. То бишь всюду Украина рассказывает, что РФ присоединила Крыма. Имбицилы и предатели во власти! Нужно использовать слово не аннексия, а оккупация! Потому что РФ пропаганда всюду вещает, что присоединила Крым и Украина этому подыгрывает - это жесть! Идиоты! И еще удивляются, что такая херня происходит на картах в изданиях...
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а от грузинські землі, захоплені московією, показані правильно, хоча то давнішня історія ніж Крим

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